Горещата вълна в Хърватия продължава и тази седмица, червен код е обявен в Загреб

Горещата вълна в Хърватия продължава и в началото на седмицата, като за регионите Загреб и Риека е обявен най-високият червен код за опасно високи температури, предаде хърватската национална телевизия ХРТ, позовавайки се на данни от Хърватската метеорологична и хидроложка служба (ХМХС). За регионите Осиек, Карловац, Госпич, Книн, Сплит и Дубровник е в сила оранжев код, предаде БТА.

През уикенда жегите достигнаха своя пик в редица райони на страната, припомня ХРТ. Вчера в Риека бяха измерени около 40 градуса, което превърна крайбрежния град в най-горещото място в Хърватия.

Според прогнозата днес в страната ще преобладава слънчево, горещо и на места много горещо време. В следобедните часове има малка вероятност за краткотрайни превалявания в планинските райони на Хърватия, както и във вътрешността на регионите Истрия и Далмация. Вятърът ще бъде предимно слаб, а по Адриатическото крайбрежие – до умерен от югоизток, по-късно през деня от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

Още в ранните сутрешни часове са отчетени необичайно високи температури. В 7:00 часа местно време (8 ч. бълг. вр) в Ластово са измерени 28 градуса, в Сен – 28,7 градуса, в Риека – 27,6 градуса, в Мали Лошин – 27,2 градуса, а в Дубровник – 26 градуса.

От ХМХС предупреждават, че в районите с червен код се очакват екстремно високи температури, които представляват сериозен риск за здравето, и призовават гражданите да ограничат излагането на жегата и да обърнат специално внимание на децата и възрастните хора. В районите с оранжев код също съществува повишен риск за чувствителните групи от населението, поради което се препоръчва повишено внимание и спазване на мерките за защита от горещините.

По данни на метеоролозите се очаква температурите временно да се понижат във вторник, след което отново да започнат да се повишават.