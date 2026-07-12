Украински дрон удари руски танкер при влизане в Черно море

Украински дрон е нанесъл удар по руски танкер при преминаването му от Азовско в Черно море, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, предава БТА.
По думите на Слюсар след атаката на борда на плавателния съд е избухнал пожар, който вече е бил потушен. Той уточни, че няма опасност от нефтен разлив, тъй като резервоарите на танкера са били празни към момента на удара.
При нападението няма пострадали членове на екипажа.
Атаката идва на фона на засилената украинска кампания срещу руска петролна и транспортна инфраструктура в Черно и Азовско море. Според Ройтерс през последните дни украинската армия е нанесла удари по повече от 40 руски танкера в Азовско море.
Целта на операцията, според украинската страна, е да бъде нарушена веригата за доставки на гориво за руските сили и да бъде ограничено снабдяването на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.
Украйна все по-често насочва атаките си към логистични обекти и спомагателна инфраструктура, което според руските и международни оценки вече е довело до проблеми с горивните доставки в Крим.
Назначените от Москва власти на полуострова съобщиха за недостиг на гориво и обявиха извънредно положение заради затрудненията, посочва Ройтерс.
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1 стоян георгиев
Коментиран от #63
11:42 12.07.2026
2 У ДРИ БАЦЕ
ОГИИН...
Коментиран от #6, #72
11:42 12.07.2026
3 име
Коментиран от #21, #22, #35, #80
11:43 12.07.2026
4 Гресирана ватенка
11:44 12.07.2026
5 удри
11:44 12.07.2026
6 име
До коментар #2 от "У ДРИ БАЦЕ":Удрят, де! При ударите от втори юли са унищожили целия щаб на командването на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Кво още искаш?
Коментиран от #13, #20
11:45 12.07.2026
7 ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ
Хихихихихи
Коментиран от #51
11:45 12.07.2026
8 дядо дръмпир
Последни новини за войната в Украйна: Атаки срещу руски кораби в Азовско море. Удар срещу руска рафинерия. Сърцето.
Актуализация, 9:55 ч.: Украинските сили отново удариха рафинерия в Русия и съответно руската енергийна инфраструктура през нощта до днес (12 юли). Освен атаката срещу рафинерията Sysran в Самарския регион, украинският Генерален щаб потвърди в Telegram и удари по десет танкера и четири ферибота в Азовско море. Това е съобщено от Украинска правда. Москва използва корабите, за да заобикаля санкциите и да снабдява войски.
Освен това Генералният щаб уточни резултатите от атаката на 10 юли срещу нефтения комплекс "НОВАТЕК-Уст-Луга" в Ленинградска област: беше потвърдено, че е повреден завод за преработка на нефт. На 11 юли руски горивен влак също беше унищожен близо до окупирания Токмак в Запорожка област.
Уведомление за прозрачност
Информацията, обработвана тук, идва от новинарски агенции и международни източници, но също и от воюващи страни във войната в Украйна. Информацията за войната в Украйна не може да бъде независимо проверена.
11:45 12.07.2026
9 Шафьоро
Коментиран от #15
11:45 12.07.2026
10 Украина победа винаги
11:47 12.07.2026
11 СССс
Коментиран от #16
11:48 12.07.2026
12 Убаво де
13 годин...3 дневна Движуха и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
11:48 12.07.2026
13 стоян георгиев
До коментар #6 от "име":Така е.не им останаха натогенерали на тия хаха и в крим е пълно с бензин нали другарю?
Коментиран от #26, #69
11:49 12.07.2026
14 руската мечка
Коментиран от #52
11:50 12.07.2026
15 Мурка
До коментар #9 от "Шафьоро":ИХУ ИХУ ------ПОСЛЕ ТИХУ
11:51 12.07.2026
16 оня с коня
До коментар #11 от "СССс":танкерите са военна цел: снабдяват военните машини с гориво
11:52 12.07.2026
17 Т Живков
11:52 12.07.2026
18 незнайко
Ето това са тъпите украинци , тях не ги интересува, че могат да причинят екокатастрофа в Черно море !
