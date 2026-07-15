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Иран обяви нов удар срещу военновъздушната база Ал-Азрак в Йордания

Иран обяви нов удар срещу военновъздушната база Ал-Азрак в Йордания

15 Юли, 2026 05:30, обновена 15 Юли, 2026 05:34 653 2

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Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви масиран обстрел като възмездие срещу САЩ; Аман съобщава за прехванати ракети в йорданското въздушно пространство.

Иран обяви нов удар срещу военновъздушната база Ал-Азрак в Йордания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт в Близкия изток навлезе в нова критична фаза, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран съобщи за извършването на нов удар срещу военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания, използвана активно от американските въоръжени сили.

Според информация на иранската агенция Фарс, Aerospace Force на ислямската република е изстреляла вълна от балистични ракети и безпилотни апарати, насочени към командните центрове и хангарите на американската база.

Позицията на Техеран: Операция „Наср“ и ултиматум към САЩ

В официално изявление, разпространено от държавните медии в Иран, се посочва, че атаката е част от продължаващите ответни действия срещу американските военни обекти в региона. Иранската страна твърди, че „Ал-Азрак“ се използва от Вашингтон като плацдарм за изстрелване на въздушни удари срещу цели на иранска територия.

Официални представители на IRGC отправиха и директно предупреждение:

„Ако агресията на терористичната армия на САЩ се повтори, нито една друга американска база в региона няма да бъде пощадена от нашия тежък огън.“

Иранските медии допълват, че Техеран призовава йорданския народ да изиска незабавното премахване на чуждестранните военни бази от територията на кралството.

Реакцията на Йордания и Вашингтон

Йорданските въоръжени сили потвърдиха за сериозно нарушаване на въздушното си пространство от страна на Иран. Според официалния доклад на държавната информационна агенция Petra, системите за противовъздушна отбрана на кралството са прихванали и свалили по-голямата част от иранските ракети. Властите в Аман съобщават за паднали отломки, но към този час няма официално потвърдени данни за сериозни разрушения на инфраструктурата или за жертви сред военнослужещите.

От своя страна, Централното командване на САЩ засили мерките за сигурност във всички свои бази в Близкия изток, докато американските сили продължават въздушните патрули и блокадата в стратегическия Ормузки проток.

Икономически последици и риск от регионална война

Новата ескалация веднага се отрази на международните пазари. Цената на суровия петрол сорт Брент на световните борси отбеляза нов скок, надхвърляйки 86 долара за барел поради опасения от пълна блокада на енергийните доставки през Залива.

Международни анализатори предупреждават, че превръщането на Йордания в директна арена на сблъсък между Вашингтон и Техеран може да въвлече умерените арабски държави в мащабна регионална война с непредвидими последици за глобалната сигурност.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Доналд Дък, патарок

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    Адашко, кой те караше да се правиш на мъж! Те сега ще ядеш ...

    05:39 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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