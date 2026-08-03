Войната в Иран удари потреблението в еврозоната

Доверието на домакинствата се е сринало след началото на конфликта, което е довело до рязко ограничаване на разходите, съобщи Европейската централна банка, предава News.bg.
Потреблението на домакинствата в еврозоната спадна рязко в първите седмици на войната в Иран, тъй като доверието се срина. Това показва, че подновеният конфликт може отново да се отрази негативно върху потребителските разходи, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Европейската централна банка.
Потреблението в еврозоната се понижи след избухването на войната. Спадът през април е два пъти по-голям от историческите тенденции и е сравним по мащаб с реакцията на домакинствата след началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г., отбелязва ЕЦБ.
Според банката каналът на доверието е особено силен при големи сътресения, които потребителите възприемат като сериозни. Оттам посочват, че растежът на номиналното потребление се е забавил до около 2,5% на годишна база през април.
Това забавяне се дължи на факта, че домакинствата с по-високи доходи ограничават разходите си за несъществени стоки и услуги.
ЕЦБ отбелязва, че понижението не е резултат от непреодолими ограничения на доходите, а по-скоро от решението на домакинствата да отлагат покупки, когато имат възможност да променят момента на своите разходи.
Домакинствата също така се опасяват, че високата инфлация, породена от конфликта в Иран, може да доведе до намаляване на реалните им доходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доверието отдавна се е сринало
Коментиран от #4
12:07 03.08.2026
2 Голяма работа!
Колкото до олигарсите, не ги мисля, бълха ги ухапала. На Малдивите ток не им трябва, нито бензин.
Както винаги, именно копейките са капо.
Могат да носят старите ми дрехи, ако искат. Идеалният вариант ще е ,ако нямат средства за нет. Ще намалеят руските хибридници.
Коментиран от #6
12:14 03.08.2026
3 провинциалист
Коментиран от #7
12:14 03.08.2026
4 Не съм против
До коментар #1 от "Доверието отдавна се е сринало":Нацисткият режим в Кремъл трябва да падне. Ако трябва, ще жертвам някоя и друга почивка в Зимбабве.
12:16 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 У0400
До коментар #2 от "Голяма работа!":Най доволни са руските тролове. Сега ще плюват по евро съюза. Но няма да отидат прекрасната Русия.
12:17 03.08.2026
7 И това го има
До коментар #3 от "провинциалист":Тежко на руските олигарси по Лазурния бряг. Еша си нямат. Отбори ще ми купуват.
Сега и да ги продават, няма кой да ги купи.
12:18 03.08.2026
8 Анонимен
Коментиран от #9
12:21 03.08.2026
9 Я не обиждай Путин
До коментар #8 от "Анонимен":Той е само половин шестолъчка. Даже не го ползват за петолъчка, защото е нацист.
По канали ли пълзи от бункер в бункер?
Не знаех.
Коментиран от #11
12:24 03.08.2026
10 така е
Коментиран от #12
12:26 03.08.2026
11 Тодор Живков
До коментар #9 от "Я не обиждай Путин":Путин е само наполовина евреи, факт.
Таз година половин евреин, догодина – цял.
12:26 03.08.2026
12 Всъщност не мълчим,
До коментар #10 от "така е":нито плюем.
Объркал си се.
12:29 03.08.2026
13 Как така бе, ЕЙ!
Коментиран от #17
12:33 03.08.2026
14 Жълт парцал
12:45 03.08.2026
15 оня с коня
12:46 03.08.2026
16 Важното е, че без Референдум
Радев 8 г. подкрепящ ойрото и измътил един референдум-когато стана ясно, че ни набутват, ГЕРБ, ДПС, БКП, ПП, ДБ и ИТН, НСИ и БНБ, всички Мсъвети от 2020 г.
Цените скочиха по две, естествено следват горивата.
Зимата хората ще са на площадите, заради непосилни сметки ток по 200 лв., студена вода, подгряване топла вода, парно, СИ 30% връщане фалшива формула, отменена 2 пъти от ВАС, 40% увеличение услуги парно, мобилни, храни, лекарства.
Коментиран от #18, #21
12:51 03.08.2026
17 Като не ти отърва
До коментар #13 от "Как така бе, ЕЙ!":тичкай в руския рай или в БРИКСовете.
Затова е измислена емиграцията: да се местиш, където ти харесва.
Аз не се оплаквам.
Аман от хленчовци. Почвам да мисля, че някой е подменил част от българския народ с руски мутанти.
Мунчо да не съм ти го избирал аз? Не казвай, че не си бил предупреден от повечето форумци тук.
Просто емигрирай. Няма да ни липсваш.
12:53 03.08.2026
18 Видях ви копейския референдум
До коментар #16 от "Важното е, че без Референдум":Щом домоуправителката на входа, която ни има личните данни, беше записала и бебетата в него, само им вдигнала ЕГН-тата. А във входа нямаме копейци. Тя също не е, но коцетата и бяха платили.
Добре, че фалшификацията се излови, а тая напусна.
Не вярвам на референдуми, щом всеки може да ме подпише вътре.
Даже трябва да ги забранят със закон.
12:59 03.08.2026
19 Мюмюн
13:08 03.08.2026
20 Левски
13:10 03.08.2026
21 По важното е ,
До коментар #16 от "Важното е, че без Референдум":че ти продължаваш да лъжеш ! Като не вярваш на ЕК , на Гълъба не вярваш ли , защото и той каза същото . Но явно много ги разбираш нещата , т.е. пенкилер някакъв . Ето сега всичко ще се оправи нали прогресивните социалисти са на власт , имай вяра !
13:28 03.08.2026