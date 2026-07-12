Илиан Илиев: Трябва да си върнем нашия стил на игра

Треньорът на Черно море Илиан Илиев изрази задоволство от свършената работа в подготовката, но отбелязва, че някои от новите и младите играчи все още не са достигнали желаното ниво и имат нужда от повече време, за да се сработят в клубния стил.

Наставникът коментира и последната проверка преди началото на новото първенство срещу тима на Дунав Русе, завършила 1:1.

„Като цяло трябва да сме доволни от това, което свършихме. Някои от новите закъсняха малко, личи си в подготовката, че не са още на това ниво, което очакваме. С толкова много хора и млади момчета, мисля че поне имаше желание. Знаем, че имаше малко време да се сработим, но аз мисля, че като група, колкото и голяма да е групата поради младите момчета от школата, но като цяло имаме на определени позиции хора, които могат да израснат повече и да дадат повече. Някои от новите горе-долу не са влезли в нашия стил За Идрис Бунаас и Мигел Барандаш например не е толкова времето с нас, за да влязат в нашия стил. Казах, че има желание, важното е, че имаха желание всички докрай.

Не можем да кажем, че имаме 20 равностойни играчи. Имаме група от 23, 24 човека. Голяма част от тях са от школата, но някои от тях показаха желание за конкуренция на определените постове. На този етап може да дойде нов играч, ако си тръгне някой. Хорхе Падиля каза, че не е на 100 процента и че има проблеми и затова не играе днес, тъй като трябва да влезе някой, който е на 100 процента здрав.

Програмата е добра, когато побеждаваш. Със сигурност е важно в някои моменти, но по принцип няма какво да се коментира. Видяхте, че в процеса след жребия на компютъра, че някои отбори си знаеха програмата преди да излезе програмата – кога играят и часът, така че компютърът, който прави програмата май са го хакналили. Като цяло, сериозно – нямаме никакви претенции към програмата.

Имаме претенции към нас, че трябва седмица след седмица да ставаме по-добре, тъй като сме с много нови хора. Втора година ни напускат основни хора от ония отбор, с който станахме втори и трети и се надяваме и младите, и чужденците, и всички, които сме взели на тези позиции, постепенно да си заемат мястото. Поставяме си същите цели. Първото нещо, аз го казах и на футболистите при подготовката и сега, преди мача, че първото нещо е, че ние трябва да си върнем нашия стил на игра, тъй като последните няколко месеца започнахме много да играем за резултат.

Можеше да не достигахме до много голови положения, но държахме топката, докато в много моменти в последните месеци на свършилото първенство бягаш много, вземаш топката, бързо я даваш на противника… Искаме да си върнем нашия стил и резултатите естествено ще дойдат, тъй като ние бяхме един от отборите, който държеше топката и много бързо си я връщаше. Този преход, който искаме да направим след загуба на топката, да търсим агресията в полето на противника да си го възвърнем и тогава ще дойдат резултатите", каза Илиан Илиев.