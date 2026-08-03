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"Радев в обяснителен режим": какво пише ФАЦ

"Радев в обяснителен режим": какво пише ФАЦ

3 Август, 2026 13:45 1 141 40

  • румен радев-
  • фац-
  • германия-
  • прогресивна българия-
  • безмер

Като президент Румен Радев предупреждаваше, че България трябва да стои настрани от всички войни. А сега разреши разполагането на американски самолети.

"Радев в обяснителен режим": какво пише ФАЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пристигането по уикенда на два американски самолета в авиобазата в Безмер предизвика дебати за външната политика на министър-председателя Румен Радев. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) напомня по този повод, че като президент Радев постоянно се обявяваше против оказването на военна подкрепа на Украйна. Аргументите - че руската агресия не би могла да бъде спряна по военен път. Освен това малка държава като България не би могла да си позволи да заеме страна във войната, тъй като така би се оказала под заплахата на свой ред да се превърне във военна цел.

Какво е по-различното при войната на САЩ?

Най-вече вторият аргумент отекна сред част от населението - и сега бе поет и от иранските политици. Режимът в Техеран нееднократно е предупреждавал, че разполагането на самолети цистерни недалеч от българските граници с Турция и Гърция би могло да превърне България в страна във войната. Това поставя Радев в обяснителен режим във вътрешнополитически план заради следния въпрос, посочва Михаел Мартенс във ФАЦ: защо неговите предупреждения, че България трябва да се въздържа от участие във войни в този случай на важат?

Германската медия припомня, че след гласуването на решението за разполагането на самолетите в парламента, говорител на иранското външно министерство го определи като "опасно" и заплаши, че то може да бъде изтълкувано като акт на агресия.

Натискът нарасна още повече след телефонен разговор на българската външна министърка Велислава Петрова с иранския ѝ колега Абас Аракчи, за който двете страни излязоха с различни версии. В българското изявление се наблягаше на дипломатически баналности като твърдението за уж добри двустранни отношения, а от иранското се чу друго: че иранският министър не само е определил решението като "осъдително" и "неприемливо", а и е поискал правителството на Радев "спешно да преосмисли стъпката". Отправено е било и предупреждението, че на базата на това решение България би могла да бъде класифицирана като агресор.

Радев се опита да успокои сънародниците си с думи като "Не очаквам фактическо влошаване на отношенията", пише ФАЦ. Изданието цитира и следните думи на премиера пред парламента: "Ако ние не изпълняваме задълженията си към САЩ, как бихме могли да очакваме те да изпълняват своите към нас?" Но това не успокои духовете изцяло, отбелязва Михаел Мартенс. В Безмер се проведоха протести, в които участваха и хора от София, Пловдив и други градове.

Възникването на реална заплаха за България е по-скоро малко вероятно, посочва ФАЦ. От една страна присъствието на американски военни в базата не е нищо ново - България, която членува в НАТО от 2004 година, още през 2006 г. подписа споразумение за военно сътрудничество със САЩ, което позволява на американските въоръжени сили да ползват базата Безмер. Пък и както посочват военни експерти, едва ли би било в интерес на Техеран заради самолети цистерни да атакува натовска държава и така да провокира ответна реакция. Към това се добавя обстоятелството, че по пътя си към България иранските ракети би трябвало да пресекат територията на натовската държава Турция.

Вътрешнополитически обаче репутацията на Радев получи първата малка драскотина, смята Михаел Мартенс. Премиерът продължава да е най-популярният политик в страната, но за разлика от президентските мандати, сега вече не може да коментира случващото се като уж безучастен наблюдател - той трябва да действа и да взима решения. Опитът му да обвърже преговорите по разполагането на самолетите с отмяната на визовия режим за България при пътувания до САЩ се провали напълно. А и първият приет от правителството му бюджет е с рекорден за българските условия дефицит, изброява ФАЦ.

