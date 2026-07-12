Кризата в Ормузкия проток: Иран обяви пълна блокада, но САЩ и Техеран продължават тайните ядрени преговори ОБЗОР

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) на Иран обяви пълно и безсрочно спиране на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

Техеран се зарича, че няма да позволи на нито един търговски кораб да премине през трасето, докато ситуацията в региона не се „нормализира“. Въпреки критичната военна ситуация и разпадането на временното примирие на терен, Вашингтон и Техеран не са прекъснали напълно дипломатическите канали. Посланикът на САЩ в ООН Майкъл Валц потвърди, че техническите екипи на двете страни продължават преговорите по иранската ядрена програма.

Блокадата на Ормуз и новата вълна от удари

Иранската декларация за затваряне на Ормузкия проток – ключова артерия, през която преминава близо една пета от световния петролен експорт – дойде след нов драматичен уикенд на сблъсъци. Според информация на агенция Ройтерс и Си Ен Ен, иранските сили са обстрелвали няколко търговски съда, включително плаващия под флага на ОАЕ контейнеровоз „GFS Galaxy“, чийто екипаж беше принуден да напусне кораба заради пожар. Техеран обвини плавателните съдове, че използват „неразрешени“ и „незаконни“ маршрути в протока.

В отговор Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе масирана трета вълна от въздушни и ракетни удари, поразявайки над 140 цели по южното крайбрежие на Иран, включително в пристанищните градове Бандар Абас, Джаск и остров Кешм. По данни на американското военно командване ударите са били насочени срещу радарни системи, складове за дронове и ракетни позиции на КГИР.

От своя страна Иран предприе ответни атаки с ракети и дронове срещу американски обекти и съюзнически държави от Персийския залив. Местните власти и източници на Франс Прес потвърдиха за задействани сирени и противовъздушна отбрана в Кувейт, Бахрейн, Йордания, Оман и Катар, като в Доха се съобщава за паднали отломки и трима ранени граждани.

Междувременно Международната морска организация към ООН алармира, че заради ескалацията над 6000 моряци и стотици кораби остават блокирани в региона. Въпреки иранските закани, Съвместният морски информационен център и CENTCOM обявиха, че Ормузкият проток де факто остава отворен за търговски трафик чрез използването на южния коридор, който преминава през териториалните води на Оман и се охранява от международната коалиция.

Дипломация под обстрел: Ядрените преговори продължават

На фона на разпадащото се споразумение за прекратяване на огъня, подписано през юни, американската администрация демонстрира прагматичен подход към решаването на фундаменталния конфликт. В интервю за телевизия Си Би Ес американският посланик в ООН Майкъл Валц заяви, че експертните екипи на двете страни все още разговарят по техническите параметри на ядреното досие.

„Тези експерти все още говорят, въпреки че примирието на терен практически се разпадна“, подчерта Валц. Той обаче беше категоричен, че Вашингтон не вярва на твърденията на Техеран, че атаките срещу кораби са дело на „неконтролируеми твърдолинейни групировки“ в Иран. По думите му иранският режим е строго централизиран и действията му в протока са умишлен опит за оказване на натиск. Посланикът напомни, че договореният в рамките на юнския меморандум 60-дневен прозорец за постигане на окончателно споразумение вече е преполовен. „Иран не изпълнява задълженията си и всички опции остават на масата“, добави Валц.

Основното искане на САЩ за възстановяване на дипломатическия процес е Иран незабавно да предаде натрупания си запас от над 400 килограма високообогатен уран (наричан от администрацията на Доналд Тръмп „ядрен прах“) и публично да гарантира свободното преминаване на кораби. Белият дом вече засили икономическия натиск, като Министерството на финансите на САЩ отмени краткотрайния лиценз, позволяващ на Иран да продава суров петрол – мярка, която заплашва иранската икономика с пълна изолация и нов срив на националната валута.

Речта за отмъщение и сянката на Тръмп

Допълнително масло в огъня наля и първото писмено изявление на новия върховен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, който пое поста след убийството на баща си Али Хаменей при американско-израелски удари в края на февруари. Младият Хаменей се закле да отмъсти за смъртта на баща си, заявяващ че възмездието ще бъде изпълнено „независимо какво се случи с Иран и дали сегашните лидери ще оцелеят“.

Това изявление дойде часове след като американският президент Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Трът Соушъл, че е издал заповед до въоръжените сили на САЩ за пълна бойна готовност. Тръмп заплаши, че САЩ ще „заличат напълно“ Иран, ако Техеран направи какъвто и да е опит за покушение срещу него или висши американски служители – предупреждение, подсилено от споделени разузнавателни данни от Израел за готвени ирански заговори.

Регионалните медиатори Оман, Катар и Пакистан продължават совалките в опит да организират спешна преговорна телеконференция и да намерят компромисен вариант – като предложението на Маскат за разделяне на трафика на северен (ирански) и южен (омански) коридор. До този момент обаче позициите остават силно разграничени: Техеран настоява за вдигане на блокадата на пристанищата си и освобождаване на замразени активи, докато Вашингтон отказва отстъпки, преди Ормуз да бъде напълно умиротворен, а ядрените материали – предадени.