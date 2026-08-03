Ракетна атака в Одеска област рани шестима души

Шестима души са ранени в резултат на ракетна атака в украинската Одеска област днес, съобщи в своя канал в „Телеграм“ председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предава БТА.
„За съжаление, по предварителни данни, шестима души са ранени, трима от тях са хоспитализирани. Лекарите им оказват помощ“, посочва Кипер в съобщението си.
По негова информация са нанесени щети на транспортната инфраструктура в Одеска област. В резултат на обстрела е възникнал пожар на територията на едно от предприятията.
Държавната служба за извънредни ситуации работи по отстраняване на последиците от атаката.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.
Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
14:08 03.08.2026
2 Гост
Коментиран от #6
14:09 03.08.2026
3 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде я видя тази гражданска война. Няма нищо такова когато воюват две държави
Коментиран от #11
14:13 03.08.2026
4 Путин
14:14 03.08.2026
5 Вангелия Гущерова
Коментиран от #13
14:14 03.08.2026
6 Соломон
До коментар #2 от "Гост":Да подпалиха го . И ще продължават да го правят докато на Русия не и дойде акъла да се върне в кочината си
14:15 03.08.2026
7 осраински
14:17 03.08.2026
8 Айдеее
Коментиран от #9, #31
14:18 03.08.2026
9 Гост
До коментар #8 от "Айдеее":Проблемът е, че бензиностанции вече няма в УКрайна, и пристанища няма. А от от Урал до Владивосток има още 6000 километра и хиляди заводи, и пристанища, и каквото се сетиш. Така че, Украйна първа ще свърши, съмнява ли се някой? Въобще, как се вързата на тая глупост, на тая тъпа идея, да водят война на изтощение с безкрайна държава. Сега да питат тоя с идеите, къде ще си дяват житото. А Русия, не ги мисля! Само отвъд Урал има територия колкото десет Бълграрии...
Коментиран от #16, #19
14:24 03.08.2026
10 000
Коментиран от #39
14:25 03.08.2026
11 Давид
До коментар #3 от "Соломон":къде видя две държави ???!
усръйна е само територия, Руска територия
Коментиран от #35
14:28 03.08.2026
12 Московските BAPBAPИ !
Ще тероризират света до самия край на Путлер, рашизма и РФ. Скоро!
Коментиран от #18
14:31 03.08.2026
13 Това
До коментар #5 от "Вангелия Гущерова":от прогнозата за Украйна, Киев, Лвов и др украински градове ли го преписа?
14:34 03.08.2026
14 Факт
14:35 03.08.2026
15 Читател
14:35 03.08.2026
16 Българин
До коментар #9 от "Гост":Знам, че на русофилите не ви пука за руснаците. За вас е мед на душата, че воюват, умират, че ги бомбардират. Не им желаете мирен живот и просперитет, а война и измислени победи.
Коментиран от #33
14:36 03.08.2026
17 Истината
Коментиран от #20
14:37 03.08.2026
18 АМИ ПЛЮС
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":700 КМ КВ ЗА ТОЯ МЕСЕЦ
МИНУС НЕКОЛКО ИЛЯДИ БАНДЕ....РАСА
И МАЛКО ЗАВОДИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ И НЯКВИ ПОЩИ
ДЖАВКАЩИ ЕВРОДЕ....БИЛИ
ЕДИН АМЕРИКАНСКИ КЛОУН
А И ПЕЛТЕЧЕЩИ ОТ ЗЛОБА УКРОФИЛИ
НЕ Е ЛОШО КАТО ЗА ЛЕТЕН МЕСЕЦ
Коментиран от #22
14:37 03.08.2026
19 Айдеее
До коментар #9 от "Гост":Оттук Урал живеят 120 милиона, а отвъд Урал 27 милиона. Как мислиш, 27 милиона ще удържат ли китайците?
А Украйна според теб няма, какво да губи, така че може да бие с дронове и ракети по заводи и бензиностанции до края на века.
Коментиран от #27, #29
14:39 03.08.2026
20 АМИ СТАВА
До коментар #17 от "Истината":АМА ТОГАВА КО ША ПРАЯТ ЛВОВСКИТЕ ДЕБ....ИЛИ
ША ТРЕЕЕ ДА БЯГАТ ПАК В КАНАДА
14:39 03.08.2026
21 Българин
Коментиран от #24, #26
14:41 03.08.2026
22 Ха ха ха ха
До коментар #18 от "АМИ ПЛЮС":700 кв км. Това е по-малко от една австралийска овцеферма.
14:41 03.08.2026
23 1234
Коментиран от #28
14:41 03.08.2026
24 Въпрос
До коментар #21 от "Българин":Еврастите московските евразиасти ли са?
