Прокурори се обединяват в нова организация за промяна на статуквото

Несъгласни със съществуващото положение, група прокурори в България се обединиха, за да създадат нова организация. Това стана известно от съобщение, публикувано на уебсайта на новосъздадената структура.
Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) е основано след Декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота през юни 2026 г. Декларацията беше подкрепена от над 120 прокурори и следователи от цялата страна.
"На 01.08.2026 г., в София беше учредено НСБП - първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия. Тя идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт", споделят основателите.
Мисията на НСБП е да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях.
Организацията е създадена от активни прокурори от различни нива на прокуратурата в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин. В първите ръководни органи участват девет прокурори от различни поколения, съдебни райони и професионални биографии, чийто общ професионален стаж обхваща повече от две десетилетия развитие на прокуратурата. Първите стъпки на НСБП Една от първите теми, с които се занимава новата организация, е свързана с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет.
В тази връзка подписалите декларация са питали ВСС дали приетите от него правила са достатъчни за свободен и честен избор. НСБП се ангажира също така с прозрачността на управлението и вътрешните механизми за отчетност. Организацията включва и следователи и е в процес на регистрация. След вписването ѝ ще бъдат създадени и местни секции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #4, #17
19:44 02.08.2026
2 Лост
Коментиран от #3
19:45 02.08.2026
3 Лост
До коментар #2 от "Лост":подкрепа на Гешев
19:46 02.08.2026
4 Муткурова , Пазарджик
До коментар #1 от "Помак":Муцуните им типично пмчотски ,се Ено би.т.и с мокър парцал по лицето
19:48 02.08.2026
5 Наблюдател
19:49 02.08.2026
6 Без майтап
19:50 02.08.2026
7 kоkорчо 💋🍌
19:52 02.08.2026
8 историк
19:52 02.08.2026
9 Хаха
19:52 02.08.2026
10 Павел Пенев
19:52 02.08.2026
11 Държавата на ШАРАНИТЕ
19:54 02.08.2026
12 Овчар
19:57 02.08.2026
13 фаесде
19:59 02.08.2026
14 ОПГ
20:00 02.08.2026
15 Айляк
Парадоксално, но факт.
Тези изедници от години тероризират обществото ни, като почти винаги са на страната на престъпниците.
Така, че на тия да им таковам на организацийката.
20:00 02.08.2026
16 Прокуку
20:02 02.08.2026
17 Само ако видя
До коментар #1 от "Помак":Борисов и Радев при Бай Ставри, само тогава ще им повярвам на прокурорите!
20:02 02.08.2026
18 койдазнай
20:02 02.08.2026
19 Мдаа
20:04 02.08.2026
20 Синдиката
20:04 02.08.2026
21 Парпърляк
20:05 02.08.2026