Руският опозиционер Борис Надеждин е задържан от полицията

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., днес заяви, че е бил задържан от полицията. Това се случи дни след като беше обявен за „чуждестранен агент“ от властите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Надеждин - бивш либерален член на руския парламент от 1999 до 2003 г., написа в приложението Телеграм: „Полицията дойде“. След това добави, че е бил отведен в полицейския участък в родния си град Долгопрудни, северно от Москва.
Руска медия цитира адвоката на Надеждин, според когото политикът е обвинен в излагане на показ на екстремистки символ. Все още не е ясно за какъв символ става въпрос.
Надеждин, който е противник на войната в Украйна, опита да се регистрира като кандидат в президентските избори в Русия през 2024 г., но беше блокиран от Избирателната комисия. Отказът беше аргументиран с наличието на невалидни подписи сред внесените от него 105 000 подписа.
В петък Надеждин беше определен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия – правна категория, широко използвана срещу критиците на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нахалний
17:59 13.07.2026
2 Зззззз
17:59 13.07.2026
3 🐒лъжлива
18:00 13.07.2026
4 осраински
18:01 13.07.2026
5 Робот
Коментиран от #11
18:01 13.07.2026
6 Долу руzzия!
18:02 13.07.2026
7 стоян георгиев
18:03 13.07.2026
8 Швейк
18:05 13.07.2026
9 Тома
18:05 13.07.2026
10 Перо
Коментиран от #12
18:07 13.07.2026
11 Хахахаха
До коментар #5 от "Робот":Вярно, не в хубаво да даде ресурсите. Най-хубаво тупин да ги окраде сам.
18:07 13.07.2026
12 Хахахаха
До коментар #10 от "Перо":И в България трябва така. Всички копейки в затвора, за работа за раша.
18:08 13.07.2026
13 Един
18:10 13.07.2026
14 стоян георгиев
18:11 13.07.2026
15 руското падение край нема
Баа си страхливото джудже. Ще му вземат властта на милото. Пълен мух льо е този ка Путин
Коментиран от #17
18:12 13.07.2026
16 пешо
18:20 13.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #15 от "руското падение край нема":Милиционер братле.кво очакваш от подобна селектирана к..ва?комплексиран зъл мишкар с безгранична власт над народ с робска психика.
18:20 13.07.2026
18 Румен
18:22 13.07.2026
19 Пиночет
18:23 13.07.2026
20 Механик
п.п.
Много ми е любопитно дали в Гуантанамо им дават телефони и таблети. Не заради друго, ами щото нали уж в САЩ е демокрация, а в Русия е тоталитаризъм.
18:26 13.07.2026
21 Пълни глупости
18:32 13.07.2026
22 1944 ГОДИНА
А ДНЕСКА БЛАТАРИТЕ
ОНИ СРАЖАЛИСЪ ЗА БЕНЗИНА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:34 13.07.2026
23 Дойче зеле
18:46 13.07.2026
24 ужас
19:14 13.07.2026
25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- Името на един опозиционен лидер в Украйна (който да не е в затвора) и, който иска да се пребори за президенския пост
- Името на една опозиционна медия в Украйна, която пише срещу Зеленски
- Името на една опозиционна партия в Украйна
- Дайте ми линк от ДОРИ ЕДНА статия в украинска медия, която пише с критика срещу Зеленски
Коментиран от #26
19:26 13.07.2026
26 стоян георгиев
До коментар #25 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Партия удар на кличко.
19:41 13.07.2026