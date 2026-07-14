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ЕС отвори нова преговорна глава с Украйна по пътя към членството
  Тема: Украйна

ЕС отвори нова преговорна глава с Украйна по пътя към членството

14 Юли, 2026 14:49 640 26

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • членство-
  • преговори

В Брюксел започнаха разговори по темите за външните отношения, сигурността и отбраната, а Европейският съюз отчита нов напредък в процеса на присъединяване на Украйна.

ЕС отвори нова преговорна глава с Украйна по пътя към членството - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз откри нова преговорна глава в процеса на присъединяване на Украйна, което представлява пореден етап в дългосрочния път на страната към членство в Общността. Това съобщава ДПА, като отбелязва, че решението е знак за продължаващата подкрепа на ЕС за европейската интеграция на Киев въпреки продължаващата война, предава БТА.

Представители на Европейския съюз и Украйна започнаха преговори в Брюксел по главата, посветена на външните отношения, която обхваща общата търговска политика, както и въпросите на сигурността и отбраната. Новият етап беше официално обявен от ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че е важно настоящият политически импулс да бъде запазен и надграден. По думите му германското правителство подкрепя поетапната интеграция на Украйна в европейските структури.

Крихбаум припомни предложението на германския канцлер Фридрих Мерц, представено през май, за създаване на междинна форма на „асоциирано членство“. Според тази идея Украйна би могла да получи статут на наблюдател в институциите на ЕС още преди окончателното си присъединяване.

Предложението обаче беше посрещнато резервирано от украинския президент Володимир Зеленски. Киев изрази опасения, че подобен модел може да доведе до продължителен период на непълноправно участие в европейските институции. Зеленски подчерта, че целта на Украйна остава пълноправно и равноправно членство в Европейския съюз.

Процесът на присъединяване към ЕС е сложна и продължителна процедура, предназначена да гарантира, че страните кандидатки изпълняват всички политически, икономически и правни критерии за членство. Той включва 35 преговорни глави, като 33 от тях са обединени в шест тематични клъстера. Според настоящите оценки не се очаква Украйна да приключи успешно всички преговори преди следващото десетилетие.

Първият преговорен блок между ЕС и Украйна беше открит в средата на юни. Стартирането на втория блок се разглежда като важен сигнал, че реформите в страната напредват, след като процесът беше забавен в продължение на две години заради ветото на Унгария.

По-късно през деня Европейският съюз трябва да открие нова преговорна глава и с Молдова, която също има статут на страна кандидат за членство. Официалните преговори за присъединяване на Украйна и Молдова започнаха през юни 2024 г., след като Европейският съвет даде зелена светлина за старта на процеса.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 7 Отговор
    Мистър Кеш трябва да удари ветото и тук с общото удобрение на целия народ.

    14:50 14.07.2026

  • 2 Ъхъъъхъъ

    24 2 Отговор
    И така до края на света.

    Коментиран от #21

    14:50 14.07.2026

  • 3 Ники обича да пътува

    24 2 Отговор
    Укрите много главундрести ми се виждат.......като либеници сякаш

    Коментиран от #7

    14:51 14.07.2026

  • 4 Механик

    31 4 Отговор
    И кога ша ги приемаме? Поляците ОК ли са, че нещо се бяха напушили.
    Русия питахте ли? Кво рече Путин?
    Слушайте го какво казва, защото каквото каже, това става/

    Коментиран от #18

    14:51 14.07.2026

  • 5 хаха

    4 21 Отговор
    Севернокорейски чистачи на улици отказват работа в Русия поради ниски заплати | Оренбург, Оренбургска област
    Заглавията са генерирани от изкуствен интелект от Meta
    ‼️ Русия: „Севернокорейските чистачи на улици отказват да работят в Русия поради ниски заплати.“
    Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов: „Работниците от Северна Корея не биха се съгласили на 55 000 рубли. Заплатите там са два до три пъти по-високи“
    „просто не можем да си позволим заплатите“

    Тиху-миху блятенките!

    Коментиран от #15

    14:51 14.07.2026

  • 6 Дрън, дрън, че пляс

    21 2 Отговор
    Дрън, дрън ярина.

    14:52 14.07.2026

  • 7 Механик

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ники обича да пътува":

    Не си ли забелязал, че хората с ментален недостиг и специални потребности обикновено имат големи и криви глави.
    Ми това и укрите са такива. Тя, Природата изключения не прави.

    Коментиран от #17, #19

    14:53 14.07.2026

  • 8 Отворена глава,

    19 1 Отговор
    звучи като празна глава!

