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Русия твърди: ЕС предлага на Киев участие в политиката за сигурност без право на глас
  Тема: Украйна

Русия твърди: ЕС предлага на Киев участие в политиката за сигурност без право на глас

3 Август, 2026 13:30, обновена 3 Август, 2026 14:06 513 15

  • русия-
  • украйна-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • политика-
  • сигурност-
  • право на глас

Според руското външно разузнаване Брюксел не планира пълноправно членство на Украйна в ЕС, но обсъжда други форми на интеграция

Русия твърди: ЕС предлага на Киев участие в политиката за сигурност без право на глас - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз планира да предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, но без право на глас, съобщи Службата за външно разузнаване на Русия (СВР), предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.

Според информация от пресслужбата на СВР европейските лидери категорично отричат възможността за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, но Брюксел е предложил да започнат предприсъединителни преговори с Киев, за да бъде предотвратен „антиевропейски завой“ на Украйна.

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„Освен това се планира да се предложи на Киев участие в европейската политика за сигурност, макар и без право на глас“, се посочва в съобщението на пресслужбата на СВР.

От руското външно разузнаване отбелязват, че украинските дипломати докладват на своите ръководители за реалното състояние на нещата.

„Въпреки това киевският режим, осъзнавайки, че неговото съществуване зависи изцяло от европейската финансова и военна помощ, е готов да съдейства на еврочиновниците в измамата на собствения си народ“, добавят от СВР.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полша

    7 4 Отговор
    Броят на престъпленията в Полша, в които са замесени украинци, се е увеличил с 30%

    13:30 03.08.2026

  • 2 осраински

    8 5 Отговор
    Украйна не е член на Европейския съюз. Нито е член на НАТО. Ако дребният ѝ диктатор иска остатъците от страната да бъдат бетонирани и превърнати в паркинг, нека бъде така. Нека цялата тежест на това безумие падне върху главата на комика, който доведе страната си до кървава баня и ще остави само сянка от нея. Когато боевете най-накрая приключат, транснационалните инвеститори ще пожънат нови печалби от това клане - този път от реконструкцията. Украйна е разчленена и продадена на парчета. Самите украинци ще живеят в други страни. Но милиони чужденци от Азия, Африка и Близкия изток ще бъдат внесени, за да запълнят острия недостиг на работна ръка в страната. Украйна никога няма да бъде същата. А историците ще се чудят как е било позволено на един комик да унищожи цяла нация.

    Коментиран от #11, #12, #15

    13:33 03.08.2026

  • 3 Трол

    1 5 Отговор
    След време ще се разменят и ЕС ще остане без право на глас за сметка на Украйна.

    13:34 03.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор
    Тя и България участва в структурите на ЕсеС и НАТьО, без право на глас❗
    Формално има право на глас, но само ако той е "Йес"❗

    Коментиран от #8

    13:34 03.08.2026

  • 5 Българин

    3 6 Отговор
    Всяка жаба да си знае гьола.Ватняците да си гледат ватняшката кочина .

    13:34 03.08.2026

  • 6 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 6 Отговор
    Руслямия твърдеше, че е най-добрата икономика в Европа и са "вторая", а се оказа, че монголята живеят по зле от Папуа Нова Гвинея, а военната им сила е въздух под налягане.

    13:35 03.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Кажете за Унгария.Евреинът Маджар ги остави без ток.

    13:35 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    5 3 Отговор
    За юли месец загубите в руската армия са 42 860 броя-убити и тежко ранени.

    13:37 03.08.2026

  • 10 Брех, какви велики шпиони са рашките

    5 3 Отговор
    Киев хабер няма, те вече знаят с подробности.

    13:37 03.08.2026

  • 11 Стига бе, патриоте руски;

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Ти надмина Кремъл по закани. За къв се бориш!
    Дават значки за заслуги, не мангизи. Свършиа.
    Оня ден Пич прибра последните – за принос към руската лингвистика.

    13:43 03.08.2026

  • 12 Геро

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Нали съм ти казал,че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    13:43 03.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Български фатмак

    2 1 Отговор
    Това е поредната дезиформация на руската пропаганда и тяхното КГБ

    14:04 03.08.2026

  • 15 български интелектуалец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Русоробе ти надмина по лъжи и измама дори и Митрофанова.Кървавите рубли (на руските войничета)
    които получаваш са на твойта съвест.

    14:14 03.08.2026

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