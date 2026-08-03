"Радев в обяснителен режим": какво пише ФАЦ

Пристигането по уикенда на два американски самолета в авиобазата в Безмер предизвика дебати за външната политика на министър-председателя Румен Радев. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) напомня по този повод, че като президент Радев постоянно се обявяваше против оказването на военна подкрепа на Украйна. Аргументите - че руската агресия не би могла да бъде спряна по военен път. Освен това малка държава като България не би могла да си позволи да заеме страна във войната, тъй като така би се оказала под заплахата на свой ред да се превърне във военна цел.
Какво е по-различното при войната на САЩ?
Най-вече вторият аргумент отекна сред част от населението - и сега бе поет и от иранските политици. Режимът в Техеран нееднократно е предупреждавал, че разполагането на самолети цистерни недалеч от българските граници с Турция и Гърция би могло да превърне България в страна във войната. Това поставя Радев в обяснителен режим във вътрешнополитически план заради следния въпрос, посочва Михаел Мартенс във ФАЦ: защо неговите предупреждения, че България трябва да се въздържа от участие във войни в този случай на важат?
Германската медия припомня, че след гласуването на решението за разполагането на самолетите в парламента, говорител на иранското външно министерство го определи като "опасно" и заплаши, че то може да бъде изтълкувано като акт на агресия.
Натискът нарасна още повече след телефонен разговор на българската външна министърка Велислава Петрова с иранския ѝ колега Абас Аракчи, за който двете страни излязоха с различни версии. В българското изявление се наблягаше на дипломатически баналности като твърдението за уж добри двустранни отношения, а от иранското се чу друго: че иранският министър не само е определил решението като "осъдително" и "неприемливо", а и е поискал правителството на Радев "спешно да преосмисли стъпката". Отправено е било и предупреждението, че на базата на това решение България би могла да бъде класифицирана като агресор.
Радев се опита да успокои сънародниците си с думи като "Не очаквам фактическо влошаване на отношенията", пише ФАЦ. Изданието цитира и следните думи на премиера пред парламента: "Ако ние не изпълняваме задълженията си към САЩ, как бихме могли да очакваме те да изпълняват своите към нас?" Но това не успокои духовете изцяло, отбелязва Михаел Мартенс. В Безмер се проведоха протести, в които участваха и хора от София, Пловдив и други градове.
Възникването на реална заплаха за България е по-скоро малко вероятно, посочва ФАЦ. От една страна присъствието на американски военни в базата не е нищо ново - България, която членува в НАТО от 2004 година, още през 2006 г. подписа споразумение за военно сътрудничество със САЩ, което позволява на американските въоръжени сили да ползват базата Безмер. Пък и както посочват военни експерти, едва ли би било в интерес на Техеран заради самолети цистерни да атакува натовска държава и така да провокира ответна реакция. Към това се добавя обстоятелството, че по пътя си към България иранските ракети би трябвало да пресекат територията на натовската държава Турция.
Вътрешнополитически обаче репутацията на Радев получи първата малка драскотина, смята Михаел Мартенс. Премиерът продължава да е най-популярният политик в страната, но за разлика от президентските мандати, сега вече не може да коментира случващото се като уж безучастен наблюдател - той трябва да действа и да взима решения. Опитът му да обвърже преговорите по разполагането на самолетите с отмяната на визовия режим за България при пътувания до САЩ се провали напълно. А и първият приет от правителството му бюджет е с рекорден за българските условия дефицит, изброява ФАЦ.
Радев се опитва да удовлетвори едновременно мнозина
Германската медия цитира Весела Чернева, заместник-директорка на Европейския съвет за външна политика с думите: "По време на предизборната си кампания Радев искаше да привлече максимално широк обществен спектър. И за да удовлетвори всички групи, трябваше да приеме бюджет с дефицит от 5,7 процента - истинска новост в последните две десетилетия". Чернева казва и, че премиерът се опитва да удовлетвори мнозина едновременно не само във вътрешнополитически, но и във външнополитически план. Чрез отхвърлянето на военната подкрепа за Украйна, като паралелно се оправдава логистичната подкрепа за американските военни операции в Близкия изток, Радев се надява "да запази гаранциите за сигурност от страна на САЩ, без България да поема задължения във връзка с развиващата се европейска архитектура на сигурност".
