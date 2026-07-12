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Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си приятели“

Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си приятели“

12 Юли, 2026 11:55 2 011 61

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • сащ-
  • линдзи греъм-
  • почина

Президентът Ицхак Херцог и премиерът Бенямин Нетаняху изразиха скръбта си за кончината на американския сенатор, когото определиха като верен съюзник на Израел

Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си приятели“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Висши израелски държавници изказаха съболезнования след внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм, като подчертаха неговата дългогодишна подкрепа за Израел и тесните му връзки със страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на Израел Ицхак Херцог заяви, че страната му е загубила един от най-големите си приятели, а САЩ - отдаден патриот.

„Израел изгуби един от най-големите си приятели, а Америка - един велик патриот. Аз на свой ред изгубих един много скъп личен приятел“, написа Херцог в социалната платформа Екс.

Премиерът Бенямин Нетаняху също отдаде почит на сенатора, като подчерта разбирането му за стратегическата връзка между Вашингтон и Йерусалим.

„Линдзи разбираше, че ситуациите със сигурността на САЩ и на Израел са два неделими фактора“, заяви Нетаняху.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац и външният министър Гидеон Саар, както и бившият премиер Нафтали Бенет, определиха Греъм като истински приятел на Израел и един от най-големите поддръжници на страната на международната сцена.

Линдзи Греъм, дългогодишен републикански сенатор от Южна Каролина, почина внезапно на 71-годишна възраст. Кончината му предизвика реакции както в САЩ, така и сред международните му съюзници.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 4 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм стоят зад неуспешният опит за убийство на Тръмп в Турция на срещата на НАТО.

    Коментиран от #30, #31, #37

    11:56 12.07.2026

  • 2 Пич

    76 2 Отговор
    С всъщност, Сатаната си прибра една от вещиците!!!

    Коментиран от #10

    11:57 12.07.2026

  • 3 хъхъ

    57 2 Отговор
    " Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си слуги“ "

    Друг ще го смени и толкоз. Какво тук значи някаква си личност?!

    11:58 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    35 3 Отговор
    Лицемери! За клетите ционистки окупаторчета, които Хизбула вдига във въздуха всеки ден, няма ли отдаване на почит?! Пуснете си канала the electronic intifada и бройте колко са дали фира. И нито дума за тях.

    11:59 12.07.2026

  • 6 А50

    48 2 Отговор
    Израел загуби техен влиятелен ку.чи син. Все ми се струва че загубите им ще продължат

    12:00 12.07.2026

  • 7 незнайко

    33 1 Отговор
    Интересно кой му помогна да почине на 71 година ?
    Това никой няма да разследва !

    Коментиран от #9

    12:01 12.07.2026

  • 8 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    5 43 Отговор
    Бог да го прости ! Истински демократ, корав анти-комунист !

    Коментиран от #29, #35

    12:01 12.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    37 2 Отговор

    До коментар #7 от "незнайко":

    След неуспешния опит за убийство на Тръмп в Турция Линдзи Греъм поиска убежище в Украйна но Зеленски се изплаши и отказа.

    12:03 12.07.2026

  • 10 Много

    37 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    си прав Пич! Ред е на Биби, има и други, Сатаната да не помайва, ами да ги прибира по-скоро.

    12:03 12.07.2026

  • 11 Бай онзи

    27 1 Отговор
    Да гори вечно в катрана!!!!

    12:12 12.07.2026

  • 12 Констатация

    21 1 Отговор
    Отишъл стария гей у бУССР, Зеленобоба го посрещна както подобава - хапка, пийка и две млечни укро гейчета в подарък... и май те му изцедиха "батерийката"!!! Тц,тц,тц..., каква беля направи Зеленобоба, ейй...!!!

    12:13 12.07.2026

  • 13 Този е по-лош от него

    39 1 Отговор
    "Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си"

    Фашиста греъм наричаше убийствата на хора "удачна инвестиция".

