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Германия призова за общоевропейски мерки след мигрантския наплив в Сеута

Германия призова за общоевропейски мерки след мигрантския наплив в Сеута

3 Август, 2026 14:49 577 15

  • германия-
  • миграция-
  • сеута

Берлин определи ситуацията по външните граници на ЕС като нестабилна и настоя за съвместни действия срещу незаконната миграция

Германия призова за общоевропейски мерки след мигрантския наплив в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорител на германското правителство заяви днес, че масовият приток на мигранти в испанския ексклав Сеута от съседно Мароко показва колко нестабилна остава ситуацията по външните граници на Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, пише Vesti.bg.

„Това отново показва колко нестабилна е ситуацията, когато става въпрос за миграцията, и че защитата на външните граници на Европейския съюз е от изключително значение и е сред най-важните ни приоритети“, заяви говорителят на редовен правителствен брифинг.

„Тази ситуация ясно показва, че са необходими и жизненоважни съвместни европейски усилия за ефективно ограничаване на незаконната миграция“, добави той.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съгласни сме, подписахме,б

    7 1 Отговор
    стига сте претопляли.

    14:50 03.08.2026

  • 2 Трол

    6 3 Отговор
    Трябва дружно да се изключи Испания от Шенген.

    Коментиран от #7

    14:54 03.08.2026

  • 3 Природа

    13 1 Отговор
    Късно е чадо
    Франция,араби и негри
    Германия турци
    Британия индийци и пакистанци
    И още и още......
    Нашата територия се напълни с римляни

    14:55 03.08.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    9 0 Отговор
    Сетила се Мара, да се побара!🤣🤣🤣

    14:59 03.08.2026

  • 5 Овчар

    8 2 Отговор
    Ердоган ще помогне на Путин и ще пусне кюрдите да залеят Европа..! Ние това заслужаваме НЕБЛАГОДАРНИЦИ.!

    Коментиран от #8

    15:04 03.08.2026

  • 6 Ха-ха-ха

    11 1 Отговор
    Тези се сетили да "слагат мрежа на прозорците и вратите, когато къщата им вече е пълна с комари..."! За Германия и Европа влакът отдавна замина гарата.. Европа умре.. До най-много 20 г и ще започнат халифатите да са формата им на управление!!! Жалко.

    15:06 03.08.2026

  • 7 АМ ЧИ ЩО РИВЕТИ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    НЯКОЛКО ВЕКА КРАДАХТЕ ОТ СВЕТА
    СЕГА НАСЛЕДНИЦИТЕ ИДВАТ ЗА ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ
    АЙДЕ ША БАЧКАТЕ ДО 70 И ША ХРАНИТЕ ЧЕАВЕТА
    ДА СТЕ МИСЛИЛИ ПРЕДИ 25 ГОДИНИ

    15:09 03.08.2026

  • 8 Еми да

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Един път ни ушиха първото българско знаме, след 500 г мрак и унищожение в град Самара и ни освободиха от османският райх. Втори път Сталин не позволи на Чърчил и западенците на ни разделят страната и да я раздадат на съседните страни. Е, сега вече русите разбраха, че с нас само са си губили времето. Трети път издънката ни напълно ще ни унищожи. Никой няма сега да се застъпва пак за нас. Не заслужаваме!!

    15:10 03.08.2026

  • 9 Северна Африка

    5 0 Отговор
    Била в ЕС ..... и имало наплив ку-куууу

    15:10 03.08.2026

  • 10 Аааа не така, без такива

    6 0 Отговор
    "общоевропейски мерки" ! Урсулата обеща 3 милиарда евро на Мароко сега тя да си ги плаща

    Коментиран от #13

    15:13 03.08.2026

  • 11 европеец

    5 0 Отговор
    Няма, пратете ги на императрицата меркел.

    15:13 03.08.2026

  • 12 И от кога в Африка

    5 1 Отговор
    Се преместиха тея външните граници на Европейския съюз ? А? Тъпунгери.... Покъртителна олигофрения цари в тая ЕК

    15:15 03.08.2026

  • 13 Е, да ама сащ и

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аааа не така, без такива":

    Израел решиха да накажат Испания, заради отказа им, да си дават военните бази и да им помагат във войната против Иран. Те се заканиха наистина, че ще "накажат Испания "! И много бързо я наказаха!

    15:24 03.08.2026

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    Защо никой не смее да премине границата на Полша ? Отговор защото там първо стрелят и след това питат кой си, от къде идваш ! Границите са да се пазят с истинско оръжие и истински патрони! 1 да бяхте застеляли от тия мароканци в Сеута, останалите хиляди щяха рязко да завият обратно !

    Коментиран от #15

    15:38 03.08.2026

  • 15 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Не може. Не е демократично😉

    15:47 03.08.2026

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