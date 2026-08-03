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Български атлети тръгват към Бирмингам: Шестима национали ще защитават честта ни на Европейското първенство

Български атлети тръгват към Бирмингам: Шестима национали ще защитават честта ни на Европейското първенство

3 Август, 2026 14:41 494 1

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България с нова спортна мисия на Острова

Български атлети тръгват към Бирмингам: Шестима национали ще защитават честта ни на Европейското първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България изпраща шестима от най-добрите си лекоатлети на Европейското първенство по лека атлетика, което ще се проведе от 10 до 16 август в Бирмингам, Великобритания. Новината бе потвърдена от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), която разкри имената на националите, готови да премерят сили с елита на Стария континент.

В отбора личи името на Божидар Саръбоюков – актуалният европейски шампион в зала на скок дължина от Апелдоорн 2025. Той ще се впусне в любимата си дисциплина, където ще се опита да затвърди позициите си сред най-добрите.

При дамите в тройния скок ще видим две изключителни състезателки: Габриела Петрова, която вече има сребро от европейското в Прага през 2015, и Александра Начева – световна шампионка за девойки до 20 години от Тампере 2018.

В спринта на 100 метра ще се включи Христо Илиев, а на 200 метра при жените ще стартира Кристен Радуканова. Маратонската дистанция при дамите ще бъде поверена на опитната Маринела Нинева, която ще се бори за достойно класиране сред най-издръжливите атлетки на Европа.

Тази година Европейското първенство в Бирмингам събира внушителен брой участници – 1645 атлети (840 мъже и 805 жени) от цяла Европа ще се състезават в различните дисциплини.


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    14:54 03.08.2026

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