    Коментиран от #21

    12:14 12.07.2026

  • 14 ЕДИН РЕПТИЛ ПО-МАЛКО

    38 1 Отговор
    Хубава новина.

    12:15 12.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    41 2 Отговор
    Рептила най-накрая ритна камбаната! Абсолютен боклук и ционистка подлога!

    12:17 12.07.2026

  • 16 Исторически парк

    18 1 Отговор
    Най-големият шабос гой

    12:19 12.07.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    27 1 Отговор
    Светът може да си отдъхне от тоя военнопрестъпник!

    12:20 12.07.2026

  • 18 Радев

    9 1 Отговор
    ГРУ пипа здраво😏

    12:20 12.07.2026

  • 19 ВЕСЕЛЯК

    22 0 Отговор
    А аз танцувам от радост и не моем се запрем.
    Довечера с комшиите ще отпразнуваме случката. Ще я полеем дето се вика, да така да тръгне и занапред!
    Иййхуу!

    12:22 12.07.2026

  • 20 Хайо

    25 0 Отговор
    Той желаеше смъртта на руснаци и твърдеше ,че това в екстаз за неговата бедна душа ,но ето чам и той отиде там където му носеше удоволствие да отиват руснаците .

    Коментиран от #25

    12:24 12.07.2026

  • 21 Механик

    29 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този е по-лош от него":

    Тоя с женското именце освен че се радваше на жертвите и ги наричаше "добра инвестиция" се обявяваше и за ядрена война.
    Голям отпадък беше, ама пцекяса.

    12:26 12.07.2026

  • 22 Теслатъ

    19 0 Отговор
    Клоуна да обяви Тридневен Гей траур у 4.0.4!!!! -))))

    12:26 12.07.2026

  • 23 АСТИХРИСТА Е ПРИБРАЛ

    24 0 Отговор
    Още един еврей педофил и човекоядец. Ликуй народе.

    12:27 12.07.2026

  • 24 Софиянец

    22 0 Отговор
    Айде и Смотаняху да го последва 👌

    12:27 12.07.2026

  • 25 Механик

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хайо":

    Нямаш си на представа какъв екстаз предизвиква новината за това, че е пцекясал. Нямаш си представа за колко души на тоя свят, тази новина е един светъл празник.
    А дано със смъртта на тоя да не спре добрата поредица!

    12:28 12.07.2026

  • 26 Гост

    19 0 Отговор
    Израел загуби един от най-големите си приятели Линдзи Греъм -ВОЕНОЛЮБЕЦ И МРАКОБЕСТНИК!

    12:30 12.07.2026

  • 27 А50

    13 0 Отговор
    Дано са го мъчили

    Коментиран от #47

    12:36 12.07.2026

  • 28 ФЕС

    19 0 Отговор
    Да гори в ада...

    12:37 12.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ФЕС

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Усетиха врага

    12:41 12.07.2026

  • 31 Ми това ако е така

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво следва Клоуна и Биби да го последват.
    Тоз Линдзи го мислех че е жена да ге.

    12:41 12.07.2026

  • 32 Мутата

    18 0 Отговор
    Един боклук по-малко.

    12:48 12.07.2026

  • 33 Отровен

    11 0 Отговор
    Отровен от Зеления дебил !

    Коментиран от #44

    12:52 12.07.2026

  • 34 В Кремъл

    8 0 Отговор
    банкет...

    12:58 12.07.2026

  • 35 мушмул

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер":

    "Истински демократ...",е как бе, като е републиканец!

    13:01 12.07.2026

  • 36 ХУБАВА НОВИНА

    8 0 Отговор
    Оправиха ми настроението в почивния ден. Благодаря.

    13:09 12.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Без име

    8 0 Отговор
    Думнали са го в Киев и са го върнали в щатите в чувал.

    Коментиран от #40, #43

    13:16 12.07.2026

  • 39 За това ли трамп

    8 0 Отговор
    Лижеше подметките на падишаха като куче и само дето не сложи едно чердже на земята да падне на него да се моли тоз тромпет на султана. Обаче сега идва неговия ред после на клоуна.

