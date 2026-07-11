WSJ: Защо Путин отказва да спре войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин не показва никакви признаци за готовност за компромис или приемане на примирие, въпреки че икономическият натиск върху Русия нараства, информира авторитетното американско издание The Wall Street Journal.
Стратегическата цел на Кремъл остава непроменена – пълна капитулация на Украйна и ликвидиране на нейния суверенитет. Путин вярва, че може да пречупи волята на Киев чрез безмилостни балистични и ракетни атаки срещу цивилна и критична инфраструктура.
В същото време обаче динамиката на конфликта се обръща срещу руския лидер. Украйна масирано засилва собствената си кампания с дронове и крилати ракети с голям обсег дълбоко в руска територия, поразявайки ключови заводи за компоненти и рафинерии.
Военни анализатори, цитирани от изданието, посочват, че Путин е готов на всичко, за да запази вътрешнополитическата си стабилност, пренебрегвайки военната реалност на фронта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #20
21:30 11.07.2026
2 Да,бе
21:34 11.07.2026
3 Швейк
21:36 11.07.2026
4 Соломон
Коментиран от #17
21:37 11.07.2026
5 Санде Глухия
Ни една изпълнена ЦЕЛ,..ни една превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД...
Жалка пе деруга...
Ееееедехееее
21:37 11.07.2026
6 мира е неизгоден
Коментиран от #9
21:37 11.07.2026
7 Смешник
21:37 11.07.2026
8 Гошо
Коментиран от #24
21:39 11.07.2026
9 Соломон
До коментар #6 от "мира е неизгоден":Какво разширяване на НАТО бе смешник.На Украйна бе отказано членство в НАТО заедно със Грузия още през 2008г.И веднага след това Грузия бе прегазена а Украйна през 2014г след анексирането на Крим и вкарване на войски в Домбас маскирани като местни опълченци.Защо Русия не нападне Швеция и Финладия които станха членове именно заради Русия
21:42 11.07.2026
10 име
Коментиран от #35
21:43 11.07.2026
11 ?????
21:44 11.07.2026
12 Без име
21:45 11.07.2026
13 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Ше остане завинаги у историята като педофила унищожил Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ и загробил Милиони човекоподобни до битъци и Монголя
Коментиран от #16
21:48 11.07.2026
14 Има още няколко здрави НПЗ
21:50 11.07.2026
15 Жълтопаветник
21:50 11.07.2026
16 Атина Палада
До коментар #13 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":За съжаление до там я докара Деменцията пеДо-фил
21:51 11.07.2026
17 В страната на неудачниците-Рашка
До коментар #4 от "Соломон":Назначиха за президент най-големият дебил.
21:53 11.07.2026
18 Защото ще го ликвидират
21:54 11.07.2026
19 Вишис
Коментиран от #23
21:54 11.07.2026
20 да питам
До коментар #1 от "стоян георгиев":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #32, #50
21:55 11.07.2026
21 Някой
Пък и все още не са си постигнали целите - каквито и да са те. Това измерва запада - не знае дали целта не е той, а бе Украйна.
21:56 11.07.2026
22 Боби Баламата
Или пак са ги... Обманули и Надули?
За един надничар на Пияната питам
21:56 11.07.2026
23 Айде сега
До коментар #19 от "Вишис":Само 282 момченца е опипвал и Оцаливал публично! Официална информация.
Ама злите езици говорят за повече от 1100 момченца..
21:59 11.07.2026
24 Така е . Русия загуби тази война
До коментар #8 от "Гошо":още когато я започна. Нямаше предпоставки за постигането на целта на т.нар. СВО. Освен това руската армия се оказа на много ниско ниво и много слабо подготвена. Русия не беше и финансово подготвена за такава пълномащабна война и напълно очаквано фалира.
21:59 11.07.2026
25 Еее па защо... не ви ли е ясно
22:02 11.07.2026
26 Краят на ерата на Путин
Коментиран от #38
22:02 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Многоходовото
22:03 11.07.2026
30 Тодор Живков
22:04 11.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А не бе )))
До коментар #20 от "да питам":Ама сеги нема и беГзин за таксето!
Ама па у Дрезден беше снабдител на бира и вурст чета за неговите алкаш началници! Викаха му ФАСА , оти е Голем колко..2 ..гУ .. я.
Абсолютно нищо Жество и доносник
22:04 11.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сапунджиев
Коментиран от #48
22:05 11.07.2026
35 хихи
До коментар #10 от "име":ами то остана ли някой, който да не се е подиграл с Путин. никой не го бръсне за нищо и всеки се гъбарка с него , особено Зеленски и Тръмп😂😂😂
22:06 11.07.2026
36 ЩЕ Я СПРЕ .............
22:06 11.07.2026
37 теню
Коментиран от #39
22:07 11.07.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Краят на ерата на Путин":Това от Дойче Веле
22:07 11.07.2026
39 Няма нищо сложно за разбиране
До коментар #37 от "теню":руската некадърност и тъ пота са пословични.
Коментиран от #41
22:09 11.07.2026
40 Муууукрайна
22:09 11.07.2026
41 Татко ти
До коментар #39 от "Няма нищо сложно за разбиране":Тя и майка ти така ти казваше ама все пак ще си останеш наш син
22:11 11.07.2026
42 Егати и дебилите
22:11 11.07.2026
43 Дедо
Коментиран от #49
22:12 11.07.2026
44 Гhoст
Коментиран от #45
22:12 11.07.2026
45 Светлин
До коментар #44 от "Гhoст":Има и глупаци
22:12 11.07.2026
46 Путин
22:15 11.07.2026
47 Казах
22:16 11.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ти сериозно ли
До коментар #43 от "Дедо":Ти сигурно беше на срещата когато Си скърца със зъби. Той Си си мечтае НАТО да пречупи Русия та после да се заеме с него.
22:16 11.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #20 от "да питам":Бил е милиционер през цялото време.отговарял е за връзките с организираната престъпност в общината на петербург.
22:17 11.07.2026