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Четвърти ден продължава борбата с мащабния пожар край Атина

Четвърти ден продължава борбата с мащабния пожар край Атина

3 Август, 2026 14:36 630 3

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Стотици пожарникари, тежка техника и 21 самолета участват в операцията за овладяване на огъня, който унищожи домове, земеделски земи и горски масиви

Четвърти ден продължава борбата с мащабния пожар край Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стотици гръцки пожарникари продължават четвърти ден борбата с големия горски пожар северозападно от Атина, който унищожи жилища, хиляди хектари земеделски земи и борови гори и наложи евакуацията на жители по суша и море, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В гасенето в понеделник участват мощни наземни екипи, водоноски и 21 самолета. Огнеборците са съсредоточени в районите Кандили и Агия Скепи, където тежка техника изгражда противопожарни просеки, за да не позволи на огъня да достигне до жилищни квартали.

При операцията в неделя загинаха двама души - гръцки и датски гражданин, след като противопожарният им хеликоптер се разби след сблъсък във въздуха с втори хеликоптер край крайбрежното селище Псата, на около 65 километра западно от Атина. Екипажът на другата машина - грък и британец - оцеля.

Гръцките власти разследват причините за инцидента. Според кадри, разпространени в социалните мрежи, при полет на малка височина роторът на единия хеликоптер е закачил долната част на другия.

Трагедията се случва само дни след други тежки инциденти. На 29 юли трима гръцки пожарникари загинаха при две отделни произшествия на остров Крит и на полуостров Пелопонес.

Заместник-министърът по климатичната криза Костас Кацафадос заяви, че страната води „неравна битка с последиците от климатичната криза“. По думите му силните ветрове през последните дни са затруднили самолетите и хеликоптерите при загребването на морска вода, което е принудило наземните екипи да поемат основната тежест в борбата с огъня.

Предварителното разследване сочи, че пожарът, избухнал миналата седмица в област Беотия и достигнал боровите гори край Атина, вероятно е причинен от искри от вибриращи проводници на частен електропровод, който пренася електроенергия от вятърни паркове.

По случая са арестувани двама гръцки граждани - електроинженер и изпълнител по проекта, срещу които са повдигнати обвинения за палеж по непредпазливост.

Според гръцките власти неизправностите в електропреносната мрежа през последните години са се превърнали в една от основните причини за големите горски пожари в страната, изпреварвайки умишлените палежи и човешката небрежност.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ми даааа

    0 0 Отговор
    Ще ги накажа заради дима от горските пожари

    15:18 03.08.2026

  • 3 от жегата ще да е

    0 0 Отговор
    значи първо климатичните промени са виновни, обаче после става ясно, че е електропреносната мрежа.

    15:18 03.08.2026

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