11:53 12.07.2026
19 Копейки
11:53 12.07.2026
20 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #6 от "име":13 г... хомик могучая от 22 ядрени Републики и Фюрера У йло мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС!
От тогис сека седмица слушаме за унищожени Щабове и виртуални НАТО-вци,..а у йло пе ДАЛА Избега по прашки като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ
Хихихихихи
11:53 12.07.2026
21 гост
До коментар #3 от "име":Само напълно промит остатък от мозък може да вярва или да му се ще да вярва на изявления на доказани лъжци и измамници !! Кога ще вденат русолюбците , че в Раша всичко е пропаганда и манипулация ?? Риторичен въпрос , то е ясно че никога , поне докато тази клоака изчезне от картата !!
11:54 12.07.2026
22 Да БЕ...
До коментар #3 от "име":АааааааХахахаха
Вервай на Онаа... Пияната и у З дневната ДВИЖУХА на пен ДЕЛА У йло
АааааааХахахаха
Коментиран от #66
11:56 12.07.2026
23 истина ти казвам
11:59 12.07.2026
24 Украински дрон
Коментиран от #100
12:00 12.07.2026
25 Украинска екологична култура е прочута
12:00 12.07.2026
26 име
До коментар #13 от "стоян георгиев":Точно така, деска, а Русия фалира и се разпадна за няколко месеца още през далечната 2014г. Нали така, дpoгap?!
Коментиран от #30, #34
12:01 12.07.2026
27 Димяща ушанка
12:03 12.07.2026
28 Абе зае....БИ...
Пцуят подземнио Пи ДЕР и сите монгольяк пен ДЕЛЕ у кремля
АааааааХахахаха
Коментиран от #45, #50
12:05 12.07.2026
29 Русия се превръща в тестова площадка
територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Полша е започва да произвежда нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове и украински автономни дронове в експериментална фаза, както и войници - роботи.
12:07 12.07.2026
30 Тъй де
До коментар #26 от "име":3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон...
Минимум
Хухъхъхъхъ
Коментиран от #56
12:09 12.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Инна
Ударите бяха извършени с помощта на прецизно насочващи се ракети „Искандер-М“ и зенитно-ракетни системи С-400, осигурявайки унищожаването на целите.
Ударени бяха и близки фабрики, произвеждащи компоненти за дронове и балистични ракети.
Това означава, че ударът е засегнал не само един производствен обект, а цяла верига от предприятия, снабдяващи украинската армия с бойни дронове и компоненти за ракети.
Министерството на отбраната съобщи за масирана атака срещу пристанищната инфраструктура на украинските въоръжени сили в Одеска област. Ударени бяха военни съоръжения в пристанищата Измаил, Черноморск и Южни.
Тези пристанища са основни логистични центрове. Измаил получава военни товари, идващи от Румъния, един от основните центрове, снабдяващи украинските въоръжени сили с оръжие. Ударите бяха насочени към складове, съдържащи боеприпаси, оръжия, дронове и ракети.
Детонацията, за която съобщават очевидци, мощните пламъци и стълбовете дим, видими на няколко километра, потвърждават въздействието на оръжия и съоръжения за съхранение на гориво.
Коментиран от #38, #47, #67
12:11 12.07.2026
34 стоян георгиев
До коментар #26 от "име":От 2014 до сега русия деградира.от страна с доходи като в средна европа днес русия е страна с доходи като в африка.от страна с реален авторитет сега русия е страна с която никой не иска да се занимава .руснака не може да пътува няма бензин падат дронове върху главата му ама всичко е по план нали убавецо?и ето те и теб с тролея.хах...супер е в ръсия и ще става все по супер жалко е че не можем да ви пращаме на там.
Коментиран от #37
12:12 12.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Немат край
12:14 12.07.2026
37 име
До коментар #34 от "стоян георгиев":Деске, колко пъти да ти казвам, пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.
