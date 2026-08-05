Нова балистична атака срещу Киев: Пожари в града

В ранните часове на 5 август 2026 г., руските сили предприеха поредна масирана балистична атака срещу Киев и околния регион.

Нападението предизвика мощни експлозии и сериозни пожари в столицата, като задейства незабавни спасителни операции.

Какво се случи в Киев тази нощ?

Около 00:20 ч. местно време ВВС на Украйна издадоха спешно предупреждение за заплаха от балистични ракети. Множество взривове отекнаха в различни части на града в рамките на следващите 20 минути. Журналисти на място съобщават за поне три до четири преки балистични удара.

Кметът на Киев, Витали Кличко, потвърди чрез официалния си канал в Telegram, че противовъздушната отбрана на Украйна (ПВО) е влязла в интензивен бой, за да отблъсне нападението. По думите му: „Киев и регионът са под балистична атака. Още ракети летят към града“.

Щети и пожари в украинската столица

Падащите отломки и директните попадения предизвикаха мащабни пожари в няколко административни и жилищни района на Киев:

Район Оболонски : Регистриран е удар по нежилищни площи и повредена офис сграда.

: Регистриран е удар по нежилищни площи и повредена офис сграда. Район Подолски и Голосеевски : Възникнали са пожари в складови бази.

: Възникнали са пожари в складови бази. Район Святошински: Има данни за сериозни щети по жилищни постройки.

Спешните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) работят на терен за овладяване на огъня и издирване на пострадали под отломките. Към 01:30 ч. българско време точният брой на жертвите и ранените все още се изяснява от местната администрация.

Ескалация на въздушната война през август 2026 г.

Тази среднощна атака се случва само четири дни след друго разрушително нападение на 1 август, при което загинаха 9 души, а десетки бяха ранени в столицата. Според анализи на Kyiv Independent и Reuters, Русия засилва натиска с бързи балистични оръжия, за да се възползва от критичния недостиг на ракети-прехващачи за западните системи Patriot в Украйна.

Военни експерти отбелязват, че интензивността на въздушните удари над Украйна е достигнала рекордни нива през последното тримесечие, като Москва разчита на ускорено вътрешно производство на ракети „Искандер“