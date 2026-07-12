Един загинал и трима ранени при украински атаки с дронове в Самарска област

Един човек е загинал, а трима души, сред които и дете, са били ранени при украински атаки с дронове в руската Самарска област, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев, цитиран от ДПА, предава БТА.
По думите му при атаките са били повредени жилищни сгради и промишлен обект. Федорищев съобщи информацията в приложението Телеграм, без да уточнява допълнителни подробности за нанесените щети.
Независимата руска медия „Астра“, позовавайки се на снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, съобщи, че засегнатият промишлен обект е нефтопреработвателното предприятие в град Сизран. На кадрите се виждат няколко големи пожара на територията на завода.
Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските въоръжени сили са свалили 349 украински дрона.
Рафинерията в Сизран вече е била обект на украински атаки няколко пъти. След удар в края на май предприятието, което има годишен капацитет за преработка на около 8,5 милиона тона нефт, е било принудено временно да спре работа.
Заводът е собственост на държавно контролираната петролна компания „Роснефт“ и произвежда бензин, дизелово гориво и керосин.
Според ДПА Русия изпитва недостиг на гориво, тъй като повтарящите се украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура нарушават производството. В някои райони бензиностанции вече въвеждат ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, а шофьори са принудени да чакат на дълги опашки.
Киев провежда от месеци кампания срещу руската енергийна инфраструктура, като заявява, че целта е да бъде оказан натиск върху Москва за започване на преговори за прекратяване на войната.
Русия от своя страна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва предаването на украински територии, включително райони, които руските сили все още не контролират повече от четири години след началото на пълномащабното нахлуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
България бе ударена с демократична бомба при която изчезнаха от територията 3.5 милиона български граждани.
Не плачете на чужд гроб.
Коментиран от #3, #6, #10, #18, #42
16:04 12.07.2026
2 Кой сега е агресора
Коментиран от #8
16:05 12.07.2026
3 Гроба не е чужд а на нашите освободители
До коментар #1 от "Емигрант":Освен това в Самата е ушито и осветено Самарското знаме светиня на българското опълчение !!!
Коментиран от #19
16:08 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РАФИНЕРИЯТА В СИЗРАН
ОБЛОМКИТЕ от БПЛА
вършат перфектна работа.
Хаха хахахахаха хахахахаха
16:09 12.07.2026
6 Минуса не е от мен
До коментар #1 от "Емигрант":Репликата е от мен минусите са сещаш се от кой.
16:10 12.07.2026
7 УДРИИ УДРИИИ
САМО МАРИЗ ЛЕКУВА РУСКИТЕ
ПИЯНДУРНИЦИ.
16:10 12.07.2026
8 цццц
До коментар #2 от "Кой сега е агресора":Агресора се знае кой е.Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.Абсолютно важи за руснаzите.
16:11 12.07.2026
9 Бий магарето да се сеща Самара
16:12 12.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Луд с картечница
16:12 12.07.2026
13 Приятели на В. В. Путин
Коментиран от #15
16:13 12.07.2026
14 Имя
16:14 12.07.2026
15 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #13 от "Приятели на В. В. Путин":Урррррааа!
16:14 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кой сега е агресора
16:17 12.07.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Емигрант":как пък навън не избягаха копейките , които съсипаха БГ , ами само работливи хора..//рашафилите останаха , да я оглозгат до кокал , ся червения летец ще папа
Коментиран от #23, #40
16:17 12.07.2026
19 С ТИЯ ОПОРКИ
До коментар #3 от "Гроба не е чужд а на нашите освободители":МАРШ КЪМ МУСКАЛИЕТО.
16:17 12.07.2026
20 Кривчо
До коментар #11 от "Там, пред коло":Копаете дъното!
16:20 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обръща се палачинката
16:21 12.07.2026
23 Кривчо
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изпадна, а? Утре отварят железарията, въже, грес и стига толкоз мъка!
16:23 12.07.2026
24 Резултатът от войната
Коментиран от #25, #27
16:24 12.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Резултатът от войната
Коментиран от #28
16:27 12.07.2026
27 Соломон
До коментар #24 от "Резултатът от войната":Още дълго ще има да чакаш на някоя пияна жена да те направи мъж
Коментиран от #32, #34
16:28 12.07.2026
28 Соломон
До коментар #26 от "Резултатът от войната":След колко години да я чакаме тая капитулация. И след Путин и Русия няма да я има. Вече нищо не е в състояние да я спаси
Коментиран от #33
16:30 12.07.2026
29 За да получи парите си
16:31 12.07.2026
30 арбалета 🎯
Коментиран от #38
16:32 12.07.2026
31 Резултатът от войната
16:32 12.07.2026
32 Кривчо
До коментар #27 от "Соломон":Това, че имаш косми от ушите не те прави мъж! Иди и помогни на човека да стане мъж!
16:33 12.07.2026
33 Резултатът от войната
До коментар #28 от "Соломон":Колкото по-дълго, толкова по зле за България. Ще се набълбука със заеми и я чака фалит.
16:34 12.07.2026
34 Резултатът от войната
До коментар #27 от "Соломон":Момче младо, не ги играя вече тия игри, но ти няма да ми стигнеш бройките като количество и качество НИКОГА. Ще се осукваш покрай циганките да ти пуснат за пари.
16:37 12.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Вълк
16:48 12.07.2026
38 Националист
До коментар #30 от "арбалета 🎯":Какво търсят в чужда държава? Украйна има право на всичко ,не те са агресор
Коментиран от #39
16:51 12.07.2026
39 арбалета 🎯
До коментар #38 от "Националист":Руснаците знаят какво търсят , а ти знаеш ли какъв го дириш в сайта ?!
16:54 12.07.2026
40 456
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ИзбЕгахме преди години заради управлението в БГ. Искаме децата ни да рестат в н0рмално общество. Без мотри. Никъде не е идеално ,но никъде не е като в кочината.
17:00 12.07.2026
41 СТИГА ВЕЧЕ
17:00 12.07.2026
42 Алч
До коментар #1 от "Емигрант":Странно защо емигрантите избягаха в свободни държави, а не в Русия или Северна Корея.
Коментиран от #45
17:01 12.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кривчо
До коментар #42 от "Алч":Що не ги приемаха! Знаеш ли какви заплати получаваха в някои сектори на Русия? Нищо общо със Запада, в пъти повече! Това бяха чужди и смесени компании. Например багерист в строежа на нефтени съоръжения 9000 долара, заварчик 12-15000 долара. Дори в Казахстан нямаше заплата под 5000 долара в тези сектори. Но си ползваха собствени работници, не допускаха отвън!
17:11 12.07.2026