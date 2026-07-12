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Един загинал и трима ранени при украински атаки с дронове в Самарска област
  Тема: Украйна

Един загинал и трима ранени при украински атаки с дронове в Самарска област

12 Юли, 2026 15:57, обновена 12 Юли, 2026 15:58 719 45

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  • дронове-
  • самарска област

Ударите са повредили жилищни сгради и промишлен обект, за който се твърди, че е нефтопреработвателен завод

Един загинал и трима ранени при украински атаки с дронове в Самарска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а трима души, сред които и дете, са били ранени при украински атаки с дронове в руската Самарска област, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му при атаките са били повредени жилищни сгради и промишлен обект. Федорищев съобщи информацията в приложението Телеграм, без да уточнява допълнителни подробности за нанесените щети.

Независимата руска медия „Астра“, позовавайки се на снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, съобщи, че засегнатият промишлен обект е нефтопреработвателното предприятие в град Сизран. На кадрите се виждат няколко големи пожара на територията на завода.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските въоръжени сили са свалили 349 украински дрона.

Рафинерията в Сизран вече е била обект на украински атаки няколко пъти. След удар в края на май предприятието, което има годишен капацитет за преработка на около 8,5 милиона тона нефт, е било принудено временно да спре работа.

Заводът е собственост на държавно контролираната петролна компания „Роснефт“ и произвежда бензин, дизелово гориво и керосин.

Според ДПА Русия изпитва недостиг на гориво, тъй като повтарящите се украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура нарушават производството. В някои райони бензиностанции вече въвеждат ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, а шофьори са принудени да чакат на дълги опашки.

Киев провежда от месеци кампания срещу руската енергийна инфраструктура, като заявява, че целта е да бъде оказан натиск върху Москва за започване на преговори за прекратяване на войната.

Русия от своя страна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва предаването на украински територии, включително райони, които руските сили все още не контролират повече от четири години след началото на пълномащабното нахлуване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    15 12 Отговор
    Новини от последните 35 години.

    България бе ударена с демократична бомба при която изчезнаха от територията 3.5 милиона български граждани.

    Не плачете на чужд гроб.

    Коментиран от #3, #6, #10, #18, #42

    16:04 12.07.2026

  • 2 Кой сега е агресора

    15 8 Отговор
    Украински удари по Самарска област.

    Коментиран от #8

    16:05 12.07.2026

  • 3 Гроба не е чужд а на нашите освободители

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Освен това в Самата е ушито и осветено Самарското знаме светиня на българското опълчение !!!

    Коментиран от #19

    16:08 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РАФИНЕРИЯТА В СИЗРАН

    11 9 Отговор
    Яко Гори

    ОБЛОМКИТЕ от БПЛА

    вършат перфектна работа.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    16:09 12.07.2026

  • 6 Минуса не е от мен

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Репликата е от мен минусите са сещаш се от кой.

    16:10 12.07.2026

  • 7 УДРИИ УДРИИИ

    10 8 Отговор
    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ

    САМО МАРИЗ ЛЕКУВА РУСКИТЕ

    ПИЯНДУРНИЦИ.

    16:10 12.07.2026

  • 8 цццц

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Кой сега е агресора":

    Агресора се знае кой е.Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.Абсолютно важи за руснаzите.

    16:11 12.07.2026

  • 9 Бий магарето да се сеща Самара

    7 7 Отговор
    УДРИ!

    16:12 12.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Луд с картечница

    8 3 Отговор
    А от там ни е бойното знаме. Поляците се усетеха,а ние кога.!!!?

    16:12 12.07.2026

  • 13 Приятели на В. В. Путин

    6 6 Отговор
    Ех, как мечтая да смуча сладкия Орешник на дядо Пу. Дали е твърд като на танк Армата ствола, с жилка на капуста и вкиснат кефир? Кръстил съм сина си Спутник, а дъщеря си Матрьошка. От 10 години меся погачи и редовно чакам на брега на Дунава крайцера Москва и братушките. Мисля, че съм заслужил да опитам Орешника.

    Коментиран от #15

    16:13 12.07.2026

  • 14 Имя

    10 5 Отговор
    Немските номера да сложат удобен човек на мястото на Путин ще претърпят невероятен крах.

    16:14 12.07.2026

  • 15 Хомосексуалисти за Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Приятели на В. В. Путин":

    Урррррааа!

    16:14 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кой сега е агресора

    6 6 Отговор
    Украински удари по Самарска област.