Радев се опитва да удовлетвори едновременно мнозина

Германската медия цитира Весела Чернева, заместник-директорка на Европейския съвет за външна политика с думите: "По време на предизборната си кампания Радев искаше да привлече максимално широк обществен спектър. И за да удовлетвори всички групи, трябваше да приеме бюджет с дефицит от 5,7 процента - истинска новост в последните две десетилетия". Чернева казва и, че премиерът се опитва да удовлетвори мнозина едновременно не само във вътрешнополитически, но и във външнополитически план. Чрез отхвърлянето на военната подкрепа за Украйна, като паралелно се оправдава логистичната подкрепа за американските военни операции в Близкия изток, Радев се надява "да запази гаранциите за сигурност от страна на САЩ, без България да поема задължения във връзка с развиващата се европейска архитектура на сигурност".

Сходно мнение пред ФАЦ изразява и ръководителят на софийското бюро на германската фондация "Конрад Аденауер" Норберт Бекман-Диркес: "Министър-председателят Румен Радев очевидно се опитва да лавира между ЕС, НАТО и САЩ от една страна и Русия от друга". Тази клатушкаща се политика напомня на лавирането на сръбския президент Вучич, смята Михаел Мартенс. Но подчертава, че разлика от България Сърбия не членува нито в НАТО, нито в ЕС.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 отзад

    8 7 Отговор
    Най-вЕрвам на германците ,защото два пъти ни оправяха но

    13:47 03.08.2026

  • 3 Мунчо Копейкин празнодумеца

    20 15 Отговор
    Оказа се вярно, че фатмаците са по-npocти даже от милиционерите.

    Коментиран от #15, #16, #22

    13:48 03.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 11 Отговор
    Вчера Радев подари находището Хан Тервел на Турция.

    Коментиран от #23, #25, #26

    13:48 03.08.2026

  • 5 честен ционис

    8 1 Отговор
    Позивна Моше като е обещавал народа на Израел да тръгне след него към Обетованата все пак им е спестил, че ще ги лута 40г из пустинята, докато стигнат.

    Коментиран от #24

    13:48 03.08.2026

  • 6 историк

    8 13 Отговор
    Само Радев ще вкара опосканата територия от мафията в правият път .Боко и шиши ако бяха тарикати щеше поне един ВИП затвор да построят с народни пари !

    13:49 03.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 8 Отговор
    Факт е, че Испания, Гърция, Турция.....
    отказаха да предоставят на ШАШт бази и коридори за войната им срещу Иран❗

    13:49 03.08.2026

  • 8 Така

    13 5 Отговор
    е , като се е оплел като пате в калчища , заобиколен от некадърни другари и съветници , мошеникът Ушев диктува , олигарсите изискват , а той за един ден пет пъти си мени мнението и лъжите . Играе си на стражари и апаши !

    13:50 03.08.2026

  • 9 Факт

    2 3 Отговор
    Като Бойко ще ги клати с лупинг

    13:50 03.08.2026

  • 10 Веселите вдовички

    5 13 Отговор
    О, каква трагедия от епичен, мащабен и чисто руски характер! Поредният пламнал склад на Wildberries, този път във Владимирска област– скромна огнена клада от 172 000 квадратни метра – се превърна в най-яркия фар на руската икономика! Нека турим един голям, православен и тежък кръст на това логистично недоразумение. Вечна му памет!Но докато пушекът от изпепеления китайски пластмасов разкош все още гали небето, на опашката пред икономическата морга вече потропват с крак следващите клиенти. Ozon и Яндекс Маркет, пригответе се, извадете си номерчета и заемете прилична поза, защото огънят на „просперитета“ има навика да се прехвърля бързо!В същото време в офисите по високите етажи на руската мафия настъпи невиждан погром. Корави мъже с кожени якета и златни ланци ридаят като малки деца, бършейки сълзите си с банкноти, които утре няма да струват и за тапети. Край на прането на пари през изгубени пратки! Край на схемите с „изчезнали“ контейнери! Мафията плаче, защото бизнесът буквално се изпари в атмосферата.Но истинският, сърцераздирателен апокалипсис удари най-милото на нацията – отчаяните мамашки и веселите руски вдовички. Настана пълна, безкомпромисна национална катастрофа! Жените останаха без евтини дантелени прашки от Гуанджоу и без жизненоважните високотехнологични вибратори, които досега успешно заместваха липсата на мъже в държавата. Как ще се оцелява сега в студените сибирски нощи без тези пазители на семейното щастие?

