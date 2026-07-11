WSJ: Защо Путин отказва да спре войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин не показва никакви признаци за готовност за компромис или приемане на примирие, въпреки че икономическият натиск върху Русия нараства, информира авторитетното американско издание The Wall Street Journal.

Стратегическата цел на Кремъл остава непроменена – пълна капитулация на Украйна и ликвидиране на нейния суверенитет. Путин вярва, че може да пречупи волята на Киев чрез безмилостни балистични и ракетни атаки срещу цивилна и критична инфраструктура.

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В същото време обаче динамиката на конфликта се обръща срещу руския лидер. Украйна масирано засилва собствената си кампания с дронове и крилати ракети с голям обсег дълбоко в руска територия, поразявайки ключови заводи за компоненти и рафинерии.

Военни анализатори, цитирани от изданието, посочват, че Путин е готов на всичко, за да запази вътрешнополитическата си стабилност, пренебрегвайки военната реалност на фронта.