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Ракетна атака в Одеска област рани шестима души
  Тема: Украйна

Ракетна атака в Одеска област рани шестима души

3 Август, 2026 14:06 1 017 40

  • украйна-
  • ракетна атака-
  • одеска област

При удара е повредена транспортна инфраструктура, а на територията на предприятие е избухнал пожар

Ракетна атака в Одеска област рани шестима души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шестима души са ранени в резултат на ракетна атака в украинската Одеска област днес, съобщи в своя канал в „Телеграм“ председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предава БТА.

„За съжаление, по предварителни данни, шестима души са ранени, трима от тях са хоспитализирани. Лекарите им оказват помощ“, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация са нанесени щети на транспортната инфраструктура в Одеска област. В резултат на обстрела е възникнал пожар на територията на едно от предприятията.

Държавната служба за извънредни ситуации работи по отстраняване на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха в тази гражданска война от двете страни.В Украйна има милион и половина българи, в Русия 7 млн българи.

    Коментиран от #3

    14:08 03.08.2026

  • 2 Гост

    23 2 Отговор
    Е, нищо, бълха ги ухапала? Те нали подпалиха Уайлдберис!

    Коментиран от #6

    14:09 03.08.2026

  • 3 Соломон

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде я видя тази гражданска война. Няма нищо такова когато воюват две държави

    Коментиран от #11

    14:13 03.08.2026

  • 4 Путин

    2 24 Отговор
    Сорос видя че съм.шма@ тка и ми заповяда да се правя на "многоходов" пред копейките по строежите.

    14:14 03.08.2026

  • 5 Вангелия Гущерова

    4 25 Отговор
    Тая зима в Русия ще бъде много, много студено. Москва ще замръзне. Ленинград ще стане лед.

    Коментиран от #13

    14:14 03.08.2026

  • 6 Соломон

    2 30 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Да подпалиха го . И ще продължават да го правят докато на Русия не и дойде акъла да се върне в кочината си

    14:15 03.08.2026

  • 7 осраински

    17 0 Отговор
    Утрепани бесарабски българе нема ли

    14:17 03.08.2026

  • 8 Айдеее

    2 23 Отговор
    Приключвайте с Вайлдберис и започвайте Озон и Яндекс Маркет! И без бензиностанции и НПЗ от Украйна до Урал!

    Коментиран от #9, #31

    14:18 03.08.2026

  • 9 Гост

    37 2 Отговор

    До коментар #8 от "Айдеее":

    Проблемът е, че бензиностанции вече няма в УКрайна, и пристанища няма. А от от Урал до Владивосток има още 6000 километра и хиляди заводи, и пристанища, и каквото се сетиш. Така че, Украйна първа ще свърши, съмнява ли се някой? Въобще, как се вързата на тая глупост, на тая тъпа идея, да водят война на изтощение с безкрайна държава. Сега да питат тоя с идеите, къде ще си дяват житото. А Русия, не ги мисля! Само отвъд Урал има територия колкото десет Бълграрии...

    Коментиран от #16, #19

    14:24 03.08.2026

  • 10 000

    31 3 Отговор
    Пристанищната инфраструктура в одеса и николоев практически е извън строя. Блек рок вече губи много от износа на селскостопанска продукция. Досега путин либерала ги чакаше да го поканят на масата, но уви. Времето на западния рай приключи.

    Коментиран от #39

    14:25 03.08.2026

  • 11 Давид

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    къде видя две държави ???!
    усръйна е само територия, Руска територия

    Коментиран от #35

    14:28 03.08.2026

  • 12 Московските BAPBAPИ !

    1 26 Отговор
    Тероризма на московските opки няма край !
    Ще тероризират света до самия край на Путлер, рашизма и РФ. Скоро!

    Коментиран от #18

    14:31 03.08.2026

  • 13 Това

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вангелия Гущерова":

    от прогнозата за Украйна, Киев, Лвов и др украински градове ли го преписа?

