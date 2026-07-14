ЕС отвори нова преговорна глава с Украйна по пътя към членството

Европейският съюз откри нова преговорна глава в процеса на присъединяване на Украйна, което представлява пореден етап в дългосрочния път на страната към членство в Общността. Това съобщава ДПА, като отбелязва, че решението е знак за продължаващата подкрепа на ЕС за европейската интеграция на Киев въпреки продължаващата война, предава БТА.

Представители на Европейския съюз и Украйна започнаха преговори в Брюксел по главата, посветена на външните отношения, която обхваща общата търговска политика, както и въпросите на сигурността и отбраната. Новият етап беше официално обявен от ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че е важно настоящият политически импулс да бъде запазен и надграден. По думите му германското правителство подкрепя поетапната интеграция на Украйна в европейските структури.

Крихбаум припомни предложението на германския канцлер Фридрих Мерц, представено през май, за създаване на междинна форма на „асоциирано членство“. Според тази идея Украйна би могла да получи статут на наблюдател в институциите на ЕС още преди окончателното си присъединяване.

Предложението обаче беше посрещнато резервирано от украинския президент Володимир Зеленски. Киев изрази опасения, че подобен модел може да доведе до продължителен период на непълноправно участие в европейските институции. Зеленски подчерта, че целта на Украйна остава пълноправно и равноправно членство в Европейския съюз.

Процесът на присъединяване към ЕС е сложна и продължителна процедура, предназначена да гарантира, че страните кандидатки изпълняват всички политически, икономически и правни критерии за членство. Той включва 35 преговорни глави, като 33 от тях са обединени в шест тематични клъстера. Според настоящите оценки не се очаква Украйна да приключи успешно всички преговори преди следващото десетилетие.

Първият преговорен блок между ЕС и Украйна беше открит в средата на юни. Стартирането на втория блок се разглежда като важен сигнал, че реформите в страната напредват, след като процесът беше забавен в продължение на две години заради ветото на Унгария.

По-късно през деня Европейският съюз трябва да открие нова преговорна глава и с Молдова, която също има статут на страна кандидат за членство. Официалните преговори за присъединяване на Украйна и Молдова започнаха през юни 2024 г., след като Европейският съвет даде зелена светлина за старта на процеса.