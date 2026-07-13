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Руският опозиционер Борис Надеждин е задържан от полицията

Руският опозиционер Борис Надеждин е задържан от полицията

13 Юли, 2026 17:55 1 159 26

  • русия-
  • борис надеждин-
  • задържан-
  • полиция-
  • опозиционер

Критикът на войната в Украйна беше обявен за „чуждестранен агент“ дни преди ареста

Руският опозиционер Борис Надеждин е задържан от полицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., днес заяви, че е бил задържан от полицията. Това се случи дни след като беше обявен за „чуждестранен агент“ от властите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Надеждин - бивш либерален член на руския парламент от 1999 до 2003 г., написа в приложението Телеграм: „Полицията дойде“. След това добави, че е бил отведен в полицейския участък в родния си град Долгопрудни, северно от Москва.

Руска медия цитира адвоката на Надеждин, според когото политикът е обвинен в излагане на показ на екстремистки символ. Все още не е ясно за какъв символ става въпрос.

Надеждин, който е противник на войната в Украйна, опита да се регистрира като кандидат в президентските избори в Русия през 2024 г., но беше блокиран от Избирателната комисия. Отказът беше аргументиран с наличието на невалидни подписи сред внесените от него 105 000 подписа.

В петък Надеждин беше определен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия – правна категория, широко използвана срещу критиците на Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нахалний

    18 10 Отговор
    Чакам колегата да се присъедни в казана в пъклото.

    17:59 13.07.2026

  • 2 Зззззз

    13 8 Отговор
    Тоя е нередовен Русия нямаше избор.

    17:59 13.07.2026

  • 3 🐒лъжлива

    9 8 Отговор
    фъшлив опоз

    18:00 13.07.2026

  • 4 осраински

    10 11 Отговор
    Не забавна екзекуция

    18:01 13.07.2026

  • 5 Робот

    17 14 Отговор
    Този е Като Навални , иска да подари ресурсите на Русия , очевидно това няма как да стане..! Виж в България златото в Челопеч ще го точат още и с технологиите с които разполагат го правят много бързо..!

    Коментиран от #11

    18:01 13.07.2026

  • 6 Долу руzzия!

    18 14 Отговор
    Чист болшевизъм и фашизъм!

    18:02 13.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    17 8 Отговор
    Дали някой се учудва?добре че не успя да се кандидатира за президент сега щеше вече да е скочил от прозореца.

    18:03 13.07.2026

  • 8 Швейк

    15 3 Отговор
    Скоро ще се чуе че "забалел"....

    18:05 13.07.2026

  • 9 Тома

    18 8 Отговор
    Много честен политик събрал фалшиви подписи

    18:05 13.07.2026

  • 10 Перо

    14 3 Отговор
    Чуждестранен агент в САЩ и Русия е лице или организация финансирани от вън и провеждащи чужда воля и политики! Всички чуждестранни агенти в тези страни са длъжни да се регистрират в съответния държавен орган и да декларират статута си при всички мероприятия, в които участват!

    Коментиран от #12

    18:07 13.07.2026

  • 11 Хахахаха

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Вярно, не в хубаво да даде ресурсите. Най-хубаво тупин да ги окраде сам.

    18:07 13.07.2026

  • 12 Хахахаха

    12 11 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    И в България трябва така. Всички копейки в затвора, за работа за раша.

    18:08 13.07.2026

  • 13 Един

    5 9 Отговор
    Са ше го изкарат вредител и агент на САЩ, ЕС, Украйна, Израел и още 20-30 страни.

    18:10 13.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    12 10 Отговор
    В бг що нямаме подобен закон?да пратим костя и резидента на почивка в русия без опция за връщане?най интересен ще е волгата като разбере че ще гледа ес и нато с бинокъл.

    18:11 13.07.2026

  • 15 руското падение край нема

    13 9 Отговор
    който не се подчинява на ка Путин е екстремист.
    Баа си страхливото джудже. Ще му вземат властта на милото. Пълен мух льо е този ка Путин

    Коментиран от #17

    18:12 13.07.2026

  • 16 пешо

    4 3 Отговор
    директно в сибир

    18:20 13.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "руското падение край нема":

    Милиционер братле.кво очакваш от подобна селектирана к..ва?комплексиран зъл мишкар с безгранична власт над народ с робска психика.

    18:20 13.07.2026

  • 18 Румен

    5 2 Отговор
    И тоя отече. Новичок и хоп. Путин чисти

    18:22 13.07.2026

  • 19 Пиночет

    8 6 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки, тъкмо няма да се охарчва повече!

    18:23 13.07.2026

  • 20 Механик

    8 6 Отговор
    Много объркана статия, но все пак разбрах, че тоя е арестуван. Само не разбрах, как като е арестуван си пише с покойно в телеграм?! И той като Навални. Оня уж в затвора, уж го мъчат в карцера, па си пишеше постовете без да му се пречи.
    п.п.
    Много ми е любопитно дали в Гуантанамо им дават телефони и таблети. Не заради друго, ами щото нали уж в САЩ е демокрация, а в Русия е тоталитаризъм.

    18:26 13.07.2026

  • 21 Пълни глупости

    5 4 Отговор
    Това е демокрация по руски.

    18:32 13.07.2026

  • 22 1944 ГОДИНА

    2 4 Отговор
    ОНИ СРАЖАЛИСЪ ЗА РОДИНУ

    А ДНЕСКА БЛАТАРИТЕ

    ОНИ СРАЖАЛИСЪ ЗА БЕНЗИНА


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:34 13.07.2026

  • 23 Дойче зеле

    6 5 Отговор
    Чуждестранен агент означава, че е получавал финансиране от вън !!! Както Навални

    18:46 13.07.2026

  • 24 ужас

    1 1 Отговор
    Ако не влезе в пътя, ще сложи раираната шапка.

    19:14 13.07.2026

  • 25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 0 Отговор
    Я ми кажете:
    - Името на един опозиционен лидер в Украйна (който да не е в затвора) и, който иска да се пребори за президенския пост
    - Името на една опозиционна медия в Украйна, която пише срещу Зеленски
    - Името на една опозиционна партия в Украйна
    - Дайте ми линк от ДОРИ ЕДНА статия в украинска медия, която пише с критика срещу Зеленски

    Коментиран от #26

    19:26 13.07.2026

  • 26 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Партия удар на кличко.

    19:41 13.07.2026

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