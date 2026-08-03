Имаме нужда от идеи! Пентагонът търси предложения от редовите войници за натиск срещу Техеран

Американските въоръжени сили призовават войниците за "креативни и нестандартни“ идеи за засилване на натиска срещу Иран, пише CNN, като се позовава на изтекъл имейл, пише Фокус.
Искането, отправено по имейл от висш офицер от командването, ръководещо операциите на президента Доналд Тръмп срещу Иран, гласи кратко: "Имаме нужда от идеи.“
"Търсим нови, креативни и неконвенционални начини да окажем натиск и да накажем Иран“, пише офицер от разузнавателния отдел на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в съобщение, изпратено в сряда до широк кръг от военни анализатори, твърди източник, запознат със съдържанието му. Втори източник също потвърждава, че миналата седмица висш американски офицер е търсил нови предложения за справяне с Техеран.
Тази молба в стил "краудсорсинг“, която според военни представители е необичайна за изпращане по имейл, е ясен знак за ограничените – и потенциално рисковани – възможности, с които разполага Тръмп, за да принуди Иран да приеме неговите условия. В търсене на алтернатива служителят от CENTCOM е инициирал електронната дискусия, за да види дали някой може да предложи по-добра стратегия. Вторият източник посочва, че командването разглежда всички опции и осъзнава необходимостта от преоценка на досегашния си курс.
"Централното командване на САЩ има дълга история в иновативното мислене“, заяви в официално изявление капитан Тимъти Хокинс, говорител на CENTCOM. "Адмирал Купър често се обръща към членовете на нашия екип, независимо от тяхното звание, за да постигнем възможно най-висока оперативна ефективност.“
Имейлът е изпратен преди заплахата на Тръмп за нови удари срещу Иран – намерение, от което той се отказа през уикенда след намесата на регионални лидери (включително престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман), които призоваха за деескалация.
От седмици САЩ извършват атаки срещу ирански цели, за да ограничат способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток и да го върнат на масата за преговори, но до момента няма изгледи за сделка.
Тръмп обмисля и ескалация на военната кампания – вероятно чрез възобновяване на масираните удари срещу останалите ирански ядрени съоръжения, за които той по-рано твърдеше, че са били "напълно унищожени“. Двама източници, запознати с военното планиране, потвърждават, че армията се подготвя за евентуални атаки срещу подземния комплекс "Пикакс Маунтин“ и други обекти, за които се предполага, че съдържат ядрен материал или оборудване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 язовирите
Коментиран от #3
20:38 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А на Израел и съюзниците
До коментар #1 от "язовирите":Системите за пречистване на морска вода за пиене.Бау...бау..
20:39 03.08.2026
4 Пентагонът:
Коментиран от #30
20:39 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ние пък българите ще
20:42 03.08.2026
9 Редови войник
Коментиран от #42
20:42 03.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пентагона да се изнася от целият регион
20:44 03.08.2026
12 Овчар
20:44 03.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Робот
Коментиран от #40
20:46 03.08.2026
17 оня с коня
Коментиран от #25, #29, #32
20:46 03.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха ха
Коментиран от #20
20:47 03.08.2026
20 Да се чете
До коментар #19 от "Ха ха ха":Висши военни. Извинявам се правописна грешка.
20:49 03.08.2026
21 Ще наказват те ....хм
20:49 03.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Вай майко мила
20:51 03.08.2026
24 Сатана Z
20:52 03.08.2026
25 Хе хе...
До коментар #17 от "оня с коня":Кръвното, кръвното пази розАв! Че лошите новини тепърва предстоят!
20:52 03.08.2026
26 Сатана Z
"Парите ваши - идеите наши"
20:53 03.08.2026
27 Те да знаете американските
20:53 03.08.2026
28 Иван
Коментиран от #36
20:53 03.08.2026
29 тъй, тъй
До коментар #17 от "оня с коня":Сега ни обясни в случая в какво се състои посегателството от страна на Иран срещу САЩ? В кой точно момент Иран нападна САЩ? Войната на територията на САЩ ли се води или на територията на Иран? Ако е на територията на Иран, тогава какво дири САЩ в Иран, че Иран да го нападне? И да ти припомня - преди САЩ и Израел да нападнат безпричинно Иран и да убият 168 деца, техният духовен лидер, невръстното му внуче и снаха му, през Ормузкия проток се преминаваше свободно без каквито и да било такси. Затварянето на протока и налагането на такси от страна на Иран, при това само за вражески кораби, стана след агресивното и с нищо непредизвикано нападение на Иран. В случая, според международното право, Иран има право да се отбранява както намери за добре. А НАТО да си натиска парцалите, че и без друго е тигър само на хартия.
Коментиран от #45
20:53 03.08.2026
30 Идея
До коментар #4 от "Пентагонът:":Просто е! Бомбардирайте Кремъл и ще изчезне тероризмът по света и у нас!
Коментиран от #31
20:54 03.08.2026
31 Простоси
До коментар #30 от "Идея":Само ти!
20:55 03.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не е ли престъпление
20:57 03.08.2026
34 Щирлиц
20:57 03.08.2026
35 най добрата идея е....
20:58 03.08.2026
36 Загоря ти
До коментар #28 от "Иван":дюнера!
20:58 03.08.2026
37 Точният отговор е
21:01 03.08.2026
38 СЛОНА
Коментиран от #41
21:03 03.08.2026
39 Дернев
21:05 03.08.2026
40 СЛОНА
До коментар #16 от "Робот":МОЖЕ И ДА СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ ДА СВЪРШИ И ТАЗ БЛАГА РАБОТА ,И ДА ДОДЕ БЛАГАТАВЕСТ,ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО....
21:05 03.08.2026
41 неразрах кво каза
До коментар #38 от "СЛОНА":ама си забий хобота в до пето
21:05 03.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Аз бих
21:18 03.08.2026
44 Нещо не се връзва тук
21:20 03.08.2026
45 оня с коня
До коментар #29 от "тъй, тъй":Невъзможно ми е даобяснявам каквото и да е на такива като тебе,нямам необходимия Капацитет.Има тука единЕкземпляр който усърдно пише с Моя ник и нетърпеливо иска АЕЦ-а да гръмнел- обърни се към него,той обича да обяснява и ще се зарадва на вниманието ти.
21:36 03.08.2026
46 Ирански доктор
21:49 03.08.2026
47 Българин
22:10 03.08.2026