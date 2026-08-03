Германия призова за общоевропейски мерки след мигрантския наплив в Сеута

Говорител на германското правителство заяви днес, че масовият приток на мигранти в испанския ексклав Сеута от съседно Мароко показва колко нестабилна остава ситуацията по външните граници на Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, пише Vesti.bg.
„Това отново показва колко нестабилна е ситуацията, когато става въпрос за миграцията, и че защитата на външните граници на Европейския съюз е от изключително значение и е сред най-важните ни приоритети“, заяви говорителят на редовен правителствен брифинг.
„Тази ситуация ясно показва, че са необходими и жизненоважни съвместни европейски усилия за ефективно ограничаване на незаконната миграция“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съгласни сме, подписахме,б
14:50 03.08.2026
2 Трол
Коментиран от #7
14:54 03.08.2026
3 Природа
Франция,араби и негри
Германия турци
Британия индийци и пакистанци
И още и още......
Нашата територия се напълни с римляни
14:55 03.08.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
14:59 03.08.2026
5 Овчар
Коментиран от #8
15:04 03.08.2026
6 Ха-ха-ха
15:06 03.08.2026
7 АМ ЧИ ЩО РИВЕТИ
До коментар #2 от "Трол":НЯКОЛКО ВЕКА КРАДАХТЕ ОТ СВЕТА
СЕГА НАСЛЕДНИЦИТЕ ИДВАТ ЗА ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ
АЙДЕ ША БАЧКАТЕ ДО 70 И ША ХРАНИТЕ ЧЕАВЕТА
ДА СТЕ МИСЛИЛИ ПРЕДИ 25 ГОДИНИ
15:09 03.08.2026
8 Еми да
До коментар #5 от "Овчар":Един път ни ушиха първото българско знаме, след 500 г мрак и унищожение в град Самара и ни освободиха от османският райх. Втори път Сталин не позволи на Чърчил и западенците на ни разделят страната и да я раздадат на съседните страни. Е, сега вече русите разбраха, че с нас само са си губили времето. Трети път издънката ни напълно ще ни унищожи. Никой няма сега да се застъпва пак за нас. Не заслужаваме!!
15:10 03.08.2026
9 Северна Африка
15:10 03.08.2026
10 Аааа не така, без такива
Коментиран от #13
15:13 03.08.2026
11 европеец
15:13 03.08.2026
12 И от кога в Африка
15:15 03.08.2026
13 Е, да ама сащ и
До коментар #10 от "Аааа не така, без такива":Израел решиха да накажат Испания, заради отказа им, да си дават военните бази и да им помагат във войната против Иран. Те се заканиха наистина, че ще "накажат Испания "! И много бързо я наказаха!
15:24 03.08.2026
14 Факт
Коментиран от #15
15:38 03.08.2026
15 Ах ,ах
До коментар #14 от "Факт":Не може. Не е демократично😉
15:47 03.08.2026