Коментиран от #30
14:42 03.08.2026
25 зелен гном
14:43 03.08.2026
26 Руснак
До коментар #21 от "Българин":Теоретично и практически Русия е европейска държава. Руснаците еврасти ли са?
Коментиран от #32
14:43 03.08.2026
27 ЧИ ЩО ДА ГИ УДЪРЖАТ
До коментар #19 от "Айдеее":ЩЕ ИМ ДАДАТ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ЗЕМЯ В ГАЛИЧИНА А ТЕ ЖЪЛТИТЕ ША СИ Я ЗЕМАТ САМИ
ША ИМА И ЗА МАЛКО КОРЕЙЦИ
И КО ША ПРАЯТ ТОГАЗ ДЕБИЛИ....ТЕ КАТО ТЕБЕ
14:45 03.08.2026
28 Русофил
До коментар #23 от "1234":Ако такъв мост е разрушен, това е нападение над НАТО и ще има тежки последствия за Путин. Надявам се да си се изхвърлил с "новината".
Коментиран от #34, #36
14:45 03.08.2026
29 Гост
До коментар #19 от "Айдеее":Украйна едва ли ще изкара до края на зимата, нежели до края на века! Населението им намаля в пъти за няколко години, с тези гемпове на миграция и активната бусификация, до няколко месеца ще приключат. Дори без да се налага, руснаците да засилват ударите.
14:46 03.08.2026
30 млат еврас
До коментар #24 от "Въпрос":Пак нещо си се объркал, много рано си почнал с пиенето, кви са тези московски еврасти евразиици, вече се оплитате в безпомощта си да кажете нещо смислено, толкова малко ли ви плащат, че не могат да си позволят някого с повече от 2 сиви клетки, а е пробвай пак.
14:46 03.08.2026
31 Това
До коментар #8 от "Айдеее":русофобите атлантици наистина не сте в ред. Един украински дрон подпалил магазин/склад за дрехи и виете до небесата от злорадстство. Същото е и с подпалените тук-там рафинерии. А защо се повтарят атаките срещу едни и същи руски енергийни обекти? Ами защото руснаците гласят пазара и ремонтират обекта. Виж какво ста в Украйна?
14:50 03.08.2026
32 млад еврас
До коментар #26 от "Руснак":Еврасти са държавите в ЕС ве а не държавите в европа, обаче само ти не се сети от всички, нали ти казвам, толкова с 2 сиви клетки.
14:51 03.08.2026
33 ЛОША РАБОТА СА
До коментар #16 от "Българин":ТЕА ЖЕГИ
СЕЛЯНИТЕ ОТ СОФИЯ ЗАМИНАХА ПО РОДНИТЕ МЕСТА
БОКЛУКА НАМАЛЯ
А И ВКИСВА БЪРЗО
ДОБРЕ ЧЕ ИМА ЛЮЦЕРНА МЕЖДУ БЛОКОВЕТЕ ТА ДА ПРЕЖИВЕЕШ
А И НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА Я СОЛИШ
14:58 03.08.2026
34 ТЕНДЖЕРАТА
До коментар #28 от "Русофил":НЕ СИ СВАЛЯЙ ТЕНДЖЕРАТА ОТ ГЛАВАТА
ГОРЕЩО Е АМА ША ТЪРПИШ
А МОСТА Е ЗАЩИТЕН НЕ ОТ ЧЛЕН 5 ТИ А ОТ ЧЛЕН МЕКИ
КАТ НЕКЪВ АМЕРИКАНСКИ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ
БИВШ
15:03 03.08.2026
35 Антирашист 2063
До коментар #11 от "Давид":Украйна е член на ООН от 1945г като самостоятелна държава с право на глас
Коментиран от #37, #40
15:06 03.08.2026
36 удри евраста с лопатЕто
До коментар #28 от "Русофил":А ве батка много си зле, теоретично като чуеш европейските "лидери" и веднага ги свързваш с президентите на Русия, Молдова, Македония, Сърбия, Албания или как, а е вземе се малко в ръце ве.
15:07 03.08.2026
37 хахахаха
До коментар #35 от "Антирашист 2063":Е, нищо де, вече е членака, ако ме разбираш хахахахаха.
15:08 03.08.2026
38 Глупости, това е руска пропаганда,
15:12 03.08.2026
39 Мишел
До коментар #10 от "000":Русия отряза Украйна от морето .
15:15 03.08.2026
40 И КВО ОТ ТОВА
До коментар #35 от "Антирашист 2063":ДА СА ОПЛАЧЕ НА ПАПАТА
15:18 03.08.2026