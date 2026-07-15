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Тръмп: Вярвам, че Путин е готов да сключи сделка за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Вярвам, че Путин е готов да сключи сделка за край на войната в Украйна

15 Юли, 2026 15:56, обновена 15 Юли, 2026 15:56 1 813 100

  • доналд тръмп-
  • сделка-
  • украйна-
  • война-
  • путин

Американският президент заяви в интервю за Fox News, че вижда възможност за постигане на мирно споразумение, въпреки че източници, близки до Кремъл, твърдят, че Москва не възнамерява да отстъпва от позициите си.

Тръмп: Вярвам, че Путин е готов да сключи сделка за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Коментарът беше направен в интервю за телевизия Fox News, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

В отговор на въпрос относно контактите си с руския държавен глава Тръмп заяви: „Мисля, че е готов за сделка.“ Интервюто е записано ден по-рано и беше излъчено днес.

Изказването идва в момент, когато дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта продължават, но без видим напредък към постигане на примирие или мирно споразумение. От началото на войната администрацията на Тръмп нееднократно е заявявала, че търси възможности за прекратяване на бойните действия чрез преговори между Москва и Киев.

В същото време информация, цитирана от Ройтерс, поставя под съмнение перспективите за бърз дипломатически пробив. Трима източници, определени като близки до Кремъл, твърдят, че руският президент Владимир Путин не приема призивите за започване на мирни преговори с Украйна и вероятно ще продължи или дори ще засили военните действия.

До момента Кремъл не е коментирал официално тези твърдения. Москва продължава да заявява, че е готова за преговори, но при условия, които Киев и западните му партньори определят като неприемливи. От своя страна Украйна настоява, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да бъде основано на възстановяването на териториалната ѝ цялост и зачитането на международното право.

Разминаването между публичните оценки на Вашингтон и информацията, идваща от източници, близки до Кремъл, показва колко сложни остават перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта. Въпреки периодичните сигнали за възможни преговори, бойните действия продължават, а международната общност продължава да търси пътища за деескалация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соске

    53 5 Отговор
    А па я вервам че на тръмп му клопат чакрите

    Коментиран от #34, #42

    15:58 15.07.2026

  • 2 ДА ЗА 24 ЧАСА

    8 17 Отговор
    НО СЛЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА С ИРАН КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА СМЕНИ ВЛАСТТА ОТДАВНА.ДА СЕ ТР(Ъ)АМПЯТ ПУТИН В ОРМУЗ , ДОНИ В ДОНБАС

    16:00 15.07.2026

  • 3 Сачма

    28 4 Отговор
    ме пере мамо...

    16:01 15.07.2026

  • 4 Ха-ха

    21 43 Отговор
    Много ясно. Русийката катастрофира много тежко. Готова е на всичко.!

    Коментиран от #25

    16:01 15.07.2026

  • 5 койдазнай

    18 54 Отговор
    Единствения възможен край на войната е, когато руските войски се изтеглят от Украйна, а Путин бъде предаден в Хага. Докато това не стане, просто имаме просто етапи от третата световна война.
    Тя ще завърше само и единствено с поражението на нацисткия агресор.
    Други варианти няма.

    Коментиран от #12, #29, #40

    16:01 15.07.2026

  • 6 руската мечка

    15 42 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #69

    16:02 15.07.2026

  • 7 В Киев за три дни

    16 40 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, господин ВВП го усеща на дълбоко. Може много скоро РФ да не съществува!

    Коментиран от #11, #16, #55

    16:03 15.07.2026

  • 8 име

    30 14 Отговор
    Зельо колко ли шпакли е удрял запда кандиса тръмпоча да се занимава с неговите бакии?! Перкото е затънал до врата в Иран, ЕССР се дърпат, нямат желание да му помагат, хитлеряху му дърпа ушите, предстои да загуби избори, не че ще е фатално, но ще е удар, хората в САЩ не забравят педофилския скандал...сигурен съм че хич не му е до малкия наркоман със специални потребности.

    16:04 15.07.2026

  • 9 Смях в залата

    14 24 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    Коментиран от #17, #35

    16:04 15.07.2026

  • 10 Мишел

    9 27 Отговор
    Унгария: Затръшваме вратата в лицата на руснаците. Новият унгарски министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди заяви, че Будапеща възнамерява да възстанови доверието на съюзниците си и да се дистанцира от Русия. Според него интересите на Унгария съвпадат с тези на партньорите ѝ по НАТО. „Затръшваме вратата пред руснаците право в лицата им“, каза министърът.

    Коментиран от #13, #60

    16:05 15.07.2026

  • 11 име

    21 15 Отговор

    До коментар #7 от "В Киев за три дни":

    Колко скоро, щото тpoла деса-стоян още 2014 каза Русия скоро, до няколко месеца, няма да съществува?!