    16:17 12.07.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    как пък навън не избягаха копейките , които съсипаха БГ , ами само работливи хора..//рашафилите останаха , да я оглозгат до кокал , ся червения летец ще папа

    Коментиран от #23, #40

    16:17 12.07.2026

  • 19 С ТИЯ ОПОРКИ

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гроба не е чужд а на нашите освободители":

    МАРШ КЪМ МУСКАЛИЕТО.

    16:17 12.07.2026

  • 20 Кривчо

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Там, пред коло":

    Копаете дъното!

    16:20 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обръща се палачинката

    3 7 Отговор
    Русия плащаше НАЕМ за базата в Севастопол, а Украйна, ако остане да съществува след бъдещ референдум, ще плаща наем за пристан в Одеса.

    16:21 12.07.2026

  • 23 Кривчо

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изпадна, а? Утре отварят железарията, въже, грес и стига толкоз мъка!

    16:23 12.07.2026

  • 24 Резултатът от войната

    3 5 Отговор
    Украйна ще престане да съществува. Путин ще се съгласи да плати част от дълговете на хунтата и Западът ще свали санкциите.

    Коментиран от #25, #27

    16:24 12.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Резултатът от войната

    5 3 Отговор
    След капитулацията на бандеровската хунта, Путин ще плати само дълговете към САЩ и Германия. Другите ще гледат отстрани. България включително.

    Коментиран от #28

    16:27 12.07.2026

  • 27 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Резултатът от войната":

    Още дълго ще има да чакаш на някоя пияна жена да те направи мъж

    Коментиран от #32, #34

    16:28 12.07.2026

  • 28 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Резултатът от войната":

    След колко години да я чакаме тая капитулация. И след Путин и Русия няма да я има. Вече нищо не е в състояние да я спаси

    Коментиран от #33

    16:30 12.07.2026

  • 29 За да получи парите си

    4 3 Отговор
    Западът ще свали Зеленски и ще върне Украйна на Русия. По този начин ще си върне заемите и ще спести бъдещи вливания на пари в хунтата. Двойна печалба.

    16:31 12.07.2026

  • 30 арбалета 🎯

    3 1 Отговор
    А утре от ранни зори ще има пак рев и сополи , колко лоши били руснаците ...

    Коментиран от #38

    16:32 12.07.2026

  • 31 Резултатът от войната

    2 2 Отговор
    България ще загуби милиарди от оръжията, както в Либия и Ирак. Ще ни накарат да опростим вземанията.

    16:32 12.07.2026

  • 32 Кривчо

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Това, че имаш косми от ушите не те прави мъж! Иди и помогни на човека да стане мъж!

    16:33 12.07.2026

  • 33 Резултатът от войната

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Колкото по-дълго, толкова по зле за България. Ще се набълбука със заеми и я чака фалит.

    16:34 12.07.2026

  • 34 Резултатът от войната

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Момче младо, не ги играя вече тия игри, но ти няма да ми стигнеш бройките като количество и качество НИКОГА. Ще се осукваш покрай циганките да ти пуснат за пари.

    16:37 12.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вълк

    1 3 Отговор
    Отървали са ги от мъките в рУСИЯ

    16:48 12.07.2026

  • 38 Националист

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "арбалета 🎯":

    Какво търсят в чужда държава? Украйна има право на всичко ,не те са агресор

    Коментиран от #39

    16:51 12.07.2026

  • 39 арбалета 🎯

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Националист":

    Руснаците знаят какво търсят , а ти знаеш ли какъв го дириш в сайта ?!

    16:54 12.07.2026

  • 40 456

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ИзбЕгахме преди години заради управлението в БГ. Искаме децата ни да рестат в н0рмално общество. Без мотри. Никъде не е идеално ,но никъде не е като в кочината.

    17:00 12.07.2026

  • 41 СТИГА ВЕЧЕ

    1 0 Отговор
    Престанете с тия депресивни новини. Не ни намесвайте в чужд конфликт. Не ни интересува.

    17:00 12.07.2026

  • 42 Алч

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Странно защо емигрантите избягаха в свободни държави, а не в Русия или Северна Корея.

    Коментиран от #45

    17:01 12.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кривчо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Алч":

    Що не ги приемаха! Знаеш ли какви заплати получаваха в някои сектори на Русия? Нищо общо със Запада, в пъти повече! Това бяха чужди и смесени компании. Например багерист в строежа на нефтени съоръжения 9000 долара, заварчик 12-15000 долара. Дори в Казахстан нямаше заплата под 5000 долара в тези сектори. Но си ползваха собствени работници, не допускаха отвън!

    17:11 12.07.2026

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