Израел отдаде почит на Линдзи Греъм: „Загубихме един от най-големите си приятели“

Висши израелски държавници изказаха съболезнования след внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм, като подчертаха неговата дългогодишна подкрепа за Израел и тесните му връзки със страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Президентът на Израел Ицхак Херцог заяви, че страната му е загубила един от най-големите си приятели, а САЩ - отдаден патриот.
„Израел изгуби един от най-големите си приятели, а Америка - един велик патриот. Аз на свой ред изгубих един много скъп личен приятел“, написа Херцог в социалната платформа Екс.
Премиерът Бенямин Нетаняху също отдаде почит на сенатора, като подчерта разбирането му за стратегическата връзка между Вашингтон и Йерусалим.
„Линдзи разбираше, че ситуациите със сигурността на САЩ и на Израел са два неделими фактора“, заяви Нетаняху.
Министърът на отбраната на Израел Израел Кац и външният министър Гидеон Саар, както и бившият премиер Нафтали Бенет, определиха Греъм като истински приятел на Израел и един от най-големите поддръжници на страната на международната сцена.
Линдзи Греъм, дългогодишен републикански сенатор от Южна Каролина, почина внезапно на 71-годишна възраст. Кончината му предизвика реакции както в САЩ, така и сред международните му съюзници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #30, #31, #37
11:56 12.07.2026
2 Пич
Коментиран от #10
11:57 12.07.2026
3 хъхъ
Друг ще го смени и толкоз. Какво тук значи някаква си личност?!
11:58 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
11:59 12.07.2026
6 А50
12:00 12.07.2026
7 незнайко
Това никой няма да разследва !
Коментиран от #9
12:01 12.07.2026
8 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер
Коментиран от #29, #35
12:01 12.07.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "незнайко":След неуспешния опит за убийство на Тръмп в Турция Линдзи Греъм поиска убежище в Украйна но Зеленски се изплаши и отказа.
12:03 12.07.2026
10 Много
До коментар #2 от "Пич":си прав Пич! Ред е на Биби, има и други, Сатаната да не помайва, ами да ги прибира по-скоро.
12:03 12.07.2026
11 Бай онзи
12:12 12.07.2026
12 Констатация
12:13 12.07.2026
13 Този е по-лош от него
Фашиста греъм наричаше убийствата на хора "удачна инвестиция".
Коментиран от #21
12:14 12.07.2026
14 ЕДИН РЕПТИЛ ПО-МАЛКО
12:15 12.07.2026
15 стоян георгиев
12:17 12.07.2026
16 Исторически парк
12:19 12.07.2026
17 Ивелин Михайлов
12:20 12.07.2026
18 Радев
12:20 12.07.2026
19 ВЕСЕЛЯК
Довечера с комшиите ще отпразнуваме случката. Ще я полеем дето се вика, да така да тръгне и занапред!
Иййхуу!
12:22 12.07.2026
20 Хайо
Коментиран от #25
12:24 12.07.2026
21 Механик
До коментар #13 от "Този е по-лош от него":Тоя с женското именце освен че се радваше на жертвите и ги наричаше "добра инвестиция" се обявяваше и за ядрена война.
Голям отпадък беше, ама пцекяса.
12:26 12.07.2026
22 Теслатъ
12:26 12.07.2026
23 АСТИХРИСТА Е ПРИБРАЛ
12:27 12.07.2026
24 Софиянец
12:27 12.07.2026
25 Механик
До коментар #20 от "Хайо":Нямаш си на представа какъв екстаз предизвиква новината за това, че е пцекясал. Нямаш си представа за колко души на тоя свят, тази новина е един светъл празник.
А дано със смъртта на тоя да не спре добрата поредица!
12:28 12.07.2026
26 Гост
12:30 12.07.2026
27 А50
Коментиран от #47
12:36 12.07.2026
28 ФЕС
12:37 12.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ФЕС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Усетиха врага
12:41 12.07.2026
31 Ми това ако е така
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво следва Клоуна и Биби да го последват.
Тоз Линдзи го мислех че е жена да ге.
12:41 12.07.2026
32 Мутата
12:48 12.07.2026
33 Отровен
Коментиран от #44
12:52 12.07.2026
34 В Кремъл
12:58 12.07.2026
35 мушмул
До коментар #8 от "Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер":"Истински демократ...",е как бе, като е републиканец!
13:01 12.07.2026
36 ХУБАВА НОВИНА
13:09 12.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Без име
Коментиран от #40, #43
13:16 12.07.2026
39 За това ли трамп
13:16 12.07.2026
40 Моше
До коментар #38 от "Без име":Може да са го отровили тоз женския.
13:18 12.07.2026
41 Коиловци брадърс
13:20 12.07.2026
42 Тома
13:20 12.07.2026
43 симейството и рефубликанцити
До коментар #38 от "Без име":Уфечалени вият на умряло. Щот тъй.
13:21 12.07.2026
44 Като не може да отрови трамп
До коментар #33 от "Отровен":Трови на ред който му падне.
13:23 12.07.2026
45 ПЕНКО
Коментиран от #52
13:24 12.07.2026
46 Лъндзи
Коментиран от #49
13:28 12.07.2026
47 Това е най важното
До коментар #27 от "А50":Обаче те мошетата не мрат лесно мърдат до последно но все пак кога кога сатаняху си ги прибира където им мястото.
13:29 12.07.2026
48 Кака Нашева
Коментиран от #50
13:30 12.07.2026
49 Ми той
До коментар #46 от "Лъндзи":Умря бе.
13:30 12.07.2026
50 Може
До коментар #48 от "Кака Нашева":Ама друг път.
13:30 12.07.2026
51 Дървен философ
Коментиран от #57
13:32 12.07.2026
52 Карат до 90
До коментар #45 от "ПЕНКО":Ама ако няма намеса фюрера. Пък той човека предния ден бил в Куев.
Няма да жалим и за него я.
13:33 12.07.2026
53 Екзорсиста
13:34 12.07.2026
54 М......аааа вииии
13:37 12.07.2026
55 Сега въпроса е
13:37 12.07.2026
56 Линдзи Греъм
13:38 12.07.2026
57 Без име
До коментар #51 от "Дървен философ":Прибрали са го. В чувал.
13:38 12.07.2026
58 КОЛЬО ПАРЪМА
13:40 12.07.2026
59 Истинско обещание 🇮🇷
13:42 12.07.2026
60 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
13:43 12.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.