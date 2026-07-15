Международната коалиция на желаещите остава напълно безсилна да наложи прекратяване на огъня в Украйна и да реализира дългосрочните си стратегически цели. Това се посочва в извънреден политически анализ на авторитетното германско списание Der Spiegel, публикуван в ранните часове на деня.
Въпреки провеждането на високопоставени дипломатически срещи и демонстрираното в Париж символично единство, реалността на фронта показва дълбока парализа сред съюзниците на Киев.
Защо западната военна подкрепа за Украйна боксува?
Според коментаторите на „Шпигел“, основните причини за неуспеха на коалицията да спре руската офанзива се коренят в три критични фактора:
- Критичен недостиг на ПВО системи: Налице е остър дефицит на модерни противовъздушни комплекси за защита на украинското небе.
- Вътрешна политическа парализа: Финансовата и военна помощ от Запада се бави заради вътрешнополитически борби в ключови държави донори.
- Липса на стратегически консенсус: Страните от НАТО и ЕС нямат единно виждане за условията за мир и бъдещата архитектура за сигурност.
Търсенето на „оръжие-чудо“ и умората от войната
В материала на германското издание се подчертава, че европейските и американските лидери са изчерпали инструментите си за реален дипломатически и военен натиск върху Кремъл. Вместо да осигурят необходимия мащаб от конвенционално въоръжение и боеприпаси, партньорите на Украйна по-скоро разчитат на единични доставки на скъпоструващи оръжия, очаквайки те да действат като „оръжие-чудо“ на бойното поле.
Ситуацията се усложнява допълнително от растящата умора от войната в световен мащаб. Засилващият се натиск от страна на вътрешната опозиция в западните демокрации прави вземането на бързи и координирани решения в подкрепа на Киев почти невъзможно. Това обрича опитите за налагане на мир и прекратяване на огъня на траен неуспех.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 пешо
05:01 15.07.2026
7 Браво на Украйна !
До коментар #1 от "хе хе":Украинската армия освободи над 120 квадратни километра в Днепропетровска област...Подразделения на 425-ти отделен щурмови полк "Скала“ на украинската армия е освободил шест населени места в Днепропетровска област - Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. В съобщението на военните се уточнява, че дълбочината на пробива е 25 километра. Нанесени са критични загуби на руската 120-та дивизия на морската пехота и подразделения на 68-ми армейски корпус.
Коментиран от #18
05:06 15.07.2026
8 Госあ
05:08 15.07.2026
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11 Анонимен
05:25 15.07.2026
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13 Миро
Коментиран от #14
05:37 15.07.2026
14 Госあ
До коментар #13 от "Миро":Единствено украинския президент може да прекрати тази война. Каквито бяха обещанията на белоноско, но всъщност той я ескалира с всички възможни средства. Отговорността е единствено негова. Западните лисици може да се облизват отстрани, но решението е единствено негово.
05:41 15.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Така е!
До коментар #9 от "Нексус":Явно добре плащат! Вижда се тук сериозна финансова обезпеченост. И много картова и хакерска организация.
06:21 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мунчо
До коментар #7 от "Браво на Украйна !":Рано е пии си лекарствата!
06:36 15.07.2026
19 Вижте
06:39 15.07.2026
20 Они
06:57 15.07.2026
21 Абе
07:06 15.07.2026