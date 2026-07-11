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WSJ: Защо Путин отказва да спре войната в Украйна
  Тема: Украйна

WSJ: Защо Путин отказва да спре войната в Украйна

11 Юли, 2026 21:27, обновена 11 Юли, 2026 21:29 1 097 50

  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • фронт-
  • москва-
  • путин-
  • преговори

Стратегията на Кремъл залага на пълно изтощение, докато фронтът се измества срещу Москва

WSJ: Защо Путин отказва да спре войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин не показва никакви признаци за готовност за компромис или приемане на примирие, въпреки че икономическият натиск върху Русия нараства, информира авторитетното американско издание The Wall Street Journal.

Стратегическата цел на Кремъл остава непроменена – пълна капитулация на Украйна и ликвидиране на нейния суверенитет. Путин вярва, че може да пречупи волята на Киев чрез безмилостни балистични и ракетни атаки срещу цивилна и критична инфраструктура.

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В същото време обаче динамиката на конфликта се обръща срещу руския лидер. Украйна масирано засилва собствената си кампания с дронове и крилати ракети с голям обсег дълбоко в руска територия, поразявайки ключови заводи за компоненти и рафинерии.

Военни анализатори, цитирани от изданието, посочват, че Путин е готов на всичко, за да запази вътрешнополитическата си стабилност, пренебрегвайки военната реалност на фронта.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    18 17 Отговор
    Защото е комплексиран милиционер и собственик ма 140 милиона роба .

    Коментиран от #20

    21:30 11.07.2026

  • 2 Да,бе

    21 13 Отговор
    Путин може да прави каквото си поиска,а че кучетата лаят си е проблем на кучетата...

    21:34 11.07.2026

  • 3 Швейк

    20 16 Отговор
    В.В.Путин-изключително некомпетентен руски държавник докарал Русия до пълна катастрофа.

    21:36 11.07.2026

  • 4 Соломон

    13 15 Отговор
    Защото Русия започна война която не може да загуби и в същото време не е в състояние да спечели.И всеки ден губи.Настъпил е момент от който Русия не може да се върне и краят и ще е повече от ужасен

    Коментиран от #17

    21:37 11.07.2026

  • 5 Санде Глухия

    9 11 Отговор
    Пиздоглазия Фюрер ху есос за 26 г.. царуване,..13 г... воюва срещу ЕДНА Украйна и...оше мляска Украински КУ реве у ДОНБАС! ФАКТ!
    Ни една изпълнена ЦЕЛ,..ни една превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД...
    Жалка пе деруга...
    Ееееедехееее

    21:37 11.07.2026

  • 6 мира е неизгоден

    6 7 Отговор
    Анексирането на Донбас и Крим са план минимум, за постигане основната цел за предотвратяване разширяване на НАТО на украинска територия. Траен мир не може да предотврати приемане в НАТО.

    Коментиран от #9

    21:37 11.07.2026

  • 7 Смешник

    8 13 Отговор
    Защото още не са постигнати целите на Сво а именно унищожаване на фашистката хунта в Киев

    21:37 11.07.2026

  • 8 Гошо

    10 8 Отговор
    Още ли не сте разбрали че колкото и каквито и да е глупости (фронтът се измества срещу Москва)да пишете ,нито Радев ще падне нито Украйна ще спечели

    Коментиран от #24

    21:39 11.07.2026

  • 9 Соломон

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "мира е неизгоден":

    Какво разширяване на НАТО бе смешник.На Украйна бе отказано членство в НАТО заедно със Грузия още през 2008г.И веднага след това Грузия бе прегазена а Украйна през 2014г след анексирането на Крим и вкарване на войски в Домбас маскирани като местни опълченци.Защо Русия не нападне Швеция и Финладия които станха членове именно заради Русия

    21:42 11.07.2026

  • 10 име

    9 8 Отговор
    Въпроса не е защо Путин отказва да спре денацифицирането, то е ясно на всички с к.и. над номера на обувките им. Въпроса е що наркомана, хуната му и западналите му спонсори уж печелят войната, а по цял ден реват, пишат писма до Путин, уговарят бизнесмени да ходатайстват пред Путин, пращат посланници при Лавров, че даже наркомана опря и до Тръмп да го моли да му помага!

