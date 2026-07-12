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Украински дрон удари руски танкер при влизане в Черно море
  Тема: Украйна

Украински дрон удари руски танкер при влизане в Черно море

12 Юли, 2026 11:41, обновена 12 Юли, 2026 11:40 1 962 103

  • русия-
  • украйна-
  • танкер-
  • черно море-
  • дрон

Плавателният съд е получил повреди, но няма пострадали и опасност от нефтен разлив, съобщиха руските власти

Украински дрон удари руски танкер при влизане в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дрон е нанесъл удар по руски танкер при преминаването му от Азовско в Черно море, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, предава БТА.

По думите на Слюсар след атаката на борда на плавателния съд е избухнал пожар, който вече е бил потушен. Той уточни, че няма опасност от нефтен разлив, тъй като резервоарите на танкера са били празни към момента на удара.

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При нападението няма пострадали членове на екипажа.

Атаката идва на фона на засилената украинска кампания срещу руска петролна и транспортна инфраструктура в Черно и Азовско море. Според Ройтерс през последните дни украинската армия е нанесла удари по повече от 40 руски танкера в Азовско море.

Целта на операцията, според украинската страна, е да бъде нарушена веригата за доставки на гориво за руските сили и да бъде ограничено снабдяването на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Украйна все по-често насочва атаките си към логистични обекти и спомагателна инфраструктура, което според руските и международни оценки вече е довело до проблеми с горивните доставки в Крим.

Назначените от Москва власти на полуострова съобщиха за недостиг на гориво и обявиха извънредно положение заради затрудненията, посочва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    34 38 Отговор
    Всичко е по план.няма пострадали в сряда влизаме в киев.

    Коментиран от #63

    11:42 12.07.2026

  • 2 У ДРИ БАЦЕ

    33 43 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
    ОГИИН...

    Коментиран от #6, #72

    11:42 12.07.2026

  • 3 име

    43 35 Отговор
    Така я нарушиха веригата за доставки, че от вчера в южната част на Крим е възобновена свободната продажба на гориво за цивилни.

    Коментиран от #21, #22, #35, #80

    11:43 12.07.2026

  • 4 Гресирана ватенка

    20 29 Отговор
    Погрешен завой😁

    11:44 12.07.2026

  • 5 удри

    20 27 Отговор
    удри, удри

    11:44 12.07.2026

  • 6 име

    51 21 Отговор

    До коментар #2 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Удрят, де! При ударите от втори юли са унищожили целия щаб на командването на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Кво още искаш?

    Коментиран от #13, #20

    11:45 12.07.2026

  • 7 ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ

    22 27 Отговор
    Те ви Движуха... монголья и Ко пейки
    Хихихихихи

    Коментиран от #51

    11:45 12.07.2026

  • 8 дядо дръмпир

    16 29 Отговор
    Текуща война в Украйна: Киев докладва за удар срещу Русия – рафинерия е изгорена, танкери и фериботи са ударениТекуща война в Украйна: Киев докладва за удар срещу Русия – рафинерия е изгорена, танкери и фериботи са ударени
    Последни новини за войната в Украйна: Атаки срещу руски кораби в Азовско море. Удар срещу руска рафинерия. Сърцето.

    Актуализация, 9:55 ч.: Украинските сили отново удариха рафинерия в Русия и съответно руската енергийна инфраструктура през нощта до днес (12 юли). Освен атаката срещу рафинерията Sysran в Самарския регион, украинският Генерален щаб потвърди в Telegram и удари по десет танкера и четири ферибота в Азовско море. Това е съобщено от Украинска правда. Москва използва корабите, за да заобикаля санкциите и да снабдява войски.

    Освен това Генералният щаб уточни резултатите от атаката на 10 юли срещу нефтения комплекс "НОВАТЕК-Уст-Луга" в Ленинградска област: беше потвърдено, че е повреден завод за преработка на нефт. На 11 юли руски горивен влак също беше унищожен близо до окупирания Токмак в Запорожка област.