    14:34 03.08.2026

  • 14 Факт

    0 20 Отговор
    Комунистическите престъпници русия,избиват българи в Одеса, а русофилите пляскат с кървавите си ръчички,

    14:35 03.08.2026

  • 15 Читател

    20 0 Отговор
    Не може да бъде,те ракетите свършиха миналата година.

    14:35 03.08.2026

  • 16 Българин

    0 19 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Знам, че на русофилите не ви пука за руснаците. За вас е мед на душата, че воюват, умират, че ги бомбардират. Не им желаете мирен живот и просперитет, а война и измислени победи.

    Коментиран от #33

    14:36 03.08.2026

  • 17 Истината

    2 15 Отговор
    Русия е територия украинска,Киевска рус

    Коментиран от #20

    14:37 03.08.2026

  • 18 АМИ ПЛЮС

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    700 КМ КВ ЗА ТОЯ МЕСЕЦ
    МИНУС НЕКОЛКО ИЛЯДИ БАНДЕ....РАСА
    И МАЛКО ЗАВОДИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ И НЯКВИ ПОЩИ
    ДЖАВКАЩИ ЕВРОДЕ....БИЛИ
    ЕДИН АМЕРИКАНСКИ КЛОУН
    А И ПЕЛТЕЧЕЩИ ОТ ЗЛОБА УКРОФИЛИ
    НЕ Е ЛОШО КАТО ЗА ЛЕТЕН МЕСЕЦ

    Коментиран от #22

    14:37 03.08.2026

  • 19 Айдеее

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Оттук Урал живеят 120 милиона, а отвъд Урал 27 милиона. Как мислиш, 27 милиона ще удържат ли китайците?

    А Украйна според теб няма, какво да губи, така че може да бие с дронове и ракети по заводи и бензиностанции до края на века.

    Коментиран от #27, #29

    14:39 03.08.2026

  • 20 АМИ СТАВА

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    АМА ТОГАВА КО ША ПРАЯТ ЛВОВСКИТЕ ДЕБ....ИЛИ
    ША ТРЕЕЕ ДА БЯГАТ ПАК В КАНАДА

    14:39 03.08.2026

  • 21 Българин

    18 1 Отговор
    Знам, че на еврастите не ви пука за укрите. За вас е мед на душата, че воюват, умират, че ги бомбардират. Не им желаете мирен живот и просперитет, а война и измислени победи.

    Коментиран от #24, #26

    14:41 03.08.2026

  • 22 Ха ха ха ха

    0 10 Отговор

    До коментар #18 от "АМИ ПЛЮС":

    700 кв км. Това е по-малко от една австралийска овцеферма.

    14:41 03.08.2026

  • 23 1234

    17 0 Отговор
    Разрушен е железопътния мост, който свързва източна Румъния с Украйна. По този мост преминаваха военните доставки по суша и от дунавските пристанища. Одеса е изолирана, подготвя се за опичане във фурна. Сега ѝ слагар марината от джинжифил, чер пипер, риган, розмарин, сол.

    Коментиран от #28

    14:41 03.08.2026

  • 24 Въпрос

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Еврастите московските евразиасти ли са?

    Коментиран от #30

    14:42 03.08.2026

  • 25 зелен гном

    20 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    14:43 03.08.2026

  • 26 Руснак

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Теоретично и практически Русия е европейска държава. Руснаците еврасти ли са?

    Коментиран от #32

    14:43 03.08.2026

  • 27 ЧИ ЩО ДА ГИ УДЪРЖАТ

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Айдеее":

    ЩЕ ИМ ДАДАТ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ЗЕМЯ В ГАЛИЧИНА А ТЕ ЖЪЛТИТЕ ША СИ Я ЗЕМАТ САМИ
    ША ИМА И ЗА МАЛКО КОРЕЙЦИ
    И КО ША ПРАЯТ ТОГАЗ ДЕБИЛИ....ТЕ КАТО ТЕБЕ

    14:45 03.08.2026

  • 28 Русофил

    1 14 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Ако такъв мост е разрушен, това е нападение над НАТО и ще има тежки последствия за Путин. Надявам се да си се изхвърлил с "новината".

