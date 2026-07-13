Зеленски представя антибалистична програма в Париж, докато Украйна удължава военното положение

Украинският президент Володимир Зеленски ще представи днес в Париж своята нова антибалистична програма на европейските съюзници. Това ще бъде първата среща на ниво държавни лидери, съветници по националната сигурност и представители на отбранителни компании, които могат да направят конкретен принос към изграждането на нова система за противовъздушна отбрана, предава БТА.

В програмата му са включени срещи с френския президент Еманюел Макрон и участие в срещата на „Коалицията на желаещите", където се очаква да бъдат обсъдени конкретни стъпки за създаване на европейска противоракетна система с участието на украински специалисти.

Зеленски подчерта, че приоритет номер едно е антибалистиката, тъй като Русия продължава да нанася удари по граждански обекти - от автобуси в Одеса до болници в Харковска област и жилищни сгради в Запорожие. „Всеки ден от тази война Русия воюва срещу живота и това само доказва, че подкрепата за Украйна е правилното нещо от всяка гледна точка - отбранителна, политическа и просто човешка", изтъкна той, като призова за спешно укрепване на системите за противовъздушна отбрана.

Според украинския лидер, руските власти действат „напълно ирационално", като отказват да прекратят войната, въпреки че целият свят вижда нуждата от повече защита за украинските граждани.

Освен срещата в Париж, Зеленски е внесъл в украинския парламент законопроекти за удължаване на военното положение и всеобщата мобилизация с 90 дни - до 31 октомври 2026 г., тъй като текущият срок изтича на 2 август. Това е 19-то удължаване на извънредното положение от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. Парламентът се очаква да одобри законопроектите, които ще гарантират продължаване на мобилизацията на резервисти и допълнителни сили за нуждите на армията в условия на продължаващ конфликт.

На срещата в Париж се очаква да се обсъди и отпускането на 70 млрд. евро военна помощ за Киев през 2026 г., както и лицензионното производство на ракети Patriot на територията на Украйна с подкрепата на САЩ. Франция е готова да разположи многонационални сили в Украйна в случай на прекратяване на огъня, като тези планове включват двустранни правно обвързващи споразумения и участие на САЩ в наблюдението на примирието.

България подкрепя евроатлантическата интеграция на Украйна и участва в колективните мерки за сигурност в региона като член на НАТО.