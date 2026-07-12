Самолет на НАТО патрулира над Черно море

Рано тази сутрин, към 4:30 часа българско време на 12 юли 2026 г., самолет за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство Boeing E-3A Sentry на НАТО изпълнява патрулна мисия в румънското въздушно пространство, в непосредствена близост до бреговата линия на Черно море.
Полетът е част от мащабните оперативни ангажименти на Алианса за осигуряване на постоянна бдителност и защита на Източния фланг.
- Стратегическа мисия: Самолетите AWACS служат като „очи в небето“ за съюзниците.
- Обхват на радара: Платформата притежава способност да засича въздушни цели на стотици километри разстояние.
- Оперативна рамка: Патрулът се осъществява в контекста на засилената активност Eastern Sentry на НАТО.
Редовното присъствие на разузнавателни самолети от този клас над Черноморския регион цели предотвратяване на инциденти и гарантиране на суверенитета на държавите членки. Според официални данни на Командването на ВВС на НАТО, координацията се извършва в реално време с наземните центрове за управление и противовъздушна отбрана на Румъния и България, осигурявайки пълна картина на оперативната обстановка в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
04:46 12.07.2026
2 Хм Хм
Коментиран от #3
04:57 12.07.2026
3 име
До коментар #2 от "Хм Хм":По принцип, руснаците не са от най-умните. Когато започнаха ударите по рафинериите и петролните бази в югозападната част, Туапсе, всичко което е към Черно море, над Грузия, винаги преди бандерите да изтрелят дроновете, имаше краварски разузнавателни самолети над Черно море, летящи от Запад на Изток. Не знам кво толкова имаше да затворят небето там, да не могат да летят и да дават координати на бандерите.
Коментиран от #4
05:24 12.07.2026
4 Хм Хм
До коментар #3 от "име":Това няма как да се случи в небето над неутрални води.
Коментиран от #6
05:32 12.07.2026
5 Боруна Лом
05:36 12.07.2026
6 име
До коментар #4 от "Хм Хм":Има как, ама се иска да си малко от малко серт. Дори и да свалят един краварски самолет, едва ли НАТО ще се юрне на война с руснаците при положение че складовете са празни.
Коментиран от #7
05:48 12.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "име":✈️ Самолетът е ВЪВ румънското въздушно пространство❗
След като им "ПРЕПИКАХА" няколко "жътварки" над Черно море и един "смел" САШтински пилот видя нитовете по кабината на един МиГ , "свободното" патрулиране вече не е толкова свободно😉
06:06 12.07.2026