    Уведомление за прозрачност
    Информацията, обработвана тук, идва от новинарски агенции и международни източници, но също и от воюващи страни във войната в Украйна. Информацията за войната в Украйна не може да бъде независимо проверена.

    11:45 12.07.2026

  • 9 Шафьоро

    21 27 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #15

    11:45 12.07.2026

  • 10 Украина победа винаги

    16 27 Отговор
    Пуст всегда будет солнце

    11:47 12.07.2026

  • 11 СССс

    32 21 Отговор
    Това е тероризм бийте се на фронта. Путин да започне бомбен на Одеса.

    Коментиран от #16

    11:48 12.07.2026

  • 12 Убаво де

    20 23 Отговор
    Тия Пиздоглазите пен ДЕЛЕ на Ким и ХУ ЙЛО...с КОЙ воюват бе дееа?!?
    13 годин...3 дневна Движуха и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД?!?

    11:48 12.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    18 16 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Така е.не им останаха натогенерали на тия хаха и в крим е пълно с бензин нали другарю?

    Коментиран от #26, #69

    11:49 12.07.2026

  • 14 руската мечка

    19 26 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #52

    11:50 12.07.2026

  • 15 Мурка

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "Шафьоро":

    ИХУ ИХУ ------ПОСЛЕ ТИХУ

    11:51 12.07.2026

  • 16 оня с коня

    17 24 Отговор

    До коментар #11 от "СССс":

    танкерите са военна цел: снабдяват военните машини с гориво

    11:52 12.07.2026

  • 17 Т Живков

    14 14 Отговор
    Само бой!

    11:52 12.07.2026

  • 18 незнайко

    24 14 Отговор
    ( но няма пострадали и опасност от нефтен разлив, съобщиха руските власти )
    Ето това са тъпите украинци , тях не ги интересува, че могат да причинят екокатастрофа в Черно море !

    11:53 12.07.2026

  • 19 Копейки

    14 20 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    11:53 12.07.2026

  • 20 Нема се сдухваш Лепилар

    17 17 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    13 г... хомик могучая от 22 ядрени Републики и Фюрера У йло мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС!
    От тогис сека седмица слушаме за унищожени Щабове и виртуални НАТО-вци,..а у йло пе ДАЛА Избега по прашки като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    11:53 12.07.2026

  • 21 гост

    18 28 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Само напълно промит остатък от мозък може да вярва или да му се ще да вярва на изявления на доказани лъжци и измамници !! Кога ще вденат русолюбците , че в Раша всичко е пропаганда и манипулация ?? Риторичен въпрос , то е ясно че никога , поне докато тази клоака изчезне от картата !!

    11:54 12.07.2026

  • 22 Да БЕ...

    16 17 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    АааааааХахахаха
    Вервай на Онаа... Пияната и у З дневната ДВИЖУХА на пен ДЕЛА У йло
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #66

    11:56 12.07.2026

  • 23 истина ти казвам

    19 14 Отговор
    Довечера пак ше има фойерверки във Киив!

    11:59 12.07.2026

  • 24 Украински дрон

    14 17 Отговор
    Търся си руски танкерчета....

    Коментиран от #100

    12:00 12.07.2026

  • 25 Украинска екологична култура е прочута

    19 10 Отговор
    Та по случайност няма нефтен разлив, който да стигне до България.

    12:00 12.07.2026

  • 26 име

    18 11 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Точно така, деска, а Русия фалира и се разпадна за няколко месеца още през далечната 2014г. Нали така, дpoгap?!

    Коментиран от #30, #34

    12:01 12.07.2026

  • 27 Димяща ушанка

    12 12 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    12:03 12.07.2026

  • 28 Абе зае....БИ...

