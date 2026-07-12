Тръмп свали знамената заради Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди американските знамена на Белия дом и публичните сгради в страната да бъдат спуснати наполовина в знак на траур след кончината на сенатор Линдзи Греъм.

В официално изявление, разпространено от американските медии Ен Би Си и Ню Йорк Таймс, Тръмп определи дългогодишния представител на Южна Каролина като „велик патриот“ и близък приятел, който е бил като член на семейството му.

71-годишният републиканец почина внезапно след кратко боледуване на съответния законов пост в столицата Вашингтон.

Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър също обяви щатски траур и се подготвя за назначаването на служебен заместник на овакантеното сенаторско място.