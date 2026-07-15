Международната коалиция на желаещите остава напълно безсилна да наложи прекратяване на огъня в Украйна и да реализира дългосрочните си стратегически цели. Това се посочва в извънреден политически анализ на авторитетното германско списание Der Spiegel, публикуван в ранните часове на деня.

Въпреки провеждането на високопоставени дипломатически срещи и демонстрираното в Париж символично единство, реалността на фронта показва дълбока парализа сред съюзниците на Киев.

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Защо западната военна подкрепа за Украйна боксува?

Според коментаторите на „Шпигел“, основните причини за неуспеха на коалицията да спре руската офанзива се коренят в три критични фактора:

Критичен недостиг на ПВО системи: Налице е остър дефицит на модерни противовъздушни комплекси за защита на украинското небе.

Налице е остър дефицит на модерни противовъздушни комплекси за защита на украинското небе. Вътрешна политическа парализа: Финансовата и военна помощ от Запада се бави заради вътрешнополитически борби в ключови държави донори.

Финансовата и военна помощ от Запада се бави заради вътрешнополитически борби в ключови държави донори. Липса на стратегически консенсус: Страните от НАТО и ЕС нямат единно виждане за условията за мир и бъдещата архитектура за сигурност.

Търсенето на „оръжие-чудо“ и умората от войната

В материала на германското издание се подчертава, че европейските и американските лидери са изчерпали инструментите си за реален дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Вместо да осигурят необходимия мащаб от конвенционално въоръжение и боеприпаси, партньорите на Украйна по-скоро разчитат на единични доставки на скъпоструващи оръжия, очаквайки те да действат като „оръжие-чудо“ на бойното поле.

Ситуацията се усложнява допълнително от растящата умора от войната в световен мащаб. Засилващият се натиск от страна на вътрешната опозиция в западните демокрации прави вземането на бързи и координирани решения в подкрепа на Киев почти невъзможно. Това обрича опитите за налагане на мир и прекратяване на огъня на траен неуспех.