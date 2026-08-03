Германия призова за общоевропейски мерки след мигрантския наплив в Сеута

Говорител на германското правителство заяви днес, че масовият приток на мигранти в испанския ексклав Сеута от съседно Мароко показва колко нестабилна остава ситуацията по външните граници на Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, пише Vesti.bg.

„Това отново показва колко нестабилна е ситуацията, когато става въпрос за миграцията, и че защитата на външните граници на Европейския съюз е от изключително значение и е сред най-важните ни приоритети“, заяви говорителят на редовен правителствен брифинг.

„Тази ситуация ясно показва, че са необходими и жизненоважни съвместни европейски усилия за ефективно ограничаване на незаконната миграция“, добави той.