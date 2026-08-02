Шест бронзови медала за най-добрите български ученици по лингвистика на Международната олимпиада 2026 в Букурещ

Най-добрите ни ученици по лингвистика спечелиха 6 бронзови медала, почетна грамота и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика (IOL), която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.
Олимпиадата се проведе от 26 юли до 2 август и събира най-добрите ученици лингвисти от цял свят.
Бронзови медали спечелиха Радослав Стефанов (10. клас, СМГ, София), Михаил Бошов (12. клас, СМГ, София), Сияна Павлова (12. клас, ПЧМГ, София), Петър Велев (11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Калина Иванова (12. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София) и Георги Илиев (12. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). С почетна грамота бе отличен Венелин Ценков (12. клас, СМГ, София).
Ръководители на националния отбор са Михаил Пасков и Рами Хенауи.
Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните международни състезания за ученици по лингвистика. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да Живее Лингвистиката !
Да се разберем !
Кой какво Казва !
Коментиран от #7
16:50 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Орките са все медалисти
17:11 02.08.2026
5 голема пофалба
17:14 02.08.2026
6 Смърфиета
Асистенти ще станат.
17:31 02.08.2026
7 Овчар
До коментар #1 от "да Живее Лингвистиката !":Не бъди критичен , един ден ако дойдат извънземни те ще трябва да превеждат..!
17:36 02.08.2026
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17:38 02.08.2026
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