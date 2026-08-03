Зеленски планира да назначи Рустем Умеров за ръководител на украинското външно разузнаване

Президентът на Украйна Володимир Зеленски възнамерява да назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР). Това е съобщил на кореспондента на УНИАН информиран източник, предава Фокус.

„Държавният глава ще назначи Рустем Умеров за ръководител на СВР“, посочва източникът.

Междувременно за нов секретар на СНБО на мястото на Умеров се очаква да бъде назначен Игор Клименко, бивш министър на вътрешните работи на Украйна.