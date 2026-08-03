Войната в Иран удари потреблението в еврозоната

Доверието на домакинствата се е сринало след началото на конфликта, което е довело до рязко ограничаване на разходите, съобщи Европейската централна банка, предава News.bg.

Потреблението на домакинствата в еврозоната спадна рязко в първите седмици на войната в Иран, тъй като доверието се срина. Това показва, че подновеният конфликт може отново да се отрази негативно върху потребителските разходи, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Европейската централна банка.

Потреблението в еврозоната се понижи след избухването на войната. Спадът през април е два пъти по-голям от историческите тенденции и е сравним по мащаб с реакцията на домакинствата след началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г., отбелязва ЕЦБ.

Според банката каналът на доверието е особено силен при големи сътресения, които потребителите възприемат като сериозни. Оттам посочват, че растежът на номиналното потребление се е забавил до около 2,5% на годишна база през април.

Това забавяне се дължи на факта, че домакинствата с по-високи доходи ограничават разходите си за несъществени стоки и услуги.

ЕЦБ отбелязва, че понижението не е резултат от непреодолими ограничения на доходите, а по-скоро от решението на домакинствата да отлагат покупки, когато имат възможност да променят момента на своите разходи.

Домакинствата също така се опасяват, че високата инфлация, породена от конфликта в Иран, може да доведе до намаляване на реалните им доходи.