Сходно мнение пред ФАЦ изразява и ръководителят на софийското бюро на германската фондация "Конрад Аденауер" Норберт Бекман-Диркес: "Министър-председателят Румен Радев очевидно се опитва да лавира между ЕС, НАТО и САЩ от една страна и Русия от друга". Тази клатушкаща се политика напомня на лавирането на сръбския президент Вучич, смята Михаел Мартенс. Но подчертава, че разлика от България Сърбия не членува нито в НАТО, нито в ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 отзад
13:47 03.08.2026
3 Мунчо Копейкин празнодумеца
Коментиран от #15, #16, #22
13:48 03.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #25, #26
13:48 03.08.2026
5 честен ционис
Коментиран от #24
13:48 03.08.2026
6 историк
13:49 03.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
отказаха да предоставят на ШАШт бази и коридори за войната им срещу Иран❗
13:49 03.08.2026
8 Така
13:50 03.08.2026
9 Факт
13:50 03.08.2026
10 Веселите вдовички
Коментиран от #11, #37
13:51 03.08.2026
11 Веселите вдовички
До коментар #10 от "Веселите вдовички":Животът в Русия официално спря, защото потокът от евтини китайски боклуци пресъхна, а без тях битието им придоби автентичния вкус на сиво съветско нищо.Но нека не униват! Трябва да ги успокоим – това не е краят на тяхното страдание. Спокойно, скъпи мамашки, вдовички и мафиоти... това е само началото!
13:52 03.08.2026
12 1488
🧦 = 🎃
13:52 03.08.2026
13 Боруна Лом
13:52 03.08.2026
14 Дойче теле
13:53 03.08.2026
15 Хаген Дас
До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":Този фатмак сигурно говори повече езици от цялата ти рода!
Коментиран от #17, #40
13:54 03.08.2026
16 Боруна Лом
До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":НЕ ОБИЖДАЙ ФАТМАЦИТЕ, НИЩО ОБЩО НЯМАТ С ПОЛКОВНИЦИТЕ И ГЕНЕРАЛИТЕ!ФАТМАКА Е БАЩАТА И МАЙКАТА НА РОТАТА
Коментиран от #27
13:54 03.08.2026
17 Боруна Лом
До коментар #15 от "Хаген Дас":И .......
13:57 03.08.2026
18 АГАТ а Кристи
13:58 03.08.2026
19 Ауууу
13:58 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Холивуд
14:00 03.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":Дори не знаеш какво е ФАТМАК❗
Нормално за НЕслужилите и теА от Zeт(00)
Ама ръсиш про.100.тии по 100 в минута❗
14:01 03.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ОБ РЕ ЗАН
До коментар #5 от "честен ционис":Българските коне не "траят за зелена трева". На есен - под копитата !!!
14:01 03.08.2026
25 Дървен философ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Първоначалното и основно разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в дълбоководния „Блок 1-26 Хан Тервел“ бе предоставено на британско-нидерландския енергиен гигант Shell чрез неговото дружество „Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В.“. Договорът с българското правителство бе официално сключен през декември 2025 г..През следващите месеци структурата на консорциума се промени чрез частично прехвърляне на права, като към проучванията се присъединиха още две големи регионални компании:OMV Petrom (Румъния) – през април 2026 г. „Шел“ прехвърли 25% от своите права и задължения по проекта на „ОМВ Петром ЕП България СРЛ“.Turkish Petroleum Corporation (TPAO) – през юли 2026 г. българският Министерски съвет официално разреши на „Шел“ да преотстъпи 33% от своя дял на турската държавна компания чрез нейното дъщерно дружество Turkish Petroleum Overseas Company (
Коментиран от #34, #35, #38
14:02 03.08.2026
26 Стига
До коментар #4 от "Последния Софиянец":си лъгал,бе!
14:03 03.08.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Боруна Лом":НЕслужилите КЕ лещи откъде да знаят какво е ФАТМАК и Майка на ротата❗
Те и рота нямат представа какво е ❗
14:03 03.08.2026
28 Мун чо е кукла на конци
14:04 03.08.2026
29 Каквото
Коментиран от #32
14:05 03.08.2026
30 Няма армия
14:06 03.08.2026
31 Поука
14:07 03.08.2026
32 Без конфликт
До коментар #29 от "Каквото":Ако не искаш да си част от конфликта, Радев веднага трябва да замрази политически и икономически връзки с Иран, САЩ, Руската федерация и Европейския съюз, а също така с арабите и Израел и Турция.
Може да търгуваме с Буркина Фасо и Централната Африканска република... може би.... Или евентуално с Бутан, мисля Бутан са от малкото страни, които нямат конфликт. Не съм сигурен, дали Китай няма притенции към Бутан обаче?!!
14:09 03.08.2026
33 444444
14:12 03.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ЦК на БКП
14:14 03.08.2026
37 3.14К
До коментар #10 от "Веселите вдовички":Само Гошо "Букара" може да напише по-голяма тъпотия от теб!
14:15 03.08.2026
38 И на финала
До коментар #25 от "Дървен философ":пак байДоган печели
14:15 03.08.2026
39 Абсурдистан
14:15 03.08.2026
40 Грънци говори!
До коментар #15 от "Хаген Дас":Други му пишат речите, а той ги учи наизуст и говори четвъртито и отсечено, както ги е запомнил!
14:16 03.08.2026