    Коментиран от #11, #37

    13:51 03.08.2026

  • 11 Веселите вдовички

    5 15 Отговор

    До коментар #10 от "Веселите вдовички":

    Животът в Русия официално спря, защото потокът от евтини китайски боклуци пресъхна, а без тях битието им придоби автентичния вкус на сиво съветско нищо.Но нека не униват! Трябва да ги успокоим – това не е краят на тяхното страдание. Спокойно, скъпи мамашки, вдовички и мафиоти... това е само началото!

    13:52 03.08.2026

  • 12 1488

    8 2 Отговор
    от мене да знаете:
    🧦 = 🎃

    13:52 03.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    13 8 Отговор
    РАДЕВ, РАДЕЕЕЕЕВ ПОДЛОГО КРАВАРСКА МИРИЗЛИВА

    13:52 03.08.2026

  • 14 Дойче теле

    12 6 Отговор
    Личи че е сороска подлога!

    13:53 03.08.2026

  • 15 Хаген Дас

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    Този фатмак сигурно говори повече езици от цялата ти рода!

    Коментиран от #17, #40

    13:54 03.08.2026

  • 16 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    НЕ ОБИЖДАЙ ФАТМАЦИТЕ, НИЩО ОБЩО НЯМАТ С ПОЛКОВНИЦИТЕ И ГЕНЕРАЛИТЕ!ФАТМАКА Е БАЩАТА И МАЙКАТА НА РОТАТА

    Коментиран от #27

    13:54 03.08.2026

  • 17 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хаген Дас":

    И .......

    13:57 03.08.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    9 5 Отговор
    Боташа си е чиста комунистическа ГЮВЕН DIЯ !!! 🤣🤣🤣

    13:58 03.08.2026

  • 19 Ауууу

    11 3 Отговор
    За това никога не трябва да се гласува за продажни крадливи и злобни комунисти какъвто е Румен Радев..

    13:58 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Холивуд

    6 1 Отговор
    Съпругът на депутатката Диамант и Натаняху с брат Тръмп държат Радев за топките и той само може да изпълнява! Дори няма право да разговаря с Диамант !!! Хаха ,какъв як Бугарин ! Бившио Президент бил

    14:00 03.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    Дори не знаеш какво е ФАТМАК❗
    Нормално за НЕслужилите и теА от Zeт(00)
    Ама ръсиш про.100.тии по 100 в минута❗

    14:01 03.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОБ РЕ ЗАН

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционис":

    Българските коне не "траят за зелена трева". На есен - под копитата !!!

    14:01 03.08.2026

  • 25 Дървен философ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Първоначалното и основно разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в дълбоководния „Блок 1-26 Хан Тервел“ бе предоставено на британско-нидерландския енергиен гигант Shell чрез неговото дружество „Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В.“. Договорът с българското правителство бе официално сключен през декември 2025 г..През следващите месеци структурата на консорциума се промени чрез частично прехвърляне на права, като към проучванията се присъединиха още две големи регионални компании:OMV Petrom (Румъния) – през април 2026 г. „Шел“ прехвърли 25% от своите права и задължения по проекта на „ОМВ Петром ЕП България СРЛ“.Turkish Petroleum Corporation (TPAO) – през юли 2026 г. българският Министерски съвет официално разреши на „Шел“ да преотстъпи 33% от своя дял на турската държавна компания чрез нейното дъщерно дружество Turkish Petroleum Overseas Company (

    Коментиран от #34, #35, #38

    14:02 03.08.2026

  • 26 Стига

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    си лъгал,бе!

