Гутериш изрази тревога от ескалацията в района на Персийския залив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес тревога от американските удари срещу Иран и от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток и съседните страни, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Франс прес, предава БТА.
Гутериш изрази „дълбоката си загриженост от ескалацията на новата военна конфронтация в района на Залива, по-специално от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток, американските удари срещу Ислямска република Иран и иранските атаки срещу цели в съседни страни“, каза Дюжарик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ся сучели от друга цицка геюропейците
22:11 13.07.2026
4 Гюро Михайлов
22:18 13.07.2026
5 Сатана Z
22:28 13.07.2026
6 Тоя дър...
22:30 13.07.2026
7 ПАРА ЗИТИ
22:50 13.07.2026
8 гутериш а бе то не от вчера
22:54 13.07.2026