Зеленски представя антибалистична програма в Париж, докато Украйна удължава военното положение

Украинският президент Володимир Зеленски ще представи днес в Париж своята нова антибалистична програма на европейските съюзници. Това ще бъде първата среща на ниво държавни лидери, съветници по националната сигурност и представители на отбранителни компании, които могат да направят конкретен принос към изграждането на нова система за противовъздушна отбрана, предава БТА.
В програмата му са включени срещи с френския президент Еманюел Макрон и участие в срещата на „Коалицията на желаещите", където се очаква да бъдат обсъдени конкретни стъпки за създаване на европейска противоракетна система с участието на украински специалисти.
Зеленски подчерта, че приоритет номер едно е антибалистиката, тъй като Русия продължава да нанася удари по граждански обекти - от автобуси в Одеса до болници в Харковска област и жилищни сгради в Запорожие. „Всеки ден от тази война Русия воюва срещу живота и това само доказва, че подкрепата за Украйна е правилното нещо от всяка гледна точка - отбранителна, политическа и просто човешка", изтъкна той, като призова за спешно укрепване на системите за противовъздушна отбрана.
Според украинския лидер, руските власти действат „напълно ирационално", като отказват да прекратят войната, въпреки че целият свят вижда нуждата от повече защита за украинските граждани.
Освен срещата в Париж, Зеленски е внесъл в украинския парламент законопроекти за удължаване на военното положение и всеобщата мобилизация с 90 дни - до 31 октомври 2026 г., тъй като текущият срок изтича на 2 август. Това е 19-то удължаване на извънредното положение от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. Парламентът се очаква да одобри законопроектите, които ще гарантират продължаване на мобилизацията на резервисти и допълнителни сили за нуждите на армията в условия на продължаващ конфликт.
На срещата в Париж се очаква да се обсъди и отпускането на 70 млрд. евро военна помощ за Киев през 2026 г., както и лицензионното производство на ракети Patriot на територията на Украйна с подкрепата на САЩ. Франция е готова да разположи многонационални сили в Украйна в случай на прекратяване на огъня, като тези планове включват двустранни правно обвързващи споразумения и участие на САЩ в наблюдението на примирието.
България подкрепя евроатлантическата интеграция на Украйна и участва в колективните мерки за сигурност в региона като член на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #14, #29
16:16 13.07.2026
2 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Не ви ли омръзна да ни занимавате с един пpопаднал нapкоман?
Какво казва финансовия министър на САЩ за Зеленски:
- "Мистър Бийн на кpeк"
- "дeте със спeциални нyжди"
- "мaлък мaлoyмник"
Коментиран от #27, #34, #48
16:17 13.07.2026
3 име
16:18 13.07.2026
4 Без име
16:19 13.07.2026
5 Четете и се радвайте
- - -
Украинецът подпали къща в Италия заради скандал за 30 евро
Инцидентът датира от 13 юни, но кръгът се затвори онзи ден с белезниците на китките на мъжа, арестуван от карабинерите след разследване, което им позволи да съберат ясни доказателства за поведението му.
Коментиран от #30
16:19 13.07.2026
6 Поп Кръстьо
Коментиран от #7, #13, #26, #36
16:19 13.07.2026
7 Без име
До коментар #6 от "Поп Кръстьо":Хаповете!!!
16:20 13.07.2026
8 И той не знае
И още един под въпрос - колко пъти е преспал в Украйна за последните 4 г и 5 месеца ?
Коментиран от #38
16:21 13.07.2026
9 Механик
И бас държа, че това е известно както на Зели, така и на компанията му. Да не говорим, че за съвременните оръжия трябват чипове, каквито в Европа не се правят и няма да се правят, защото няма кой да ги направи.
16:21 13.07.2026
10 Сатана Z
16:22 13.07.2026
11 Наивник
16:22 13.07.2026
12 оня с коня
или се завира нощем във метрото със останалите ха ха ха
Коментиран от #16, #41
16:23 13.07.2026
13 Механик
До коментар #6 от "Поп Кръстьо":Попе, май обърка ябълките с портокалите, а? Ептен за шамандури искаш да ни вземеш.
И не слагай Зеления наркос с Левски, че някой път ще се изтървеш така пред някой майчин и бащин и ще му усетиш рунтавите гърди до гърба си.
16:24 13.07.2026
14 Нормално.
