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Прокурори се обединяват в нова организация за промяна на статуквото

Прокурори се обединяват в нова организация за промяна на статуквото

2 Август, 2026 19:40 825 21

  • прокурори-
  • организация-
  • нсбп

За първи председател е избран прокурор Георги Балков, който беше и заместник на правосъдния министър Андрей Янкулов

Прокурори се обединяват в нова организация за промяна на статуквото - 1
Снимка: НСБП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Несъгласни със съществуващото положение, група прокурори в България се обединиха, за да създадат нова организация. Това стана известно от съобщение, публикувано на уебсайта на новосъздадената структура.

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) е основано след Декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота през юни 2026 г. Декларацията беше подкрепена от над 120 прокурори и следователи от цялата страна.

"На 01.08.2026 г., в София беше учредено НСБП - първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия. Тя идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт", споделят основателите.

Мисията на НСБП е да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях.

Организацията е създадена от активни прокурори от различни нива на прокуратурата в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин. В първите ръководни органи участват девет прокурори от различни поколения, съдебни райони и професионални биографии, чийто общ професионален стаж обхваща повече от две десетилетия развитие на прокуратурата. Първите стъпки на НСБП Една от първите теми, с които се занимава новата организация, е свързана с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет.

В тази връзка подписалите декларация са питали ВСС дали приетите от него правила са достатъчни за свободен и честен избор. НСБП се ангажира също така с прозрачността на управлението и вътрешните механизми за отчетност. Организацията включва и следователи и е в процес на регистрация. След вписването ѝ ще бъдат създадени и местни секции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    12 0 Отговор
    Възпитаниците от преди 15г. на бойко-пеевата помашка прокуратура ...трябва да се забрани и прогони от България!

    Коментиран от #4, #17

    19:44 02.08.2026

  • 2 Лост

    6 0 Отговор
    Сега да покажат колко от тях са се подписали в декларацията за подкрепа на Може да изплуват интересни неща.

    Коментиран от #3

    19:45 02.08.2026

  • 3 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    подкрепа на Гешев

    19:46 02.08.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Муцуните им типично пмчотски ,се Ено би.т.и с мокър парцал по лицето

    19:48 02.08.2026

  • 5 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Вместо да си гледат работата за която са избрани и получават огромни заплати,въпросните се изживяват като дисиденти от някаква партийна структура и се роят като такива.Дали това е целта на съществуването на прокуратурата в държавата? Иначе е ясно за какво се създават тия Господа и дами.В момента предстоят избори за ВСС и ке видите много от тяхната организация да бъдат сред кандидатите.Явно целят да си отгледат нов кръжок по интереса от типа Сарафов и да излъжат редовите прокурори и следователи ,които предстои да гласуват.Хитро ,но плоско Господа и дами.Играта ви е ясна на всеки.Ние сме добрите ,старата асоциация са лошите.Плоско и елементарно …

    19:49 02.08.2026

  • 6 Без майтап

    5 1 Отговор
    Интересно. Ще видим. Дано не чуваме само това което искат да чуваме, а истината......

    19:50 02.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    3 1 Отговор
    Е, как да не презираш такава глупост ?!?

    19:52 02.08.2026

  • 8 историк

    6 0 Отговор
    Прокурорите да се пенсеонират още на 40 г. ,защото като се наяде въшката , излиза начелото ,и още иска !

    19:52 02.08.2026

  • 9 Хаха

    7 0 Отговор
    Поредното НПО работещо за олигарсите?

    19:52 02.08.2026

  • 10 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Всички прокурори и съдии трябва да си подадат оставката и да бъдат отново назначени след необходимите проверки за чест морал и корупция. Болшинството да за съд и затвор.

    19:52 02.08.2026

  • 11 Държавата на ШАРАНИТЕ

    6 0 Отговор
    И тези се готвят за избори Лапачката и там е добра Трябва сега да покажат на новите управляващи колко са мазници че да хванат хубавите длъжности с по 5000 е заплати Чакат ги големи борби с корупцията и статуквото Така когато народеца е беден и простичък

    19:54 02.08.2026

  • 12 Овчар

    5 0 Отговор
    Поредния майтап който обаче няма да хване дикиш...! Тези кърлежи искат да убедят народа че се обръщат срещу своите господари с които заедно крадяха 20 г.със главното съдействие на Боко тиквата..! АМАН..

    19:57 02.08.2026

  • 13 фаесде

    1 0 Отговор
    Приветстваме всяко желание за по голяма справедливост и се надяваме да почнете да си заслужавате големите заплати. За 36г преход ограбиха България безнаказано едни от най примитивните разбойници, а прокуратурата спеше. Вземахте си големите заплати и със бандитите ядохте и пихте заедно. Краят е ясен. България е в кома. Ако не пазите закона идва закона на джунглата и на запущението. Надяваме се да не сте поредните калинки на новите разбойници. Слава на Господ Иисус Христос най накрая се появиха и желаещи за законност. Много айдуци има на свобода и много работа има да свършите за да ги приберете където трябва. Дано не сте ментак.

    19:59 02.08.2026

  • 14 ОПГ

    1 0 Отговор
    Орг. Пр. Група.

    20:00 02.08.2026

  • 15 Айляк

    1 0 Отговор
    Няма прокурор в България, който да не е за кауша.
    Парадоксално, но факт.
    Тези изедници от години тероризират обществото ни, като почти винаги са на страната на престъпниците.
    Така, че на тия да им таковам на организацийката.

    20:00 02.08.2026

  • 16 Прокуку

    0 0 Отговор
    Ходи с костюм да се представи . А тоя с плажни фланелки като как са на плажа . Така ли си представят работата си . На плажа . И лапачница

    20:02 02.08.2026

  • 17 Само ако видя

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Борисов и Радев при Бай Ставри, само тогава ще им повярвам на прокурорите!

    20:02 02.08.2026

  • 18 койдазнай

    1 0 Отговор
    Прокуратурата и службите винаги са били към Рсуия! Така че, тия или ще служат на Русия, или напускат прокуратурата!

    20:02 02.08.2026

  • 19 Мдаа

    0 0 Отговор
    Когато захванат делата на трупчета в последните 36 години, тогава може да претендират за морал и справедливост.

    20:04 02.08.2026

  • 20 Синдиката

    0 0 Отговор
    Оооо, да ни е честита новата омерта.

    20:04 02.08.2026

  • 21 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Правят си ОПГ

    20:05 02.08.2026

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