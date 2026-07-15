Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Der Spiegel: Коалицията на желаещите е безсилна да постигне прекратяване на огъня в Украйна
  Тема: Украйна

Der Spiegel: Коалицията на желаещите е безсилна да постигне прекратяване на огъня в Украйна

15 Юли, 2026 04:37, обновена 15 Юли, 2026 04:40 1 171 21

  • коалиция на желаещите-
  • украйна-
  • русия

Анализът на германското списание разкрива защо западната военна помощ за Киев боксува и какви са причините за политическата парализа.

Der Spiegel: Коалицията на желаещите е безсилна да постигне прекратяване на огъня в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната коалиция на желаещите остава напълно безсилна да наложи прекратяване на огъня в Украйна и да реализира дългосрочните си стратегически цели. Това се посочва в извънреден политически анализ на авторитетното германско списание Der Spiegel, публикуван в ранните часове на деня.

Въпреки провеждането на високопоставени дипломатически срещи и демонстрираното в Париж символично единство, реалността на фронта показва дълбока парализа сред съюзниците на Киев.

Още новини от Украйна

Защо западната военна подкрепа за Украйна боксува?

Според коментаторите на „Шпигел“, основните причини за неуспеха на коалицията да спре руската офанзива се коренят в три критични фактора:

  • Критичен недостиг на ПВО системи: Налице е остър дефицит на модерни противовъздушни комплекси за защита на украинското небе.
  • Вътрешна политическа парализа: Финансовата и военна помощ от Запада се бави заради вътрешнополитически борби в ключови държави донори.
  • Липса на стратегически консенсус: Страните от НАТО и ЕС нямат единно виждане за условията за мир и бъдещата архитектура за сигурност.

Търсенето на „оръжие-чудо“ и умората от войната

В материала на германското издание се подчертава, че европейските и американските лидери са изчерпали инструментите си за реален дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Вместо да осигурят необходимия мащаб от конвенционално въоръжение и боеприпаси, партньорите на Украйна по-скоро разчитат на единични доставки на скъпоструващи оръжия, очаквайки те да действат като „оръжие-чудо“ на бойното поле.

Ситуацията се усложнява допълнително от растящата умора от войната в световен мащаб. Засилващият се натиск от страна на вътрешната опозиция в западните демокрации прави вземането на бързи и координирани решения в подкрепа на Киев почти невъзможно. Това обрича опитите за налагане на мир и прекратяване на огъня на траен неуспех.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    36 31 Отговор
    коалиция на малоумниците

    05:01 15.07.2026

  • 7 Браво на Украйна !

    28 34 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Украинската армия освободи над 120 квадратни километра в Днепропетровска област...Подразделения на 425-ти отделен щурмови полк "Скала“ на украинската армия е освободил шест населени места в Днепропетровска област - Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. В съобщението на военните се уточнява, че дълбочината на пробива е 25 километра. Нанесени са критични загуби на руската 120-та дивизия на морската пехота и подразделения на 68-ми армейски корпус.

    Коментиран от #18

    05:06 15.07.2026

  • 8 Госあ

    31 29 Отговор
    Еврея и шайката му контролират 5% от Донбас, които Путин иска. Колко хора трябва да умрат за тях ??? А сделката ЕС без НАТО и превъоръжаване на Украйна, мисля че е съвсем резонна и разумна. Путин трябва да поиска и процес срещу зловещото джудже довело до ескалация и толкова жертви ! Единствено еврея е виновен ! Кой какво му е подшушнал, никой не го интересува.

    05:08 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    27 2 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!!!

    05:25 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Миро

    19 4 Отговор
    Никой не възприема тази коалиция, като коалиция за мир. По-скоро, като коалиция за война срещу Русия. И наистина, откакто тя се създаде, има големи успехи в това отношение. Войната се пренесе в Русия, дроновете нанасят поражения на икономиката, ескалацията е факт,мирът изглежда все по-далече.

    Коментиран от #14

    05:37 15.07.2026

  • 14 Госあ

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Миро":

    Единствено украинския президент може да прекрати тази война. Каквито бяха обещанията на белоноско, но всъщност той я ескалира с всички възможни средства. Отговорността е единствено негова. Западните лисици може да се облизват отстрани, но решението е единствено негово.

    05:41 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нексус":

    Явно добре плащат! Вижда се тук сериозна финансова обезпеченост. И много картова и хакерска организация.

    06:21 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Украйна !":

    Рано е пии си лекарствата!

    06:36 15.07.2026

  • 19 Вижте

    6 1 Отговор
    И най-глупавия вижда че Русия воюва с НАТО. Тази организация от отбранителна се превърна в търговска. За пари е всичко. Тия дето са се събрали искат от 200 години да плячкосват руските ресурси. Най-голямата заплаха на САЩ е съюз между европа и Русия.

    06:39 15.07.2026

  • 20 Они

    2 1 Отговор
    Не мога да разбера какво желаят. Коалиция на желаищите. Какво означава това? Хора с ръце покрити с кръв и празни глави.

    06:57 15.07.2026

  • 21 Абе

    0 0 Отговор
    Каквото и да правят , няма хора.....

    07:06 15.07.2026