    13 17 Отговор
    89 монголски танкера поразени от ЗСУ! И у Крим пишат МОЛБИ до ЗЕЛЕНСКИ за МИЛОСТ И ПОЩАДА! АааааааХахахаха
    Пцуят подземнио Пи ДЕР и сите монгольяк пен ДЕЛЕ у кремля
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #45, #50

    12:05 12.07.2026

  • 29 Русия се превръща в тестова площадка

    15 15 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по
    територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Полша е започва да произвежда нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове и украински автономни дронове в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    12:07 12.07.2026

  • 30 Тъй де

    15 13 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон...
    Минимум
    Хухъхъхъхъ

    Коментиран от #56

    12:09 12.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Инна

    18 10 Отговор
    Снощи Киев беше разтърсен от мощни експлозии. Руските сили удариха два военно-промишлени комплекса, които сглобяваха и произвеждаха дронове с голям обсег.
    Ударите бяха извършени с помощта на прецизно насочващи се ракети „Искандер-М“ и зенитно-ракетни системи С-400, осигурявайки унищожаването на целите.

    Ударени бяха и близки фабрики, произвеждащи компоненти за дронове и балистични ракети.

    Това означава, че ударът е засегнал не само един производствен обект, а цяла верига от предприятия, снабдяващи украинската армия с бойни дронове и компоненти за ракети.

    Министерството на отбраната съобщи за масирана атака срещу пристанищната инфраструктура на украинските въоръжени сили в Одеска област. Ударени бяха военни съоръжения в пристанищата Измаил, Черноморск и Южни.
    Тези пристанища са основни логистични центрове. Измаил получава военни товари, идващи от Румъния, един от основните центрове, снабдяващи украинските въоръжени сили с оръжие. Ударите бяха насочени към складове, съдържащи боеприпаси, оръжия, дронове и ракети.
    Детонацията, за която съобщават очевидци, мощните пламъци и стълбовете дим, видими на няколко километра, потвърждават въздействието на оръжия и съоръжения за съхранение на гориво.

    Коментиран от #38, #47, #67

    12:11 12.07.2026

  • 34 стоян георгиев

    12 15 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    От 2014 до сега русия деградира.от страна с доходи като в средна европа днес русия е страна с доходи като в африка.от страна с реален авторитет сега русия е страна с която никой не иска да се занимава .руснака не може да пътува няма бензин падат дронове върху главата му ама всичко е по план нали убавецо?и ето те и теб с тролея.хах...супер е в ръсия и ще става все по супер жалко е че не можем да ви пращаме на там.

    Коментиран от #37

    12:12 12.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Немат край

    13 10 Отговор
    Уни женията и Муката монголска,..ей !

    12:14 12.07.2026

  • 37 име

    7 10 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Деске, колко пъти да ти казвам, пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    Коментиран от #42, #75

    12:16 12.07.2026

  • 38 Дреме ти на путинката

    15 9 Отговор

    До коментар #33 от "Инна":

    Тизе изпрати ли лимонадено шише с беГзин за пиздоглазия пе ДАЛ у йло?
    Хихихихихи
    Оди се надъхвай у дръвения Кен Еф, ТУПАРИЛА тупая
    Хихихихихи

    12:17 12.07.2026

  • 39 Тинейджър

    12 8 Отговор
    Браво санкциите на ВСУ работят

    12:17 12.07.2026

  • 40 Урконюзинформ

    6 9 Отговор
    Това е третият ударен от сутринта.

    12:17 12.07.2026

  • 41 ТОВА СА БРИТАНСКИ ПРОВОКАЦИИ

    9 13 Отговор
    А пропагандата ни представя ударите по цивилни цели като военни успехи.

    12:17 12.07.2026

  • 42 стоян георгиев

    12 7 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Кое е ще?вземи поне прочети какво съм написал!

    12:18 12.07.2026

  • 43 Оня с парчето

    3 5 Отговор
    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    12:18 12.07.2026

  • 44 Ей това да си копейка е Божие наказание

    12 9 Отговор
    По-глупава сган от копейките няма.

    12:20 12.07.2026

  • 45 Д-р Гугуткова

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "Абе зае....БИ...":

    Пак ли ви изпуснаха от Карлуково в неделя?

