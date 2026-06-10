САЩ заплашиха да свалят правителството в Куба

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи предупреждение към кубинското правителство, като заяви, че снабдяването с оръжия, способни да достигнат територията на САЩ или американската военноморска база в Гуантанамо, Куба, би довело до конфликт, след който комунистическото правителство в Хавана ще падне, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
На посещение в базата в Гуантанамо Хегсет изнесе реч пред американските военнослужещи и подчерта, че въпреки предупреждението си все още се надява на конструктивни отношения между Вашингтон и Хавана.
"Би било неразумно кубинското правителство да се стреми да получи достъп до оръжия, които могат да достигнат тази база или територията на САЩ", каза той, без да уточни за какви конкретно оръжейни системи става въпрос.
По думите му подобна стъпка би провокирала конфронтация, която Куба нито желае, нито би могла да издържи. "Нито една държава в света не може да се сравнява с възможностите на САЩ", добави Хегсет.
Американският министър на отбраната също добави, че според него Иран би постъпил неразумно, ако продължи да предизвиква САЩ, визирайки ударите на Вашингтон през нощта в отговор на сваления американски хеликоптер "Апачи".
"На този етап това са отбранителни удари, чиято цел е да гарантират защитата на нашите хора. Отново подчертавам - Иран не бива да предприема по-нататъшни действия срещу нас".
По думите му Тръмп се стреми към споразумение с Техеран, но не просто към каквото и да било споразумение, а към "наистина добро споразумение в интерес на американския народ", което да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ....
19:43 10.06.2026
2 кой му дреме
19:45 10.06.2026
3 сащисан кравар
Коментиран от #7
19:47 10.06.2026
4 Също като
19:48 10.06.2026
5 Белла чао
19:51 10.06.2026
6 Тръмп
Путин и Тръмп преобръщат Епохата
19:55 10.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "сащисан кравар":плащат си и са ТАМ!!РФ що я няма?///скоро ще спрат и да плащат
Коментиран от #26
19:55 10.06.2026
8 Ах ,ах
Коментиран от #17
19:56 10.06.2026
9 На дядо Дони Куба му е толкова нужна
Коментиран от #15, #38
19:56 10.06.2026
10 Българин
19:56 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 7777
19:59 10.06.2026
13 рубио
20:01 10.06.2026
14 Ха-ха
20:04 10.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "На дядо Дони Куба му е толкова нужна":хора , които бачкат за по 20 долара ,християни , са нужни и на нас!всичките кубинци , които познавам -работливи хора , нито един не се завърна в Куба ,или поне не го направи доброволно
20:06 10.06.2026
16 Гост
Коментиран от #22
20:10 10.06.2026
17 Гост
До коментар #8 от "Ах ,ах":Ама, ако и гаргите ги набият?
Коментиран от #25
20:12 10.06.2026
18 Тръмпоча
20:15 10.06.2026
19 Хулиган
20:16 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха
20:20 10.06.2026
22 абе
До коментар #16 от "Гост":никви господари, но се застраховат, че на Тръмп ранчото е на 130км от Куба. А и самите кубинци са се насадили след комунизма вече в някаква феодална система...
20:23 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой
20:25 10.06.2026
25 Ах ,ах
До коментар #17 от "Гост":😂ще стане интересно. Дано.
20:26 10.06.2026
26 Някой
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Плащали са до първата година на Кастро като президент. След това той е отказал и е трябвало да напуснат, което не правят.
20:27 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Щото
До коментар #11 от "Абе":Си неграмотен
20:40 10.06.2026
29 Куба е Територия
И никой не може да промени това .
20:45 10.06.2026
30 ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ
БЕНЗИН НЕТЪ.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ
20:46 10.06.2026
31 ТРЪМП НАШ
ОЩЕ ЛИ Е ВАШ
АГЕНТ КРАСНОВ
УШАНКИ ВЪШЛИВИ ?
ПУТИН КОЛКО УБЕДЕН
БЕШЕ ЧЕ ДО ЛЯТОТО
НА 2025 ГОДИНА
САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ.
ТОГАВА ВСИЧКИ РУСФИЛКИ РЕВЯХА :
ТРЪМП НАШ
20:49 10.06.2026
32 Възраждане
Слава ТР ЪМП
20:50 10.06.2026
33 Атина Палада
20:52 10.06.2026
34 Фидел Кастро
Коментиран от #37
20:52 10.06.2026
35 УрСульо
...Искал той да бара Куба
но налапал топла буба...
20:54 10.06.2026
36 Йордан
20:55 10.06.2026
37 Путин
До коментар #34 от "Фидел Кастро":Се крие от Фламинго.
Как да помогне?
20:58 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Техния е министър на войната
21:00 10.06.2026
40 ПУТИН
Със Гориво ,
А не може да Помогне на Крим .
Добре ли с Акъла
Ботокса!
21:00 10.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.