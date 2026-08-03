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Войната в Иран удари потреблението в еврозоната

Войната в Иран удари потреблението в еврозоната

3 Август, 2026 12:06, обновена 3 Август, 2026 12:03 1 273 21

  • украйна-
  • иран-
  • война-
  • еврозона

Домакинствата също така се опасяват, че високата инфлация, породена от конфликта в Иран, може да доведе до намаляване на реалните им доходи

Войната в Иран удари потреблението в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доверието на домакинствата се е сринало след началото на конфликта, което е довело до рязко ограничаване на разходите, съобщи Европейската централна банка, предава News.bg.

Потреблението на домакинствата в еврозоната спадна рязко в първите седмици на войната в Иран, тъй като доверието се срина. Това показва, че подновеният конфликт може отново да се отрази негативно върху потребителските разходи, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Европейската централна банка.

Потреблението в еврозоната се понижи след избухването на войната. Спадът през април е два пъти по-голям от историческите тенденции и е сравним по мащаб с реакцията на домакинствата след началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г., отбелязва ЕЦБ.

Според банката каналът на доверието е особено силен при големи сътресения, които потребителите възприемат като сериозни. Оттам посочват, че растежът на номиналното потребление се е забавил до около 2,5% на годишна база през април.

Това забавяне се дължи на факта, че домакинствата с по-високи доходи ограничават разходите си за несъществени стоки и услуги.

ЕЦБ отбелязва, че понижението не е резултат от непреодолими ограничения на доходите, а по-скоро от решението на домакинствата да отлагат покупки, когато имат възможност да променят момента на своите разходи.

Домакинствата също така се опасяват, че високата инфлация, породена от конфликта в Иран, може да доведе до намаляване на реалните им доходи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доверието отдавна се е сринало

    33 9 Отговор
    Истината е, че нема пари. Отидеха при зеленият клоун.

    Коментиран от #4

    12:07 03.08.2026

  • 2 Голяма работа!

    7 21 Отговор
    Тъкмо ще се научим на спестовност, че както се се бяхме разпищолили...
    Колкото до олигарсите, не ги мисля, бълха ги ухапала. На Малдивите ток не им трябва, нито бензин.
    Както винаги, именно копейките са капо.
    Могат да носят старите ми дрехи, ако искат. Идеалният вариант ще е ,ако нямат средства за нет. Ще намалеят руските хибридници.

    Коментиран от #6

    12:14 03.08.2026

  • 3 провинциалист

    24 4 Отговор
    "Войната в Иран удари потреблението в еврозоната" - истината е, че икономиката на потребителското общество се изчерпа.

    Коментиран от #7

    12:14 03.08.2026

  • 4 Не съм против

    10 21 Отговор

    До коментар #1 от "Доверието отдавна се е сринало":

    Нацисткият режим в Кремъл трябва да падне. Ако трябва, ще жертвам някоя и друга почивка в Зимбабве.

    12:16 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 У0400

    6 20 Отговор

    До коментар #2 от "Голяма работа!":

    Най доволни са руските тролове. Сега ще плюват по евро съюза. Но няма да отидат прекрасната Русия.

    12:17 03.08.2026

  • 7 И това го има

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Тежко на руските олигарси по Лазурния бряг. Еша си нямат. Отбори ще ми купуват.
    Сега и да ги продават, няма кой да ги купи.

    12:18 03.08.2026

  • 8 Анонимен

    13 5 Отговор
    Повсеместното обедняване на европейското население е жадувана цел на шестолъчките ,начело с техният главатар прославил се със шесте си пръста и с огромни уши като пеленгатори на Гестапо криещ се в каналите.Близоста му до плъховете го прави техен неоспорим фаворит.

    Коментиран от #9

    12:21 03.08.2026

  • 9 Я не обиждай Путин

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Той е само половин шестолъчка. Даже не го ползват за петолъчка, защото е нацист.
    По канали ли пълзи от бункер в бункер?
    Не знаех.

