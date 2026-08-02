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Шест бронзови медала за най-добрите български ученици по лингвистика на Международната олимпиада 2026 в Букурещ

Шест бронзови медала за най-добрите български ученици по лингвистика на Международната олимпиада 2026 в Букурещ

2 Август, 2026 16:40 657 14

  • бронзови медали-
  • олимпиада-
  • лингвистика

Ръководители на националния отбор са Михаил Пасков и Рами Хенауи

Шест бронзови медала за най-добрите български ученици по лингвистика на Международната олимпиада 2026 в Букурещ - 1
Снимка: olympicbg.org
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-добрите ни ученици по лингвистика спечелиха 6 бронзови медала, почетна грамота и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика (IOL), която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата се проведе от 26 юли до 2 август и събира най-добрите ученици лингвисти от цял свят.

Бронзови медали спечелиха Радослав Стефанов (10. клас, СМГ, София), Михаил Бошов (12. клас, СМГ, София), Сияна Павлова (12. клас, ПЧМГ, София), Петър Велев (11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Калина Иванова (12. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София) и Георги Илиев (12. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). С почетна грамота бе отличен Венелин Ценков (12. клас, СМГ, София).

Ръководители на националния отбор са Михаил Пасков и Рами Хенауи.

Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните международни състезания за ученици по лингвистика. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да Живее Лингвистиката !

    9 0 Отговор
    Въпреки Че Неможем !

    Да се разберем !

    Кой какво Казва !

    Коментиран от #7

    16:50 02.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Орките са все медалисти

    4 1 Отговор
    60 % от учениците са видни лингвисти.

    17:11 02.08.2026

  • 5 голема пофалба

    1 2 Отговор
    Още млади, а ошлайфали езика.

    17:14 02.08.2026

  • 6 Смърфиета

    1 4 Отговор
    Кое му е международното, като Дунава пресъхна, та трябва да го помпат олимпийската.
    Асистенти ще станат.

    17:31 02.08.2026

  • 7 Овчар

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "да Живее Лингвистиката !":

    Не бъди критичен , един ден ако дойдат извънземни те ще трябва да превеждат..!

    17:36 02.08.2026

  • 8 Елементарната журналистика

    0 2 Отговор
    Изисква да напишете кой е спечелил златните медали, ама едва ли.

    17:38 02.08.2026

  • 9 Гост666

    3 0 Отговор
    Браво .

    17:44 02.08.2026

  • 10 Пецата

    1 1 Отговор
    Вобще не знам кво е тва лингвистика разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    17:44 02.08.2026

  • 11 Госпожа

    2 1 Отговор
    Йотова защо не присъства! Голям медиен пропуск

    17:47 02.08.2026

  • 12 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Браво! Не всичко е загубено!

    17:48 02.08.2026

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    ГОРДИ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ .БРАВО ОТНОВО НА ВСИЧКИ ВАС ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА ВИ. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ ОТ МЕЧТИТЕ СИ. 👏👏👏

    17:57 02.08.2026

  • 14 Със сигурност децата не са

    1 0 Отговор
    от копейки семейства.

    18:00 02.08.2026

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