    Коментиран от #35

    21:43 11.07.2026

  • 11 ?????

    6 3 Отговор
    Керванът си върви кучетата си лаят.

    21:44 11.07.2026

  • 12 Без име

    8 5 Отговор
    Военната реалност на фронта я виждаме всеки ден. Даже оня ден в Лвов имаше всенародни тържества, но незнайно защо, участниците бяха арестувани

    21:45 11.07.2026

  • 13 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    9 6 Отговор
    Опитите за възстановяване на границите на СССР и Соц Лагера, поробване на Независима Украйна се оказаха Бляновете и пен ДЕЛ фантазии на едно трусливо, жалко и болно монголоидно старче педофил и извратеняк!
    Ше остане завинаги у историята като педофила унищожил Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ и загробил Милиони човекоподобни до битъци и Монголя

    Коментиран от #16

    21:48 11.07.2026

  • 14 Има още няколко здрави НПЗ

    6 4 Отговор
    Затова.После ватенките ще го застрелят или отровят.

    21:50 11.07.2026

  • 15 Жълтопаветник

    7 7 Отговор
    Путин нищe да спре войната, защото няма как криейки се на 200 метра под реалните събития, да знае кво е дириджето! Заобиколен е от дезинформатори, които гробят Украйна! Магазините може да са ошушкани, ама в бункера винаги е добре заредено с водка, сельодка и хайвер!

    21:50 11.07.2026

  • 16 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    За съжаление до там я докара Деменцията пеДо-фил

    21:51 11.07.2026

  • 17 В страната на неудачниците-Рашка

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Назначиха за президент най-големият дебил.

    21:53 11.07.2026

  • 18 Защото ще го ликвидират

    5 4 Отговор
    ако не упее да смени властта в Киев с проруска.

    21:54 11.07.2026

  • 19 Вишис

    6 5 Отговор
    Верно ли путинцeто имал харем от малки момченца?!

    Коментиран от #23

    21:54 11.07.2026

  • 20 да питам

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #32, #50

    21:55 11.07.2026

  • 21 Някой

    3 2 Отговор
    Ами, може би са ви грешни заключенията, че има икономически проблеми в Русия.
    Пък и все още не са си постигнали целите - каквито и да са те. Това измерва запада - не знае дали целта не е той, а бе Украйна.

    21:56 11.07.2026

  • 22 Боби Баламата

    5 2 Отговор
    Така и не разбрах, ху ЙЛО и Гера симав пристигнаха ли вече за срещата със Зеленски в Константиновка?
    Или пак са ги... Обманули и Надули?
    За един надничар на Пияната питам

    21:56 11.07.2026

  • 23 Айде сега

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Вишис":

    Само 282 момченца е опипвал и Оцаливал публично! Официална информация.
    Ама злите езици говорят за повече от 1100 момченца..

    21:59 11.07.2026

  • 24 Така е . Русия загуби тази война

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    още когато я започна. Нямаше предпоставки за постигането на целта на т.нар. СВО. Освен това руската армия се оказа на много ниско ниво и много слабо подготвена. Русия не беше и финансово подготвена за такава пълномащабна война и напълно очаквано фалира.

    21:59 11.07.2026

  • 25 Еее па защо... не ви ли е ясно

    2 3 Отговор
    Защото наливате масло /джепанета/ в огъня, а и защото Зелю се инати и не подписва капитулацията!!!

    22:02 11.07.2026

  • 26 Краят на ерата на Путин

    5 3 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успя да защити нито един от съюзниците си от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна и финансов колапс, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #38

    22:02 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Многоходовото

    4 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:03 11.07.2026

  • 30 Тодор Живков

    3 1 Отговор
    Тоя Герасимов толкоз много пие, защото чарвoто му е право! Храносмилателната му система е опростена до минимум - yста, право чаpво, анyс!