    Коментиран от #20, #22

    16:06 15.07.2026

  • 12 Скоро ще е

    24 5 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Когато ти станеш китайски ИМПЕРАТОР.

    16:07 15.07.2026

  • 13 Без име

    20 7 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Путин поне почеса ли го?

    16:08 15.07.2026

  • 14 Анонимен

    31 3 Отговор
    Тръмп ти гледай Иран и ормуза всичко подреди там Замислил се за Путин хахахаха

    16:08 15.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    20 11 Отговор
    А Русия кога ще нападаш бр клоун

    16:08 15.07.2026

  • 16 вторая в мире

    13 14 Отговор

    До коментар #7 от "В Киев за три дни":

    Пета година пуца бандерите нон-стоп. За разлика от первая, която пуца 3 седмици и после три месеца тихо, че свършиха патроните.

    Коментиран от #26

    16:09 15.07.2026

  • 17 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    17 9 Отговор

    До коментар #9 от "Смях в залата":

    Прав е Лавров и жалко. Неща са необратими, но както е казал Хилон:
    „За мъртвите, или добро, или нищо, освен истината“.

    16:10 15.07.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    25 7 Отговор
    Сериозно ли Клоун,ти така вярваше и преди години...царя на тангото, две напред едно назад...пресен пример,таксата за Ормуза...

    16:10 15.07.2026

  • 19 Реалист

    23 12 Отговор
    Путин ще сключи сделка при неговите условия и когато той каже.

    16:10 15.07.2026

  • 20 В Киев за три дни

    14 21 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    До края на годината! Зимата ще е тежка е РФ.Фронта е в застой, от износители на горива станахте вносители...

    Коментиран от #41, #57

    16:11 15.07.2026

  • 21 Доналд Дък, паток

    19 5 Отговор
    Адашко, Зеленски ще участва ли в сделката или ще я правите без него?

    16:12 15.07.2026

  • 22 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Един изявен партиен лидер още през 2022 год. предсказа:

    Коментиран от #43

    16:12 15.07.2026

  • 23 Мишел

    10 23 Отговор
    "Китай иска да превърне Русия в Пакистан 2.0"

    16:13 15.07.2026

  • 24 бай Иван

    20 4 Отговор
    Путин " А да ебббб.ш ти Къна! Няма сделка ,няма сделка ! Първо си оправи "сделките" с Иран.

    16:13 15.07.2026

  • 25 Цитат

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха":

    Със съдружници на Ъпщейн не подписвам сделки !Ще питам Иран!Там нещо много се закучи!

    16:14 15.07.2026

  • 26 Втората армия в Света

    12 20 Отговор

    До коментар #16 от "вторая в мире":

    Руската армия е втора в Украйна, добре че беше СК да ви спасява с амуниции и войници!

    16:14 15.07.2026

  • 27 0001

    18 20 Отговор
    Аз вярвам, че руската Меца трябва да произвежда повече велосипеди, че скоро горива няма да има. 😂

    Коментиран от #79

    16:15 15.07.2026

  • 28 чудесни

    11 8 Отговор
    новини..вярвам че с иранци ще имаме мир, прекрасни хора..само малко ще ги убиваме..за да станат още по-добри..

    16:16 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сатана Z

    18 12 Отговор
    Надай се Тръмпе .Сделката се нарича : "Безусловна капитулация на Укрия".
    На Русия и трябва буферна зона между нея и Европа и територията на 404 се явява такава.

    Коментиран от #72, #76

    16:19 15.07.2026

  • 31 Мишел

    22 10 Отговор
    Русия вече обяви, че преговори за прекратяване на войната няма да има. Не й трябва ново Минско споразумение. За да няма нова война в Европа, Украйна трябва да изчезне. От 53,5 милиона украински жители,сега са под 20 милиона. Няма в света държава, която да е оцеляла след загуби на 65% от населението си.

    Коментиран от #46

    16:20 15.07.2026

  • 32 Соломон

    5 14 Отговор
    Крим или бензин.

    16:20 15.07.2026

  • 33 Да ти еб”м и куците зделки!

    18 4 Отговор
    Психопат ниеден.

    16:20 15.07.2026

  • 34 Аз пък се чудя защо му е на

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Соске":

    Путин да слага край на войната. Има случаи в които не съм съгласен с президента Тръмп.