Коментиран от #42, #75
12:16 12.07.2026
38 Дреме ти на путинката
До коментар #33 от "Инна":Тизе изпрати ли лимонадено шише с беГзин за пиздоглазия пе ДАЛ у йло?
Хихихихихи
Оди се надъхвай у дръвения Кен Еф, ТУПАРИЛА тупая
Хихихихихи
12:17 12.07.2026
39 Тинейджър
12:17 12.07.2026
40 Урконюзинформ
12:17 12.07.2026
41 ТОВА СА БРИТАНСКИ ПРОВОКАЦИИ
12:17 12.07.2026
42 стоян георгиев
До коментар #37 от "име":Кое е ще?вземи поне прочети какво съм написал!
12:18 12.07.2026
43 Оня с парчето
12:18 12.07.2026
44 Ей това да си копейка е Божие наказание
12:20 12.07.2026
45 Д-р Гугуткова
До коментар #28 от "Абе зае....БИ...":Пак ли ви изпуснаха от Карлуково в неделя?
12:20 12.07.2026
46 НЯМА ДА ИМА МИР
Коментиран от #49
12:20 12.07.2026
47 Кривчо
До коментар #33 от "Инна":Тук са двама с доста ограничен капацитет! Пишат под всякакви никове дори може да използват и твоя! Погледни им писанията! Безсмислени!
12:22 12.07.2026
48 НОВА ЦЕЛ ЗА РУСКАТА АРМИЯ
12:23 12.07.2026
49 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ
До коментар #46 от "НЯМА ДА ИМА МИР":РУСИЯ е единствената страна, която заплашва планетата с ядрена война, ако я накарат да живее в СОБСТВЕНИТЕ си международно признати граници. Граници, за които е подписала договори със съседите си преди да ги нападне.
12:28 12.07.2026
50 Инна
До коментар #28 от "Абе зае....БИ...":Руското Министерство на отбраната определи целите на масиран удар по пристанища в Одеска област. Това се посочва в изявление на военното ведомство.
В пристанището на Одеса руските въоръжени сили удариха инфраструктурни съоръжения, използвани за приемане и съхранение на военни товари, както и логистичния център на транспортната компания „Одтранс“, която се занимава с превоз на военни стоки.
В пристанището на Черноморск бяха унищожени инфраструктурни съоръжения на претоварен център и резервоари за съхранение на гориво. Ударени бяха и два кораба за насипни товари и морски ферибот, доставящ товари за украинските въоръжени сили, както и патрулен кораб.
„Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха ударени“, съобщи Министерството на отбраната.
12:30 12.07.2026
51 Мухахаха
До коментар #7 от "ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ":Пашьол знаеш где
Коментиран от #57
12:31 12.07.2026
52 Ба бааааа
До коментар #14 от "руската мечка":Ти обичаш да гризваш Руски писки
12:33 12.07.2026
53 С ЛАВА УКРАИНЕ
12:33 12.07.2026
54 НИКОЙ НЕ КАЗВА
12:33 12.07.2026
55 Боби Баламата
12:36 12.07.2026
56 Хахахаха
До коментар #30 от "Тъй де":Така е. И Берлин и Лисабон щяха да бъдат взети. Просто свърши бензина.
Коментиран от #60
12:36 12.07.2026
57 У бункера в Урал?
До коментар #51 от "Мухахаха":Ха-ха-ха
Там Избега дъртия пе дал
12:39 12.07.2026
58 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:41 12.07.2026
59 Руснак без крак
12:41 12.07.2026
60 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ
До коментар #56 от "Хахахаха":Няма да се плашиш. Всичко е под контрол и походът продължава.
12:42 12.07.2026
61 Фори
Коментиран от #71
12:43 12.07.2026
62 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ
Коментиран от #70
12:45 12.07.2026
63 Путин
До коментар #1 от "стоян георгиев":Сорос ни заповяда да се евг.
12:46 12.07.2026
64 А В ТОВА ВРЕМЕ
Коментиран от #74
12:47 12.07.2026
65 Пламен
То разлив може да стане не само от товара, а и от таковете с гориво.
