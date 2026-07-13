Руският опозиционер Борис Надеждин е задържан от полицията

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., днес заяви, че е бил задържан от полицията. Това се случи дни след като беше обявен за „чуждестранен агент“ от властите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Надеждин - бивш либерален член на руския парламент от 1999 до 2003 г., написа в приложението Телеграм: „Полицията дойде“. След това добави, че е бил отведен в полицейския участък в родния си град Долгопрудни, северно от Москва.

Руска медия цитира адвоката на Надеждин, според когото политикът е обвинен в излагане на показ на екстремистки символ. Все още не е ясно за какъв символ става въпрос.

Надеждин, който е противник на войната в Украйна, опита да се регистрира като кандидат в президентските избори в Русия през 2024 г., но беше блокиран от Избирателната комисия. Отказът беше аргументиран с наличието на невалидни подписи сред внесените от него 105 000 подписа.

В петък Надеждин беше определен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия – правна категория, широко използвана срещу критиците на Кремъл.