ЕС отвори нова преговорна глава с Украйна по пътя към членството

Европейският съюз откри нова преговорна глава в процеса на присъединяване на Украйна, което представлява пореден етап в дългосрочния път на страната към членство в Общността. Това съобщава ДПА, като отбелязва, че решението е знак за продължаващата подкрепа на ЕС за европейската интеграция на Киев въпреки продължаващата война, предава БТА.
Представители на Европейския съюз и Украйна започнаха преговори в Брюксел по главата, посветена на външните отношения, която обхваща общата търговска политика, както и въпросите на сигурността и отбраната. Новият етап беше официално обявен от ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС.
Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че е важно настоящият политически импулс да бъде запазен и надграден. По думите му германското правителство подкрепя поетапната интеграция на Украйна в европейските структури.
Крихбаум припомни предложението на германския канцлер Фридрих Мерц, представено през май, за създаване на междинна форма на „асоциирано членство“. Според тази идея Украйна би могла да получи статут на наблюдател в институциите на ЕС още преди окончателното си присъединяване.
Предложението обаче беше посрещнато резервирано от украинския президент Володимир Зеленски. Киев изрази опасения, че подобен модел може да доведе до продължителен период на непълноправно участие в европейските институции. Зеленски подчерта, че целта на Украйна остава пълноправно и равноправно членство в Европейския съюз.
Процесът на присъединяване към ЕС е сложна и продължителна процедура, предназначена да гарантира, че страните кандидатки изпълняват всички политически, икономически и правни критерии за членство. Той включва 35 преговорни глави, като 33 от тях са обединени в шест тематични клъстера. Според настоящите оценки не се очаква Украйна да приключи успешно всички преговори преди следващото десетилетие.
Първият преговорен блок между ЕС и Украйна беше открит в средата на юни. Стартирането на втория блок се разглежда като важен сигнал, че реформите в страната напредват, след като процесът беше забавен в продължение на две години заради ветото на Унгария.
По-късно през деня Европейският съюз трябва да открие нова преговорна глава и с Молдова, която също има статут на страна кандидат за членство. Официалните преговори за присъединяване на Украйна и Молдова започнаха през юни 2024 г., след като Европейският съвет даде зелена светлина за старта на процеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:50 14.07.2026
2 Ъхъъъхъъ
Коментиран от #21
14:50 14.07.2026
3 Ники обича да пътува
Коментиран от #7
14:51 14.07.2026
4 Механик
Русия питахте ли? Кво рече Путин?
Слушайте го какво казва, защото каквото каже, това става/
Коментиран от #18
14:51 14.07.2026
5 хаха
Заглавията са генерирани от изкуствен интелект от Meta
‼️ Русия: „Севернокорейските чистачи на улици отказват да работят в Русия поради ниски заплати.“
Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов: „Работниците от Северна Корея не биха се съгласили на 55 000 рубли. Заплатите там са два до три пъти по-високи“
„просто не можем да си позволим заплатите“
Тиху-миху блятенките!
Коментиран от #15
14:51 14.07.2026
6 Дрън, дрън, че пляс
14:52 14.07.2026
7 Механик
До коментар #3 от "Ники обича да пътува":Не си ли забелязал, че хората с ментален недостиг и специални потребности обикновено имат големи и криви глави.
Ми това и укрите са такива. Тя, Природата изключения не прави.
Коментиран от #17, #19
14:53 14.07.2026
8 Отворена глава,
14:53 14.07.2026
9 На мандръсането вече
14:54 14.07.2026
10 име
Коментиран от #25
14:55 14.07.2026
11 Готов за бой
Коментиран от #12
14:56 14.07.2026
12 Ами ако някой
До коментар #11 от "Готов за бой":иска да избяга на Изток какво ще правиш?
Коментиран от #14
14:58 14.07.2026
13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Само така ще се закрие този фaшизoиден съюз колкото се може по-скоро.
Нека да увеличат данъците от 10% на 20% за да плащаме Пръсъеднителните Фондове и да хрaнтутим укpаинците.
Нека да се намалят двoйно пенсиите на абсолютно всички пенсионери за да се намерят пари за оръжията и възстановяването на Украйна.
Нека да тръгнат бусовете да обикалят градовете и селата на България и да се ловят мъже за пyшечно месо.
Тeриторията е населена с извънредно пpоcти фaшизoиди и изключително стpaхливи и овчeдушни кoнфoрмисти.
Давайте, вкарвайте укpopайха до края на 2026г, през шaлтера ми е.
Колкото имаше туристи по вашето море, толкова ще останат хора в тази скaпaна дъpжава.
14:59 14.07.2026
14 Готов за бой
До коментар #12 от "Ами ако някой":Ще се намажа с вазелин.
14:59 14.07.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "хаха":Представьте си какви заплати вземат в северна Корея.А оренбуржския губернатор вече е извикал бачкатори от африка- за Сега са 31 души.
14:59 14.07.2026
16 Частна Република България
14:59 14.07.2026
17 Ники обича да пътува
До коментар #7 от "Механик":Така си е.. украинките са раждали ,раждат и ще раждат главоци за месната индустрия.
15:01 14.07.2026
18 Смешник
До коментар #4 от "Механик":Ха ха ха, това за Путя беше вица на деня. Я пак.
15:01 14.07.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Механик":Казват ,че навремето Иван4 Грозни ,пращал там болни по главата и други такива.И там е имало эпидемия от сифилис - та така,хахахх
15:01 14.07.2026
20 Украйна в Европа,
Европа и Украйна - световна сила.
Русия- бананова република на Китай и Индия.
15:03 14.07.2026
21 оня с коня
До коментар #2 от "Ъхъъъхъъ":Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Украйна, за да обсъди разширяването на ЕС и военната помощ, съобщава Politico .
Според изданието посещението е насрочено за сряда, 15 юли.
На 6 юли фон дер Лайен обеща на Киев ново финансиране за производство на дронове след ударите на руските въоръжени сили по украински предприятия за производство на дронове.
15:03 14.07.2026
22 Частна Република България
15:05 14.07.2026
23 Световният хегемон
15:06 14.07.2026
24 Това ще бъде
15:10 14.07.2026
25 Андрей
До коментар #10 от "име":Цццц....тия влажни мечти ги слушам вече четири години и половина, всъщност дванайсет а реалността е че в Крим нема ток и свършва храната. А в страната Бензиноколонка свърши бензина. Егати майтапа.... Нема бензин бе.... Нема. Сигурно е решил да ни преподнесе поредния урок..... Един бивш или даже настоящ клоун и то дори не от Киев а от Кривой рог.... а тъкмо той ще приключи остатъчната империя на злото. Неведоми са пътищата Господни !
Амин !
15:12 14.07.2026
26 Гошо
15:16 14.07.2026