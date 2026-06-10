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САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба

САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба

10 Юни, 2026 19:41 1 536 41

  • куба-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Американският министър на отбраната също добави, че според него Иран би постъпил неразумно, ако продължи да предизвиква САЩ

САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи предупреждение към кубинското правителство, като заяви, че снабдяването с оръжия, способни да достигнат територията на САЩ или американската военноморска база в Гуантанамо, Куба, би довело до конфликт, след който комунистическото правителство в Хавана ще падне, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

На посещение в базата в Гуантанамо Хегсет изнесе реч пред американските военнослужещи и подчерта, че въпреки предупреждението си все още се надява на конструктивни отношения между Вашингтон и Хавана.

"Би било неразумно кубинското правителство да се стреми да получи достъп до оръжия, които могат да достигнат тази база или територията на САЩ", каза той, без да уточни за какви конкретно оръжейни системи става въпрос.

По думите му подобна стъпка би провокирала конфронтация, която Куба нито желае, нито би могла да издържи. "Нито една държава в света не може да се сравнява с възможностите на САЩ", добави Хегсет.

Американският министър на отбраната също добави, че според него Иран би постъпил неразумно, ако продължи да предизвиква САЩ, визирайки ударите на Вашингтон през нощта в отговор на сваления американски хеликоптер "Апачи".

"На този етап това са отбранителни удари, чиято цел е да гарантират защитата на нашите хора. Отново подчертавам - Иран не бива да предприема по-нататъшни действия срещу нас".

По думите му Тръмп се стреми към споразумение с Техеран, но не просто към каквото и да било споразумение, а към "наистина добро споразумение в интерес на американския народ", което да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    11 43 Отговор
    Мдаааа,на САЩ взе да му писва вече.

    19:43 10.06.2026

  • 2 кой му дреме

    18 5 Отговор
    утре може и дай боже да сме ние !

    19:45 10.06.2026

  • 3 сащисан кравар

    47 8 Отговор
    Ми то Гуантанамо и с прашка могат да го обстрелват, така че злите кравари просто търсят повод и слаб противник да се правят на мъже след поредния провал в Персийския залив! Впрочем то Гуантанамо си е на Куба те чий го дирят там!?

    Коментиран от #7

    19:47 10.06.2026

  • 4 Също като

    24 2 Отговор
    това в Иран, нали?

    19:48 10.06.2026

  • 5 Белла чао

    42 7 Отговор
    Демоничната западна империя е към своя залез. Да живее революцията! Да живее свободната воля на народите!

    19:51 10.06.2026

  • 6 Тръмп

    8 11 Отговор
    Ще им разтакова ..таковата на лондонсити
    Путин и Тръмп преобръщат Епохата

    19:55 10.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "сащисан кравар":

    плащат си и са ТАМ!!РФ що я няма?///скоро ще спрат и да плащат

    Коментиран от #26

    19:55 10.06.2026

  • 8 Ах ,ах

    25 6 Отговор
    Не успяха при лъва ,сега плашат гаргите

    Коментиран от #17

    19:56 10.06.2026

  • 9 На дядо Дони Куба му е толкова нужна

    9 20 Отговор
    Колкото на дядо Володя сринатия до основи Донбас.

    Коментиран от #15, #38

    19:56 10.06.2026

  • 10 Българин

    5 30 Отговор
    След като Тръмп унищожи с решителен ядрен удар аятоласите, кубинските комунисти само ще избягат от Хавана!

    19:56 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 7777

    33 4 Отговор
    Няма ли кой да спре тея пирати.

    19:59 10.06.2026

  • 13 рубио

    30 3 Отговор
    Истински бандити тия янки!

    20:01 10.06.2026

  • 14 Ха-ха

    29 2 Отговор
    Тези нали така свалиха и правителството на Иран и кво стана? А 2014-та г. свалиха Янукович и сложиха хазари на власт в Киев и стана голямо мазало... Където САЩ се намесят, все проблеми създават! Ама не се отказват да се бъркат, дето не им е работата!