    12:20 12.07.2026

  • 46 НЯМА ДА ИМА МИР

    9 11 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    Коментиран от #49

    12:20 12.07.2026

  • 47 Кривчо

    9 9 Отговор

    До коментар #33 от "Инна":

    Тук са двама с доста ограничен капацитет! Пишат под всякакви никове дори може да използват и твоя! Погледни им писанията! Безсмислени!

    12:22 12.07.2026

  • 48 НОВА ЦЕЛ ЗА РУСКАТА АРМИЯ

    10 14 Отговор
    Освобождаването на цяла Новорусия. Ще има яко лупане на бандерфашистите.

    12:23 12.07.2026

  • 49 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ

    16 9 Отговор

    До коментар #46 от "НЯМА ДА ИМА МИР":

    РУСИЯ е единствената страна, която заплашва планетата с ядрена война, ако я накарат да живее в СОБСТВЕНИТЕ си международно признати граници. Граници, за които е подписала договори със съседите си преди да ги нападне.

    12:28 12.07.2026

  • 50 Инна

    7 13 Отговор

    До коментар #28 от "Абе зае....БИ...":

    Руското Министерство на отбраната определи целите на масиран удар по пристанища в Одеска област. Това се посочва в изявление на военното ведомство.

    В пристанището на Одеса руските въоръжени сили удариха инфраструктурни съоръжения, използвани за приемане и съхранение на военни товари, както и логистичния център на транспортната компания „Одтранс“, която се занимава с превоз на военни стоки.

    В пристанището на Черноморск бяха унищожени инфраструктурни съоръжения на претоварен център и резервоари за съхранение на гориво. Ударени бяха и два кораба за насипни товари и морски ферибот, доставящ товари за украинските въоръжени сили, както и патрулен кораб.

    „Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха ударени“, съобщи Министерството на отбраната.

    12:30 12.07.2026

  • 51 Мухахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ":

    Пашьол знаеш где

    Коментиран от #57

    12:31 12.07.2026

  • 52 Ба бааааа

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "руската мечка":

    Ти обичаш да гризваш Руски писки

    12:33 12.07.2026

  • 53 С ЛАВА УКРАИНЕ

    9 4 Отговор
    Пи ЗДА МОСКА ЛЯМ

    12:33 12.07.2026

  • 54 НИКОЙ НЕ КАЗВА

    7 10 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф??

    12:33 12.07.2026

  • 55 Боби Баламата

    8 6 Отговор
    Добре де, колко години да необходими на 23 монголски ядрени Републики с Фюрери ПИН доси... КИМ и ХУ. ЙЛО да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка, без оръжие пари Авиация подводници флот крилати и балистични ракети?!?

    12:36 12.07.2026

  • 56 Хахахаха

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Тъй де":

    Така е. И Берлин и Лисабон щяха да бъдат взети. Просто свърши бензина.

    Коментиран от #60

    12:36 12.07.2026

  • 57 У бункера в Урал?

    11 5 Отговор

    До коментар #51 от "Мухахаха":

    Ха-ха-ха
    Там Избега дъртия пе дал

    12:39 12.07.2026

  • 58 УДРИ С ЛОПАТАТА

    6 10 Отговор
    По главите фашистики бандерски. УДРИИИИИ.

    12:41 12.07.2026

  • 59 Руснак без крак

    6 3 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    12:41 12.07.2026

  • 60 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ

    15 6 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Няма да се плашиш. Всичко е под контрол и походът продължава.

    12:42 12.07.2026

  • 61 Фори

    8 3 Отговор
    Войната в Украйна може да продължава но войната в залива трябва да спре веднага. Тя вдига цените на петрола и ние страдаме. От войната в Украйна няма засегнати.

    Коментиран от #71

    12:43 12.07.2026

  • 62 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    6 10 Отговор
    Бягате от руските щурмоваци като болни офце.

    Коментиран от #70

    12:45 12.07.2026

  • 63 Путин

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Сорос ни заповяда да се евг.

