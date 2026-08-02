Прокурори се обединяват в нова организация за промяна на статуквото

Несъгласни със съществуващото положение, група прокурори в България се обединиха, за да създадат нова организация. Това стана известно от съобщение, публикувано на уебсайта на новосъздадената структура.

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) е основано след Декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота през юни 2026 г. Декларацията беше подкрепена от над 120 прокурори и следователи от цялата страна.

"На 01.08.2026 г., в София беше учредено НСБП - първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия. Тя идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт", споделят основателите.

Мисията на НСБП е да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях.

Организацията е създадена от активни прокурори от различни нива на прокуратурата в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин. В първите ръководни органи участват девет прокурори от различни поколения, съдебни райони и професионални биографии, чийто общ професионален стаж обхваща повече от две десетилетия развитие на прокуратурата. Първите стъпки на НСБП Една от първите теми, с които се занимава новата организация, е свързана с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет.

В тази връзка подписалите декларация са питали ВСС дали приетите от него правила са достатъчни за свободен и честен избор. НСБП се ангажира също така с прозрачността на управлението и вътрешните механизми за отчетност. Организацията включва и следователи и е в процес на регистрация. След вписването ѝ ще бъдат създадени и местни секции.