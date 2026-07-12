Един загинал и трима ранени при украински атаки с дронове в Самарска област

Един човек е загинал, а трима души, сред които и дете, са били ранени при украински атаки с дронове в руската Самарска област, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му при атаките са били повредени жилищни сгради и промишлен обект. Федорищев съобщи информацията в приложението Телеграм, без да уточнява допълнителни подробности за нанесените щети.

Независимата руска медия „Астра“, позовавайки се на снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, съобщи, че засегнатият промишлен обект е нефтопреработвателното предприятие в град Сизран. На кадрите се виждат няколко големи пожара на територията на завода.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските въоръжени сили са свалили 349 украински дрона.

Рафинерията в Сизран вече е била обект на украински атаки няколко пъти. След удар в края на май предприятието, което има годишен капацитет за преработка на около 8,5 милиона тона нефт, е било принудено временно да спре работа.

Заводът е собственост на държавно контролираната петролна компания „Роснефт“ и произвежда бензин, дизелово гориво и керосин.

Според ДПА Русия изпитва недостиг на гориво, тъй като повтарящите се украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура нарушават производството. В някои райони бензиностанции вече въвеждат ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, а шофьори са принудени да чакат на дълги опашки.

Киев провежда от месеци кампания срещу руската енергийна инфраструктура, като заявява, че целта е да бъде оказан натиск върху Москва за започване на преговори за прекратяване на войната.

Русия от своя страна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва предаването на украински територии, включително райони, които руските сили все още не контролират повече от четири години след началото на пълномащабното нахлуване.