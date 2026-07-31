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Израел отговори: Споразумението за разоръжаване на "Хамас" е неприемливо за нас

Израел отговори: Споразумението за разоръжаване на "Хамас" е неприемливо за нас

31 Юли, 2026 20:45 1 040 13

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • итамар бен-гвир

Това е първата официална реакция от израелска страна, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумението тази нощ, отбелязва АФП

Израел отговори: Споразумението за разоръжаване на "Хамас" е неприемливо за нас - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир определи споразумението за разоръжаване на радикалната палестинска групировка "Хамас" като "неприемливо за Израел", тъй като то предвижда поетапното изтегляне на израелските сили от палестинските територии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Прекратяването на военните действия срещу ислямисткото движение означава съзнателно да се приеме, че "Хамас" подготвя следващото кръвопролитие, написа Бен-Гвир в приложението Телеграм, като допълни, че "Израел трябва да победи" в палестинските територии.

Това е първата официална реакция от израелска страна, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумението тази нощ, отбелязва АФП.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 3 Отговор
    Прави са равините!Шоуто трябва да продължи.
    🚀🚀🚀🚀🚀🐴🥳🤣👍

    20:49 31.07.2026

  • 2 Две войни

    15 2 Отговор
    Двама избрани президента- Нататаняху и Зеленски. Какво е общото? Освен това две измислени държави.

    Какво е условието за окончателно приключване на войните и мир

    21:02 31.07.2026

  • 3 Хамаз

    17 1 Отговор
    Примирие ще има когато евреите изчезнат до един

    21:09 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чорбара

    11 1 Отговор
    Хахаха коментар! Рижия пак се оказа лъжец.

    21:15 31.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ЧИ. ФУ. ТИ МИРИЗЛИВИ

    21:15 31.07.2026

  • 7 име

    8 1 Отговор
    Ционистите щяха да унищожават Хамас за две седмици, а минаха три години и още им се заканват. Щяха да си освобождават заложиниците, а успяха да намерят само двама заложника, единия от които го убиха при операцията по освождаването му. Който беше предаден жив от Хамас, оживя, всички други загинаха от израелските бомбандировки или заради глад, с който евреите се опитват да уморят палестинците.

    21:16 31.07.2026

  • 8 Някой

    10 1 Отговор
    Таририз... прости иска да избие всички наоколо, че да им ограби територията, което прави от както са цвъкнати там. По какво се отличава Сатаняху от Хитлер?

    21:16 31.07.2026

  • 9 Петричката леля

    1 1 Отговор
    Нали млад израелец направи политическа партия съставена от евреи и араби. Може би той ще успее да свали оръжията на тероризма и установи траен мир.

    21:20 31.07.2026

  • 10 Анализатор

    8 1 Отговор
    Тази държава не трябва да съществува, вредно е! Тя тласка света към война!

    21:21 31.07.2026

  • 11 Гатамар Гбен-Гдвир

    6 0 Отговор
    Споразумението е неприемливо, защото желанието ни е за Окончателно решение, но ни е неудобно да си признаем.

    21:24 31.07.2026

  • 12 Аууу

    2 0 Отговор
    Единствения начин да се постигне мир е да се унищожи израел .С евреите договор никой не може да направи дори между два евреина няма договор.

    21:35 31.07.2026

  • 13 Израел

    2 0 Отговор
    взривиха подземни тунели около защитената от ЮНЕСКО историческа крепост Бофор. Оправданието - "тунелите ще бъдат използвани за нахлуване в Израел", незвисимо че са на десетки километри от там... Тея варвари, нямат право да ходят по земята, нека влязат в нея!

    21:41 31.07.2026