Тръмп: Вярвам, че Путин е готов да сключи сделка за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Коментарът беше направен в интервю за телевизия Fox News, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
В отговор на въпрос относно контактите си с руския държавен глава Тръмп заяви: „Мисля, че е готов за сделка.“ Интервюто е записано ден по-рано и беше излъчено днес.
Изказването идва в момент, когато дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта продължават, но без видим напредък към постигане на примирие или мирно споразумение. От началото на войната администрацията на Тръмп нееднократно е заявявала, че търси възможности за прекратяване на бойните действия чрез преговори между Москва и Киев.
В същото време информация, цитирана от Ройтерс, поставя под съмнение перспективите за бърз дипломатически пробив. Трима източници, определени като близки до Кремъл, твърдят, че руският президент Владимир Путин не приема призивите за започване на мирни преговори с Украйна и вероятно ще продължи или дори ще засили военните действия.
До момента Кремъл не е коментирал официално тези твърдения. Москва продължава да заявява, че е готова за преговори, но при условия, които Киев и западните му партньори определят като неприемливи. От своя страна Украйна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да бъде основано на възстановяването на териториалната ѝ цялост и зачитането на международното право.
Разминаването между публичните оценки на Вашингтон и информацията, идваща от източници, близки до Кремъл, показва колко сложни остават перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта. Въпреки периодичните сигнали за възможни преговори, бойните действия продължават, а международната общност продължава да търси пътища за деескалация.
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1 Соске
Коментиран от #34, #42
15:58 15.07.2026
2 ДА ЗА 24 ЧАСА
16:00 15.07.2026
3 Сачма
16:01 15.07.2026
4 Ха-ха
Коментиран от #25
16:01 15.07.2026
5 койдазнай
Тя ще завърше само и единствено с поражението на нацисткия агресор.
Други варианти няма.
Коментиран от #12, #29, #40
16:01 15.07.2026
6 руската мечка
Коментиран от #69
16:02 15.07.2026
7 В Киев за три дни
Коментиран от #11, #16, #55
16:03 15.07.2026
8 име
16:04 15.07.2026
9 Смях в залата
😆
Коментиран от #17, #35
16:04 15.07.2026
10 Мишел
Коментиран от #13, #60
16:05 15.07.2026
11 име
До коментар #7 от "В Киев за три дни":Колко скоро, щото тpoла деса-стоян още 2014 каза Русия скоро, до няколко месеца, няма да съществува?!
Коментиран от #20, #22
16:06 15.07.2026
12 Скоро ще е
До коментар #5 от "койдазнай":Когато ти станеш китайски ИМПЕРАТОР.
16:07 15.07.2026
13 Без име
До коментар #10 от "Мишел":Путин поне почеса ли го?
16:08 15.07.2026
14 Анонимен
16:08 15.07.2026
15 Kaлпазанин
16:08 15.07.2026
16 вторая в мире
До коментар #7 от "В Киев за три дни":Пета година пуца бандерите нон-стоп. За разлика от первая, която пуца 3 седмици и после три месеца тихо, че свършиха патроните.
Коментиран от #26
16:09 15.07.2026
17 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #9 от "Смях в залата":Прав е Лавров и жалко. Неща са необратими, но както е казал Хилон:
„За мъртвите, или добро, или нищо, освен истината“.
16:10 15.07.2026
18 Кривоверен алкаш
16:10 15.07.2026
19 Реалист
16:10 15.07.2026
20 В Киев за три дни
До коментар #11 от "име":До края на годината! Зимата ще е тежка е РФ.Фронта е в застой, от износители на горива станахте вносители...
Коментиран от #41, #57
16:11 15.07.2026
21 Доналд Дък, паток
16:12 15.07.2026
22 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "име":Един изявен партиен лидер още през 2022 год. предсказа:
Коментиран от #43
16:12 15.07.2026
23 Мишел
16:13 15.07.2026
24 бай Иван
16:13 15.07.2026
25 Цитат
До коментар #4 от "Ха-ха":Със съдружници на Ъпщейн не подписвам сделки !Ще питам Иран!Там нещо много се закучи!
16:14 15.07.2026
26 Втората армия в Света
До коментар #16 от "вторая в мире":Руската армия е втора в Украйна, добре че беше СК да ви спасява с амуниции и войници!
