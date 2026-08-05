Нова балистична атака срещу Киев: Пожари в града

В ранните часове на 5 август 2026 г., руските сили предприеха поредна масирана балистична атака срещу Киев и околния регион.
Нападението предизвика мощни експлозии и сериозни пожари в столицата, като задейства незабавни спасителни операции.
Какво се случи в Киев тази нощ?
Около 00:20 ч. местно време ВВС на Украйна издадоха спешно предупреждение за заплаха от балистични ракети. Множество взривове отекнаха в различни части на града в рамките на следващите 20 минути. Журналисти на място съобщават за поне три до четири преки балистични удара.
Кметът на Киев, Витали Кличко, потвърди чрез официалния си канал в Telegram, че противовъздушната отбрана на Украйна (ПВО) е влязла в интензивен бой, за да отблъсне нападението. По думите му: „Киев и регионът са под балистична атака. Още ракети летят към града“.
Щети и пожари в украинската столица
Падащите отломки и директните попадения предизвикаха мащабни пожари в няколко административни и жилищни района на Киев:
- Район Оболонски: Регистриран е удар по нежилищни площи и повредена офис сграда.
- Район Подолски и Голосеевски: Възникнали са пожари в складови бази.
- Район Святошински: Има данни за сериозни щети по жилищни постройки.
Спешните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) работят на терен за овладяване на огъня и издирване на пострадали под отломките. Към 01:30 ч. българско време точният брой на жертвите и ранените все още се изяснява от местната администрация.
Ескалация на въздушната война през август 2026 г.
Тази среднощна атака се случва само четири дни след друго разрушително нападение на 1 август, при което загинаха 9 души, а десетки бяха ранени в столицата. Според анализи на Kyiv Independent и Reuters, Русия засилва натиска с бързи балистични оръжия, за да се възползва от критичния недостиг на ракети-прехващачи за западните системи Patriot в Украйна.
Военни експерти отбелязват, че интензивността на въздушните удари над Украйна е достигнала рекордни нива през последното тримесечие, като Москва разчита на ускорено вътрешно производство на ракети „Искандер“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 наще шикалкавещи продажници
Коментиран от #2, #20, #22
01:21 05.08.2026
2 Само питам
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":A Тръмп знае ли го това?
Коментиран от #17
01:24 05.08.2026
3 зИленски
01:24 05.08.2026
4 az СВО Победа 81
1. За около 20 мин. се съобщава за 20 "кацания" на ракети в Киев.
2. Пожарите наистина са мощни и апокалиптични! Горят складови и промишлени обекти с военна продукция.
3. Не се наблюдава работа на ПВО.
Коментиран от #5
01:31 05.08.2026
5 az СВО Победа 81
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ударите продължават в момента....
Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.
Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.
01:35 05.08.2026
6 Анонимен
01:43 05.08.2026
7 az СВО Победа 81
Особенно зрелищна и страшна глетка!
01:47 05.08.2026
8 Чочо
Коментиран от #15
01:47 05.08.2026
9 Някой да се е съмнявал, че
№ 1- не ти се отдава да мислиш!
01:52 05.08.2026
10 az СВО Победа 81
Уверено, мощно и точно!
Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.
Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
Украинското ПВО като такова отсъства напълно.
01:56 05.08.2026
11 az СВО Победа 81
01:59 05.08.2026
12 Анониме
02:02 05.08.2026
13 И никой не казва
Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.
02:02 05.08.2026
14 Пак да питам
Коментиран от #19
02:03 05.08.2026
15 И аз приветствам руската атака
До коментар #8 от "Чочо":Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
Зеленски вече явно е на трета магистрала.
Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!
02:04 05.08.2026
16 анони
02:05 05.08.2026
17 Само отговарям
До коментар #2 от "Само питам":Тръмп не стреля по жилищни сгради.
Коментиран от #21
02:05 05.08.2026
18 az СВО Победа 81
02:06 05.08.2026
19 То Това е като
До коментар #14 от "Пак да питам":Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
Че ааакаме.
02:07 05.08.2026
20 Много ти знае шикалката
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":колко натюфци са били таргетирани.
А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.
02:08 05.08.2026
21 Прав си
До коментар #17 от "Само отговарям":Той направо унищожава анклави.
Газа е пример!
02:09 05.08.2026
22 Кина
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!
02:09 05.08.2026