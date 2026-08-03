Ракетна атака в Одеска област рани шестима души

Шестима души са ранени в резултат на ракетна атака в украинската Одеска област днес, съобщи в своя канал в „Телеграм“ председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предава БТА.

„За съжаление, по предварителни данни, шестима души са ранени, трима от тях са хоспитализирани. Лекарите им оказват помощ“, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация са нанесени щети на транспортната инфраструктура в Одеска област. В резултат на обстрела е възникнал пожар на територията на едно от предприятията.

Държавната служба за извънредни ситуации работи по отстраняване на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.