Енергийната система на Куба бе напълно изключена

Куба беше засегната от трето национално прекъсване на електроснабдяването в цялата страна в рамките на седмица, заяви снощи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
“Енергийната система е напълно изключена”, съобщи Министерството в социалната мрежа Екс, добавяйки, че процедурите за възстановяване на електроподаването са задействани.
По-късно ведомството съобщи, че повреда в блок на топлоелектрическа централа е довела до прекъсването на националната електропреносна мрежа. Електричеството е възстановено поетапно в няколко части на страната, добави то.
Куба беше засегната от национално прекъсване на електроснабдяването в петък и на 6 юли, припомня Ройтерс. Управляваният от социалистическо правителство остров страда от тежка енергийна криза заради амортизираната си инфраструктура и петролното ембарго, наложено от САЩ преди няколко месеца.
Много от топлоелектрическите централи на страната, повечето от които строени преди десетилетия, често получават повреди, а горивото за производство на електроенергия има недостиг.
Правителството обвинява отчасти за кризата американското търговско ембарго и други санкции, наложени от Вашингтон.
Американският президент Доналд Тръмп през януари заплаши да наложи мита на страните, които изнасят гориво за Куба. Доставките на гориво от чужбина след това почти спряха. Островът може да покрие само част от нуждите си от петрол.
Вашингтон използва различни мерки за натиск в опит да принуди острова да се отвори икономически и политически в съответствие с неговите желания. В понеделник САЩ добавиха Министерството на туризма на Куба - ключов стълб на кубинската икономика - към списъка със санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривоверен алкаш
09:21 15.07.2026
2 Дон Корлеоне
09:23 15.07.2026
3 ЗЛО
09:23 15.07.2026
4 Ъъъ
Коментиран от #5, #8
09:25 15.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Ъъъ":мчи не разбира се! като се научите да ЛА ПАТ Е/ тогава и матушка РФ ще ви помогне
Коментиран от #13, #19
09:32 15.07.2026
6 Логичният
И винаги "загниващият запад" трябва да идва да ги спасява от глад.
Коментиран от #14
09:34 15.07.2026
7 Фен
09:35 15.07.2026
8 Да благодарят
До коментар #4 от "Ъъъ":на ФАЩисаните.
Над 50 год. санкции от говедарите. Тормоз и нацизъм над тях. Геноцид над тоя народ. Пфууу.
09:35 15.07.2026
9 Дик диверсанта
При бае ви тошо спомняте ли си режима на тока?
Ако беше продължил да безчинства над българския народ щяхме да сме като Куба.
Коментиран от #15
09:35 15.07.2026
10 Иво
САЩ санкционираха кубинската държавна петролна компания,САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба, Военна компания, управляваща паралелна държава в Куба, е в центъра на преговорите с Тръмп за бъдещето на острова
09:37 15.07.2026
11 Фори
09:38 15.07.2026
12 Серп и молот,
Коментиран от #16
09:42 15.07.2026
13 Що бе?
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти като ги ЛА ПА ШЕ, зле ли ти беше?
09:43 15.07.2026
14 В Куба има петрол
До коментар #6 от "Логичният":А западните хиени винаги са се изхранвали с чужди ресурси. Колонизатори и пирати, убиват чуждите деца да дебелеят техните джендърчета. С кръвта и потта на хорицата .......
Коментиран от #22, #23
09:45 15.07.2026
15 провинциалист
До коментар #9 от "Дик диверсанта":А кой изнесе революцията в Русия навремето?
09:48 15.07.2026
16 провинциалист
До коментар #12 от "Серп и молот,":Кои точно комунисти, щото напр. нашите комунисти станаха капиталисти и евроатлантици.
Коментиран от #18
09:49 15.07.2026
17 Смър на сащ, ес, израел и украйна
09:55 15.07.2026
18 Ей тия са комунистите
До коментар #16 от "провинциалист":дето са ми наблъскали минусите когато им казваш истината в очите, има все оше прекалено много от тях. Нищо че се наричат мениджъри, евроатлантици и глобалисти - важна за тях е марфата.
Коментиран от #26
09:56 15.07.2026
19 Хаха
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гуги, хвани си някой руснак за гадже и се кротни малко, че тая твоя гейташкаистерия почва да става досадна😉
09:58 15.07.2026
20 Как беше крилатата глупост
Електрификация + съветска власт = комунизъм!
09:58 15.07.2026
21 руски Социализъм
10:02 15.07.2026
22 в Куба има руска власт
До коментар #14 от "В Куба има петрол":руския комунизъм /корупция в Куба разсипа Държавата!
10:05 15.07.2026
23 Няма
До коментар #14 от "В Куба има петрол":петрол в Куба, разчитаха на танкери от Венецуела и на помощи от Русия. Затова сега като спря петролът и останаха на тъмно. САЩ няма какво да откраднат от тези прошляци дори и да искат.
10:06 15.07.2026
24 Наблюдател
10:13 15.07.2026
25 Браво
10:18 15.07.2026
26 провинциалист
До коментар #18 от "Ей тия са комунистите":Ако обясниш и защо им казваш комунисти, цена няма да имаш. Ще те улесня - има ли разлика между българските комунисти и българските капиталисти/евроатлантици?
10:30 15.07.2026