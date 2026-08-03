Русия заяви, че ще засили защитата на товарните кораби в Черно и Азовско море

Русия заяви днес, че засилва защитата на товарните кораби в басейна на Азовско и Черно море, като същевременно разработва алтернативни морски маршрути, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че тази стъпка идва след рязка ескалация на атаките в морето и от двете страни във войната в Украйна.
Руското министерство на транспорта заяви, че в отговор на "напрегнатата ситуация в Азовско море, предизвикана от засилване на вражеските атаки с дронове срещу плавателни съдове", е създало работна група, която да разработи нови маршрути и да пренасочи товарните превози към други средства за транспорт.
"Редица товарно-разтоварни компании вече изразиха готовност да поемат допълнителни количества товари и да ускорят дейностите в техните терминали в границите на оперативните си възможности", посочи в изявление министерството.
Съвместно с министерството на отбраната "са взети допълнителни мерки, за да се гарантира безопасността на корабоплаването и да се защитят корабите в басейна на Азовско и Черно море", се допълва в изявлението.
Русия, която е най-големият износител на пшеница, и Украйна, която също е голям износител на земеделска продукция, през последните седмици си разменят атаки по пристанищни съоръжения и кораби в Черно море, което повиши цената на пшеницата на световните пазари, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Силата на Москва е в свирката .
13:38 03.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:38 03.08.2026
3 Клоуна пусин 🤡💩
Пуся да издаде указ, че всички кораби на блатото са под защита и готово .
13:39 03.08.2026
4 осраински
Коментиран от #17
13:39 03.08.2026
5 Мамашки без прашки
Коментиран от #7, #20
13:41 03.08.2026
6 осраински
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Режим на тока ще има защото трябва да е свело в метрото на киииф
13:42 03.08.2026
7 Мамашки без прашки
До коментар #5 от "Мамашки без прашки":Животът в Русия официално спря, защото потокът от евтини китайски боклуци пресъхна, а без тях битието им придоби автентичния вкус на сиво съветско нищо.Но нека не униват! Трябва да ги успокоим – това не е краят на тяхното страдание. Спокойно, скъпи мамашки, вдовички и мафиоти... това е само началото!
13:42 03.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРОМОТОРЧЕТА :)
13:42 03.08.2026
9 голем смех
Коментиран от #22
13:43 03.08.2026
10 Кривоверен алкаш
13:44 03.08.2026
11 Герги
13:46 03.08.2026
12 Вапцаровски плагиат
няма открита,
няма открита!
13:47 03.08.2026
13 Щирлиц
13:48 03.08.2026
14 Ще, ще...
13:50 03.08.2026
15 Тошко Африкански
13:50 03.08.2026
16 Соломон
13:50 03.08.2026
17 Геро
До коментар #4 от "осраински":Нали знаеш,че мнението на от-падъци като теб е без значение?
Коментиран от #19
13:53 03.08.2026
18 Много по-евтино е
2. да платят репарации
3. да подпишат мир и да станат нормална европейска държава
Коментиран от #21
13:57 03.08.2026
19 осраински
До коментар #17 от "Геро":НЕ знам аз съм отпадък
13:58 03.08.2026
20 Връх на литературната мисъл
До коментар #5 от "Мамашки без прашки":Перфектно написано! Това е дар-слово надминаващо всички Иван Вазовци и Елин Пелини накуп!
Браво!
14:00 03.08.2026
21 осраински
До коментар #18 от "Много по-евтино е":Е м.й.к.ти да направи аборт и сега нямаше да страдаш
14:02 03.08.2026
22 Соломон
До коментар #9 от "голем смех":И щаба на черномоеския им флот избяга от Севастопол преди повече от месец и половина
14:03 03.08.2026
23 Кочо
14:04 03.08.2026
24 Абе
14:09 03.08.2026
25 Даа...
14:14 03.08.2026