16:14 15.07.2026
27 0001
Коментиран от #79
16:15 15.07.2026
28 чудесни
16:16 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сатана Z
На Русия и трябва буферна зона между нея и Европа и територията на 404 се явява такава.
Коментиран от #72, #76
16:19 15.07.2026
31 Мишел
Коментиран от #46
16:20 15.07.2026
32 Соломон
16:20 15.07.2026
33 Да ти еб”м и куците зделки!
16:20 15.07.2026
34 Аз пък се чудя защо му е на
До коментар #1 от "Соске":Путин да слага край на войната. Има случаи в които не съм съгласен с президента Тръмп.
16:21 15.07.2026
35 не може да бъде
До коментар #9 от "Смях в залата":Лавров изобщо не се оплакал-просто изрази мнение на колективният Запад повече не може да се вярва в т.ч.и на Тръмп -каквито и декларации да правят !?Освен това самият Тръмп направи така че неговите изявления да са валидни не повече от 24 часа!?Искам да обърна внимание и на едно много важно обстоятелство -че Путин е разбрал достатъчно добре грешката си да прави политика като котарака Леополд!?А какво става и на фронта и в Русия и в света ние не можем да знаем защото до медиите не се допускат истинските новини а само правилните ...просто наблюдаваме масивна кампания с всички средства да се представи в негативна светлина Русия и да се утвърди тезата че тя трябва да отстъпи.... именно в това е голямата слабост на желаещите да нанесат историческо поражение на Русия -желанието им да представят желаното за действително вече започва да им играе лоша шега!?А Тръмп сега е изправен пред тежък избор -ако сбърка през ноември ще загуби и двете камари на Конгреса ...и животът му тогава наистина ще се стъжни ...демократите ще го изядят заедно с вратовръзките и копчетата !?
Коментиран от #37
16:21 15.07.2026
36 Смешник
Коментиран от #38
16:22 15.07.2026
37 Соломон
До коментар #35 от "не може да бъде":Много глупости си написал ама спокойно краят на теророрусия ще е скоро. А зимата рюсняците ще вият като гладни вълци
Коментиран от #59
16:24 15.07.2026
38 Така е
До коментар #36 от "Смешник":Или този в Москва.
16:24 15.07.2026
39 Тръмп НАШ
16:24 15.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 име
До коментар #20 от "В Киев за три дни":До края на годината, ама на коя година, козяк? И защо само едно ЩЕ? Искам да прочета мощно евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕкане!
Коментиран от #77
16:25 15.07.2026
42 Европеец
До коментар #1 от "Соске":Коментарът ти е верен.... Дончо ходи на прегледи при лекар, ама избягва да ходи на психиатър... Либералния Путин вече ще спра да го коментирам, ще отбележа само, че го измамиха в Минск, в Истанбул,в Аляска и с зърнената сделка ..... В тая война загуби много и допусна много грешки, който руските историци ще коментират и ще го сложат до предателите Горбачов и Елцин, въпреки 20-те успешни години, в които стабилизира Русия...
Коментиран от #53
16:26 15.07.2026
43 име
До коментар #22 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":А джо деменцията каза, че руската икономика ще се срине за няколко месеца под натиска на новите страшни санкции!
16:27 15.07.2026
44 Хи хи
Коментиран от #48
16:27 15.07.2026
45 Да прати Мунчо
16:28 15.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жабок
16:28 15.07.2026
48 целите на СВО-то
До коментар #44 от "Хи хи":Хи хи:
Путин дали знае, че е готов да сключи сделка ??
-;-
В Бункера кой знае целите на СВО-то?
16:29 15.07.2026
49 Моряка
Коментиран от #51, #54, #56, #82
16:29 15.07.2026
50 Тръмп
16:30 15.07.2026
51 Дзинпин
До коментар #49 от "Моряка":Връщам си Новокитай!
16:31 15.07.2026
52 Госあ
Коментиран от #63
16:31 15.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #49 от "Моряка":Това дето си го написал не го вярват и най върлите пропагандисти на Путин
16:32 15.07.2026
55 Мишел
До коментар #7 от "В Киев за три дни":" Киев за три дни " са думи от отговора на американския генерал Марк Мили пред сенатската комисия по отбраната, в отговор в първия ден на войната, на въпрос на US сенатор за колко време Русия ще превземе Киев - виж в мрежата с Гугъл. Тогава руската първа гвардейска танкова армия с над 300 танка бе обградила Киев и чакаше заповед да го вземе за часове. Но дойде Минското споразумение.
