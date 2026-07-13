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Масирана атака с дронове срещу Русия: Гори петролна база в Ставропол, ПВО брани Москва (ОБЗОР)
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове срещу Русия: Гори петролна база в Ставропол, ПВО брани Москва (ОБЗОР)

13 Юли, 2026 04:51, обновена 13 Юли, 2026 06:50 2 704 51

  • ставропол-
  • украйна-
  • атака-
  • нефтена база-
  • дронове

Нощни удари след полунощ на 13 юли спряха полети на ключови руски летища, десетки безпилотни апарати атакуваха руската столица

Масирана атака с дронове срещу Русия: Гори петролна база в Ставропол, ПВО брани Москва (ОБЗОР) - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) атакува няколко руски региона в ранните часове на днешния ден.

Основният удар бе насочен към столицата Москва и промишлени обекти в Ставрополския край, където бяха регистрирани сериозни материални щети. Информацията е актуална към 6:45 часа българско време на 13 юли.

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Огнен ад в Ставропол: Горят петролни резервоари

Сериозен инцидент бе регистриран в Южна Русия. Около 01:13 часа местно време в Ставрополския край бе обявена въздушна опасност поради заплаха от БПЛА. Минути по-късно местни жители съобщиха за мощни експлозии в района на град Михайловск.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров официално потвърди в изявление, че атаката е предизвикала сериозен пожар в промишлената зона в хутор Вязники (Шпаковски район). Кадри в социалните мрежи показаха горящи петролни резервоари на местната петролна база. Според официалната информация на украинското издание „РБК-Украина“ и руски OSINT източници, обектът е същият, който бе атакуван и в края на предходната седмица. Към момента няма данни за жертви в региона.

Десетки дронове летяха към Москва след полунощ

Руската столица прекара поредна безсънна нощ под масиран обстрел. Кметът на Москва Сергей Собянин започна да публикува регулярни отчети за действията на противовъздушната отбрана (ПВО).

Хронологията на атаките след 00:00 часа показва няколко последователни вълни:

  • 00:24 часа: Руското Министерство на отбраната докладва за унищожаването на първите 8 безпилотни апарата, летящи към столицата.
  • 03:14 – 04:54 часа: Последваха още четири вълни от нападения, при които противовъздушната отбрана свали съответно групи от 3, 5, 3 и още 5 дрона в Подмосковието.

Общо за нощните часове след полунощ руските власти твърдят, че са неутрализирали най-малко 24 безпилотни апарата директно на подстъпите към Москва. През изминалото денонощие общата бройка на апаратите, изпратени към Московския регион, достигна близо 300, което превръща операцията в една от най-интензивните напоследък.

Хаос по летищата и транспортни ограничения

В резултат на среднощните удари руските авиационни власти въведоха извънредния план „Килим“. Към 5:00 часа сутринта бяха наложени временни ограничения за приемане и излитане на самолети на ключовите московски летища „Домодедово“, „Жуковски“, „Внуково“ и „Шереметьево“.

Десетки полети бяха пренасочени към резервни летища в Нижни Новгород и Ярославъл, а стотици пътници останаха блокирани по терминалите. Ограниченията за въздушното пространство над Москва бяха частично вдигнати в ранните часове след 6:00 часа сутринта.

Контекст на атаката

Интензивните украински атаки се случват броени часове преди ключова международна среща в Париж на съюзниците от „Коалицията на желаещите“, свикана с цел оказване на дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Киев продължава да засилва ударите си по руската енергийна и логистична инфраструктура с цел да намали капацитета на Москва за финансиране на военните действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    18 31 Отговор
    С цялото финансиране на войната от запада, руснаците трябва да започнат наистина да удрят здраво и безжалостно ! Самите украинци трябва да възстанат срещу хунтата и западните колониалисти

    Коментиран от #8, #18

    05:18 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма край руският позор

    28 12 Отговор
    Нямааааа...🤣😂🤣😂🤣😂🤣

    Коментиран от #50

    05:32 13.07.2026

  • 4 Коментар

    29 15 Отговор
    ВСУ съсипа блатната империя. Такъв бой и гавра никой не е очаквал.

    05:43 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мусорчик

    22 12 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Ами те украинците въстават, но срещу източните колониалисти. Не знам нормални хора, които искат да живеят в Руский мир.

    Коментиран от #46

    05:49 13.07.2026

  • 9 Кирпича

    16 12 Отговор
    Русия е в колапс , Кремълските фуражки с диаметър 45 см са изпаднали в безтегловност от ужас , джуджето страдащо от страхова невроза е дълбоко навряно в бункера , отворена е още една фабрика за производство на памперси за покриване на нуждите му.

    05:49 13.07.2026

  • 10 оня с коня

    16 12 Отговор
    Удри Володимир! Удри Зеленски! Раша да гори всекидневно и да се пукат черните и гладни души копейски в изпражненията си и в несрета!