12:47 12.07.2026
66 Путин
До коментар #22 от "Да БЕ...":Сорос ни заповяда да се евг.
12:47 12.07.2026
67 име
До коментар #33 от "Инна":Руснаците няма как да унищожат заводите, които произвеждат дронове и компоненти за бандерите, защото голяма част от тях не са в Бандеристан. Могат само да ограничават логистиката, нещо, което не правеха досега, щото Путин много искаше да си играе честно на СВО само по демаркационната линию, и едва сега им загряват чайниците, че още в началото на СВОто трябваше да оставят бандерите без ток, вода, газ, жп траспорт, бензиностанции, пътища, мостове и квото се сетиш. Да не говорим, че още държат мостовете на Днепър здрави. Време е да то махат Путин и следващия да изравнява Украйна със земята. Жертви така или иначе има, нема кво да се правят, че ги пазят.
12:49 12.07.2026
68 конакчиев
Коментиран от #76
12:49 12.07.2026
69 Ми да бе, стоене!
До коментар #13 от "стоян георгиев":Пропусна да отбележиш, че и яйца нямат, маслото и хлябът са с купони, а чаят и кафето се раздават по списък от профсъюзите, доколкото ги има... Накратко, вихри се някаква мизерия у руско, ама само в твоята "умна" глава...
12:50 12.07.2026
70 Последния софиянец
До коментар #62 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":Това го видяхме при ..64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ, ОДЕСА и 198 ОСВОБОДЕНИ селища!
👍😂👍
Бягаха из полята със Тоа летни чинии на гърба
12:53 12.07.2026
71 Ами
До коментар #61 от "Фори":Така си мислиш.
Голямото зануляване си тече с пълна сила.
Ограбва се населението за да се спасят корпорациите.
От 2022г до сега покупателната способност е намаляла почти на половина.
12:54 12.07.2026
72 Сре тен!
До коментар #2 от "У ДРИ БАЦЕ":Ако беше учил,вместо да се друсаш,щеше да знаеш какво е фашизъм и кой проповядва неофашизъм!Като не разбираш,само чети,без да драскаш глупости! Напълни се тука с от Реп Ки!
12:56 12.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Напредва.., я....
До коментар #64 от "А В ТОВА ВРЕМЕ":13 год у ДОНБАС! Хихихихихи
Коментиран от #82
12:56 12.07.2026
75 хаха🤣
До коментар #37 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣
Коментиран от #79
12:58 12.07.2026
76 име
До коментар #68 от "конакчиев":Много са далече от унищожаване на Русия, те Иран не могат да разклатят, какво остава за Русия. Въпроса е, че така или иначе загиват и бандери и цивилни, така или иначе западналите неонацисти свършиха и парите и оръжията, няма смисъл повече дапси играят на СВО руснаците и ди хравят за смях някви островни poдocмecители, кравари и бандери. Да ги приключват брутално.
Коментиран от #83
13:00 12.07.2026
77 РЕСКАТА АРМИЯ СВАЛИ БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ
Коментиран от #96
13:00 12.07.2026
78 Откровен
Казах!
13:01 12.07.2026
79 име
До коментар #75 от "хаха🤣":Деске, от 2014 лафчето ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е твоя запазена марка!
Коментиран от #84
13:01 12.07.2026
80 Соломон
До коментар #3 от "име":Много сте тъпи значи. Никакви продажби не са разрешавали отново. Този път го дават без пари. За това са тия опашки и затова на таблата за цена пише 00.
13:01 12.07.2026
81 Космос
13:02 12.07.2026
82 Сметах,сметах
До коментар #74 от "Напредва.., я....":Вече трябваше да са пред Вашингтон.
13:03 12.07.2026
83 Русия ще я има, но просто
До коментар #76 от "име":ще стане като в Северна Корея. Досега Русия беше 50% като в Северна Корея, сега вече е почти 100% . Жалко за руснаците, живеят като роби в 21 век.