    14:03 03.08.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    НЕслужилите КЕ лещи откъде да знаят какво е ФАТМАК и Майка на ротата❗
    Те и рота нямат представа какво е ❗

    14:03 03.08.2026

  • 28 Мун чо е кукла на конци

    6 1 Отговор
    От него вече нищо не зависи

    14:04 03.08.2026

  • 29 Каквото

    2 2 Отговор
    и да пуише ФАЦ, желанията са едно, реалноста и политиката друго. Позицията на Радев, че България не трябва да е част от какъвто и да е конфликт е правилна. Но понеже сме васална територия, това няма как да стане. Пределно ясно, че за самолетите е имало нещо, в идеалния случай сделка, в най-лошия (както се предполага) - усмивка по радиото. Просто в момента, България не може да води политика, която да поставя националните интереси най-оптред. Зависимостта в момента е много по-голяма отколото през времето на тато...

    Коментиран от #32

    14:05 03.08.2026

  • 30 Няма армия

    1 2 Отговор
    Българските генерали ги избиха 1944-45-та. Нямаме армия, а орда водена от монголски подлоги. Затова и в нея порядките бяха монголски - гаври, унижения, убийства, осакатени, надуваха с компресор момчета.

    14:06 03.08.2026

  • 31 Поука

    0 0 Отговор
    Приказката за лъжливото овчарче!

    14:07 03.08.2026

  • 32 Без конфликт

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Каквото":

    Ако не искаш да си част от конфликта, Радев веднага трябва да замрази политически и икономически връзки с Иран, САЩ, Руската федерация и Европейския съюз, а също така с арабите и Израел и Турция.
    Може да търгуваме с Буркина Фасо и Централната Африканска република... може би.... Или евентуално с Бутан, мисля Бутан са от малкото страни, които нямат конфликт. Не съм сигурен, дали Китай няма притенции към Бутан обаче?!!

    14:09 03.08.2026

  • 33 444444

    0 0 Отговор
    Не разбирам какво се е разкукудякала цялата опозиция.Те това е евроатлантическата солидарност големите искат ималките се подчиняват.И Възраждане да беше на власт пак същото щеше да стане.Пак добре че преместиха самолетите в Безмер (по-далече от София) че ако падне ракета в София ще викат то не е в София то е във Враждебна както някога ракетата в Горна Баня.Дано поне Радев да е договорил дерогация за рафинерията. Като казах рафинерията някой може ли да каже от къде и какъв нефт използва Лукойл когато Казакстан спря износа през Черно море, Ормузкия проток е затворен и Червено море е частчно под блокада.

    14:12 03.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЦК на БКП

    1 0 Отговор
    Той - другарят син Решетников с протекъл пам.пер.с се прибра от Шфабия, но нашите усложливи медии млъкнаха като комунист през раз....л и НИЩО... Сякаш не е ходил, а там така го шамаросаха, че дълго време ще му държи влага

    14:14 03.08.2026

  • 37 3.14К

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Веселите вдовички":

    Само Гошо "Букара" може да напише по-голяма тъпотия от теб!

    14:15 03.08.2026

  • 38 И на финала

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дървен философ":

    пак байДоган печели

    14:15 03.08.2026

  • 39 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Изводът е, че правителството на мамника съвсем се оплете в лъжите си. Получи се ситуация, при която нито приятелите, нито враговете ни имат доверие. Безмозъчните мъпети също оплетоха конците, давайки пример с подкрепата за войната в залива, забравяйки че ситуацията бе коренно различна и че България бе обект на атентат организиран от Иран и имаше загинал български гражданин. Пълна липса на памет!

    14:15 03.08.2026

  • 40 Грънци говори!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хаген Дас":

    Други му пишат речите, а той ги учи наизуст и говори четвъртито и отсечено, както ги е запомнил!

    14:16 03.08.2026

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