    12:46 12.07.2026

  • 64 А В ТОВА ВРЕМЕ

    5 12 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Бийй бандерфашистите.

    Коментиран от #74

    12:47 12.07.2026

  • 65 Пламен

    8 7 Отговор
    "...няма опасност от нефтен разлив, тъй като резервоарите на танкера са били празни към момента на удара."

    То разлив може да стане не само от товара, а и от таковете с гориво.

    12:47 12.07.2026

  • 66 Путин

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да БЕ...":

    Сорос ни заповяда да се евг.

    12:47 12.07.2026

  • 67 име

    6 11 Отговор

    До коментар #33 от "Инна":

    Руснаците няма как да унищожат заводите, които произвеждат дронове и компоненти за бандерите, защото голяма част от тях не са в Бандеристан. Могат само да ограничават логистиката, нещо, което не правеха досега, щото Путин много искаше да си играе честно на СВО само по демаркационната линию, и едва сега им загряват чайниците, че още в началото на СВОто трябваше да оставят бандерите без ток, вода, газ, жп траспорт, бензиностанции, пътища, мостове и квото се сетиш. Да не говорим, че още държат мостовете на Днепър здрави. Време е да то махат Путин и следващия да изравнява Украйна със земята. Жертви така или иначе има, нема кво да се правят, че ги пазят.

    12:49 12.07.2026

  • 68 конакчиев

    4 10 Отговор
    Това са дребни неща на които не трябва да се обръща внимание , според Путин ..НАТО превърна Русия в полигон където предоставят всякакво оръжие на Украйна или специалистите изпробват най новите системи като цялата комуникация е от военните спътници на Америка , както и от GPS и Starlink които коригират и управляват дроновете за нанасяне на точни удари и всеки ден се нанася удари по инфраструктурата , убиват се мирни граждани разрушава се инфраструктурата и последно до 1.200-1.500 км се нанасят удари дълбоко в Руските територии като рафинерии , Атомните централи военните заводи и фабрика , като и по танкерите в Черно мори или Азовско ..Но всичко това за Путин няма никакво значение даже да му свалят гащите от задн..ника му най много да каже на Западните си колегите ,че това не е културно и възпитано ? от тяхна страна. Ид..от , нехайник , мало...умен на всичко гледа с безразличие и се усмихва като последният глупак -- цялата му администрация са болни като него вечно усмихнати -- сякаш всичкото което става е под техен контрол . Путин наплюват на твоята самоувереност когато Русия я унищожават а ти гледаш като вол без никаква реакция и чакаш какво ще стане --ще унищожат Русия мало...умнико каkто вървят нещата .

    Коментиран от #76

    12:49 12.07.2026

  • 69 Ми да бе, стоене!

    6 13 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Пропусна да отбележиш, че и яйца нямат, маслото и хлябът са с купони, а чаят и кафето се раздават по списък от профсъюзите, доколкото ги има... Накратко, вихри се някаква мизерия у руско, ама само в твоята "умна" глава...

    12:50 12.07.2026

  • 70 Последния софиянец

    10 6 Отговор

    До коментар #62 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":

    Това го видяхме при ..64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ, ОДЕСА и 198 ОСВОБОДЕНИ селища!
    👍😂👍
    Бягаха из полята със Тоа летни чинии на гърба

    12:53 12.07.2026

  • 71 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #61 от "Фори":

    Така си мислиш.
    Голямото зануляване си тече с пълна сила.
    Ограбва се населението за да се спасят корпорациите.
    От 2022г до сега покупателната способност е намаляла почти на половина.

    12:54 12.07.2026

  • 72 Сре тен!

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Ако беше учил,вместо да се друсаш,щеше да знаеш какво е фашизъм и кой проповядва неофашизъм!Като не разбираш,само чети,без да драскаш глупости! Напълни се тука с от Реп Ки!

    12:56 12.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Напредва.., я....

