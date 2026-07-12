Тръмп свали знамената заради Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди американските знамена на Белия дом и публичните сгради в страната да бъдат спуснати наполовина в знак на траур след кончината на сенатор Линдзи Греъм.
В официално изявление, разпространено от американските медии Ен Би Си и Ню Йорк Таймс, Тръмп определи дългогодишния представител на Южна Каролина като „велик патриот“ и близък приятел, който е бил като член на семейството му.
71-годишният републиканец почина внезапно след кратко боледуване на съответния законов пост в столицата Вашингтон.
Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър също обяви щатски траур и се подготвя за назначаването на служебен заместник на овакантеното сенаторско място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
20:39 12.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
20:42 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пустиня(к)
20:49 12.07.2026
5 Без име
20:50 12.07.2026
6 Ами
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Носят се такива слухове, но официално не е потвърдено.
И едва ли ще бъде потвърдено :)
20:51 12.07.2026
7 МОМАТА С КОСАТА
20:53 12.07.2026
8 Скръб
20:53 12.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Софиянец
20:58 12.07.2026
11 тръмпет
21:01 12.07.2026
12 Бах
21:03 12.07.2026
13 Интересно на погребението
21:08 12.07.2026
14 Нищо
да кажа, щото за умрелите или добро или нищо.
21:19 12.07.2026
15 америка и израел
21:19 12.07.2026
16 Орис
21:20 12.07.2026
17 Тома
21:22 12.07.2026
18 Хихи
21:31 12.07.2026
19 Хехе
21:33 12.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смех
22:03 12.07.2026