Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си приятели“

Висши израелски държавници изказаха съболезнования след внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм, като подчертаха неговата дългогодишна подкрепа за Израел и тесните му връзки със страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на Израел Ицхак Херцог заяви, че страната му е загубила един от най-големите си приятели, а САЩ - отдаден патриот.

„Израел изгуби един от най-големите си приятели, а Америка - един велик патриот. Аз на свой ред изгубих един много скъп личен приятел“, написа Херцог в социалната платформа Екс.

Премиерът Бенямин Нетаняху също отдаде почит на сенатора, като подчерта разбирането му за стратегическата връзка между Вашингтон и Йерусалим.

„Линдзи разбираше, че ситуациите със сигурността на САЩ и на Израел са два неделими фактора“, заяви Нетаняху.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац и външният министър Гидеон Саар, както и бившият премиер Нафтали Бенет, определиха Греъм като истински приятел на Израел и един от най-големите поддръжници на страната на международната сцена.

Линдзи Греъм, дългогодишен републикански сенатор от Южна Каролина, почина внезапно на 71-годишна възраст. Кончината му предизвика реакции както в САЩ, така и сред международните му съюзници.