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Нова балистична атака срещу Киев: Пожари в града
  Тема: Украйна

Нова балистична атака срещу Киев: Пожари в града

5 Август, 2026 01:11, обновена 5 Август, 2026 01:37 1 194 22

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  • русия

Русия атакува украинската столица с ракети, задействана е ПВО

Нова балистична атака срещу Киев: Пожари в града - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 5 август 2026 г., руските сили предприеха поредна масирана балистична атака срещу Киев и околния регион.

Нападението предизвика мощни експлозии и сериозни пожари в столицата, като задейства незабавни спасителни операции.

Какво се случи в Киев тази нощ?

Около 00:20 ч. местно време ВВС на Украйна издадоха спешно предупреждение за заплаха от балистични ракети. Множество взривове отекнаха в различни части на града в рамките на следващите 20 минути. Журналисти на място съобщават за поне три до четири преки балистични удара.

Кметът на Киев, Витали Кличко, потвърди чрез официалния си канал в Telegram, че противовъздушната отбрана на Украйна (ПВО) е влязла в интензивен бой, за да отблъсне нападението. По думите му: „Киев и регионът са под балистична атака. Още ракети летят към града“.

Щети и пожари в украинската столица

Падащите отломки и директните попадения предизвикаха мащабни пожари в няколко административни и жилищни района на Киев:

  • Район Оболонски: Регистриран е удар по нежилищни площи и повредена офис сграда.
  • Район Подолски и Голосеевски: Възникнали са пожари в складови бази.
  • Район Святошински: Има данни за сериозни щети по жилищни постройки.

Спешните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) работят на терен за овладяване на огъня и издирване на пострадали под отломките. Към 01:30 ч. българско време точният брой на жертвите и ранените все още се изяснява от местната администрация.

Ескалация на въздушната война през август 2026 г.

Тази среднощна атака се случва само четири дни след друго разрушително нападение на 1 август, при което загинаха 9 души, а десетки бяха ранени в столицата. Според анализи на Kyiv Independent и Reuters, Русия засилва натиска с бързи балистични оръжия, за да се възползва от критичния недостиг на ракети-прехващачи за западните системи Patriot в Украйна.

Военни експерти отбелязват, че интензивността на въздушните удари над Украйна е достигнала рекордни нива през последното тримесечие, като Москва разчита на ускорено вътрешно производство на ракети „Искандер“


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наще шикалкавещи продажници

    5 21 Отговор
    Каквото и да кажете, прокремълисти, няма как да бъде извъртяно, удари по цивилни посред нощите си е държавен тероризъм. Едно е да се таргетира генерал в ресторант, друго е цял град да бъде тероризиран.

    Коментиран от #2, #20, #22

    01:21 05.08.2026

  • 2 Само питам

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    A Тръмп знае ли го това?

    Коментиран от #17

    01:24 05.08.2026

  • 3 зИленски

    13 6 Отговор
    Иначе нашата 40 дневна наказателна операция е много успешна

    01:24 05.08.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    Накратко:

    1. За около 20 мин. се съобщава за 20 "кацания" на ракети в Киев.

    2. Пожарите наистина са мощни и апокалиптични! Горят складови и промишлени обекти с военна продукция.

    3. Не се наблюдава работа на ПВО.

    Коментиран от #5

    01:31 05.08.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ударите продължават в момента....

    Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.

    Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.

    01:35 05.08.2026

  • 6 Анонимен

    7 2 Отговор
    Кви са тия "складови" бази, бе?!

    01:43 05.08.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    "Кацат" и Искандер-и с касетъчни бойни глави.

    Особенно зрелищна и страшна глетка!

    01:47 05.08.2026

  • 8 Чочо

    7 1 Отговор
    Благодаря за прекрасните новини

    Коментиран от #15

    01:47 05.08.2026

  • 9 Някой да се е съмнявал, че

    5 1 Отговор
    Москва няма да смаже Киев за напвдението на мирни жители на плажа?
    № 1- не ти се отдава да мислиш!

    01:52 05.08.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Руснаците бият с Циркон-и.
    Уверено, мощно и точно!

    Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.

    Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
    Украинското ПВО като такова отсъства напълно.

    01:56 05.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Бие се не само по Киев, но и по цели в Киевска област.

    01:59 05.08.2026

  • 12 Анониме

    2 1 Отговор
    Кой беше Тръмп? Оня, дето си тръгва с краварската армия от Близкия изток на ак ан :))))))))))

    02:02 05.08.2026

  • 13 И никой не казва

    2 1 Отговор
    в какво са се целии руснаците. А дали са го уцелили знаем, че е грехота да се напише!

    Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.

    02:02 05.08.2026

  • 14 Пак да питам

    1 1 Отговор
    Абе защо съюзниците на Украйна принудиха зеления да изтегли заеми , да купи бомби от тях а сега му казват че бомби НЯМА..??

    Коментиран от #19

    02:03 05.08.2026

  • 15 И аз приветствам руската атака

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чочо":

    Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
    Зеленски вече явно е на трета магистрала.
    Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!

    02:04 05.08.2026

  • 16 анони

    1 1 Отговор
    Време е Fire Point и всички фабрики за оръжие, ракети или дронове да горят

    02:05 05.08.2026

  • 17 Само отговарям

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Тръмп не стреля по жилищни сгради.

    Коментиран от #21

    02:05 05.08.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Здраво тричане тече!

    02:06 05.08.2026

  • 19 То Това е като

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да питам":

    Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
    Че ааакаме.

    02:07 05.08.2026

  • 20 Много ти знае шикалката

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    колко натюфци са били таргетирани.
    А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.

    02:08 05.08.2026

  • 21 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Той направо унищожава анклави.
    Газа е пример!

    02:09 05.08.2026

  • 22 Кина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!

    02:09 05.08.2026

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