    11 3 Отговор

    До коментар #64 от "А В ТОВА ВРЕМЕ":

    13 год у ДОНБАС! Хихихихихи

    Коментиран от #82

    12:56 12.07.2026

  • 75 хаха🤣

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣

    Коментиран от #79

    12:58 12.07.2026

  • 76 име

    4 11 Отговор

    До коментар #68 от "конакчиев":

    Много са далече от унищожаване на Русия, те Иран не могат да разклатят, какво остава за Русия. Въпроса е, че така или иначе загиват и бандери и цивилни, така или иначе западналите неонацисти свършиха и парите и оръжията, няма смисъл повече дапси играят на СВО руснаците и ди хравят за смях някви островни poдocмecители, кравари и бандери. Да ги приключват брутално.

    Коментиран от #83

    13:00 12.07.2026

  • 77 РЕСКАТА АРМИЯ СВАЛИ БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ

    4 11 Отговор
    Сега натюфци и бандерфашисти ги очаква единствено смърт.

    Коментиран от #96

    13:00 12.07.2026

  • 78 Откровен

    3 11 Отговор
    Укрите са фашисти!
    Казах!

    13:01 12.07.2026

  • 79 име

    3 9 Отговор

    До коментар #75 от "хаха🤣":

    Деске, от 2014 лафчето ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е твоя запазена марка!

    Коментиран от #84

    13:01 12.07.2026

  • 80 Соломон

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Много сте тъпи значи. Никакви продажби не са разрешавали отново. Този път го дават без пари. За това са тия опашки и затова на таблата за цена пише 00.

    13:01 12.07.2026

  • 81 Космос

    11 4 Отговор
    Най-битата армия (след сръбската) е руската.

    13:02 12.07.2026

  • 82 Сметах,сметах

    9 3 Отговор

    До коментар #74 от "Напредва.., я....":

    Вече трябваше да са пред Вашингтон.

    13:03 12.07.2026

  • 83 Русия ще я има, но просто

    11 5 Отговор

    До коментар #76 от "име":

    ще стане като в Северна Корея. Досега Русия беше 50% като в Северна Корея, сега вече е почти 100% . Жалко за руснаците, живеят като роби в 21 век.

    Коментиран от #89

    13:04 12.07.2026

  • 84 Гресирана ватенка

    9 2 Отговор

    До коментар #79 от "име":

    Още ли груххтиш 😁😁🤣

    13:06 12.07.2026

  • 85 ТОЯ ЗАПЕК ПАК СЕ ПОЯВИ

    1 2 Отговор
    За тебе без грес. Якооо.

    13:12 12.07.2026

  • 86 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    4 7 Отговор
    Е тотален крах. Коя гресирана подметка ще спре Руската армия.

    13:15 12.07.2026

  • 87 аксиома

    4 4 Отговор
    С дронове затрудняваш противника, както и на много други покрай него, включително и такива, които ти помагат, но с дронове война НЕ се печели. Само болен мозък може да вярва, че ще победи Русия с дронове и терористични актове.

    Коментиран от #88

    13:16 12.07.2026

  • 88 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "аксиома":

    То едва ли някой е вярвал че Давид може да победи Голиат само с една прашка

    Коментиран от #90

    13:19 12.07.2026

  • 89 име

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Русия ще я има, но просто":

    Разбери се с колегата си ЩЕ я има ли Русия или не. Онзи, дето от 2022 повтаря как ЩЕ има нова мобилизация, свършат ракетите, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свръшат снарядите, ЩЕ свършат корейците, ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне.

    Коментиран от #93

    13:21 12.07.2026

  • 90 име

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Соломон":

    То, едва ли някой вярва, че Давид е победил Голиат само с една прашка!

    Коментиран от #92

    13:22 12.07.2026

  • 91 Мадяр

    5 2 Отговор
    Ще ги побъркам, ще има руски ГЛАДОМОР!!!

