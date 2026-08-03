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Имаме нужда от идеи! Пентагонът търси предложения от редовите войници за натиск срещу Техеран

Имаме нужда от идеи! Пентагонът търси предложения от редовите войници за натиск срещу Техеран

3 Август, 2026 20:35 1 045 47

  • иран-
  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп

Централното командване на САЩ има дълга история в иновативното мислене, заяви в официално изявление капитан Тимъти Хокинс, говорител на CENTCOM

Имаме нужда от идеи! Пентагонът търси предложения от редовите войници за натиск срещу Техеран - 1
CNN CNN

Американските въоръжени сили призовават войниците за "креативни и нестандартни“ идеи за засилване на натиска срещу Иран, пише CNN, като се позовава на изтекъл имейл, пише Фокус.

Искането, отправено по имейл от висш офицер от командването, ръководещо операциите на президента Доналд Тръмп срещу Иран, гласи кратко: "Имаме нужда от идеи.“

"Търсим нови, креативни и неконвенционални начини да окажем натиск и да накажем Иран“, пише офицер от разузнавателния отдел на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в съобщение, изпратено в сряда до широк кръг от военни анализатори, твърди източник, запознат със съдържанието му. Втори източник също потвърждава, че миналата седмица висш американски офицер е търсил нови предложения за справяне с Техеран.

Тази молба в стил "краудсорсинг“, която според военни представители е необичайна за изпращане по имейл, е ясен знак за ограничените – и потенциално рисковани – възможности, с които разполага Тръмп, за да принуди Иран да приеме неговите условия. В търсене на алтернатива служителят от CENTCOM е инициирал електронната дискусия, за да види дали някой може да предложи по-добра стратегия. Вторият източник посочва, че командването разглежда всички опции и осъзнава необходимостта от преоценка на досегашния си курс.

"Централното командване на САЩ има дълга история в иновативното мислене“, заяви в официално изявление капитан Тимъти Хокинс, говорител на CENTCOM. "Адмирал Купър често се обръща към членовете на нашия екип, независимо от тяхното звание, за да постигнем възможно най-висока оперативна ефективност.“

Имейлът е изпратен преди заплахата на Тръмп за нови удари срещу Иран – намерение, от което той се отказа през уикенда след намесата на регионални лидери (включително престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман), които призоваха за деескалация.

От седмици САЩ извършват атаки срещу ирански цели, за да ограничат способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток и да го върнат на масата за преговори, но до момента няма изгледи за сделка.

Тръмп обмисля и ескалация на военната кампания – вероятно чрез възобновяване на масираните удари срещу останалите ирански ядрени съоръжения, за които той по-рано твърдеше, че са били "напълно унищожени“. Двама източници, запознати с военното планиране, потвърждават, че армията се подготвя за евентуални атаки срещу подземния комплекс "Пикакс Маунтин“ и други обекти, за които се предполага, че съдържат ядрен материал или оборудване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 язовирите

    6 20 Отговор
    електроцентрали,жп превоз,нпз

    Коментиран от #3

    20:38 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А на Израел и съюзниците

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "язовирите":

    Системите за пречистване на морска вода за пиене.Бау...бау..

    20:39 03.08.2026

  • 4 Пентагонът:

    21 5 Отговор
    "Търсим нови, креативни и неконвенционални начини да окажем натиск и да накажем Иран“....хахахаха Не е ли по лесно да накажат Тръмп ? Ама много да го накажат тоя палавник

    Коментиран от #30

    20:39 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ние пък българите ще

    20 6 Отговор
    търсим нови, креативни и неконвенционални начини да помогнем на Иран срещу вероломният агресор САЩ ...

    20:42 03.08.2026

  • 9 Редови войник

    20 5 Отговор
    Събратя от САЩ, направете като във филма "Смело сърце"! Изуйте гащите, и се наведете пред иранците!

    Коментиран от #42

    20:42 03.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пентагона да се изнася от целият регион

    17 5 Отговор
    И да не умуват

    20:44 03.08.2026

  • 12 Овчар

    15 5 Отговор
    Накрая и до чобаните ще опрете..! НЕЩАСТНИЦИ.!

    20:44 03.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Робот

    17 6 Отговор
    Най достойно за Дони е да се гръмне..!

    Коментиран от #40

    20:46 03.08.2026

  • 17 оня с коня

    9 20 Отговор
    Идеята е Елементарна и единствено Печеривша:НАТО да се намеси ЕФЕКТИВНО И РЕШИТЕЛНО,защото на практика затова е създаден тоя Пакт- ДА ЗАЩИТАВА Интересите на Членовете си от Чужди посегателства независимо дали са Военни или Финансови.Ще налага Иран на Белите хора морски Такси от по 2 млнДолара на всеки кораб със стока за Запада,които най-вече Европейците ще плащат за да се подсмихват Чалмите иронично докато броят "Приходите" мърморейки си на техния Език че Не е луд който яде Зелника,а който му го дава?И за да са сигурни че Далаверата им ще е Вечна,искат час по-скоро да се сдобият с АТОМ,който да размахат срещу разни бъдещи Недоволни от ситуацията!

    Коментиран от #25, #29, #32

    20:46 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха

    16 4 Отговор
    Хегсет уволни всички способни викши военни в Пентагона, сега питат редовите войници как да победят Иран. Смях в залата.

    Коментиран от #20

    20:47 03.08.2026

  • 20 Да се чете

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха":

    Висши военни. Извинявам се правописна грешка.

