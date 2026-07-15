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Енергийната система на Куба бе напълно изключена

Енергийната система на Куба бе напълно изключена

15 Юли, 2026 09:19 1 304 26

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  • хавана

Правителството обвинява отчасти за кризата американското търговско ембарго и други санкции, наложени от Вашингтон

Енергийната система на Куба бе напълно изключена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Куба беше засегната от трето национално прекъсване на електроснабдяването в цялата страна в рамките на седмица, заяви снощи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

“Енергийната система е напълно изключена”, съобщи Министерството в социалната мрежа Екс, добавяйки, че процедурите за възстановяване на електроподаването са задействани.

По-късно ведомството съобщи, че повреда в блок на топлоелектрическа централа е довела до прекъсването на националната електропреносна мрежа. Електричеството е възстановено поетапно в няколко части на страната, добави то.

Куба беше засегната от национално прекъсване на електроснабдяването в петък и на 6 юли, припомня Ройтерс. Управляваният от социалистическо правителство остров страда от тежка енергийна криза заради амортизираната си инфраструктура и петролното ембарго, наложено от САЩ преди няколко месеца.

Много от топлоелектрическите централи на страната, повечето от които строени преди десетилетия, често получават повреди, а горивото за производство на електроенергия има недостиг.

Правителството обвинява отчасти за кризата американското търговско ембарго и други санкции, наложени от Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп през януари заплаши да наложи мита на страните, които изнасят гориво за Куба. Доставките на гориво от чужбина след това почти спряха. Островът може да покрие само част от нуждите си от петрол.

Вашингтон използва различни мерки за натиск в опит да принуди острова да се отвори икономически и политически в съответствие с неговите желания. В понеделник САЩ добавиха Министерството на туризма на Куба - ключов стълб на кубинската икономика - към списъка със санкции.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    21 20 Отговор
    До това води комунизЪма и слабият управленчески елит,който така и не разбра къде геополитически се намира Куба....Отделно такава е помоща на Русия...никаква..

    09:21 15.07.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    18 10 Отговор
    Хаяско ще им прати ток и бензин.

    09:23 15.07.2026

  • 3 ЗЛО

    19 15 Отговор
    СадистАЩ!

    09:23 15.07.2026

  • 4 Ъъъ

    25 13 Отговор
    Абе какво стана с Венецуела и венецуелците, 6 месеца след като диктаторът Мадуро беше отвлечен? По-добре ли заживяха сега? Увеличиха ли им се доходите? Намаля ли инфлацията? За един приятел питам....🤔

    Коментиран от #5, #8

    09:25 15.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    мчи не разбира се! като се научите да ЛА ПАТ Е/ тогава и матушка РФ ще ви помогне

    Коментиран от #13, #19

    09:32 15.07.2026

  • 6 Логичният

    13 17 Отговор
    завършек на комунизма. Като няма кой да ги изхранва отвънка, като свършат "парите на другите", комунизмът винаги катастрофира. Така стана и в БНР -- живяхме на дотации от СССР в замяна на политическо угодничество, но когато самият СССР катастрфорира икономически, приключихме и ние.
    И винаги "загниващият запад" трябва да идва да ги спасява от глад.

    Коментиран от #14

    09:34 15.07.2026

  • 7 Фен

    14 6 Отговор
    Поредната пълномащабна война на НАТО...

    09:35 15.07.2026

  • 8 Да благодарят

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    на ФАЩисаните.
    Над 50 год. санкции от говедарите. Тормоз и нацизъм над тях. Геноцид над тоя народ. Пфууу.

    09:35 15.07.2026

  • 9 Дик диверсанта

    7 14 Отговор
    Всеки опит за величие на блатната кочина русия и нейните подопечни, в които е изнасяла революция завършва с купони за продукти и с ограничени енергийни ресурси.
    При бае ви тошо спомняте ли си режима на тока?
    Ако беше продължил да безчинства над българския народ щяхме да сме като Куба.

