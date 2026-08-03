Русия твърди: ЕС предлага на Киев участие в политиката за сигурност без право на глас

Европейският съюз планира да предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, но без право на глас, съобщи Службата за външно разузнаване на Русия (СВР), предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.
Според информация от пресслужбата на СВР европейските лидери категорично отричат възможността за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, но Брюксел е предложил да започнат предприсъединителни преговори с Киев, за да бъде предотвратен „антиевропейски завой“ на Украйна.
„Освен това се планира да се предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, макар и без право на глас“, се посочва в съобщението на пресслужбата на СВР.
От руското външно разузнаване отбелязват, че украинските дипломати докладват на своите ръководители за реалното състояние на нещата.
„Въпреки това киевският режим, осъзнавайки, че неговото съществуване зависи изцяло от европейската финансова и военна помощ, е готов да съдейства на еврочиновниците в измамата на собствения си народ“, добавят от СВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полша
13:30 03.08.2026
2 осраински
Коментиран от #11, #12, #15
13:33 03.08.2026
3 Трол
13:34 03.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Формално има право на глас, но само ако той е "Йес"❗
Коментиран от #8
13:34 03.08.2026
5 Българин
13:34 03.08.2026
6 Всичко от московия е лъжа и измама !
13:35 03.08.2026
7 Последния Софиянец
13:35 03.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
13:37 03.08.2026
10 Брех, какви велики шпиони са рашките
13:37 03.08.2026
11 Стига бе, патриоте руски;
До коментар #2 от "осраински":Ти надмина Кремъл по закани. За къв се бориш!
Дават значки за заслуги, не мангизи. Свършиа.
Оня ден Пич прибра последните – за принос към руската лингвистика.
13:43 03.08.2026
12 Геро
До коментар #2 от "осраински":Нали съм ти казал,че мнението на от-падъци като теб е без значение.
13:43 03.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Български фатмак
14:04 03.08.2026
15 български интелектуалец
До коментар #2 от "осраински":Русоробе ти надмина по лъжи и измама дори и Митрофанова.Кървавите рубли (на руските войничета)
които получаваш са на твойта съвест.
14:14 03.08.2026