Коментиран от #89
13:04 12.07.2026
84 Гресирана ватенка
До коментар #79 от "име":Още ли груххтиш 😁😁🤣
13:06 12.07.2026
85 ТОЯ ЗАПЕК ПАК СЕ ПОЯВИ
13:12 12.07.2026
86 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:15 12.07.2026
87 аксиома
Коментиран от #88
13:16 12.07.2026
88 Соломон
До коментар #87 от "аксиома":То едва ли някой е вярвал че Давид може да победи Голиат само с една прашка
Коментиран от #90
13:19 12.07.2026
89 име
До коментар #83 от "Русия ще я има, но просто":Разбери се с колегата си ЩЕ я има ли Русия или не. Онзи, дето от 2022 повтаря как ЩЕ има нова мобилизация, свършат ракетите, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свръшат снарядите, ЩЕ свършат корейците, ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне.
Коментиран от #93
13:21 12.07.2026
90 име
До коментар #88 от "Соломон":То, едва ли някой вярва, че Давид е победил Голиат само с една прашка!
Коментиран от #92
13:22 12.07.2026
91 Мадяр
13:24 12.07.2026
92 Соломон
До коментар #90 от "име":Но е важното че е победил когато никой не вярвал че може да го направи. А друго се нарича ум,мозък, какъвто у гиганта Голиат не се намира. Иначе ако имаше малко мозък никога нямаше да го нападне
13:26 12.07.2026
93 Доста сте объркан в ситуацията.
До коментар #89 от "име":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
Коментиран от #94
13:28 12.07.2026
94 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА
До коментар #93 от "Доста сте объркан в ситуацията.":С ЕДНА ДУМА
РУСНАЦИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ КАТО СЕВЕРНО
КОРЕЙЦИТЕ.
ДАВАЙТЕ ДРУЗИЯ .
НЕ НАДО ПАНИКИ.
УРААААА УРААААА УРААААА
13:33 12.07.2026
95 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ
КАТО КАЛНА КОЛИБА..
13:35 12.07.2026
96 И ПОД БЕЛИТЕ
До коментар #77 от "РЕСКАТА АРМИЯ СВАЛИ БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ":РЪКАВИЦИ
ЕПИЛИРАНИТЕ РЪЧИЧКИ
НА ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО.
ДЪРТОТО ПЕДОФИЛЧЕ
И В БУНКЕРА Е С БЕЛИ РЪКАВИЧКИ.
ХАХА хахахахаха хахахахаха
13:37 12.07.2026
97 Васил
13:38 12.07.2026
98 Евро зелените
13:38 12.07.2026
99 Иван 1
13:39 12.07.2026
100 всички знаят
До коментар #24 от "Украински дрон":колко е укрофашистки този дрон. Търчи надрусаното клоунче по света, кара се на европейци, пълзи пред Тръмп и проси. Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията.
13:39 12.07.2026
101 ние БЪЛГАРИТЕ подкрепяме едни терористи
военен обект ли е танкера бе?
горд съм че наще българи подкрепят терористите но дано и тук има постонно тероризъм да видите какво е да подкпрепяте междинародни терористи каквито са окранцитее
Коментиран от #103
13:40 12.07.2026
102 оня с коня
ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ КАКВИ БАНДЕРСКИ ТЕРОРИСТИ ПОДЪЖАМЕ И СМЕ ИМ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ ВЪВ ТЕРОРИЗМА И С ТОВА СЕ ГОРДЕЕМ
ТОВА Е ЗА СРАМ
13:41 12.07.2026
103 А МНОГОЕТАЖКИТЕ
До коментар #101 от "ние БЪЛГАРИТЕ подкрепяме едни терористи":КАКВИ ОБЕКТИ СА БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
КОЙ ГИ УДРЯ ЩЕ КАЖЕШ ЛИ ?
И ТАНКЕРЪТ Е ВОЕННА ЦЕЛ.
ЗАРЕЖДА С ГОРИВО ВОЕННАТА ТЕХНИКА
НА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.
ЗАТОВА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТОЯННО
БОМБЕНИ
13:44 12.07.2026