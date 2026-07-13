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Иран предупреди САЩ да не се месят в Ормузкия проток

Иран предупреди САЩ да не се месят в Ормузкия проток

13 Юли, 2026 18:28, обновена 13 Юли, 2026 18:25 1 220 24

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сащ

Техеран заплаши, че ще смята сътрудничеството на страни от Залива с Вашингтон за „акт на война“

Иран предупреди САЩ да не се месят в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран предупреди днес, че няма да допусне САЩ да се месят в управлението на стратегическия Ормузки проток. Това стана причина за нови военни действия в района, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Техеран „няма да позволи при никакви обстоятелства“ на САЩ да се месят в управлението на морския трафик през Ормузкия проток, заяви днес във видеосъобщение говорителят на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари. Той подчерта също, че Иран ще смята всяка проява на сътрудничество на страни от Залива с Вашингтон в Ормузкия проток за „акт на война“.

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че на САЩ ще „се плаща“ за защитата на Ормузкия проток и обяви, че ще „поеме контрола“ над стратегическия воден път.

„Ще станем пазители на протока“, каза Тръмп по „Фокс Нюз“. „Ще ни се заплаща за защитата му. Значителна сума“, добави той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    34 6 Отговор
    унижава флоридския селяк!

    Тръмп буквално срива САЩ!

    Коментиран от #10

    18:28 13.07.2026

  • 2 ДЯДО ПОП

    9 4 Отговор
    Иран предполага , Господ разполага

    Коментиран от #12

    18:30 13.07.2026

  • 3 и ко ши прай ся?

    11 3 Отговор
    Ами те нямат карти!

    18:33 13.07.2026

  • 4 Ф-75

    25 5 Отговор
    Докато Иран не потопи целия им флот Перчема няма да се успокой.

    Коментиран от #7, #15

    18:34 13.07.2026

  • 5 гост

    5 14 Отговор
    Терористичната държава Иран заплашва всички свои съседи с война...закривай...да тръгнат от копия и стрели...

    19:01 13.07.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 12 Отговор
    Спуквам ви от бомбене
    Ако не слушкате, още ша ви бомбя

    19:03 13.07.2026

  • 7 Перчема

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ф-75":

    бой по кратуната му трябва.Като не са го били като малък на стари години трябва.

    19:03 13.07.2026

  • 8 Баба Гошка

    12 1 Отговор
    ТрЪмП безкрайно аллччен доленн тип. Иска хранилка да си организира, да плячкоссва. Таквиз са за почиване и да им се напълни алчната уста с акита и в ггрробба

    Коментиран от #11

    19:05 13.07.2026

  • 9 УдоМача

    12 2 Отговор
    Не знам пазители на калво ще станат сащ ама е време коритата им едно след друго да се озоват на дъното!

    19:11 13.07.2026

  • 10 Зизи

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Иран":

    Иранската военна хунта е маша в нечии ръце. Ако можеш да разсъждаваш, може и да се досетиш чии са ръцете!

    Коментиран от #13

    19:11 13.07.2026

  • 11 Монтесума

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Гошка":

    Конкистадорите са ги "хранели" с разтопено злато, на тия най ще им тича баня във варел петрол!

    19:13 13.07.2026

  • 12 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЯДО ПОП":

    Колко си проницателен....

    19:16 13.07.2026

  • 13 Топ

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Зизи":

    А краварските терористи сещаш ли са на кой са маша или тук затъпяваш, понеже не ти е угодно?!

    19:17 13.07.2026

  • 14 Павел Пенев

    9 2 Отговор
    Браво иранци. На Тръмп и Нетаняху им плащайте с нови високоточни ракети.

    Коментиран от #19

    19:19 13.07.2026

  • 15 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ф-75":

    А Иран колко потопиха???

    Коментиран от #16

    19:19 13.07.2026

  • 16 Статистик

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Любопитен":

    Попитай в шорошпийското посолство за развалени тоалетни.

    19:23 13.07.2026

  • 17 шекелка

    5 0 Отговор
    Дано да няма ирански метеорити към Тел Афиф, че в канализацията мирише много.

    19:24 13.07.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор
    Държа ви на мушка
    Не дадете ли урана, пак ви почвам.

    19:26 13.07.2026

  • 19 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    САЩ поемат контрола над корабоплаването в Ормузкия проток и всички преминаващи кораби ще плащат 20% включително и иранците

    Коментиран от #22

    19:29 13.07.2026

  • 20 Хаха

    4 0 Отговор
    Накрая Епщайнци се изнасят като бити Иираси от целия Персийски залив, а Тръмпоча обявява окончателна победа във войната.... с Виетнам!
    Следва зрелищно арестуване на действащ президент за обвинение в п.дофилия...

    19:29 13.07.2026

  • 21 По нова тв

    4 0 Отговор
    оная скумрия салич каза че едва 3 кораба са минали вчера при положение че доналдчо разправял че протока бил отворен. Щом тя дето е една от най-емблематичните мисирки казва само за 3 кораба положението за рижаво-оранжевия макак е трагично.

    19:30 13.07.2026

  • 22 ХАХАХА

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Пуси, ти ли си бе, пак си се дрогирал рано вечерта, трабанта върви ли?

    Коментиран от #23

    19:34 13.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 пазители

    0 0 Отговор
    пазители на протока !

    19:42 13.07.2026

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