    22:04 11.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А не бе )))

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "да питам":

    Ама сеги нема и беГзин за таксето!
    Ама па у Дрезден беше снабдител на бира и вурст чета за неговите алкаш началници! Викаха му ФАСА , оти е Голем колко..2 ..гУ .. я.
    Абсолютно нищо Жество и доносник

    22:04 11.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сапунджиев

    2 4 Отговор
    Хлебарките трябва да се очистят до крак за да не се размножават никога отново.Целта на Путин е точно такава.Да свърши една работа ама както трябва

    Коментиран от #48

    22:05 11.07.2026

  • 35 хихи

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    ами то остана ли някой, който да не се е подиграл с Путин. никой не го бръсне за нищо и всеки се гъбарка с него , особено Зеленски и Тръмп😂😂😂

    22:06 11.07.2026

  • 36 ЩЕ Я СПРЕ .............

    1 4 Отговор
    ...........КАТО ИМ ИЗКЪРТИ ВСИЧКИ КЪТНИЦИ.......!!!

    22:06 11.07.2026

  • 37 теню

    3 0 Отговор
    Преди известно време мой познат от преди много години пенсионер който беше Генерал Лейтенант някога командващ Съветски Армии -- не някой чиновник който е прекарал времето си на бюро и когато го попитах за СВО и войната с Украйна ми каза " Лично аз нищо не разбрах и не разбирам от всичко това което става в момента защото противоречи на всякаква военна стратегия и логика " ми каза . Повече не настоявах и не го питах щом той не е разбрал как ние можем да разберем ?.

    Коментиран от #39

    22:07 11.07.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Краят на ерата на Путин":

    Това от Дойче Веле

    22:07 11.07.2026

  • 39 Няма нищо сложно за разбиране

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "теню":

    руската некадърност и тъ пота са пословични.

    Коментиран от #41

    22:09 11.07.2026

  • 40 Муууукрайна

    0 1 Отговор
    Ше бъде жилище за пакистанци и евробежанци в с.едващите 20 години поне.Новата държава ще се сазва Мангаландия

    22:09 11.07.2026

  • 41 Татко ти

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Няма нищо сложно за разбиране":

    Тя и майка ти така ти казваше ама все пак ще си останеш наш син

    22:11 11.07.2026

  • 42 Егати и дебилите

    0 1 Отговор
    Непрекъснато се чудят защо Русия не се предава. Да не би да е защото фронта върви на запад?

    22:11 11.07.2026

  • 43 Дедо

    2 0 Отговор
    Не виждам как ще спечели войната .! Си със скръцване на зъби му отне и последния коз, та сега путин не може да заплашва с атома, нито да го оползотвори, ненужна купчина ламарина. А тръмп му отне предпоследния коз!

    Коментиран от #49

    22:12 11.07.2026

  • 44 Гhoст

    0 1 Отговор
    В Украйна освен гувна и крави какво има?

    Коментиран от #45

    22:12 11.07.2026

  • 45 Светлин

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гhoст":

    Има и глупаци

    22:12 11.07.2026

  • 46 Путин

    0 0 Отговор
    Освен бой и е-бане не се сещам какво друго да предложа на Зеленски.Виждам че боя не му се отдава може да видим как е с второто предложение като си купи лубрикант

    22:15 11.07.2026

  • 47 Казах

    0 0 Отговор
    Проблема не е само в Путин, а в цялото руско езично природонаселение, което е с толкова объркана психика, че ще е нужна смяната на поне десет поколения руснаци, докато що годе придобие някакъв приемлив разум и поведение.

    22:16 11.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ти сериозно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо":

    Ти сигурно беше на срещата когато Си скърца със зъби. Той Си си мечтае НАТО да пречупи Русия та после да се заеме с него.

    22:16 11.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "да питам":

    Бил е милиционер през цялото време.отговарял е за връзките с организираната престъпност в общината на петербург.

    22:17 11.07.2026