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Зеленски планира да назначи Рустем Умеров за ръководител на украинското външно разузнаване
  Тема: Украйна

Зеленски планира да назначи Рустем Умеров за ръководител на украинското външно разузнаване

3 Август, 2026 13:40 425 5

  • володимир зеленски-
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Зеленски планира да назначи Рустем Умеров за ръководител на украинското външно разузнаване

Зеленски планира да назначи Рустем Умеров за ръководител на украинското външно разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски възнамерява да назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР). Това е съобщил на кореспондента на УНИАН информиран източник, предава Фокус.

„Държавният глава ще назначи Рустем Умеров за ръководител на СВР“, посочва източникът.

Междувременно за нов секретар на СНБО на мястото на Умеров се очаква да бъде назначен Игор Клименко, бивш министър на вътрешните работи на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 2 Отговор
    След това г-н Умеров ще стане президент, а г-н Зеленски ще оглави разузнаването.

    13:47 03.08.2026

  • 2 Полша

    6 3 Отговор
    Броят на престъпленията в Полша, в които са замесени украинци, се е увеличил с 30%

    13:48 03.08.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Подводна защита ли, защото те са на дъното вече

    14:08 03.08.2026

  • 4 тагарев

    4 0 Отговор
    Всякакви парцали се прескачат в укрия

    14:09 03.08.2026

  • 5 зелев гном

    3 0 Отговор
    Проблема на късото напушено градинско джудже зеля е, че укрите искат него да уволняват а и да го тричат, и не ги интересува кого и къде ще назначава, Умеров е само предтекст за протестите, еврастите до къ чакат протестите в Русия те почнаха в укрия, до де чакаха Русия да фалира те фалираха цял ЕС.

    14:10 03.08.2026

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