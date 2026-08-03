Европейският съюз планира да предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, но без право на глас, съобщи Службата за външно разузнаване на Русия (СВР), предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.

Според информация от пресслужбата на СВР европейските лидери категорично отричат възможността за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, но Брюксел е предложил да започнат предприсъединителни преговори с Киев, за да бъде предотвратен „антиевропейски завой“ на Украйна.

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„Освен това се планира да се предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, макар и без право на глас“, се посочва в съобщението на пресслужбата на СВР.

От руското външно разузнаване отбелязват, че украинските дипломати докладват на своите ръководители за реалното състояние на нещата.

„Въпреки това киевският режим, осъзнавайки, че неговото съществуване зависи изцяло от европейската финансова и военна помощ, е готов да съдейства на еврочиновниците в измамата на собствения си народ“, добавят от СВР.