    14:53 14.07.2026

  • 9 На мандръсането вече

    20 1 Отговор
    членство ли му викат?

    14:54 14.07.2026

  • 10 име

    24 2 Отговор
    Украйна нито ЕССР ще види, нито НАТО, след като Русия си вземе Новорусия, т.е. квото си хареса, унгарците ще си приберат 500 хиляди малцинство, а с Полша ще има бартер Лвов за коридор към Калининград.

    Коментиран от #25

    14:55 14.07.2026

  • 11 Готов за бой

    2 19 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв ЕС не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #12

    14:56 14.07.2026

  • 12 Ами ако някой

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Готов за бой":

    иска да избяга на Изток какво ще правиш?

    Коментиран от #14

    14:58 14.07.2026

  • 13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    18 2 Отговор
    Вкарвайте Украйна в Европейския Съюз колкото се може по-скоро!
    Само така ще се закрие този фaшизoиден съюз колкото се може по-скоро.

    Нека да увеличат данъците от 10% на 20% за да плащаме Пръсъеднителните Фондове и да хрaнтутим укpаинците.
    Нека да се намалят двoйно пенсиите на абсолютно всички пенсионери за да се намерят пари за оръжията и възстановяването на Украйна.
    Нека да тръгнат бусовете да обикалят градовете и селата на България и да се ловят мъже за пyшечно месо.
    Тeриторията е населена с извънредно пpоcти фaшизoиди и изключително стpaхливи и овчeдушни кoнфoрмисти.
    Давайте, вкарвайте укpopайха до края на 2026г, през шaлтера ми е.
    Колкото имаше туристи по вашето море, толкова ще останат хора в тази скaпaна дъpжава.

    14:59 14.07.2026

  • 14 Готов за бой

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами ако някой":

    Ще се намажа с вазелин.

    14:59 14.07.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Представьте си какви заплати вземат в северна Корея.А оренбуржския губернатор вече е извикал бачкатори от африка- за Сега са 31 души.

    14:59 14.07.2026

  • 16 Частна Република България

    10 0 Отговор
    Реформите в страната напредват. Да. Така е. Става все по малка страната . :) :) :) :)

    14:59 14.07.2026

  • 17 Ники обича да пътува

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Така си е.. украинките са раждали ,раждат и ще раждат главоци за месната индустрия.

    15:01 14.07.2026

  • 18 Смешник

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Ха ха ха, това за Путя беше вица на деня. Я пак.

    15:01 14.07.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Казват ,че навремето Иван4 Грозни ,пращал там болни по главата и други такива.И там е имало эпидемия от сифилис - та така,хахахх

    15:01 14.07.2026

  • 20 Украйна в Европа,

    1 8 Отговор
    където й е мястото, Русия в Азия, където др. Си знае какво да прави!

    Европа и Украйна - световна сила.
    Русия- бананова република на Китай и Индия.

    15:03 14.07.2026

  • 21 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъхъъ":

    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Украйна, за да обсъди разширяването на ЕС и военната помощ, съобщава Politico .

    Според изданието посещението е насрочено за сряда, 15 юли.

    На 6 юли фон дер Лайен обеща на Киев ново финансиране за производство на дронове след ударите на руските въоръжени сили по украински предприятия за производство на дронове.

    15:03 14.07.2026

  • 22 Частна Република България

    4 0 Отговор
    Чисто теоретично,Европа не признава Крим за руски. Живеещите там и в другите превзети от Русия области в ЕС ли ще са? Питахте ли Путин?

    15:05 14.07.2026

  • 23 Световният хегемон

    0 5 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    15:06 14.07.2026

  • 24 Това ще бъде

    8 0 Отговор
    Последният пирон в ковчега на ЕС

    15:10 14.07.2026

  • 25 Андрей

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Цццц....тия влажни мечти ги слушам вече четири години и половина, всъщност дванайсет а реалността е че в Крим нема ток и свършва храната. А в страната Бензиноколонка свърши бензина. Егати майтапа.... Нема бензин бе.... Нема. Сигурно е решил да ни преподнесе поредния урок..... Един бивш или даже настоящ клоун и то дори не от Киев а от Кривой рог.... а тъкмо той ще приключи остатъчната империя на злото. Неведоми са пътищата Господни !
    Амин !

    15:12 14.07.2026

  • 26 Гошо

    6 0 Отговор
    А европейски морков-прав, показаха ли на украинците или за сега само картинки им дават да гледат

    15:16 14.07.2026

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