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Израел отива на избори на 27 октомври, Кнесетът се разпуска в петък

Израел отива на избори на 27 октомври, Кнесетът се разпуска в петък

12 Юли, 2026 19:23, обновена 12 Юли, 2026 19:26 571 9

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За първи път от близо 40 години израелският парламент завършва пълния си мандат, докато правителството на Нетаняху бърза с ключови закони в последната си седмица

Израел отива на избори на 27 октомври, Кнесетът се разпуска в петък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След месеци на вътрешнокоалиционно напрежение, политическа нестабилност и усложнена ситуация на сигурност, Израел официално определи датата за следващите си парламентарни избори.

Гласуването за 26-ия състав на Кнесета ще се проведе на 27 октомври 2026 г. – най-късната възможна дата по закон.

Новината беше обявена днес от председателя на Комисията по Кнесета Офир Кац (партия „Ликуд“). Решението означава, че настоящият 25-и Кнесет ще завърши пълния си четиригодишен мандат. Подобно събитие се случва за първи път от 1988 г. насам, когато на власт е правителството на националното единство на Шимон Перес и Ицхак Шамир. Юридическият съветник на парламента Сагит Афик потвърди, че няма да се гласува специален закон за предсрочно разпускане на Кнесета, а институцията ще приключи лятната си сесия по план на 17 юли (този петък), след което ще излезе в предизборна ваканция.

Защо се стигна до тази дата?

През май и юни тази година управляващата коалиция беше изправена пред дълбока криза, породена от масовото недоволство на ултраортодоксалните (Харедим) партии. Те обвиниха премиера Бенямин Нетаняху, че не е изпълнил обещанието си да прокара закон, който трайно да освободи техните студенти в религиозните училища от задължителна военна служба. През юни Кнесетът дори прие на първо четене законопроект за разпускане на парламента, който предвиждаше предсрочни избори между 8 септември и 20 октомври.

В крайна сметка Нетаняху успя да убеди партньорите си, че провеждането на избори през септември – непосредствено преди големите еврейски религиозни празници и в навечерието на болезнената годишнина от атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. – крие огромен риск от изборна катастрофа за десния блок. Според израелските медии премиерът е избрал да плати висока политическа цена „на зелено“, за да запази целостта на коалицията си за вота през октомври.

Напрегната финална седмица в парламента

Преди Кнесетът да спре работа на 17 юли, правителството е задействало ускорена процедура за приемане на серия от силно оспорвани законопроекти. Коалицията бърза да осигури ключови законодателни победи за своя електорат:

  • Замразяване на арестите за ортодоксални младежи: Под натиска на религиозните партии се прокарва закон, който временно да спре задържането на избягващите военна служба Харедим, въпреки миналогодишното решение на Върховния съд, че те трябва да бъдат мобилизирани.
  • Удължаване на наборната служба: Едновременно с компромиса към Харедим, правителството прокарва закон за увеличаване на задължителната военна служба за останалите граждани от 30 на 32 месеца.
  • Отслабване на главния прокурор: Прокарват се промени, целящи да ограничат правомощията на главния прокурор Гали Бахарав-Миара и да улеснят евентуалното ѝ уволнение от правителството.
  • Разделение по пол в университетите: Промени в Закона за правата на студентите ще позволят на висшите училища да провеждат магистърски и докторски програми с разделно обучение за мъже и жени в класните стаи.

Реакции на опозицията и прогнози

Решението за избори на 27 октомври предизвика остри реакции сред опозиционните лидери. Авигдор Либерман, председател на партията „Израел Бейтейну“, заяви категорично: „На 27 октомври ще спечелим. Ще заменим правителството на клането от 7 октомври, ще създадем ционистко държавническо управление и ще възстановим страната.“ Бившият министър Чили Тропер пък отсече, че при никакви обстоятелства няма да подкрепи коалиция, водена от Нетаняху след вота.

Последните социологически проучвания в Израел показват, че новата партия „Яшар“, водена от бившия началник на ГЩ Гади Айзенкот, води минимално пред „Ликуд“ на Нетаняху (22 срещу 21 места в 120-членния Кнесет). Сегашната управляваща коалиция остава далеч от заветното мнозинство от 61 депутати, което предвещава изключително оспорвана и напрегната тримесечна предизборна кампания.

Службите за сигурност, включително директорът на Шин Бет Давид Зини и президентът Исак Херцог, вече предупредиха, че се очакват сериозни опити за външна и вътрешна дезинформация и намеса в изборния процес с цел отслабване на израелското общество. Изборите ще бъдат наблюдавани и ръководени от Централната избирателна комисия под председателството на съдия Ноам Солберг.

Източници: The Times of Israel, Ynet News, Haaretz, The Jerusalem Post, Globes и Reuters


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

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    Кой се интересува от тоя токсичен плнктон

    19:28 12.07.2026

  • 2 Хайде Бенджи

    7 0 Отговор
    Да покажат на сънародника си Зеленко, че и по време на война се правят избори, докато не са му свършили избирателните райони!

    19:30 12.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Колкото по малко англ сак...ци и евр.И толкова по малко жертви

    19:30 12.07.2026

  • 4 избори

    9 0 Отговор
    в царството на сатаната

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  • 5 Израел

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    Са терористи

    19:35 12.07.2026

  • 6 ИЗБОРИТЕ В ИЗРАЕЛ

    4 0 Отговор
    За когото и да гласуват винаги Антихриста печели.

    19:41 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дудов

    4 0 Отговор
    Ушатото израелско 💩 Смотаняху може за бъде осъдено .А пък току виж иранците са го взривили и преди това му разпилеят черволяците и свинския мозък за радост на света

    19:54 12.07.2026