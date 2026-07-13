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Гутериш изрази тревога от ескалацията в района на Персийския залив

Гутериш изрази тревога от ескалацията в района на Персийския залив

13 Юли, 2026 22:15, обновена 13 Юли, 2026 22:08 473 8

  • антонио гутериш-
  • ескалация-
  • район-
  • персийски залив

ООН загрижена от американските удари по Иран и иранските атаки срещу кораби

Гутериш изрази тревога от ескалацията в района на Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес тревога от американските удари срещу Иран и от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток и съседните страни, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Гутериш изрази „дълбоката си загриженост от ескалацията на новата военна конфронтация в района на Залива, по-специално от иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток, американските удари срещу Ислямска република Иран и иранските атаки срещу цели в съседни страни“, каза Дюжарик.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ся сучели от друга цицка геюропейците

    6 0 Отговор
    Европа достигна рекордни обеми на покупки на руски газ в навечерието на влизането в сила на забраната за внос на гориво от Руската федерация. Британският вестник The Financial Times обръща внимание на този факт. Изданието отбелязва, че през първата половина на 2026 г. ЕС е закупил почти целия LNG от руския завод в Ямал: рекордни 9,89 милиона тона, което е с 18% повече от същия период миналата година. Според оценки, Европа е платила на Руската федерация около шест милиарда евро.

    22:11 13.07.2026

  • 4 Гюро Михайлов

    4 0 Отговор
    Крайно време е ООН да се закрие.

    22:18 13.07.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Иран унищожава военните съоръжения на Краварите в региона и на техните ятаци от монархиите.Бай Дончо е изкукуригал на тема война ,но го е страх да слезе на сушата където Иранците ще заровят американците на 2 метра под морското равнище.

    22:28 13.07.2026

  • 6 Тоя дър...

    2 0 Отговор
    тия подлизурко( 77г ), все се тревожи за .... които му плаща. Не го е срам !! ООН ... 99,99% само от търтеи.

    22:30 13.07.2026

  • 7 ПАРА ЗИТИ

    1 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛЕН НЕНУЖНИК НА ....ГЕНЕРАЛНО НЕНУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ

    22:50 13.07.2026

  • 8 гутериш а бе то не от вчера

    0 0 Отговор
    Ти сега ли го видя?

    22:54 13.07.2026

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