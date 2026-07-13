Нощна атака в Украйна: Руски дронове и ракети удариха ключови области

В нощта на 12 срещу 13 юли Русия предприе поредната вълна от комбинирани въздушни атаки срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна.
Сирените за въздушна тревога се задействаха в множество региони малко преди полунощ и продължиха да звучат до ранните часове на деня. Според данни на Военновъздушни сили на Украйна, атаката е била извършена основно с ударни безпилотни летателни апарати тип „Shahed“ (включително модификации с реактивни двигатели), крилати и управляеми авиационни ракети.
Хронология на ударите по региони след 00:00 часа
- Одеска област и Черноморско крайбрежие: Групи от безпилотни апарати навлязоха от акваторията на Черно море, насочвайки се директно към град Черноморск, Белгород-Днестровски район и района на Националния парк „Тузловски лиманы“. Местните власти предупредиха и за реална заплаха от изстрелване на управляеми авиационни ракети (КАР) по посока на Одеса.
- Сумска и Черниговска области: Регистрирано е движение на реактивни и стандартни дронове-камикадзе в посока на градовете Суми, Конотоп и Глухов. Вълната от БПЛА е навлязла от североизток с променлив курс, за да затрудни максимално мобилните огневи групи на украинската противовъздушна отбрана.
- Днепропетровска и Кировоградска области: Взривове и прелитане на безпилотни апарати бяха засечени в Криворожския район, откъдето дроновете са продължили към Кропивницки.
- Запорожка област: Руската тактическа авиация извърши масирани пускове на управляеми авиобомби (КАБ) в прифронтовите райони. По данни на Украинска правда, в резултат на последните обстрели в Запорожие има ранени цивилни лица, сред които и 15-годишно момче, като са нанесени щети по болница, автомобили и жилищни блокове.
- Полтавска и Николаевска области: Местни информационни източници съобщават за активиране на противовъздушната отбрана и силни експлозии в небето над тези региони след полунощ.
Контекст на ескалацията и международна реакция
Тези среднощни удари идват на фона на остри изявления на украинския президент Володимир Зеленски, който по-рано подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушните системи Patriot. Това прави страната по-уязвима към руските балистични атаки. Въпреки че САЩ наскоро се съгласиха да предоставят лиценз на Киев за вътрешно производство на тези ракети, експертите предупреждават, че реалното производство ще отнеме месеци или дори години.
Същевременно Украйна засили своята офанзива срещу руската петролна и логистична инфраструктура в Черно и Азовско море. Тази сутрин бе съобщено за нов успешен удар на украински дронове срещу петролно депо в Ставрополския край на Русия.
Днес, 13 юли, международните съюзници на Украйна от т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) се събират на ключова среща в Париж. Очаква се основните теми да бъдат засилването на натиска върху Кремъл и спешното ускоряване на доставките на противовъздушна отбрана за Киев. Съветът на Европейския съюз също планира да одобри днес нов разширен пакет от санкции срещу компании, подкрепящи руския военно-промишлен комплекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 име
06:50 13.07.2026
3 Оня
06:50 13.07.2026
4 Аз съм
Коментиран от #9
06:55 13.07.2026
5 Мурка
06:55 13.07.2026
6 Йосиф Весериьнович
06:57 13.07.2026
7 ВСЕ ЩО Е ФАШ И БРИТ , УДРИ!
ОСТРОВА ЗАЛЕЙ !!!
СВЕТА ЩЕ ТИ Е БЛАГОДАРЕН !
06:57 13.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
До коментар #4 от "Аз съм":Зеленски не само мисли ами и действа по въпроса.И скоро въпроса със причината за убийставата в Украйна ще бъде решен.А Русия ще изтече в канала
Коментиран от #11, #13
07:01 13.07.2026
10 Топчията
07:01 13.07.2026
11 Димитър Георгиев
До коментар #9 от "Соломон":Яваш ,Сюлеймане ,яваш ,недей се напина ☝️!
Коментиран от #14
07:02 13.07.2026
12 Българка 😺-Маца
07:05 13.07.2026
13 Оня
До коментар #9 от "Соломон":Айде сега глупости, зеления и мисъл? Знаеш ли значението на думичката ОКСИМОРОН?
07:06 13.07.2026
14 Соломон
До коментар #11 от "Димитър Георгиев":Възмездието е ястие което се сервира студено
07:06 13.07.2026
15 Шахед Великолепни
И как така никакви данни за бългатите в Одеса и одеска област? Да не са ги отвлекли вече с бусовете, а Радев мълчи?
Коментиран от #18
07:07 13.07.2026
16 Мими пeперудката
07:09 13.07.2026
17 Мишел
Коментиран от #19
07:10 13.07.2026
18 Соломон
До коментар #15 от "Шахед Великолепни":Ами тъпички са и трудно схащат.А българите първо са украински граждани и след това българи
07:10 13.07.2026
19 Соломон
До коментар #17 от "Мишел":В Украйна всички живещи българи са украински граждани
07:12 13.07.2026
20 Мими пeперудката
07:16 13.07.2026