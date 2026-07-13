Иран предупреди САЩ да не се месят в Ормузкия проток

Иран предупреди днес, че няма да допусне САЩ да се месят в управлението на стратегическия Ормузки проток. Това стана причина за нови военни действия в района, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Техеран „няма да позволи при никакви обстоятелства“ на САЩ да се месят в управлението на морския трафик през Ормузкия проток, заяви днес във видеосъобщение говорителят на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари. Той подчерта също, че Иран ще смята всяка проява на сътрудничество на страни от Залива с Вашингтон в Ормузкия проток за „акт на война“.

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че на САЩ ще „се плаща“ за защитата на Ормузкия проток и обяви, че ще „поеме контрола“ над стратегическия воден път.

„Ще станем пазители на протока“, каза Тръмп по „Фокс Нюз“. „Ще ни се заплаща за защитата му. Значителна сума“, добави той.