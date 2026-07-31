Израел отговори: Споразумението за разоръжаване на "Хамас" е неприемливо за нас

Израелският крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир определи споразумението за разоръжаване на радикалната палестинска групировка "Хамас" като "неприемливо за Израел", тъй като то предвижда поетапното изтегляне на израелските сили от палестинските територии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Прекратяването на военните действия срещу ислямисткото движение означава съзнателно да се приеме, че "Хамас" подготвя следващото кръвопролитие, написа Бен-Гвир в приложението Телеграм, като допълни, че "Израел трябва да победи" в палестинските територии.

Това е първата официална реакция от израелска страна, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумението тази нощ, отбелязва АФП.