    13:24 12.07.2026

  • 92 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "име":

    Но е важното че е победил когато никой не вярвал че може да го направи. А друго се нарича ум,мозък, какъвто у гиганта Голиат не се намира. Иначе ако имаше малко мозък никога нямаше да го нападне

    13:26 12.07.2026

  • 93 Доста сте объркан в ситуацията.

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "име":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    Коментиран от #94

    13:28 12.07.2026

  • 94 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Доста сте объркан в ситуацията.":

    С ЕДНА ДУМА

    РУСНАЦИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ КАТО СЕВЕРНО
    КОРЕЙЦИТЕ.

    ДАВАЙТЕ ДРУЗИЯ .

    НЕ НАДО ПАНИКИ.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    13:33 12.07.2026

  • 95 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    2 2 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ
    КАТО КАЛНА КОЛИБА..

    13:35 12.07.2026

  • 96 И ПОД БЕЛИТЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "РЕСКАТА АРМИЯ СВАЛИ БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ":

    РЪКАВИЦИ

    ЕПИЛИРАНИТЕ РЪЧИЧКИ
    НА ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО.

    ДЪРТОТО ПЕДОФИЛЧЕ

    И В БУНКЕРА Е С БЕЛИ РЪКАВИЧКИ.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    13:37 12.07.2026

  • 97 Васил

    0 3 Отговор
    За какво са им танкерите на рашистите като скоро Зеленски ще почне да бие по нефтените и газовите находища.

    13:38 12.07.2026

  • 98 Евро зелените

    3 0 Отговор
    Как виждат тези неща? Те даже затварят АЕЦ-ве, свързват капачки към бутилките, плащаме "въглеродни данъци...", а унищожение на такива танкери и войната изобщо е огромна екологична катастрофа? А те я искат. Искат война до пълното унищожение на Русия... Тогава да престанат изобщо да ми се правят на "защитници на природата и планетата "! Не са... Войните най-бързо унищожават планетата екологично.

    13:38 12.07.2026

  • 99 Иван 1

    2 0 Отговор
    Коментиращите тук да не са от този век ,че не знаят историята руснаците винаги си взимат своето колкото и мераци да имат другите.

    13:39 12.07.2026

  • 100 всички знаят

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Украински дрон":

    колко е укрофашистки този дрон. Търчи надрусаното клоунче по света, кара се на европейци, пълзи пред Тръмп и проси. Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията.

    13:39 12.07.2026

  • 101 ние БЪЛГАРИТЕ подкрепяме едни терористи

    1 1 Отговор
    смахнати окрански терорирсти

    военен обект ли е танкера бе?

    горд съм че наще българи подкрепят терористите но дано и тук има постонно тероризъм да видите какво е да подкпрепяте междинародни терористи каквито са окранцитее

    Коментиран от #103

    13:40 12.07.2026

  • 102 оня с коня

    0 1 Отговор
    ДАНО СКОРО НЯКОЙ ТАНКЕР СЪС МАЗУТ ИЛИ ПЕТРОЛ СЕ РАЗЛЕЕЕ ВЪВ ЧЕРНО МОРЕ И ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ ЕДНО МОРЕ

    ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ КАКВИ БАНДЕРСКИ ТЕРОРИСТИ ПОДЪЖАМЕ И СМЕ ИМ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ ВЪВ ТЕРОРИЗМА И С ТОВА СЕ ГОРДЕЕМ

    ТОВА Е ЗА СРАМ

    13:41 12.07.2026

  • 103 А МНОГОЕТАЖКИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "ние БЪЛГАРИТЕ подкрепяме едни терористи":

    КАКВИ ОБЕКТИ СА БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
    КОЙ ГИ УДРЯ ЩЕ КАЖЕШ ЛИ ?

    И ТАНКЕРЪТ Е ВОЕННА ЦЕЛ.

    ЗАРЕЖДА С ГОРИВО ВОЕННАТА ТЕХНИКА

    НА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.

    ЗАТОВА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТОЯННО

    БОМБЕНИ

    13:44 12.07.2026

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