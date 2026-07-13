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Зеленски представя антибалистична програма в Париж, докато Украйна удължава военното положение
  Тема: Украйна

Зеленски представя антибалистична програма в Париж, докато Украйна удължава военното положение

13 Юли, 2026 16:13 1 294 54

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • париж-
  • военно положение-
  • антибалистична

Срещата в Париж цели създаване на нова европейска система за защита срещу балистични заплахи, докато Киев въвежда нови законодателни мерки за продължаване на мобилизацията

Зеленски представя антибалистична програма в Париж, докато Украйна удължава военното положение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще представи днес в Париж своята нова антибалистична програма на европейските съюзници. Това ще бъде първата среща на ниво държавни лидери, съветници по националната сигурност и представители на отбранителни компании, които могат да направят конкретен принос към изграждането на нова система за противовъздушна отбрана, предава БТА.

В програмата му са включени срещи с френския президент Еманюел Макрон и участие в срещата на „Коалицията на желаещите", където се очаква да бъдат обсъдени конкретни стъпки за създаване на европейска противоракетна система с участието на украински специалисти.

Зеленски подчерта, че приоритет номер едно е антибалистиката, тъй като Русия продължава да нанася удари по граждански обекти - от автобуси в Одеса до болници в Харковска област и жилищни сгради в Запорожие. „Всеки ден от тази война Русия воюва срещу живота и това само доказва, че подкрепата за Украйна е правилното нещо от всяка гледна точка - отбранителна, политическа и просто човешка", изтъкна той, като призова за спешно укрепване на системите за противовъздушна отбрана.

Според украинския лидер, руските власти действат „напълно ирационално", като отказват да прекратят войната, въпреки че целият свят вижда нуждата от повече защита за украинските граждани.

Освен срещата в Париж, Зеленски е внесъл в украинския парламент законопроекти за удължаване на военното положение и всеобщата мобилизация с 90 дни - до 31 октомври 2026 г., тъй като текущият срок изтича на 2 август. Това е 19-то удължаване на извънредното положение от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. Парламентът се очаква да одобри законопроектите, които ще гарантират продължаване на мобилизацията на резервисти и допълнителни сили за нуждите на армията в условия на продължаващ конфликт.

На срещата в Париж се очаква да се обсъди и отпускането на 70 млрд. евро военна помощ за Киев през 2026 г., както и лицензионното производство на ракети Patriot на територията на Украйна с подкрепата на САЩ. Франция е готова да разположи многонационални сили в Украйна в случай на прекратяване на огъня, като тези планове включват двустранни правно обвързващи споразумения и участие на САЩ в наблюдението на примирието.

България подкрепя евроатлантическата интеграция на Украйна и участва в колективните мерки за сигурност в региона като член на НАТО.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    31 7 Отговор
    ще поиска минимум 100 милиарда

    Коментиран от #14, #29

    16:16 13.07.2026

  • 2 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    52 8 Отговор
    Какво смешно има, та тоя oлигoфpен се хили на снимката?
    Не ви ли омръзна да ни занимавате с един пpопаднал нapкоман?

    Какво казва финансовия министър на САЩ за Зеленски:
    - "Мистър Бийн на кpeк"
    - "дeте със спeциални нyжди"
    - "мaлък мaлoyмник"

    Коментиран от #27, #34, #48

    16:17 13.07.2026

  • 3 име

    37 7 Отговор
    Да, точно щото руснаците удрят само автобуси в Одеса, болници в Харковска област и жилищни сгради в Запорожие, затова бандерите останаха без централно командване на противовъздушната отбрана. И затова гърмят амуниции с обеднен уран в Киев. На зельо антибалистичната програма може да е основана само на прихващане на ракетите от неджими имоти. И после, рев ООН за три гаража.

    16:18 13.07.2026

  • 4 Без име

    21 6 Отговор
    Все сметки без кръчмаря. Охлюви. За тях и климатиците са оръжия за масово поразяване, та изпукаха от жегите.

    16:19 13.07.2026

  • 5 Четете и се радвайте

    20 7 Отговор
    Украинец подпали къщата, в която беше приютен, седна да я гледа как гори

    - - -

    Украинецът подпали къща в Италия заради скандал за 30 евро

    Инцидентът датира от 13 юни, но кръгът се затвори онзи ден с белезниците на китките на мъжа, арестуван от карабинерите след разследване, което им позволи да съберат ясни доказателства за поведението му.

    Коментиран от #30

    16:19 13.07.2026

  • 6 Поп Кръстьо

    4 21 Отговор
    Зеленски и Левски са нещастници! Слава на Роосия и Путин!