До коментар #1 от "пешо":Производството на оръжия е скъпо, изисква инвестиции.
16:25 13.07.2026
15 Мишел
Защото нямат собствени хиперзвукови ракети и няма как да изпробват какво са създали.
САЩ и НатО са безнадеждно изостанали при сериозните оръжия.
Коментиран от #22, #37
16:25 13.07.2026
16 Механик
До коментар #12 от "оня с коня":Ми то си е страшничко бе. Я виж как Линдзи Греам стана руски космонавт за нула време.
16:26 13.07.2026
17 az СВО Победа 81
1. Киев уж я "печелеше" тази война, пък резултатите са напълно противоположни!
2. Срещата прилича по-скоро на спешен антикризисен PR, целящ да покаже, че подкрепата за Киев във войната срещу Русия е "все така силна" след провала на срещата на НАТО в Истанбул, от която стана ясно, че дните на НАТО в днешния му вид са преброени.
3. Нищо от медийните лозунги-клишета, които се декламират на висок глас няма да бъде изпълнено в реалност, подобно на всички пропагандни клишета, които бяха заявявани досега.... Спомнете си само за оня лаф за "милион снаряди".... Къде са??? 🤣🤣🤣
Всички приказки са бутафория за пред публиката, докато украинците вече са на изчерпване и всичко ще продължи до последния украинец, а после идва ред на румънци, прибалтийци, българи и т.н.
Коментиран от #19
16:27 13.07.2026
18 ДА СЕ ЧУДИ
Коментиран от #43, #47
16:28 13.07.2026
19 az СВО Победа 81
До коментар #17 от "az СВО Победа 81":Само че всички тях Москва не ги счита за свои, за разлика от украинците и няма да пипа с кадифени ръкавици, а ще раздава от здравите шамари...
16:31 13.07.2026
20 Хо-ха-ха
Коментиран от #28
16:32 13.07.2026
21 Смотаняху
16:32 13.07.2026
22 Фантазираш.
До коментар #15 от "Мишел":Гледайте пенсийката и спокойствието. Нищо не разбирате от оръжия и войни.
Коментиран от #25
16:33 13.07.2026
23 Бай Лисан
А презентация на PowerPoint има ли? Дайте да я видим?
16:34 13.07.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Вчера е приет в Руско гражданство -Пиер Льоклерк,човека направил дизайна на БМВх5 и х6-хаахахаахах
16:35 13.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Фантазираш.":Ти отговори на въпроса ,она Нист,хахаахах
16:36 13.07.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Поп Кръстьо":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
16:36 13.07.2026
27 Анджело
До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Този е най-великите пълководец на 21 век. Дори и 2 млн жертви.
Коментиран от #33
16:37 13.07.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Хо-ха-ха":Ами сенатора го погребват в затворен ковчег,щото "семейството помолило" ,а той е ЛГБТ,нема семейство.
Коментиран от #35
16:38 13.07.2026
29 Добър актьор
До коментар #1 от "пешо":Както по Илф и Петров: «Вие още не знаете Паниковски! Паниковски вас всички ще ви продаде, и ще ви купи, и отново ще ви продаде, но вече по-скъпо!»
16:38 13.07.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Четете и се радвайте":Малко ли мазаха стени с фе Калии по морето?
16:39 13.07.2026
31 az СВО Победа 81
Оставането на всички украинци от мъжки пол в тази възрастова граница в ЕС след март на 2027г. е опасност за техния живот и здраве, т.к. могат да се окажат бусифицирано месо за фронта....
16:40 13.07.2026
32 Чакай, чакай
16:40 13.07.2026
33 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #27 от "Анджело":Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.
Коментиран от #39
16:42 13.07.2026
34 Антирашист 1491
До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Културните хора не ползват речника на финансовия министър на сащ !
16:44 13.07.2026
35 Хо-ха-ха
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е, ако не е погребение ще е кръщене, повод винаги ще се намери или дори ще се създаде. Страх го е да ходи в Киев.
16:47 13.07.2026
36 Антирашист 1493
До коментар #6 от "Поп Кръстьо":Рашистите стигат до абсурд . Националолигархизма е в действие !
16:48 13.07.2026
37 Путин казва точно обратното.
До коментар #15 от "Мишел":Той твърди, че Русия няма никакъв шанс във война с НАТО. Както и че НАТО може да изпепели Русия за 4 минути..
"Тактическата авиация на НАТО може да порази границите ни до Казахстан, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."
