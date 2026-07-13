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Нощна атака в Украйна: Руски дронове и ракети удариха ключови области
  Тема: Украйна

Нощна атака в Украйна: Руски дронове и ракети удариха ключови области

13 Юли, 2026 06:40, обновена 13 Юли, 2026 06:46 819 20

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Въздушна тревога в Одеса, Суми и Запорожие след полунощ – украинската ПВО е под тревога заради вълни от „Шахеди“

Нощна атака в Украйна: Руски дронове и ракети удариха ключови области - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 12 срещу 13 юли Русия предприе поредната вълна от комбинирани въздушни атаки срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна.

Сирените за въздушна тревога се задействаха в множество региони малко преди полунощ и продължиха да звучат до ранните часове на деня. Според данни на Военновъздушни сили на Украйна, атаката е била извършена основно с ударни безпилотни летателни апарати тип „Shahed“ (включително модификации с реактивни двигатели), крилати и управляеми авиационни ракети.

Хронология на ударите по региони след 00:00 часа

  • Одеска област и Черноморско крайбрежие: Групи от безпилотни апарати навлязоха от акваторията на Черно море, насочвайки се директно към град Черноморск, Белгород-Днестровски район и района на Националния парк „Тузловски лиманы“. Местните власти предупредиха и за реална заплаха от изстрелване на управляеми авиационни ракети (КАР) по посока на Одеса.
  • Сумска и Черниговска области: Регистрирано е движение на реактивни и стандартни дронове-камикадзе в посока на градовете Суми, Конотоп и Глухов. Вълната от БПЛА е навлязла от североизток с променлив курс, за да затрудни максимално мобилните огневи групи на украинската противовъздушна отбрана.
  • Днепропетровска и Кировоградска области: Взривове и прелитане на безпилотни апарати бяха засечени в Криворожския район, откъдето дроновете са продължили към Кропивницки.
  • Запорожка област: Руската тактическа авиация извърши масирани пускове на управляеми авиобомби (КАБ) в прифронтовите райони. По данни на Украинска правда, в резултат на последните обстрели в Запорожие има ранени цивилни лица, сред които и 15-годишно момче, като са нанесени щети по болница, автомобили и жилищни блокове.
  • Полтавска и Николаевска области: Местни информационни източници съобщават за активиране на противовъздушната отбрана и силни експлозии в небето над тези региони след полунощ.

Контекст на ескалацията и международна реакция

Тези среднощни удари идват на фона на остри изявления на украинския президент Володимир Зеленски, който по-рано подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушните системи Patriot. Това прави страната по-уязвима към руските балистични атаки. Въпреки че САЩ наскоро се съгласиха да предоставят лиценз на Киев за вътрешно производство на тези ракети, експертите предупреждават, че реалното производство ще отнеме месеци или дори години.

Същевременно Украйна засили своята офанзива срещу руската петролна и логистична инфраструктура в Черно и Азовско море. Тази сутрин бе съобщено за нов успешен удар на украински дронове срещу петролно депо в Ставрополския край на Русия.

Днес, 13 юли, международните съюзници на Украйна от т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) се събират на ключова среща в Париж. Очаква се основните теми да бъдат засилването на натиска върху Кремъл и спешното ускоряване на доставките на противовъздушна отбрана за Киев. Съветът на Европейския съюз също планира да одобри днес нов разширен пакет от санкции срещу компании, подкрепящи руския военно-промишлен комплекс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    21 1 Отговор
    Украйна не изпитва недостиг на ракети за ПВО, а недостиг на бандери. При ударите от втори Юли, руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Това е последния път, когато бандерите са успели да свалят 4 ракети от изтреляни общо 28 ракети. При следващата голяма атака от шести Юли са изтреляни 29 ракети и нито една не е свалена. Следват дни с по-слаб интензитет на денацифициране, по 8-9 ракети на ден и отново нито една свалена. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението и броя на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака пускат по 4-5-6 такива сводки. В момента всичкото ПВО в Бандеристан действа като самостоятелни единици. Ще са им нужни бая време да изградят нов център и обучат нови бандери, а такива се набират все по-трудно от улиците.

    06:50 13.07.2026

  • 3 Оня

    19 1 Отговор
    Даа много феерично е било в Одеса! Сигурно и пуканки са им раздавали!

    06:50 13.07.2026

  • 4 Аз съм

    14 0 Отговор
    Не е зле Зеленски да помисли върху примирието . За започнат преговори и да спрат да умират хора .

    Коментиран от #9

    06:55 13.07.2026

  • 5 Мурка

    15 0 Отговор
    УКРИТЕ МРЪТ----- НАРКОМА ПРАЙ ПАЧКИ

    06:55 13.07.2026

  • 6 Йосиф Весериьнович

    14 0 Отговор
    Абе що тъй великото натювско ПВО не може да се оправя с руските ракети? Да не би да са изостанали нещо в разработките? Сещам се за оня купол на Биби дето иранците го направиха на гевгир! Ааа и за онези патриоти се сещам дето имали цели 6 процента успеваемост!

    06:57 13.07.2026

  • 7 ВСЕ ЩО Е ФАШ И БРИТ , УДРИ!

    15 0 Отговор
    УДДРИ,УДРИ, УДРИ!!! УДРИ И ФАШАГИТЕ !!
    ОСТРОВА ЗАЛЕЙ !!!
    СВЕТА ЩЕ ТИ Е БЛАГОДАРЕН !

    06:57 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм":

    Зеленски не само мисли ами и действа по въпроса.И скоро въпроса със причината за убийставата в Украйна ще бъде решен.А Русия ще изтече в канала

    Коментиран от #11, #13

    07:01 13.07.2026

  • 10 Топчията

    6 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:01 13.07.2026

  • 11 Димитър Георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Яваш ,Сюлеймане ,яваш ,недей се напина ☝️!

    Коментиран от #14

    07:02 13.07.2026

  • 12 Българка 😺-Маца

    4 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:05 13.07.2026

  • 13 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Айде сега глупости, зеления и мисъл? Знаеш ли значението на думичката ОКСИМОРОН?

    07:06 13.07.2026

  • 14 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Георгиев":

    Възмездието е ястие което се сервира студено

    07:06 13.07.2026

  • 15 Шахед Великолепни

    2 2 Отговор
    Не се ли научиха тия руснци да си произвеждат сами дронове? Не разбраха ли, че иранците също имат нужда от шахедите си?
    И как така никакви данни за бългатите в Одеса и одеска област? Да не са ги отвлекли вече с бусовете, а Радев мълчи?

    Коментиран от #18

    07:07 13.07.2026

  • 16 Мими пeперудката

    2 1 Отговор
    Сабахлян тука пак вaмпирско сбoрище! Докато активните хора отмарят, безработните русофили ни работят ни спят, а се събират на групички по пейки и по седянки да громят Украйна! Как не я разгромихте вече 5 года! Нефтопреработвателната промишленост е вече напълно разгромена!

    07:09 13.07.2026

  • 17 Мишел

    1 0 Отговор
    Заради съобщенията за тези удари по цивилни загубихме ежедневното инфо за това колко българи живеят в Украйна...

    Коментиран от #19

    07:10 13.07.2026

  • 18 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шахед Великолепни":

    Ами тъпички са и трудно схащат.А българите първо са украински граждани и след това българи

    07:10 13.07.2026

  • 19 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    В Украйна всички живещи българи са украински граждани

    07:12 13.07.2026

  • 20 Мими пeперудката

    1 0 Отговор
    На фронта българи, руснаци и украинци рамо до рамо трeпят руски бaшибозук!

    07:16 13.07.2026

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