    Коментиран от #7, #13, #26, #36

    16:19 13.07.2026

  • 7 Без име

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Поп Кръстьо":

    Хаповете!!!

    16:20 13.07.2026

  • 8 И той не знае

    24 6 Отговор
    Въпрос към Гугъл - Зеленски , колко пъти е посещавал Париж ?
    И още един под въпрос - колко пъти е преспал в Украйна за последните 4 г и 5 месеца ?

    Коментиран от #38

    16:21 13.07.2026

  • 9 Механик

    22 8 Отговор
    Абе аз не знам как я мислят, ама производството на една сложна оръжейна система протича през доста етапи, а тия етапи са от порядъка на от 3-4 до 10-15 години. Това не ти е да намериш два ластика и да направиш прашка.
    И бас държа, че това е известно както на Зели, така и на компанията му. Да не говорим, че за съвременните оръжия трябват чипове, каквито в Европа не се правят и няма да се правят, защото няма кой да ги направи.

    16:21 13.07.2026

  • 10 Сатана Z

    23 7 Отговор
    След като направи всичко възможно да изтрепе над 2 милиона У-ктопи на фронта,Зеления ще направи всичко по силите си да вкара Европейските мишоци на война с Русия ,която те са планирали да се случи след 2029,но часовника тик-така за Зеления евреин в обратен ред.

    16:22 13.07.2026

  • 11 Наивник

    24 6 Отговор
    То така се прави ПРО... Ама артист от военна техника също разбирал. Дори само разработката трае години. След това прототипи на отделните модули и тестове. А и видове ракети за системата. Обикновено едно ПРО има различни ракети за защита от различни нападения. След това такава система трябва да може да работи при всякакви условия: дъжд, студ, сняг, мъгли... Радарът й да сканира огромно пространство и времето за реакция от намиране на цели до изстрелване на ПРО ракети също трябва да е много малко. След това колко цели може да засича едновременно и различни и колко може да обработи на веднъж? А ако целите минат това количество, то тя не може да свали всичките и някои ще бъдат пропуснати... Задачата не е така лесна, колкото си мисли един комик.

    16:22 13.07.2026

  • 12 оня с коня

    23 6 Отговор
    зеленияБОКЛУК не смее се прибере в киев да не го думне някоя ракета докато спи

    или се завира нощем във метрото със останалите ха ха ха

    Коментиран от #16, #41

    16:23 13.07.2026

  • 13 Механик

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "Поп Кръстьо":

    Попе, май обърка ябълките с портокалите, а? Ептен за шамандури искаш да ни вземеш.
    И не слагай Зеления наркос с Левски, че някой път ще се изтървеш така пред някой майчин и бащин и ще му усетиш рунтавите гърди до гърба си.

    16:24 13.07.2026

  • 14 Нормално.

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Производството на оръжия е скъпо, изисква инвестиции.

    16:25 13.07.2026

  • 15 Мишел

    18 7 Отговор
    Защо САЩ и НатО не са в състояние да създадат работеща противоракетна защита срещу руските хиперзвукови ракети?
    Защото нямат собствени хиперзвукови ракети и няма как да изпробват какво са създали.
    САЩ и НатО са безнадеждно изостанали при сериозните оръжия.

    Коментиран от #22, #37

    16:25 13.07.2026

  • 16 Механик

    21 7 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Ми то си е страшничко бе. Я виж как Линдзи Греам стана руски космонавт за нула време.

    16:26 13.07.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    24 7 Отговор
    Накратко:

    1. Киев уж я "печелеше" тази война, пък резултатите са напълно противоположни!

    2. Срещата прилича по-скоро на спешен антикризисен PR, целящ да покаже, че подкрепата за Киев във войната срещу Русия е "все така силна" след провала на срещата на НАТО в Истанбул, от която стана ясно, че дните на НАТО в днешния му вид са преброени.

    3. Нищо от медийните лозунги-клишета, които се декламират на висок глас няма да бъде изпълнено в реалност, подобно на всички пропагандни клишета, които бяха заявявани досега.... Спомнете си само за оня лаф за "милион снаряди".... Къде са??? 🤣🤣🤣

    Всички приказки са бутафория за пред публиката, докато украинците вече са на изчерпване и всичко ще продължи до последния украинец, а после идва ред на румънци, прибалтийци, българи и т.н.

    Коментиран от #19

    16:27 13.07.2026

  • 18 ДА СЕ ЧУДИ

    22 7 Отговор
    ЧОВЕК КАК БЕЗНАКАЗАНО НА ЕВРЕИТЕ ВСИЧКО ИМ Е ПОЗВОЛЕНО.

