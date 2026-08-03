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Русия заяви, че ще засили защитата на товарните кораби в Черно и Азовско море
  Тема: Украйна

Русия заяви, че ще засили защитата на товарните кораби в Черно и Азовско море

3 Август, 2026 13:36 589 25

  • черно море-
  • азовско море-
  • русия-
  • украйна-
  • кораби

Тази стъпка идва след рязка ескалация на атаките в морето и от двете страни във войната в Украйна

Русия заяви, че ще засили защитата на товарните кораби в Черно и Азовско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че засилва защитата на товарните кораби в басейна на Азовско и Черно море, като същевременно разработва алтернативни морски маршрути, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че тази стъпка идва след рязка ескалация на атаките в морето и от двете страни във войната в Украйна.

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Руското министерство на транспорта заяви, че в отговор на "напрегнатата ситуация в Азовско море, предизвикана от засилване на вражеските атаки с дронове срещу плавателни съдове", е създало работна група, която да разработи нови маршрути и да пренасочи товарните превози към други средства за транспорт.

"Редица товарно-разтоварни компании вече изразиха готовност да поемат допълнителни количества товари и да ускорят дейностите в техните терминали в границите на оперативните си възможности", посочи в изявление министерството.

Съвместно с министерството на отбраната "са взети допълнителни мерки, за да се гарантира безопасността на корабоплаването и да се защитят корабите в басейна на Азовско и Черно море", се допълва в изявлението.

Русия, която е най-големият износител на пшеница, и Украйна, която също е голям износител на земеделска продукция, през последните седмици си разменят атаки по пристанищни съоръжения и кораби в Черно море, което повиши цената на пшеницата на световните пазари, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силата на Москва е в свирката .

    8 8 Отговор
    Ще, ще ... ще. 🤣🤣🤣

    13:38 03.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    В Румъния и Унгария режим на тока.Скоро и в България.

    Коментиран от #6

    13:38 03.08.2026

  • 3 Клоуна пусин 🤡💩

    10 10 Отговор
    Толкова е лесно.
    Пуся да издаде указ, че всички кораби на блатото са под защита и готово .

    13:39 03.08.2026

  • 4 осраински

    5 5 Отговор
    ТЕ сега евро жертвите ще са повече от ковида

    Коментиран от #17

    13:39 03.08.2026

  • 5 Мамашки без прашки

    3 10 Отговор
    О, каква трагедия от епичен, мащабен и чисто руски характер! Поредният пламнал склад на Wildberries, този път във Владимирска област– скромна огнена клада от 172 000 квадратни метра – се превърна в най-яркия фар на руската икономика! Нека турим един голям, православен и тежък кръст на това логистично недоразумение. Вечна му памет!Но докато пушекът от изпепеления китайски пластмасов разкош все още гали небето, на опашката пред икономическата морга вече потропват с крак следващите клиенти. Ozon и Яндекс Маркет, пригответе се, извадете си номерчета и заемете прилична поза, защото огънят на „просперитета“ има навика да се прехвърля бързо!В същото време в офисите по високите етажи на руската мафия настъпи невиждан погром. Корави мъже с кожени якета и златни ланци ридаят като малки деца, бършейки сълзите си с банкноти, които утре няма да струват и за тапети. Край на прането на пари през изгубени пратки! Край на схемите с „изчезнали“ контейнери! Мафията плаче, защото бизнесът буквално се изпари в атмосферата.Но истинският, сърцераздирателен апокалипсис удари най-милото на нацията – отчаяните мамашки и веселите руски вдовички. Настана пълна, безкомпромисна национална катастрофа! Жените останаха без евтини дантелени прашки от Гуанджоу и без жизненоважните високотехнологични вибратори, които досега успешно заместваха липсата на мъже в държавата. Как ще се оцелява сега в студените сибирски нощи без тези пазители на семейното щастие?

    Коментиран от #7, #20

    13:41 03.08.2026

  • 6 осраински

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Режим на тока ще има защото трябва да е свело в метрото на киииф

    13:42 03.08.2026

  • 7 Мамашки без прашки

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Мамашки без прашки":

    Животът в Русия официално спря, защото потокът от евтини китайски боклуци пресъхна, а без тях битието им придоби автентичния вкус на сиво съветско нищо.Но нека не униват! Трябва да ги успокоим – това не е краят на тяхното страдание. Спокойно, скъпи мамашки, вдовички и мафиоти... това е само началото!

    13:42 03.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    РАЦИТЕ В ОДЕСА СЕ РЕДЕЛИ НА ОПАШКА
    ЗА ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРОМОТОРЧЕТА :)

    13:42 03.08.2026

  • 9 голем смех

    8 6 Отговор
    Те не могат държавата си да защитят, един окупиран преди 12 години полуостров Крим също, Черноморския им военен флот е на дъното на морето, а нелегалните си търговски кораби щели да защитават.

    Коментиран от #22

    13:43 03.08.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    8 4 Отговор
    И тези алтернативни маршрути ще са строго секретни ли,никой няма да има възможност да ги достигне

    13:44 03.08.2026

  • 11 Герги

    8 7 Отговор
    Единственото разумно решение е да се спре войната,работата е готова 50 процента,Зеленски е съгласен..ама войнолюбият крадец Кремъл нещо се запъва.

    13:46 03.08.2026

  • 12 Вапцаровски плагиат

    3 4 Отговор
    ... и такава защита
    няма открита,
    няма открита!

    13:47 03.08.2026

  • 13 Щирлиц

    5 6 Отговор
    Ще ги охранаява крайцера Москва и без това 200 оридоха на дъното

    13:48 03.08.2026

  • 14 Ще, ще...

    3 4 Отговор
    Натам го знаете.

    13:50 03.08.2026

  • 15 Тошко Африкански

    3 3 Отговор
    Изчегъртаха ли стените в италианския ресторант?

    13:50 03.08.2026

  • 16 Соломон

    4 5 Отговор
    А Украйна знаели за това

    13:50 03.08.2026

  • 17 Геро

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Нали знаеш,че мнението на от-падъци като теб е без значение?

    Коментиран от #19

    13:53 03.08.2026

  • 18 Много по-евтино е

    1 6 Отговор
    1. да разстрелят Путин и прислугата му
    2. да платят репарации
    3. да подпишат мир и да станат нормална европейска държава

    Коментиран от #21

    13:57 03.08.2026

  • 19 осраински

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Геро":

    НЕ знам аз съм отпадък

    13:58 03.08.2026

  • 20 Връх на литературната мисъл

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мамашки без прашки":

    Перфектно написано! Това е дар-слово надминаващо всички Иван Вазовци и Елин Пелини накуп!

    Браво!

    14:00 03.08.2026

  • 21 осраински

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Много по-евтино е":

    Е м.й.к.ти да направи аборт и сега нямаше да страдаш

    14:02 03.08.2026

  • 22 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "голем смех":

    И щаба на черномоеския им флот избяга от Севастопол преди повече от месец и половина

    14:03 03.08.2026

  • 23 Кочо

    1 3 Отговор
    Предлагам през Мурманск би бил един добър алтернативен маршрут.

    14:04 03.08.2026

  • 24 Абе

    1 2 Отговор
    Подводна защита ли, защото те са на дъното вече

    14:09 03.08.2026

  • 25 Даа...

    1 0 Отговор
    Полковник Гундяев ще ги поръси със светена водка от контрабандата и ще ги защити. 😂

    14:14 03.08.2026

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