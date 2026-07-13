Гутериш изрази тревога от ескалацията в района на Персийския залив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес тревога от американските удари срещу Иран и от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток и съседните страни, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Гутериш изрази „дълбоката си загриженост от ескалацията на новата военна конфронтация в района на Залива, по-специално от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток, американските удари срещу Ислямска република Иран и иранските атаки срещу цели в съседни страни“, каза Дюжарик.