    Коментиран от #43, #47

    16:28 13.07.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    17 6 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 81":

    Само че всички тях Москва не ги счита за свои, за разлика от украинците и няма да пипа с кадифени ръкавици, а ще раздава от здравите шамари...

    16:31 13.07.2026

  • 20 Хо-ха-ха

    17 7 Отговор
    Зелю си измисля всякакви поводи само и само да не е в Украйна. Шубето е голям страх.

    Коментиран от #28

    16:32 13.07.2026

  • 21 Смотаняху

    21 6 Отговор
    Името на статията т.ябва да бъде " Украитците мрат като мухи докато Зеленски си развява гъ-за из Европа за да разтяга локуми

    16:32 13.07.2026

  • 22 Фантазираш.

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Гледайте пенсийката и спокойствието. Нищо не разбирате от оръжия и войни.

    Коментиран от #25

    16:33 13.07.2026

  • 23 Бай Лисан

    10 6 Отговор
    Зеленски представя антибалистична програма .
    А презентация на PowerPoint има ли? Дайте да я видим?

    16:34 13.07.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор
    Бордюри жълти ,имам новинка за вас,хахахах
    Вчера е приет в Руско гражданство -Пиер Льоклерк,човека направил дизайна на БМВх5 и х6-хаахахаахах

    16:35 13.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Фантазираш.":

    Ти отговори на въпроса ,она Нист,хахаахах

    16:36 13.07.2026

  • 26 Град Козлодуй

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Поп Кръстьо":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    16:36 13.07.2026

  • 27 Анджело

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Този е най-великите пълководец на 21 век. Дори и 2 млн жертви.

    Коментиран от #33

    16:37 13.07.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хо-ха-ха":

    Ами сенатора го погребват в затворен ковчег,щото "семейството помолило" ,а той е ЛГБТ,нема семейство.

    Коментиран от #35

    16:38 13.07.2026

  • 29 Добър актьор

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Както по Илф и Петров: «Вие още не знаете Паниковски! Паниковски вас всички ще ви продаде, и ще ви купи, и отново ще ви продаде, но вече по-скъпо!»

    16:38 13.07.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Четете и се радвайте":

    Малко ли мазаха стени с фе Калии по морето?

    16:39 13.07.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    9 6 Отговор
    Още едно потвърждение, че нещата във войната срещу Русия отиват на зле за Киев и за ЕС, е решението на Брюксел за отмяна на приемане на украинци, подлежащи на военна служба /а на такива според Киев подлежат от 18г. до 60г./ от март 2027г.

    Оставането на всички украинци от мъжки пол в тази възрастова граница в ЕС след март на 2027г. е опасност за техния живот и здраве, т.к. могат да се окажат бусифицирано месо за фронта....

    16:40 13.07.2026

  • 32 Чакай, чакай

    9 5 Отговор
    Оня ден жидокопитното ревеше, че не може да сваля балистиката, днес представя антибалистична програма.

    16:40 13.07.2026

  • 33 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Анджело":

    Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.

    Коментиран от #39

    16:42 13.07.2026

  • 34 Антирашист 1491

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Културните хора не ползват речника на финансовия министър на сащ !

    16:44 13.07.2026

  • 35 Хо-ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е, ако не е погребение ще е кръщене, повод винаги ще се намери или дори ще се създаде. Страх го е да ходи в Киев.

    16:47 13.07.2026

  • 36 Антирашист 1493

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Поп Кръстьо":

    Рашистите стигат до абсурд . Националолигархизма е в действие !

    16:48 13.07.2026

  • 37 Путин казва точно обратното.

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Той твърди, че Русия няма никакъв шанс във война с НАТО. Както и че НАТО може да изпепели Русия за 4 минути..

    "Тактическата авиация на НАТО може да порази границите ни до Казахстан, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    16:51 13.07.2026

  • 38 Антирашист е495

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "И той не знае":

    Зеленски е свободен и се движи където е нужно ,дали за пусин е така ?

    16:51 13.07.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Мненрето на санитарите не сё брои.Видяхме Ви в "Полет над кукувиче гнездо" .Ставате само да сно Шавате пациентки е.

    16:52 13.07.2026

  • 40 Юдео-хазарският нелегитимен

    8 4 Отговор
    узурпатор на президентския пост в Украйна продължава да унищожава славянското население.

    16:53 13.07.2026

  • 41 Антирашист е497

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Дали рашисти и копейки знаят какво е родина ?

