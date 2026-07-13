Масирана атака с дронове срещу Русия: Гори петролна база в Ставропол, ПВО брани Москва (ОБЗОР)

Мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) атакува няколко руски региона в ранните часове на днешния ден.

Основният удар бе насочен към столицата Москва и промишлени обекти в Ставрополския край, където бяха регистрирани сериозни материални щети. Информацията е актуална към 6:45 часа българско време на 13 юли.

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Огнен ад в Ставропол: Горят петролни резервоари

Сериозен инцидент бе регистриран в Южна Русия. Около 01:13 часа местно време в Ставрополския край бе обявена въздушна опасност поради заплаха от БПЛА. Минути по-късно местни жители съобщиха за мощни експлозии в района на град Михайловск.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров официално потвърди в изявление, че атаката е предизвикала сериозен пожар в промишлената зона в хутор Вязники (Шпаковски район). Кадри в социалните мрежи показаха горящи петролни резервоари на местната петролна база. Според официалната информация на украинското издание „РБК-Украина“ и руски OSINT източници, обектът е същият, който бе атакуван и в края на предходната седмица. Към момента няма данни за жертви в региона.

Десетки дронове летяха към Москва след полунощ

Руската столица прекара поредна безсънна нощ под масиран обстрел. Кметът на Москва Сергей Собянин започна да публикува регулярни отчети за действията на противовъздушната отбрана (ПВО).

Хронологията на атаките след 00:00 часа показва няколко последователни вълни:

00:24 часа : Руското Министерство на отбраната докладва за унищожаването на първите 8 безпилотни апарата, летящи към столицата.

: Руското Министерство на отбраната докладва за унищожаването на първите 8 безпилотни апарата, летящи към столицата. 03:14 – 04:54 часа: Последваха още четири вълни от нападения, при които противовъздушната отбрана свали съответно групи от 3, 5, 3 и още 5 дрона в Подмосковието.

Общо за нощните часове след полунощ руските власти твърдят, че са неутрализирали най-малко 24 безпилотни апарата директно на подстъпите към Москва. През изминалото денонощие общата бройка на апаратите, изпратени към Московския регион, достигна близо 300, което превръща операцията в една от най-интензивните напоследък.

Хаос по летищата и транспортни ограничения

В резултат на среднощните удари руските авиационни власти въведоха извънредния план „Килим“. Към 5:00 часа сутринта бяха наложени временни ограничения за приемане и излитане на самолети на ключовите московски летища „Домодедово“, „Жуковски“, „Внуково“ и „Шереметьево“.

Десетки полети бяха пренасочени към резервни летища в Нижни Новгород и Ярославъл, а стотици пътници останаха блокирани по терминалите. Ограниченията за въздушното пространство над Москва бяха частично вдигнати в ранните часове след 6:00 часа сутринта.

Контекст на атаката

Интензивните украински атаки се случват броени часове преди ключова международна среща в Париж на съюзниците от „Коалицията на желаещите“, свикана с цел оказване на дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Киев продължава да засилва ударите си по руската енергийна и логистична инфраструктура с цел да намали капацитета на Москва за финансиране на военните действия.