Коментиран от #67, #91
16:32 15.07.2026
56 Мишел
До коментар #49 от "Моряка":Нещата стигнаха до там, че Русия ще воюва докато изчезне Украйна.
16:36 15.07.2026
57 ти гледай
До коментар #20 от "В Киев за три дни":кюнци да почистиш и купувай въглища..не бери грижа за други..ще получиш инсулт от много притеснения..
16:36 15.07.2026
58 Духчето от Анкоридж
16:36 15.07.2026
59 Напиши ти нещо
До коментар #37 от "Соломон":по-умно, t.панар !
Коментиран от #62
16:37 15.07.2026
60 Ама иначв в кредита
До коментар #10 от "Мишел":няма да участват.
16:37 15.07.2026
61 Шеф Манчев
16:38 15.07.2026
62 Соломон
До коментар #59 от "Напиши ти нещо":T.p@нар ще викаш на тоя дето те е дялкал в часа по трудово обучение
Коментиран от #65
16:39 15.07.2026
63 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #52 от "Госあ":Може, но според Путин май не е ясно:
04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."
Коментиран от #66
16:42 15.07.2026
64 .....
16:42 15.07.2026
65 Не само T.p@нар
До коментар #62 от "Соломон":ами и d.рвник.
16:44 15.07.2026
66 Соломон
До коментар #63 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":Това което стана ясно в Анкарич е че Украйна няма да се съгласи и да признае нито метър украинска територия за руска
Коментиран от #70
16:44 15.07.2026
67 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #55 от "Мишел":Има и друг цитат:
"Ако искам, мога да взема Киев за две седмици."
(Владимир Путин - 2014 год.)
Коментиран от #80
16:44 15.07.2026
68 оня с коня
16:46 15.07.2026
69 За теб спасение няма
До коментар #6 от "руската мечка":Храниш обцете и по-далеч от електроуреди.
16:46 15.07.2026
70 Ми да не признава
До коментар #66 от "Соломон":ама то за кво и е толкова територя, след населението и намаля наполовина.
Коментиран от #75
16:47 15.07.2026
71 Какъв противен човек
Какво образование има този рижак? Май, единственото което е завършил с връзки е « улично право»
Жалка картина.
16:51 15.07.2026
72 Антирашист 1625
До коментар #30 от "Сатана Z":Мераците рашистки са си мераци и пета година се пенят като македонец упесоко ! Въпрос ,колко жертви трябват за да разберат рашистите че така правят само фашистите ?
16:54 15.07.2026
73 Въшката каПуткин
16:54 15.07.2026
74 Линдзи Гр-еъм
16:57 15.07.2026
75 Соломон
До коментар #70 от "Ми да не признава":По добре попитай Русия за какво и е тази територия. Заслужаваше ли си парите и убитите. И след като всичко приключи Русия ще загуби стотици пъти повече отколкото е спечелила до сега
16:58 15.07.2026
76 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #30 от "Сатана Z":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта
на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на
Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
16:58 15.07.2026
77 хаха🤣
До коментар #41 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
16:59 15.07.2026
78 Тромб
17:00 15.07.2026
79 Мусорчик
До коментар #27 от "0001":Ами тя по принцип се надява да намери находище на велосипеди, защото не може да ги произвежда.
17:00 15.07.2026
80 Мишел
До коментар #67 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":Цитатът ти може да бъде открит от Гугъл само по БТВ новините. Дай нещо сериозно, не измислици..
Русия никога не дава за колко дни ще превземе нещо, само като тръгне да го прави, винаги го прави.
Коментиран от #85, #94
17:00 15.07.2026
81 Пенсионер 69 годишен
17:01 15.07.2026
82 Антирашист 1625
До коментар #49 от "Моряка":Дали на пусин му пука за жертвите ? Като се сетя за подводницата курск и репликата ,какво толкова ,потъна ,и не питам .
Коментиран от #84, #87
17:02 15.07.2026
83 голем смех
17:06 15.07.2026
84 Курск
До коментар #82 от "Антирашист 1625":Подводницата се е сблъскала с колеги от САЩ. Опасна е професията на подводничарите. САЩ се извиниха и заплатиха компенсация. Нещастен случай.
