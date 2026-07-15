Тръмп: Вярвам, че Путин е готов да сключи сделка за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Коментарът беше направен в интервю за телевизия Fox News, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

В отговор на въпрос относно контактите си с руския държавен глава Тръмп заяви: „Мисля, че е готов за сделка.“ Интервюто е записано ден по-рано и беше излъчено днес.

Изказването идва в момент, когато дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта продължават, но без видим напредък към постигане на примирие или мирно споразумение. От началото на войната администрацията на Тръмп нееднократно е заявявала, че търси възможности за прекратяване на бойните действия чрез преговори между Москва и Киев.

В същото време информация, цитирана от Ройтерс, поставя под съмнение перспективите за бърз дипломатически пробив. Трима източници, определени като близки до Кремъл, твърдят, че руският президент Владимир Путин не приема призивите за започване на мирни преговори с Украйна и вероятно ще продължи или дори ще засили военните действия.

До момента Кремъл не е коментирал официално тези твърдения. Москва продължава да заявява, че е готова за преговори, но при условия, които Киев и западните му партньори определят като неприемливи. От своя страна Украйна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да бъде основано на възстановяването на териториалната ѝ цялост и зачитането на международното право.

Разминаването между публичните оценки на Вашингтон и информацията, идваща от източници, близки до Кремъл, показва колко сложни остават перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта. Въпреки периодичните сигнали за възможни преговори, бойните действия продължават, а международната общност продължава да търси пътища за деескалация.