    Коментиран от #49

    16:54 13.07.2026

  • 42 Мишел

    4 5 Отговор
    Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. От 6 юли насам, откакто започнаха целенасочената си кампания, украинските сили са нанесли удари по поне 90 руски петролни танкера в Азовско море, за да изолират окупирания полуостров Крим. "Азовско море ще остане в историята като първото море, унищожено по вина на Русия. Кримският мост доведе до постепенното му изсъхване, а местните рибари претърсват дъното с кораби в търсене на риба, което води до масово изчезване на много видове риби и делфини. Сега, заради тези глупави руски идиоти се наблюдава мащабно замърсяване на морето с нефтопродукти"

    Коментиран от #44

    16:55 13.07.2026

  • 43 Антирашист 1496

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "ДА СЕ ЧУДИ":

    Чудя се антисемит или фашист,отговаряш и на двете !

    Коментиран от #52, #54

    16:58 13.07.2026

  • 44 КСК САМО 100

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    БЕ
    ПОВЕЧЕ СА
    АБЕ КО СТАА С КИЕВСКИТЕ КВАРТАЛИ
    НЕЩО ПОЧНАЛИ ДА НАМАЛЯВАТ
    АЙДЕ ЧЕСТИТО НА ИДЕОТИ КАТО ТЕБЕ

    17:02 13.07.2026

  • 45 Кочо Честименски

    0 4 Отговор
    ЕС, НАСА, ЦеРеУ, Макрон и НАТО
    са гнусен, долен и гоvнян пиниз!
    Русия носим вечно във сърцата!
    О, татко Путин, искаме във БРИКС!

    Загубихме достойнството, мечтите,
    Урсула ни целуна със език!
    Изхвърли ни се подло във устите,
    размаза българския лев велик!

    Разкрачи се отгоре ни брутално,
    разчекна се като рептил рогат
    и се изходи подло и безсрамно
    върху надеждите да бъдем в руски свят!

    Фелацио принуди ни със сила
    да ѝ направим в сороска мъгла,
    да се превърнем всички във рептили!
    О, БРИКС свещен, спаси ни от смъртта!

    Във гърчове се мятаме с години,
    обрулени и сринати в калта,
    а НеПеОта – джендърски гадини
    като вампири смучат ни кръвта!

    В Шенген набутаха ни мазни твари,
    надянаха ни с еврото хомот,
    заляха ни с помии и поквари,
    забиха във плътта ни гей-хобот!

    Двуполови създания ни яхат,
    мандръсват ни отпред-отзад без свян,
    набутват ни го с ярост до стомаха,
    а ние пъшкаме отдолу в срам!

    За нас Русия мощно се застъпи,
    от робства шест освободи ни тя,
    сега отново ни показва пътя
    към мир, победи, чест и свобода!

    Не искаме да сме дълбоко гърло
    на извратени сороски марди!
    Аз спирам тук, защото ще повърна
    започна вече адски да смърди!

    Коментиран от #46, #53

    17:11 13.07.2026

  • 46 ,, ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кочо Честименски":

    ДОСТА СИ ИЗТРЕЩЯЛ

    ЗА ДА ДРАСКАШ ТАКИВА БУЛАМАЧИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:13 13.07.2026

  • 47 ШАЛОМОВИЧ

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "ДА СЕ ЧУДИ":

    ДАДЕ ПРИМЕР
    НА ВСИЧКИ.

    17:14 13.07.2026

  • 48 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    СМЕЕ СЕ

    МУСКАЛИЕТО ГОРИ

    КАКТО НИКОГА ДО СЕГА .

    И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОРИ.

    ВСЕКИ СЕ СМЕЕ

    НЕ САМО ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #51

    17:16 13.07.2026

  • 49 ЧИ ТО ТУЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Антирашист е497":

    НЕ Е ПЪРВАТА АЛАБАЛИСТИЧНА УКРАИНСКА ПРОГРАМА

    17:19 13.07.2026

  • 50 хахаха

    4 0 Отговор
    ха ха ха - в предишни години вселенски на такива срещи представяще план за победа и списъци с най необходините оръжия и пари

    17:20 13.07.2026

  • 51 СНИМКИТЕ СА

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    ОТ КИЕВ МИЛО
    АМА СИ ПРАВ ДЕ ЩОТО И КИЕВ Е РУСКИ

    17:21 13.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антирашист 1497

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кочо Честименски":

    Какво пиеш ,щото ти действа умопомрачително !

    17:27 13.07.2026

  • 54 МУЦКА

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 1496":

    НИ СА ЧУДИ
    ША ПРИГРЕЕШ

    18:06 13.07.2026

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