16:51 13.07.2026
38 Антирашист е495
До коментар #8 от "И той не знае":Зеленски е свободен и се движи където е нужно ,дали за пусин е така ?
16:51 13.07.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Мненрето на санитарите не сё брои.Видяхме Ви в "Полет над кукувиче гнездо" .Ставате само да сно Шавате пациентки е.
16:52 13.07.2026
40 Юдео-хазарският нелегитимен
16:53 13.07.2026
41 Антирашист е497
До коментар #12 от "оня с коня":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Дали рашисти и копейки знаят какво е родина ?
Коментиран от #49
16:54 13.07.2026
42 Мишел
Коментиран от #44
16:55 13.07.2026
43 Антирашист 1496
До коментар #18 от "ДА СЕ ЧУДИ":Чудя се антисемит или фашист,отговаряш и на двете !
Коментиран от #52, #54
16:58 13.07.2026
44 КСК САМО 100
До коментар #42 от "Мишел":БЕ
ПОВЕЧЕ СА
АБЕ КО СТАА С КИЕВСКИТЕ КВАРТАЛИ
НЕЩО ПОЧНАЛИ ДА НАМАЛЯВАТ
АЙДЕ ЧЕСТИТО НА ИДЕОТИ КАТО ТЕБЕ
17:02 13.07.2026
45 Кочо Честименски
са гнусен, долен и гоvнян пиниз!
Русия носим вечно във сърцата!
О, татко Путин, искаме във БРИКС!
Загубихме достойнството, мечтите,
Урсула ни целуна със език!
Изхвърли ни се подло във устите,
размаза българския лев велик!
Разкрачи се отгоре ни брутално,
разчекна се като рептил рогат
и се изходи подло и безсрамно
върху надеждите да бъдем в руски свят!
Фелацио принуди ни със сила
да ѝ направим в сороска мъгла,
да се превърнем всички във рептили!
О, БРИКС свещен, спаси ни от смъртта!
Във гърчове се мятаме с години,
обрулени и сринати в калта,
а НеПеОта – джендърски гадини
като вампири смучат ни кръвта!
В Шенген набутаха ни мазни твари,
надянаха ни с еврото хомот,
заляха ни с помии и поквари,
забиха във плътта ни гей-хобот!
Двуполови създания ни яхат,
мандръсват ни отпред-отзад без свян,
набутват ни го с ярост до стомаха,
а ние пъшкаме отдолу в срам!
За нас Русия мощно се застъпи,
от робства шест освободи ни тя,
сега отново ни показва пътя
към мир, победи, чест и свобода!
Не искаме да сме дълбоко гърло
на извратени сороски марди!
Аз спирам тук, защото ще повърна
започна вече адски да смърди!
Коментиран от #46, #53
17:11 13.07.2026
46 ,, ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА
До коментар #45 от "Кочо Честименски":ДОСТА СИ ИЗТРЕЩЯЛ
ЗА ДА ДРАСКАШ ТАКИВА БУЛАМАЧИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:13 13.07.2026
47 ШАЛОМОВИЧ
До коментар #18 от "ДА СЕ ЧУДИ":ДАДЕ ПРИМЕР
НА ВСИЧКИ.
17:14 13.07.2026
48 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":СМЕЕ СЕ
МУСКАЛИЕТО ГОРИ
КАКТО НИКОГА ДО СЕГА .
И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОРИ.
ВСЕКИ СЕ СМЕЕ
НЕ САМО ЗЕЛЕНСКИ.
Коментиран от #51
17:16 13.07.2026
49 ЧИ ТО ТУЙ
До коментар #41 от "Антирашист е497":НЕ Е ПЪРВАТА АЛАБАЛИСТИЧНА УКРАИНСКА ПРОГРАМА
17:19 13.07.2026
50 хахаха
17:20 13.07.2026
51 СНИМКИТЕ СА
До коментар #48 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":ОТ КИЕВ МИЛО
АМА СИ ПРАВ ДЕ ЩОТО И КИЕВ Е РУСКИ
17:21 13.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Антирашист 1497
До коментар #45 от "Кочо Честименски":Какво пиеш ,щото ти действа умопомрачително !
17:27 13.07.2026
54 МУЦКА
До коментар #43 от "Антирашист 1496":НИ СА ЧУДИ
ША ПРИГРЕЕШ
18:06 13.07.2026