Имаме нужда от идеи! Пентагонът търси предложения от редовите войници за натиск срещу Техеран

Американските въоръжени сили призовават войниците за "креативни и нестандартни“ идеи за засилване на натиска срещу Иран, пише CNN, като се позовава на изтекъл имейл, пише Фокус.

Искането, отправено по имейл от висш офицер от командването, ръководещо операциите на президента Доналд Тръмп срещу Иран, гласи кратко: "Имаме нужда от идеи.“

"Търсим нови, креативни и неконвенционални начини да окажем натиск и да накажем Иран“, пише офицер от разузнавателния отдел на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в съобщение, изпратено в сряда до широк кръг от военни анализатори, твърди източник, запознат със съдържанието му. Втори източник също потвърждава, че миналата седмица висш американски офицер е търсил нови предложения за справяне с Техеран.

Тази молба в стил "краудсорсинг“, която според военни представители е необичайна за изпращане по имейл, е ясен знак за ограничените – и потенциално рисковани – възможности, с които разполага Тръмп, за да принуди Иран да приеме неговите условия. В търсене на алтернатива служителят от CENTCOM е инициирал електронната дискусия, за да види дали някой може да предложи по-добра стратегия. Вторият източник посочва, че командването разглежда всички опции и осъзнава необходимостта от преоценка на досегашния си курс.

"Централното командване на САЩ има дълга история в иновативното мислене“, заяви в официално изявление капитан Тимъти Хокинс, говорител на CENTCOM. "Адмирал Купър често се обръща към членовете на нашия екип, независимо от тяхното звание, за да постигнем възможно най-висока оперативна ефективност.“

Имейлът е изпратен преди заплахата на Тръмп за нови удари срещу Иран – намерение, от което той се отказа през уикенда след намесата на регионални лидери (включително престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман), които призоваха за деескалация.

От седмици САЩ извършват атаки срещу ирански цели, за да ограничат способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток и да го върнат на масата за преговори, но до момента няма изгледи за сделка.

Тръмп обмисля и ескалация на военната кампания – вероятно чрез възобновяване на масираните удари срещу останалите ирански ядрени съоръжения, за които той по-рано твърдеше, че са били "напълно унищожени“. Двама източници, запознати с военното планиране, потвърждават, че армията се подготвя за евентуални атаки срещу подземния комплекс "Пикакс Маунтин“ и други обекти, за които се предполага, че съдържат ядрен материал или оборудване.