    13:16 12.07.2026

  • 40 Моше

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Без име":

    Може да са го отровили тоз женския.

    13:18 12.07.2026

  • 41 Коиловци брадърс

    6 0 Отговор
    Двоен празник!

    13:20 12.07.2026

  • 42 Тома

    5 0 Отговор
    Всички от спартакус тъжим за линдзи.Той бе един от нас разгонените мъже.

    13:20 12.07.2026

  • 43 симейството и рефубликанцити

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Без име":

    Уфечалени вият на умряло. Щот тъй.

    13:21 12.07.2026

  • 44 Като не може да отрови трамп

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Отровен":

    Трови на ред който му падне.

    13:23 12.07.2026

  • 45 ПЕНКО

    6 0 Отговор
    ... ЯВНО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО - ЦИОНИСТ; СЕМИТ; ЕВРЕИН ОТ ВАШИНГТОН --КАРАТ ДО 90 Г. !?!?

    Коментиран от #52

    13:24 12.07.2026

  • 46 Лъндзи

    5 0 Отговор
    Е ивреин сионист...

    Коментиран от #49

    13:28 12.07.2026

  • 47 Това е най важното

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "А50":

    Обаче те мошетата не мрат лесно мърдат до последно но все пак кога кога сатаняху си ги прибира където им мястото.

    13:29 12.07.2026

  • 48 Кака Нашева

    5 0 Отговор
    Дано да се оправи човека ....

    Коментиран от #50

    13:30 12.07.2026

  • 49 Ми той

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лъндзи":

    Умря бе.

    13:30 12.07.2026

  • 50 Може

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кака Нашева":

    Ама друг път.

    13:30 12.07.2026

  • 51 Дървен философ

    6 1 Отговор
    На 10. 07.2026 г е бил в Украйна, на 11.06.2026 г умира. Интересно кога се прибрал, кога успя да умре

    Коментиран от #57

    13:32 12.07.2026

  • 52 Карат до 90

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПЕНКО":

    Ама ако няма намеса фюрера. Пък той човека предния ден бил в Куев.
    Няма да жалим и за него я.

    13:33 12.07.2026

  • 53 Екзорсиста

    6 0 Отговор
    Този -Тази Линзи нали се кефеше ,че американско оръжие избива руснаците без янките да дават жертви ,има място в казана и за него .

    13:34 12.07.2026

  • 54 М......аааа вииии

    3 0 Отговор
    Отпадъци краварски и еврейски

    13:37 12.07.2026

  • 55 Сега въпроса е

    2 0 Отговор
    Натаняхуй и зиленски ще ходят ли на погребението или вече са си взели последно сбогом.

    13:37 12.07.2026

  • 56 Линдзи Греъм

    3 0 Отговор
    мошето дано да гори в ада и та си следващия моше

    13:38 12.07.2026

  • 57 Без име

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дървен философ":

    Прибрали са го. В чувал.

    13:38 12.07.2026

  • 58 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Ами тоя от Снимката кога

    13:40 12.07.2026

  • 59 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    Линдзи Греъм беше дявола ,сатаната ,демона който бранеше злите сили на Луцифер Израел ционистите юдеизма а именно сатанизма . БОГ ДА УБИЕ НЕТАНЯХУ ТРЪМП ЕВРЕИТЕ И ВСИЧКИ ЦИОНИСТИ КОИТО ЗАЩИТАВАТ ЗЛОТО ,,НЕКА УМРЕЛИТЕ ПАЛЕСТИНСКИ ДЕЦА ИЗЯЖДАТ ПЛЪТТА НА ВСЕКИ ЧИ,ФУТ И ВСЕКИ БРАНЕЩ ИЗРАЕЛСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ ВСЯКА МИНУТА,

    13:42 12.07.2026

  • 60 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    СЕ,РА НА ГРОБА НА ЛИНДЗИ ГРЕЪМ

    13:43 12.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.