    20:49 03.08.2026

  • 21 Ще наказват те ....хм

    10 6 Отговор
    Мръсни терористи изперкали

    20:49 03.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вай майко мила

    15 5 Отговор
    Генерали и разведка да търси идея от редници...при този американски президент имам чувството че живея в паралелна вселена.

    20:51 03.08.2026

  • 24 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Тръмп загуби и тази война,освен ако не метне 10 ядерки по Иран и пак е съмнително

    20:52 03.08.2026

  • 25 Хе хе...

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Кръвното, кръвното пази розАв! Че лошите новини тепърва предстоят!

    20:52 03.08.2026

  • 26 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Остап Бендер би отговорил на бай Дончо така:
    "Парите ваши - идеите наши"

    20:53 03.08.2026

  • 27 Те да знаете американските

    12 3 Отговор
    редови войници направо пръщят от мозък

    20:53 03.08.2026

  • 28 Иван

    11 4 Отговор
    Търсят предложения, но трябва да са срещу Техеран. Срещу сатанинския Тел Авив не се приемат предложения.

    Коментиран от #36

    20:53 03.08.2026

  • 29 тъй, тъй

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Сега ни обясни в случая в какво се състои посегателството от страна на Иран срещу САЩ? В кой точно момент Иран нападна САЩ? Войната на територията на САЩ ли се води или на територията на Иран? Ако е на територията на Иран, тогава какво дири САЩ в Иран, че Иран да го нападне? И да ти припомня - преди САЩ и Израел да нападнат безпричинно Иран и да убият 168 деца, техният духовен лидер, невръстното му внуче и снаха му, през Ормузкия проток се преминаваше свободно без каквито и да било такси. Затварянето на протока и налагането на такси от страна на Иран, при това само за вражески кораби, стана след агресивното и с нищо непредизвикано нападение на Иран. В случая, според международното право, Иран има право да се отбранява както намери за добре. А НАТО да си натиска парцалите, че и без друго е тигър само на хартия.

    Коментиран от #45

    20:53 03.08.2026

  • 30 Идея

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пентагонът:":

    Просто е! Бомбардирайте Кремъл и ще изчезне тероризмът по света и у нас!

    Коментиран от #31

    20:54 03.08.2026

  • 31 Простоси

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Идея":

    Само ти!

    20:55 03.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не е ли престъпление

    8 3 Отговор
    Да се помага на терористи и военнопрестъпници ? После и войничетата ли трябва да бъдат съдени ?

    20:57 03.08.2026

  • 34 Щирлиц

    3 2 Отговор
    Да пуснат бради!Да сложат чалми и да се внедрят в гвардията!

    20:57 03.08.2026

  • 35 най добрата идея е....

    8 3 Отговор
    Събирайте чукалата и кой от де е.

    20:58 03.08.2026

  • 36 Загоря ти

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    дюнера!

    20:58 03.08.2026

  • 37 Точният отговор е

    6 3 Отговор
    Да направят преврат и да арестуват Тръмп. Може и да не го арестуват а направо да го приключат

    21:01 03.08.2026

  • 38 СЛОНА

    4 2 Отговор
    МЛАДЕЖТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТДАВА НА ВОЙНИЦИ В АРМИЯТА ,-ЗА ДА НЯМА ВОЙНИНЕ ТРЯБВА ДА ИМА ВОЙНИЦИ!!!

    Коментиран от #41

    21:03 03.08.2026

  • 39 Дернев

    2 1 Отговор
    По добре ги прати да гасят пожарите, че могат да ти подпалят цялата страна малко по малко.

    21:05 03.08.2026

  • 40 СЛОНА

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Робот":

    МОЖЕ И ДА СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ ДА СВЪРШИ И ТАЗ БЛАГА РАБОТА ,И ДА ДОДЕ БЛАГАТАВЕСТ,ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО....

    21:05 03.08.2026

  • 41 неразрах кво каза

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "СЛОНА":

    ама си забий хобота в до пето

    21:05 03.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Аз бих

    1 1 Отговор
    се обърнал към Бог и идеите на Христос за справяне с враговете - любов към неприятеля, благославяне, молитва и отказ от отмъщение, защото те са доказали през вековете, че работят в полза на хората. И как иначе, като идват от Създателя на нашия /морален/ свят. Идеите на Дявола са точно обратните - измама и полуистини, изкушение, разделение, съмнение и отчаяние.

    21:18 03.08.2026

  • 44 Нещо не се връзва тук

    1 1 Отговор
    Тръмп обяви победа над Иран...а сега помощ от редоваците за идея как? Поне старата школа президенти като Джералд Форд можеха да си признаят загубата и да се изнесът от Виетнам...а Тръмпи е като тиктокър сегашните..... все едно Джей Пол с голямата уста ама Джошуа му направи метално чене.

    21:20 03.08.2026

  • 45 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "тъй, тъй":

    Невъзможно ми е даобяснявам каквото и да е на такива като тебе,нямам необходимия Капацитет.Има тука единЕкземпляр който усърдно пише с Моя ник и нетърпеливо иска АЕЦ-а да гръмнел- обърни се към него,той обича да обяснява и ще се зарадва на вниманието ти.

    21:36 03.08.2026

  • 46 Ирански доктор

    2 1 Отговор
    Бате Дони, бате Дони. Запек няма да те гони.

    21:49 03.08.2026

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    Циркът пристигна,но по голям цирк от англосаксонския няма

    22:10 03.08.2026