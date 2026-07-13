Иран предупреди САЩ да не се месят в Ормузкия проток

Иран предупреди днес, че няма да допусне САЩ да се месят в управлението на стратегическия Ормузки проток. Това стана причина за нови военни действия в района, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Техеран „няма да позволи при никакви обстоятелства“ на САЩ да се месят в управлението на морския трафик през Ормузкия проток, заяви днес във видеосъобщение говорителят на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари. Той подчерта също, че Иран ще смята всяка проява на сътрудничество на страни от Залива с Вашингтон в Ормузкия проток за „акт на война“.
Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че на САЩ ще „се плаща“ за защитата на Ормузкия проток и обяви, че ще „поеме контрола“ над стратегическия воден път.
„Ще станем пазители на протока“, каза Тръмп по „Фокс Нюз“. „Ще ни се заплаща за защитата му. Значителна сума“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иран
Тръмп буквално срива САЩ!
Коментиран от #10
18:28 13.07.2026
2 ДЯДО ПОП
Коментиран от #12
18:30 13.07.2026
3 и ко ши прай ся?
18:33 13.07.2026
4 Ф-75
Коментиран от #7, #15
18:34 13.07.2026
5 гост
19:01 13.07.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ако не слушкате, още ша ви бомбя
19:03 13.07.2026
7 Перчема
До коментар #4 от "Ф-75":бой по кратуната му трябва.Като не са го били като малък на стари години трябва.
19:03 13.07.2026
8 Баба Гошка
Коментиран от #11
19:05 13.07.2026
9 УдоМача
19:11 13.07.2026
10 Зизи
До коментар #1 от "Иран":Иранската военна хунта е маша в нечии ръце. Ако можеш да разсъждаваш, може и да се досетиш чии са ръцете!
Коментиран от #13
19:11 13.07.2026
11 Монтесума
До коментар #8 от "Баба Гошка":Конкистадорите са ги "хранели" с разтопено злато, на тия най ще им тича баня във варел петрол!
19:13 13.07.2026
12 Тръмп
До коментар #2 от "ДЯДО ПОП":Колко си проницателен....
19:16 13.07.2026
13 Топ
До коментар #10 от "Зизи":А краварските терористи сещаш ли са на кой са маша или тук затъпяваш, понеже не ти е угодно?!
19:17 13.07.2026
14 Павел Пенев
Коментиран от #19
19:19 13.07.2026
15 Любопитен
До коментар #4 от "Ф-75":А Иран колко потопиха???
Коментиран от #16
19:19 13.07.2026
16 Статистик
До коментар #15 от "Любопитен":Попитай в шорошпийското посолство за развалени тоалетни.
19:23 13.07.2026
17 шекелка
19:24 13.07.2026
18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Не дадете ли урана, пак ви почвам.
19:26 13.07.2026
19 Соломон
До коментар #14 от "Павел Пенев":САЩ поемат контрола над корабоплаването в Ормузкия проток и всички преминаващи кораби ще плащат 20% включително и иранците
Коментиран от #22
19:29 13.07.2026
20 Хаха
Следва зрелищно арестуване на действащ президент за обвинение в п.дофилия...
19:29 13.07.2026
21 По нова тв
19:30 13.07.2026
22 ХАХАХА
До коментар #19 от "Соломон":Пуси, ти ли си бе, пак си се дрогирал рано вечерта, трабанта върви ли?
Коментиран от #23
19:34 13.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 пазители
19:42 13.07.2026