    Коментиран от #34, #36

    14:45 03.08.2026

  • 29 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Айдеее":

    Украйна едва ли ще изкара до края на зимата, нежели до края на века! Населението им намаля в пъти за няколко години, с тези гемпове на миграция и активната бусификация, до няколко месеца ще приключат. Дори без да се налага, руснаците да засилват ударите.

    14:46 03.08.2026

  • 30 млат еврас

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    Пак нещо си се объркал, много рано си почнал с пиенето, кви са тези московски еврасти евразиици, вече се оплитате в безпомощта си да кажете нещо смислено, толкова малко ли ви плащат, че не могат да си позволят някого с повече от 2 сиви клетки, а е пробвай пак.

    14:46 03.08.2026

  • 31 Това

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Айдеее":

    русофобите атлантици наистина не сте в ред. Един украински дрон подпалил магазин/склад за дрехи и виете до небесата от злорадстство. Същото е и с подпалените тук-там рафинерии. А защо се повтарят атаките срещу едни и същи руски енергийни обекти? Ами защото руснаците гласят пазара и ремонтират обекта. Виж какво ста в Украйна?

    14:50 03.08.2026

  • 32 млад еврас

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак":

    Еврасти са държавите в ЕС ве а не държавите в европа, обаче само ти не се сети от всички, нали ти казвам, толкова с 2 сиви клетки.

    14:51 03.08.2026

  • 33 ЛОША РАБОТА СА

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    ТЕА ЖЕГИ
    СЕЛЯНИТЕ ОТ СОФИЯ ЗАМИНАХА ПО РОДНИТЕ МЕСТА
    БОКЛУКА НАМАЛЯ
    А И ВКИСВА БЪРЗО
    ДОБРЕ ЧЕ ИМА ЛЮЦЕРНА МЕЖДУ БЛОКОВЕТЕ ТА ДА ПРЕЖИВЕЕШ
    А И НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА Я СОЛИШ

    14:58 03.08.2026

  • 34 ТЕНДЖЕРАТА

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Русофил":

    НЕ СИ СВАЛЯЙ ТЕНДЖЕРАТА ОТ ГЛАВАТА
    ГОРЕЩО Е АМА ША ТЪРПИШ
    А МОСТА Е ЗАЩИТЕН НЕ ОТ ЧЛЕН 5 ТИ А ОТ ЧЛЕН МЕКИ
    КАТ НЕКЪВ АМЕРИКАНСКИ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ
    БИВШ

    15:03 03.08.2026

  • 35 Антирашист 2063

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Давид":

    Украйна е член на ООН от 1945г като самостоятелна държава с право на глас

    Коментиран от #37, #40

    15:06 03.08.2026

  • 36 удри евраста с лопатЕто

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Русофил":

    А ве батка много си зле, теоретично като чуеш европейските "лидери" и веднага ги свързваш с президентите на Русия, Молдова, Македония, Сърбия, Албания или как, а е вземе се малко в ръце ве.

    15:07 03.08.2026

  • 37 хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Антирашист 2063":

    Е, нищо де, вече е членака, ако ме разбираш хахахахаха.

    15:08 03.08.2026

  • 38 Глупости, това е руска пропаганда,

    6 1 Отговор
    Русия няма ракети, всички които четем редовно форума на факти бг го знаем.

    15:12 03.08.2026

  • 39 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "000":

    Русия отряза Украйна от морето .

    15:15 03.08.2026

  • 40 И КВО ОТ ТОВА

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Антирашист 2063":

    ДА СА ОПЛАЧЕ НА ПАПАТА

    15:18 03.08.2026

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