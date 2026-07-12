Самолет на НАТО патрулира над Черно море

Рано тази сутрин, към 4:30 часа българско време на 12 юли 2026 г., самолет за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство Boeing E-3A Sentry на НАТО изпълнява патрулна мисия в румънското въздушно пространство, в непосредствена близост до бреговата линия на Черно море.

Полетът е част от мащабните оперативни ангажименти на Алианса за осигуряване на постоянна бдителност и защита на Източния фланг.

Стратегическа мисия: Самолетите AWACS служат като „очи в небето“ за съюзниците.

Самолетите AWACS служат като „очи в небето“ за съюзниците. Обхват на радара: Платформата притежава способност да засича въздушни цели на стотици километри разстояние.

Платформата притежава способност да засича въздушни цели на стотици километри разстояние. Оперативна рамка: Патрулът се осъществява в контекста на засилената активност Eastern Sentry на НАТО.

Редовното присъствие на разузнавателни самолети от този клас над Черноморския регион цели предотвратяване на инциденти и гарантиране на суверенитета на държавите членки. Според официални данни на Командването на ВВС на НАТО, координацията се извършва в реално време с наземните центрове за управление и противовъздушна отбрана на Румъния и България, осигурявайки пълна картина на оперативната обстановка в региона.