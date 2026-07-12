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Тръмп свали знамената заради Линдзи Греъм

Тръмп свали знамената заради Линдзи Греъм

12 Юли, 2026 20:37, обновена 12 Юли, 2026 20:39 996 22

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  • знамена

Американският президент отдаде почит на внезапно починалия влиятелен сенатор

Тръмп свали знамената заради Линдзи Греъм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди американските знамена на Белия дом и публичните сгради в страната да бъдат спуснати наполовина в знак на траур след кончината на сенатор Линдзи Греъм.

В официално изявление, разпространено от американските медии Ен Би Си и Ню Йорк Таймс, Тръмп определи дългогодишния представител на Южна Каролина като „велик патриот“ и близък приятел, който е бил като член на семейството му.

71-годишният републиканец почина внезапно след кратко боледуване на съответния законов пост в столицата Вашингтон.

Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър също обяви щатски траур и се подготвя за назначаването на служебен заместник на овакантеното сенаторско място.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    20 2 Отговор
    Да отпразнува целия свят за смъртта на близък на Тръмп!

    20:39 12.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Линдзи Греъм, Зеленски и Нетаняху опитаха да убият Тръмп в Турция на срещата на НАТО.

    Коментиран от #6

    20:42 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пустиня(к)

    15 1 Отговор
    Ми, супер, кво! За фойерверките обаче, гледам, не сте писали.

    20:49 12.07.2026

  • 5 Без име

    19 1 Отговор
    В Иран тази вечер има всенародни тържества, след като телевизиите обявиха рафостнста новина. Видно от коментарите, не само в Иран. Едно чудовище пукна точно в Киев.

    20:50 12.07.2026

  • 6 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Носят се такива слухове, но официално не е потвърдено.
    И едва ли ще бъде потвърдено :)

    20:51 12.07.2026

  • 7 МОМАТА С КОСАТА

    13 1 Отговор
    ........ТОЯ МНОГО ГО ЗАБАВИХ,....ИЗВИНЕТЕ МЕ ДОБРИ ХОРА

    20:53 12.07.2026

  • 8 Скръб

    15 0 Отговор
    Май е Зеленски сваля доста знамена в памет на Линдзи Греъм, премиери, посланици и кой ли още...

    20:53 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Софиянец

    19 1 Отговор
    Още много такива поводи да имате, да не ви се налага да ги вдигате отново! Сатанисти!

    20:58 12.07.2026

  • 11 тръмпет

    19 1 Отговор
    Извикай и еврейския ми. ..з....ерник да ревете за тоя милитарист.А невинните жертви в Иран, Газа и Ливан кучета ги яли.....Еййййй .Ще дойде време да си платите за всички грехове и животи , които сте затрили...

    21:01 12.07.2026

  • 12 Бах

    7 1 Отговор
    Ще ги затваря много често в бъдеще!

    21:03 12.07.2026

  • 13 Интересно на погребението

    8 0 Отговор
    дали ще го погребат в затворен ковчег. И дали Иран ще се възползва за джихад

    21:08 12.07.2026

  • 14 Нищо

    6 1 Отговор
    Няма
    да кажа, щото за умрелите или добро или нищо.

    21:19 12.07.2026

  • 15 америка и израел

    6 2 Отговор
    Заслужават да бъдат съсипани от терактове

    21:19 12.07.2026

  • 16 Орис

    11 1 Отговор
    Проклятието Зеленски отново. Който се е прегръщал и целувал с него,хя оставка я като тоя. Тоя същият дето обяви, че най -добре инвестираните долари били в уби йствата на руснаци

    21:20 12.07.2026

  • 17 Тома

    5 1 Отговор
    И ние свалихме знамето на дъгата на половина в траур с най изявения г.й сред републиканците.

    21:22 12.07.2026

  • 18 Хихи

    4 1 Отговор
    бат Линдзи бе в петък в укристан, и в неделя даде фира ...

    21:31 12.07.2026

  • 19 Хехе

    4 1 Отговор
    След предстоящата му среща с Натаняу дано пак нареди да свалят знамена.

    21:33 12.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смех

    0 0 Отговор
    Пукна най-гнусната ционистка хиена! И май го тресна руската вълна…

    22:03 12.07.2026