    Коментиран от #11

    12:24 03.08.2026

  • 10 така е

    7 5 Отговор
    Когато мълчите и плюете по форумите вместо да изкарате сопата на продажните управляващи като нашите са на първо място!

    Коментиран от #12

    12:26 03.08.2026

  • 11 Тодор Живков

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Я не обиждай Путин":

    Путин е само наполовина евреи, факт.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    12:26 03.08.2026

  • 12 Всъщност не мълчим,

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    нито плюем.
    Объркал си се.

    12:29 03.08.2026

  • 13 Как така бе, ЕЙ!

    9 5 Отговор
    Нали влезонохме у клуба на богатите. Ега ти богатите! Свиват си потреблението, та да си запазят богатството. Ма браво, 240 броя целуни-там от Парламетуса ни заключиха в този клуб. Аре портиера да такова, че ше метат...

    Коментиран от #17

    12:33 03.08.2026

  • 14 Жълт парцал

    9 3 Отговор
    А таксичките от 3.60 за пазаруване от външни сайтове, що така тихо я пропускат?

    12:45 03.08.2026

  • 15 оня с коня

    5 3 Отговор
    Не стана ясно от Статията Доверието към Какво или кого се е сринало?Опасявали се Домакинствата че Инфлацията щяла да намали Реалните им доходи...- Що за Тъпунгери които вместо само да се опасяват могат спокойно да бъдат сигурни на 100%?

    12:46 03.08.2026

  • 16 Важното е, че без Референдум

    4 5 Отговор
    и с фалшифицирани данни за инфлация, дефицит и ценова нестабилност ни набутаха в нея.
    Радев 8 г. подкрепящ ойрото и измътил един референдум-когато стана ясно, че ни набутват, ГЕРБ, ДПС, БКП, ПП, ДБ и ИТН, НСИ и БНБ, всички Мсъвети от 2020 г.
    Цените скочиха по две, естествено следват горивата.
    Зимата хората ще са на площадите, заради непосилни сметки ток по 200 лв., студена вода, подгряване топла вода, парно, СИ 30% връщане фалшива формула, отменена 2 пъти от ВАС, 40% увеличение услуги парно, мобилни, храни, лекарства.

    Коментиран от #18, #21

    12:51 03.08.2026

  • 17 Като не ти отърва

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Как така бе, ЕЙ!":

    тичкай в руския рай или в БРИКСовете.
    Затова е измислена емиграцията: да се местиш, където ти харесва.
    Аз не се оплаквам.
    Аман от хленчовци. Почвам да мисля, че някой е подменил част от българския народ с руски мутанти.
    Мунчо да не съм ти го избирал аз? Не казвай, че не си бил предупреден от повечето форумци тук.
    Просто емигрирай. Няма да ни липсваш.

    12:53 03.08.2026

  • 18 Видях ви копейския референдум

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е, че без Референдум":

    Щом домоуправителката на входа, която ни има личните данни, беше записала и бебетата в него, само им вдигнала ЕГН-тата. А във входа нямаме копейци. Тя също не е, но коцетата и бяха платили.
    Добре, че фалшификацията се излови, а тая напусна.
    Не вярвам на референдуми, щом всеки може да ме подпише вътре.
    Даже трябва да ги забранят със закон.

    12:59 03.08.2026

  • 19 Мюмюн

    6 1 Отговор
    от митата ви от 3 евро в Али е, не е от Иран

    13:08 03.08.2026

  • 20 Левски

    5 1 Отговор
    Така е, когато атовете се ритат, магаретата реват.

    13:10 03.08.2026

  • 21 По важното е ,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е, че без Референдум":

    че ти продължаваш да лъжеш ! Като не вярваш на ЕК , на Гълъба не вярваш ли , защото и той каза същото . Но явно много ги разбираш нещата , т.е. пенкилер някакъв . Ето сега всичко ще се оправи нали прогресивните социалисти са на власт , имай вяра !

    13:28 03.08.2026

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