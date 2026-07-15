Енергийната система на Куба бе напълно изключена

Куба беше засегната от трето национално прекъсване на електроснабдяването в цялата страна в рамките на седмица, заяви снощи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

“Енергийната система е напълно изключена”, съобщи Министерството в социалната мрежа Екс, добавяйки, че процедурите за възстановяване на електроподаването са задействани.

По-късно ведомството съобщи, че повреда в блок на топлоелектрическа централа е довела до прекъсването на националната електропреносна мрежа. Електричеството е възстановено поетапно в няколко части на страната, добави то.

Куба беше засегната от национално прекъсване на електроснабдяването в петък и на 6 юли, припомня Ройтерс. Управляваният от социалистическо правителство остров страда от тежка енергийна криза заради амортизираната си инфраструктура и петролното ембарго, наложено от САЩ преди няколко месеца.

Много от топлоелектрическите централи на страната, повечето от които строени преди десетилетия, често получават повреди, а горивото за производство на електроенергия има недостиг.

Правителството обвинява отчасти за кризата американското търговско ембарго и други санкции, наложени от Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп през януари заплаши да наложи мита на страните, които изнасят гориво за Куба. Доставките на гориво от чужбина след това почти спряха. Островът може да покрие само част от нуждите си от петрол.

Вашингтон използва различни мерки за натиск в опит да принуди острова да се отвори икономически и политически в съответствие с неговите желания. В понеделник САЩ добавиха Министерството на туризма на Куба - ключов стълб на кубинската икономика - към списъка със санкции.