Какво трябваше да направи Путин според тебе? Да пусне големите ракети и да затрие света? На семействата на загиналите са заплатени достойни компенсации.
ТОВА НЕ Е НОВИНА.
17:07 15.07.2026
85 ру БЛАТА
До коментар #80 от "Мишел":НЕМОЖАЧи.ру
17:09 15.07.2026
86 Бодряшкият оптимизъм на Тръмп!
17:10 15.07.2026
87 Кривчо
До коментар #82 от "Антирашист 1625":То и твоите къпони са преброени а дали на някой му пука за теб? Седнал да коментира неща неясни!
След месец-два идва захлаждане!
17:12 15.07.2026
88 Хахаха!🎺🥳😀
На негово място може да дойде нов Сталин.
17:12 15.07.2026
89 Констатация
Коментиран от #93
17:14 15.07.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
17:15 15.07.2026
91 Мусорчик
До коментар #55 от "Мишел":Киев за три дни са думи на Лукашенко, повторени от Симонян, Соловьов и другите клакьори.
А относно 300-те танка и Минското споразумение (Минския протокол) от 2014. Ами през 2022 година танковете бяха не 300, а няколко хиляди и за броени часове се превърнаха в обекти с вертикално излитане. Такова шоу и по холивудските филми няма. Резилът беше голям.
Коментиран от #100
17:16 15.07.2026
92 Мишел
17:17 15.07.2026
93 Рублевка
До коментар #89 от "Констатация":Едва ли Китай и Русия разказват пред медиите за своите споразумения. Китайците няма като Европа да се откажат от руските ресурси в своя вреда. Там управлява Китайската Комунистическа Партия. Тънга мънга демокрация няма!
Коментиран от #96
17:18 15.07.2026
94 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #80 от "Мишел":Зависи кой как и защо търси.
За изказването на Путин съобщива Барозу пред лидерите на страните членки по време на срещата на върха на ЕК през м. септември 2014 год. (италианско издание „Република“).
Барозу обяснил, че се е обадил на Путин, за да поиска обяснение за действията на Русия в Украйна. Путин обаче преминал в контраатака и обявил, че ако поиска, може да превземе украинската столица.
Изказването на руския президент било предупреждение към ЕС да не го предизвиква с въвеждане на нови санкции срещу Русия. Малко по-късно германският канцлер Ангела Меркел посочила, че според нея Путин върви по посока на военна ескалация и че след Украйна, в опасност може да се окажат Латвия и Естония.
Отразено е и в руските електронни медии. Дори с коментар от Путин, който потвърждава разговора, но твърди, че думите му са извадени от контекста.
17:21 15.07.2026
95 Хахаха!🎺🥳😀
17:24 15.07.2026
96 до Рублевка
До коментар #93 от "Рублевка":Най-големия бенефициар от войната между Ук и РФ се оказа Китай! Продават и на едните, и на другите, плюс закупуват руски енергоресурси на безбожно ниски цени!!!!
Коментиран от #97, #99
17:25 15.07.2026
97 Рублевка
До коментар #96 от "до Рублевка":Цените за Китай са договорни, а не борсови. Такива бяха и за Европа. Европа сама се отказа. Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в тръбите, Европа се отказа!
За Русия няма ниска цена в случая. Инак излишъка на природен газ го изгарят в атмосферата.
17:30 15.07.2026
98 Следва
17:32 15.07.2026
99 Рублевка
До коментар #96 от "до Рублевка":Вчера и оня ден гледах бръсначки Филипс в Белгия. Около 250€ бяха новите модели. Поръчах за проба китайска от алиекспрес за проба. Само 20€! Да са живи и здрави китайците, че ни обуват и обличат! Всичко освен храната купувам от Китай.
17:34 15.07.2026
100 Рублевка
До коментар #91 от "Мусорчик":С Минските споразумения подлъгаха руснаците като деца с дрънкалка. Военните получиха заповед да прекратят огъня и да се изтеглят. Изпълниха заповедта, а урките ги зачаткаха от упор с джавелините. Когато противникът не е напълно сломен не се преговаря. Но в Украйна РФ е вложила много пари. Сега РФ съдбата свои предприятия на украинска територия.
17:43 15.07.2026