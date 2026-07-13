Масирана атака с дронове срещу Русия: Гори петролна база в Ставропол, ПВО брани Москва (ОБЗОР)

Мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) атакува няколко руски региона в ранните часове на днешния ден.
Основният удар бе насочен към столицата Москва и промишлени обекти в Ставрополския край, където бяха регистрирани сериозни материални щети. Информацията е актуална към 6:45 часа българско време на 13 юли.
Огнен ад в Ставропол: Горят петролни резервоари
Сериозен инцидент бе регистриран в Южна Русия. Около 01:13 часа местно време в Ставрополския край бе обявена въздушна опасност поради заплаха от БПЛА. Минути по-късно местни жители съобщиха за мощни експлозии в района на град Михайловск.
Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров официално потвърди в изявление, че атаката е предизвикала сериозен пожар в промишлената зона в хутор Вязники (Шпаковски район). Кадри в социалните мрежи показаха горящи петролни резервоари на местната петролна база. Според официалната информация на украинското издание „РБК-Украина“ и руски OSINT източници, обектът е същият, който бе атакуван и в края на предходната седмица. Към момента няма данни за жертви в региона.
Десетки дронове летяха към Москва след полунощ
Руската столица прекара поредна безсънна нощ под масиран обстрел. Кметът на Москва Сергей Собянин започна да публикува регулярни отчети за действията на противовъздушната отбрана (ПВО).
Хронологията на атаките след 00:00 часа показва няколко последователни вълни:
- 00:24 часа: Руското Министерство на отбраната докладва за унищожаването на първите 8 безпилотни апарата, летящи към столицата.
- 03:14 – 04:54 часа: Последваха още четири вълни от нападения, при които противовъздушната отбрана свали съответно групи от 3, 5, 3 и още 5 дрона в Подмосковието.
Общо за нощните часове след полунощ руските власти твърдят, че са неутрализирали най-малко 24 безпилотни апарата директно на подстъпите към Москва. През изминалото денонощие общата бройка на апаратите, изпратени към Московския регион, достигна близо 300, което превръща операцията в една от най-интензивните напоследък.
Хаос по летищата и транспортни ограничения
В резултат на среднощните удари руските авиационни власти въведоха извънредния план „Килим“. Към 5:00 часа сутринта бяха наложени временни ограничения за приемане и излитане на самолети на ключовите московски летища „Домодедово“, „Жуковски“, „Внуково“ и „Шереметьево“.
Десетки полети бяха пренасочени към резервни летища в Нижни Новгород и Ярославъл, а стотици пътници останаха блокирани по терминалите. Ограниченията за въздушното пространство над Москва бяха частично вдигнати в ранните часове след 6:00 часа сутринта.
Контекст на атаката
Интензивните украински атаки се случват броени часове преди ключова международна среща в Париж на съюзниците от „Коалицията на желаещите“, свикана с цел оказване на дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Киев продължава да засилва ударите си по руската енергийна и логистична инфраструктура с цел да намали капацитета на Москва за финансиране на военните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #8, #18
05:18 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Няма край руският позор
Коментиран от #50
05:32 13.07.2026
4 Коментар
05:43 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мусорчик
До коментар #1 от "Госあ":Ами те украинците въстават, но срещу източните колониалисти. Не знам нормални хора, които искат да живеят в Руский мир.
Коментиран от #46
05:49 13.07.2026
9 Кирпича
05:49 13.07.2026
10 оня с коня
05:49 13.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нема
До коментар #2 от "СТИГА":Орешник бате, хем скъп хем не лети. Безаналогово желязо като Армата, Су57 и другите руски чудеса
05:58 13.07.2026
16 Лъжеца
Коментиран от #21
06:00 13.07.2026
17 БОМБА
06:01 13.07.2026
18 Руснаците
До коментар #1 от "Госあ":как удряха досега? Не беше ли здраво и безжалостно? Или викаш те са много силни ама са търпеливи и просто не искат да победят бързо? Продължавай да вярваш фанатично, такива хора му трябват на Путин :)
06:01 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Минувач
06:03 13.07.2026
21 Поплачи си!
До коментар #16 от "Лъжеца":Ще ти олекне.😂
Коментиран от #23
06:03 13.07.2026
22 Мнение
До коментар #14 от "Лъжите":В един момент се само изтриваш и изчезваш от ежедневните си фантазии …
06:06 13.07.2026
23 Лъжеца
До коментар #21 от "Поплачи си!":Сам се оплакал преди да осъзнае бъдещето си …
06:08 13.07.2026
24 То е лесно
06:11 13.07.2026
25 На кафе
Коментиран от #43
06:11 13.07.2026
26 Някой си
Коментиран от #28
06:12 13.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да ве
До коментар #26 от "Някой си":Пожарите са само от отломки!
06:31 13.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
06:41 13.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 така е
06:48 13.07.2026
38 Ба бааааа
Коментиран от #45
06:54 13.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дръта чанта
До коментар #25 от "На кафе":Гей да не се задавиш
07:02 13.07.2026
44 Някой си
07:02 13.07.2026
45 Още
До коментар #38 от "Ба бааааа":няма връзка с тях... Абоната няма покритие
07:03 13.07.2026
46 Малуо си объркан
До коментар #8 от "Мусорчик":Разбираемо е.
Нормалните хора живеят точно там.
07:04 13.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дебил Христов
07:06 13.07.2026
49 Копейкин
07:14 13.07.2026
50 Кое наричаш позор?
До коментар #3 от "Няма край руският позор":Хората успешно си защитават държавата срещу многоброен и зъл враг.
07:14 13.07.2026
51 ИСКА СЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА УРАЙНА, ТА ЗА ТОВА
ДДИВИТЕ ФФАШАГИ И ЛЛАНОЙБРИТИТЕ СИ ИГРАЯТ С НАПУШЕНОТО И ТО БУДАЛАТА ИМ СЕ ВЪРЗВА !! УДРЯ ТУК , УДРЯ ТАМ ЗА ДА ПРЕДИЗВИВА ЗАЛИЧАВАНЕТО НА УКРАЙНА ! ДДИВАЦИТЕ ГО ПРАВЯТ УМИШЛЕНО . ДОБРЕ ЗНАЯТ ЧЕ ПУТИН ЩЕ ОТВЪРНРЕ СМАЗВАЩО, А ТЕ ТОВА ИСКАТ!
07:16 13.07.2026