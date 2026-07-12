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Самолет на НАТО патрулира над Черно море

Самолет на НАТО патрулира над Черно море

12 Юли, 2026 04:33, обновена 12 Юли, 2026 04:41 674 7

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  • черно море

Самолет за ранно предупреждение Boeing E-3A Sentry следи въздушното пространство от Румъния на фона на засилени мерки за сигурност

Самолет на НАТО патрулира над Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин, към 4:30 часа българско време на 12 юли 2026 г., самолет за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство Boeing E-3A Sentry на НАТО изпълнява патрулна мисия в румънското въздушно пространство, в непосредствена близост до бреговата линия на Черно море.

Полетът е част от мащабните оперативни ангажименти на Алианса за осигуряване на постоянна бдителност и защита на Източния фланг.

  • Стратегическа мисия: Самолетите AWACS служат като „очи в небето“ за съюзниците.
  • Обхват на радара: Платформата притежава способност да засича въздушни цели на стотици километри разстояние.
  • Оперативна рамка: Патрулът се осъществява в контекста на засилената активност Eastern Sentry на НАТО.

Редовното присъствие на разузнавателни самолети от този клас над Черноморския регион цели предотвратяване на инциденти и гарантиране на суверенитета на държавите членки. Според официални данни на Командването на ВВС на НАТО, координацията се извършва в реално време с наземните центрове за управление и противовъздушна отбрана на Румъния и България, осигурявайки пълна картина на оперативната обстановка в региона.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    9 7 Отговор
    Краварските самолети на летище Васил Левски останаха по молба на премиера Румен Радев, да има повече колесници за евакуиране на coрocнята ;)

    04:46 12.07.2026

  • 2 Хм Хм

    8 1 Отговор
    Значи се наблюдава Крим. Трябва да очакваме да се случат разни неща.

    Коментиран от #3

    04:57 12.07.2026

  • 3 име

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хм Хм":

    По принцип, руснаците не са от най-умните. Когато започнаха ударите по рафинериите и петролните бази в югозападната част, Туапсе, всичко което е към Черно море, над Грузия, винаги преди бандерите да изтрелят дроновете, имаше краварски разузнавателни самолети над Черно море, летящи от Запад на Изток. Не знам кво толкова имаше да затворят небето там, да не могат да летят и да дават координати на бандерите.

    Коментиран от #4

    05:24 12.07.2026

  • 4 Хм Хм

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Това няма как да се случи в небето над неутрални води.

    Коментиран от #6

    05:32 12.07.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО СВАЛИ, ТАЗИ КОНСЕРВА?

    05:36 12.07.2026

  • 6 име

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хм Хм":

    Има как, ама се иска да си малко от малко серт. Дори и да свалят един краварски самолет, едва ли НАТО ще се юрне на война с руснаците при положение че складовете са празни.

    Коментиран от #7

    05:48 12.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    ✈️ Самолетът е ВЪВ румънското въздушно пространство❗
    След като им "ПРЕПИКАХА" няколко "жътварки" над Черно море и един "смел" САШтински пилот видя нитовете по кабината на един МиГ , "свободното" патрулиране вече не е толкова свободно😉

    06:06 12.07.2026

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