    Коментиран от #15

    09:35 15.07.2026

  • 10 Иво

    5 5 Отговор
    Такива са новините от целия свят,, ДО КОГА
    САЩ санкционираха кубинската държавна петролна компания,САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба, Военна компания, управляваща паралелна държава в Куба, е в центъра на преговорите с Тръмп за бъдещето на острова

    09:37 15.07.2026

  • 11 Фори

    9 1 Отговор
    В Куба не им трябва електричество или нефт.Там е вечно лято.Цял живот по долни гащи , няма зима от палмата все пада по нещо.Даже няма и да усетят че нямат ток.

    09:38 15.07.2026

  • 12 Серп и молот,

    9 8 Отговор
    мраз и голод. Венсеремоса не е по-различен. Само комунистите могат да оставят Русия, Венецуела и Куба без бензин, Никарагуа без кафе, Северна Корея без ориз, а Куба и без захар и ток.

    Коментиран от #16

    09:42 15.07.2026

  • 13 Що бе?

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти като ги ЛА ПА ШЕ, зле ли ти беше?

    09:43 15.07.2026

  • 14 В Куба има петрол

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "Логичният":

    А западните хиени винаги са се изхранвали с чужди ресурси. Колонизатори и пирати, убиват чуждите деца да дебелеят техните джендърчета. С кръвта и потта на хорицата .......

    Коментиран от #22, #23

    09:45 15.07.2026

  • 15 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    А кой изнесе революцията в Русия навремето?

    09:48 15.07.2026

  • 16 провинциалист

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Серп и молот,":

    Кои точно комунисти, щото напр. нашите комунисти станаха капиталисти и евроатлантици.

    Коментиран от #18

    09:49 15.07.2026

  • 17 Смър на сащ, ес, израел и украйна

    0 5 Отговор
    смър на еврастите в територията

    09:55 15.07.2026

  • 18 Ей тия са комунистите

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    дето са ми наблъскали минусите когато им казваш истината в очите, има все оше прекалено много от тях. Нищо че се наричат мениджъри, евроатлантици и глобалисти - важна за тях е марфата.

    Коментиран от #26

    09:56 15.07.2026

  • 19 Хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гуги, хвани си някой руснак за гадже и се кротни малко, че тая твоя гейташкаистерия почва да става досадна😉

    09:58 15.07.2026

  • 20 Как беше крилатата глупост

    5 1 Отговор
    на др.Ленин:

    Електрификация + съветска власт = комунизъм!

    09:58 15.07.2026

  • 21 руски Социализъм

    4 2 Отговор
    Приятелите на Фашистка русия са в такова състояние!

    10:02 15.07.2026

  • 22 в Куба има руска власт

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "В Куба има петрол":

    руския комунизъм /корупция в Куба разсипа Държавата!

    10:05 15.07.2026

  • 23 Няма

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "В Куба има петрол":

    петрол в Куба, разчитаха на танкери от Венецуела и на помощи от Русия. Затова сега като спря петролът и останаха на тъмно. САЩ няма какво да откраднат от тези прошляци дори и да искат.

    10:06 15.07.2026

  • 24 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Навремето братският Съветски съюз отпуска пари на Куба да построи електростанции. Вместо това там вдигат хотели. В Куба, с подходящ климат и достатъчно младо население, не достигат плодове и зеленчуци, яйца и месо. Вместо да работят, пеят и танцуват. Накрая лошата Америка им виновна. И са готови на всичко, за да се преселят там.

    10:13 15.07.2026

  • 25 Браво

    1 0 Отговор
    Комунизма е възтържествувал в Куба.

    10:18 15.07.2026

  • 26 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ей тия са комунистите":

    Ако обясниш и защо им казваш комунисти, цена няма да имаш. Ще те улесня - има ли разлика между българските комунисти и българските капиталисти/евроатлантици?

    10:30 15.07.2026