Украински дрон удари руски танкер при влизане в Черно море

Украински дрон е нанесъл удар по руски танкер при преминаването му от Азовско в Черно море, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, предава БТА.

По думите на Слюсар след атаката на борда на плавателния съд е избухнал пожар, който вече е бил потушен. Той уточни, че няма опасност от нефтен разлив, тъй като резервоарите на танкера са били празни към момента на удара.

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При нападението няма пострадали членове на екипажа.

Атаката идва на фона на засилената украинска кампания срещу руска петролна и транспортна инфраструктура в Черно и Азовско море. Според Ройтерс през последните дни украинската армия е нанесла удари по повече от 40 руски танкера в Азовско море.

Целта на операцията, според украинската страна, е да бъде нарушена веригата за доставки на гориво за руските сили и да бъде ограничено снабдяването на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Украйна все по-често насочва атаките си към логистични обекти и спомагателна инфраструктура, което според руските и международни оценки вече е довело до проблеми с горивните доставки в Крим.

Назначените от Москва власти на полуострова съобщиха за недостиг на гориво и обявиха извънредно положение заради затрудненията, посочва Ройтерс.