    20:04 10.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 14 Отговор

    До коментар #9 от "На дядо Дони Куба му е толкова нужна":

    хора , които бачкат за по 20 долара ,християни , са нужни и на нас!всичките кубинци , които познавам -работливи хора , нито един не се завърна в Куба ,или поне не го направи доброволно

    20:06 10.06.2026

  • 16 Гост

    27 3 Отговор
    Старите ciganski номера на ЦРУ. Свалят правителства, организират преврати, месят се във вътрешни политики на суверенни нации. Сащ са се самозабравили. Изживяват се като господарите на света.

    Коментиран от #22

    20:10 10.06.2026

  • 17 Гост

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ах ,ах":

    Ама, ако и гаргите ги набият?

    Коментиран от #25

    20:12 10.06.2026

  • 18 Тръмпоча

    20 2 Отговор
    - Понабиха ме иранците. Ще се направя на мъж пред кубинците, да вдигна рейтинга, че и Мешания взе да ми се репчи на гюрултия.

    20:15 10.06.2026

  • 19 Хулиган

    11 2 Отговор
    начи като ми се добие някой, пробвам първо цветните, ако разбера, че те мен ще набият се фърлям върху някой по-малък и по слаб, щото ми се бие някой и иначе ще си разваля репутацията.

    20:16 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха

    7 1 Отговор
    Няма вече от кой да крадат и ще си ядат фашкиите 😀

    20:20 10.06.2026

  • 22 абе

    1 8 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    никви господари, но се застраховат, че на Тръмп ранчото е на 130км от Куба. А и самите кубинци са се насадили след комунизма вече в някаква феодална система...

    20:23 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    13 1 Отговор
    От къде накъде те ще определят какво да е правителството на Куба? Що Куба не определя правителството на САЩ? И какво правят в окупираният Гуантанамо Бей и водещият се преди там лагер за политически затворници, където влизат без съд и присъда? Преди са плащали наем за територията там. Да си изплатят за времето и да се разкарат от тази кубинска територия!

    20:25 10.06.2026

  • 25 Ах ,ах

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    😂ще стане интересно. Дано.

    20:26 10.06.2026

  • 26 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Плащали са до първата година на Кастро като президент. След това той е отказал и е трябвало да напуснат, което не правят.

    20:27 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Щото

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Си неграмотен

    20:40 10.06.2026

  • 29 Куба е Територия

    0 8 Отговор
    ТЕРИТОРИЯ НА САЩ .

    И никой не може да промени това .

    20:45 10.06.2026

  • 30 ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ

    1 4 Отговор
    КУБА И КРИМ ?

    БЕНЗИН НЕТЪ.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ

    20:46 10.06.2026

  • 31 ТРЪМП НАШ

    1 4 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ОЩЕ ЛИ Е ВАШ

    АГЕНТ КРАСНОВ

    УШАНКИ ВЪШЛИВИ ?

    ПУТИН КОЛКО УБЕДЕН
    БЕШЕ ЧЕ ДО ЛЯТОТО
    НА 2025 ГОДИНА
    САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ.

    ТОГАВА ВСИЧКИ РУСФИЛКИ РЕВЯХА :

    ТРЪМП НАШ

    20:49 10.06.2026

  • 32 Възраждане

    3 4 Отговор
    СВОБОДА за Кубинският народ! Стига фашистко РОБСТВО!
    Слава ТР ЪМП

    20:50 10.06.2026

  • 33 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Ако Вова Пу тин не помогне на другарите в Куба, ще излезете е наистина пе дал

    20:52 10.06.2026

  • 34 Фидел Кастро

    3 2 Отговор
    Путинееее, памаги!

    Коментиран от #37

    20:52 10.06.2026

  • 35 УрСульо

    1 0 Отговор
    Хроники от войните в 21 век:

    ...Искал той да бара Куба
    но налапал топла буба...

    20:54 10.06.2026

  • 36 Йордан

    2 0 Отговор
    Сега пък Куба им пречи на краварите,има ли държава в света която да не им пречи с нещо?

    20:55 10.06.2026

  • 37 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Фидел Кастро":

    Се крие от Фламинго.
    Как да помогне?

    20:58 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Техния е министър на войната

    1 0 Отговор
    А не на отбраната!

    21:00 10.06.2026

  • 40 ПУТИН

    0 2 Отговор
    Щял да Помага на Куба
    Със Гориво ,

    А не може да Помогне на Крим .

    Добре ли с Акъла
    Ботокса!

    21:00 10.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.