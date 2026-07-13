Нощна атака в Украйна: Руски дронове и ракети удариха ключови области

В нощта на 12 срещу 13 юли Русия предприе поредната вълна от комбинирани въздушни атаки срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна.

Сирените за въздушна тревога се задействаха в множество региони малко преди полунощ и продължиха да звучат до ранните часове на деня. Според данни на Военновъздушни сили на Украйна, атаката е била извършена основно с ударни безпилотни летателни апарати тип „Shahed“ (включително модификации с реактивни двигатели), крилати и управляеми авиационни ракети.

Хронология на ударите по региони след 00:00 часа

Одеска област и Черноморско крайбрежие : Групи от безпилотни апарати навлязоха от акваторията на Черно море, насочвайки се директно към град Черноморск, Белгород-Днестровски район и района на Националния парк „Тузловски лиманы“. Местните власти предупредиха и за реална заплаха от изстрелване на управляеми авиационни ракети (КАР) по посока на Одеса.

: Групи от безпилотни апарати навлязоха от акваторията на Черно море, насочвайки се директно към град Черноморск, Белгород-Днестровски район и района на Националния парк „Тузловски лиманы“. Местните власти предупредиха и за реална заплаха от изстрелване на управляеми авиационни ракети (КАР) по посока на Одеса. Сумска и Черниговска области : Регистрирано е движение на реактивни и стандартни дронове-камикадзе в посока на градовете Суми, Конотоп и Глухов. Вълната от БПЛА е навлязла от североизток с променлив курс, за да затрудни максимално мобилните огневи групи на украинската противовъздушна отбрана.

: Регистрирано е движение на реактивни и стандартни дронове-камикадзе в посока на градовете Суми, Конотоп и Глухов. Вълната от БПЛА е навлязла от североизток с променлив курс, за да затрудни максимално мобилните огневи групи на украинската противовъздушна отбрана. Днепропетровска и Кировоградска области : Взривове и прелитане на безпилотни апарати бяха засечени в Криворожския район, откъдето дроновете са продължили към Кропивницки.

: Взривове и прелитане на безпилотни апарати бяха засечени в Криворожския район, откъдето дроновете са продължили към Кропивницки. Запорожка област : Руската тактическа авиация извърши масирани пускове на управляеми авиобомби (КАБ) в прифронтовите райони. По данни на Украинска правда, в резултат на последните обстрели в Запорожие има ранени цивилни лица, сред които и 15-годишно момче, като са нанесени щети по болница, автомобили и жилищни блокове.

: Руската тактическа авиация извърши масирани пускове на управляеми авиобомби (КАБ) в прифронтовите райони. По данни на Украинска правда, в резултат на последните обстрели в Запорожие има ранени цивилни лица, сред които и 15-годишно момче, като са нанесени щети по болница, автомобили и жилищни блокове. Полтавска и Николаевска области: Местни информационни източници съобщават за активиране на противовъздушната отбрана и силни експлозии в небето над тези региони след полунощ.

Контекст на ескалацията и международна реакция

Тези среднощни удари идват на фона на остри изявления на украинския президент Володимир Зеленски, който по-рано подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушните системи Patriot. Това прави страната по-уязвима към руските балистични атаки. Въпреки че САЩ наскоро се съгласиха да предоставят лиценз на Киев за вътрешно производство на тези ракети, експертите предупреждават, че реалното производство ще отнеме месеци или дори години.

Същевременно Украйна засили своята офанзива срещу руската петролна и логистична инфраструктура в Черно и Азовско море. Тази сутрин бе съобщено за нов успешен удар на украински дронове срещу петролно депо в Ставрополския край на Русия.

Днес, 13 юли, международните съюзници на Украйна от т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) се събират на ключова среща в Париж. Очаква се основните теми да бъдат засилването на натиска върху Кремъл и спешното ускоряване на доставките на противовъздушна отбрана за Киев. Съветът на Европейския съюз също планира да одобри днес нов разширен пакет от санкции срещу компании, подкрепящи руския военно-промишлен комплекс.