    05:49 13.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нема

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "СТИГА":

    Орешник бате, хем скъп хем не лети. Безаналогово желязо като Армата, Су57 и другите руски чудеса

    05:58 13.07.2026

  • 16 Лъжеца

    7 9 Отговор
    Скалъпил тази фантазия свежда глава и се свива в дупката си уплашен да види какво се случва наоколо …

    Коментиран от #21

    06:00 13.07.2026

  • 17 БОМБА

    4 7 Отговор
    И всичко си идва на мястото …

    06:01 13.07.2026

  • 18 Руснаците

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    как удряха досега? Не беше ли здраво и безжалостно? Или викаш те са много силни ама са търпеливи и просто не искат да победят бързо? Продължавай да вярваш фанатично, такива хора му трябват на Путин :)

    06:01 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Минувач

    4 3 Отговор
    Иде възмездието за цензурата …

    06:03 13.07.2026

  • 21 Поплачи си!

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Лъжеца":

    Ще ти олекне.😂

    Коментиран от #23

    06:03 13.07.2026

  • 22 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжите":

    В един момент се само изтриваш и изчезваш от ежедневните си фантазии …

    06:06 13.07.2026

  • 23 Лъжеца

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Поплачи си!":

    Сам се оплакал преди да осъзнае бъдещето си …

    06:08 13.07.2026

  • 24 То е лесно

    2 2 Отговор
    Да чаткаш и чистиш истината от дупката … за тази гадост не ти е нужно да се разхождаш безстрашно под слънцето …

    06:11 13.07.2026

  • 25 На кафе

    5 5 Отговор
    Хубави новини с кафето.Спорен ще е денят за всички българи.

    Коментиран от #43

    06:11 13.07.2026

  • 26 Някой си

    8 6 Отговор
    Добре де що не пишете коректно, Нито един дрон не е стигнал в Москва от 300 ! Да атака има ама до там ! А иначе запалили месния ГСМ на колхоза голяма победа !

    Коментиран от #28

    06:12 13.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да ве

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Някой си":

    Пожарите са само от отломки!

    06:31 13.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    6 4 Отговор
    Имаше някакъв тука дето пишел от Москва и усърдно отричаше всякаква Криза с горивата.Освен това твърдеше че няма никакво поскъпване,като за доказателство прилагаше снима на някаква Ценова Табела на Бензостанция,на която ясно че четеше стойността на Литър в рубли.Няма вече снимки с Табели - няма как самата Бензжстанция да е Взривена,а Табелката с цените да не е отхвръкнала на Стотици метри!

    06:41 13.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 така е

    3 4 Отговор
    Войната сега е съвсем различна от 2023 година. Вече никой не може и не забранява на Киев да удря цели в РФ.

    06:48 13.07.2026

  • 38 Ба бааааа

    5 2 Отговор
    А в кииф кво се случва

    Коментиран от #45

    06:54 13.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дръта чанта

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "На кафе":

    Гей да не се задавиш

    07:02 13.07.2026

  • 44 Някой си

    2 1 Отговор
    Ехаа в Одеса дискотеката е била много яка! Имало е от всичко ! Цялото меню!

    07:02 13.07.2026

  • 45 Още

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ба бааааа":

    няма връзка с тях... Абоната няма покритие

    07:03 13.07.2026

  • 46 Малуо си объркан

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    Разбираемо е.
    Нормалните хора живеят точно там.

    07:04 13.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дебил Христов

    0 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:06 13.07.2026

  • 49 Копейкин

    0 0 Отговор
    Путин хууубаво насоли Рассията. Вкара я в ловушка. Кървавият Пигмей ще висне обесен,но белким се свършва срамът!??.

    07:14 13.07.2026

  • 50 Кое наричаш позор?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма край руският позор":

    Хората успешно си защитават държавата срещу многоброен и зъл враг.

    07:14 13.07.2026

  • 51 ИСКА СЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА УРАЙНА, ТА ЗА ТОВА

    2 0 Отговор
    Е , ЗАЩОТО ГОРИ ПЕТРОЛА БАЗА , ЗАТОВА УКРАЙНА ЩЕ ГОРИ!
    ДДИВИТЕ ФФАШАГИ И ЛЛАНОЙБРИТИТЕ СИ ИГРАЯТ С НАПУШЕНОТО И ТО БУДАЛАТА ИМ СЕ ВЪРЗВА !! УДРЯ ТУК , УДРЯ ТАМ ЗА ДА ПРЕДИЗВИВА ЗАЛИЧАВАНЕТО НА УКРАЙНА ! ДДИВАЦИТЕ ГО ПРАВЯТ УМИШЛЕНО . ДОБРЕ ЗНАЯТ ЧЕ ПУТИН ЩЕ ОТВЪРНРЕ СМАЗВАЩО, А ТЕ ТОВА ИСКАТ!

    07:16 13.07.2026

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