    16:21 15.07.2026

  • 35 не може да бъде

    16 10 Отговор

    До коментар #9 от "Смях в залата":

    Лавров изобщо не се оплакал-просто изрази мнение на колективният Запад повече не може да се вярва в т.ч.и на Тръмп -каквито и декларации да правят !?Освен това самият Тръмп направи така че неговите изявления да са валидни не повече от 24 часа!?Искам да обърна внимание и на едно много важно обстоятелство -че Путин е разбрал достатъчно добре грешката си да прави политика като котарака Леополд!?А какво става и на фронта и в Русия и в света ние не можем да знаем защото до медиите не се допускат истинските новини а само правилните ...просто наблюдаваме масивна кампания с всички средства да се представи в негативна светлина Русия и да се утвърди тезата че тя трябва да отстъпи.... именно в това е голямата слабост на желаещите да нанесат историческо поражение на Русия -желанието им да представят желаното за действително вече започва да им играе лоша шега!?А Тръмп сега е изправен пред тежък избор -ако сбърка през ноември ще загуби и двете камари на Конгреса ...и животът му тогава наистина ще се стъжни ...демократите ще го изядят заедно с вратовръзките и копчетата !?

    Коментиран от #37

    16:21 15.07.2026

  • 36 Смешник

    14 10 Отговор
    Чичо Дончо все още не може да разбере че войната за Русия Не е сделка о начин за оцеляване Тя ще свърши едва когато бъде унищожен фашисткия терористичен режим в Киев

    Коментиран от #38

    16:22 15.07.2026

  • 37 Соломон

    7 15 Отговор

    До коментар #35 от "не може да бъде":

    Много глупости си написал ама спокойно краят на теророрусия ще е скоро. А зимата рюсняците ще вият като гладни вълци

    Коментиран от #59

    16:24 15.07.2026

  • 38 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #36 от "Смешник":

    Или този в Москва.

    16:24 15.07.2026

  • 39 Тръмп НАШ

    7 4 Отговор
    Те и иранците бяха готови за сделка, ама....

    16:24 15.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 име

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "В Киев за три дни":

    До края на годината, ама на коя година, козяк? И защо само едно ЩЕ? Искам да прочета мощно евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕкане!

    Коментиран от #77

    16:25 15.07.2026

  • 42 Европеец

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Соске":

    Коментарът ти е верен.... Дончо ходи на прегледи при лекар, ама избягва да ходи на психиатър... Либералния Путин вече ще спра да го коментирам, ще отбележа само, че го измамиха в Минск, в Истанбул,в Аляска и с зърнената сделка ..... В тая война загуби много и допусна много грешки, който руските историци ще коментират и ще го сложат до предателите Горбачов и Елцин, въпреки 20-те успешни години, в които стабилизира Русия...

    Коментиран от #53

    16:26 15.07.2026

  • 43 име

    10 12 Отговор

    До коментар #22 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":

    А джо деменцията каза, че руската икономика ще се срине за няколко месеца под натиска на новите страшни санкции!

    16:27 15.07.2026

  • 44 Хи хи

    12 6 Отговор
    Путин дали знае, че е готов да сключи сделка ??

    Коментиран от #48

    16:27 15.07.2026

  • 45 Да прати Мунчо

    12 8 Отговор
    Той е виден преговарящ. За Руzzzzия зник дава, ама не своя, а този на България.

    16:28 15.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жабок

    2 3 Отговор
    Малко е суров....

    16:28 15.07.2026

  • 48 целите на СВО-то

    6 8 Отговор

    До коментар #44 от "Хи хи":

    Хи хи:
    Путин дали знае, че е готов да сключи сделка ??
    -;-
    В Бункера кой знае целите на СВО-то?

    16:29 15.07.2026

  • 49 Моряка

    12 8 Отговор
    Ще има да чака.........Доката Путин не си върне цялата Новорусия,в това число Харковска,Николаевска,Одеска е Днепропетровска област,освен досегашните Донбас,Запорожка и Херсонска,мир няма да има.Ако Путин не го направи,патриотите на Русия ще го направят.Повервайте ми!Или докато не си върне цялата територия,погрешно наречена от Ленин Украйна.

    Коментиран от #51, #54, #56, #82

    16:29 15.07.2026

  • 50 Тръмп

    4 9 Отговор
    Цяла седмица ми звъни,но не вдигам!Значи е готов!

    16:30 15.07.2026

  • 51 Дзинпин

    7 11 Отговор

    До коментар #49 от "Моряка":

    Връщам си Новокитай!

    16:31 15.07.2026

  • 52 Госあ

    11 5 Отговор
    Абе, нали се бехте разбрали у Аляска, бе !

    Коментиран от #63

    16:31 15.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    7 6 Отговор

    До коментар #49 от "Моряка":

    Това дето си го написал не го вярват и най върлите пропагандисти на Путин

    16:32 15.07.2026

  • 55 Мишел

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "В Киев за три дни":

    " Киев за три дни " са думи от отговора на американския генерал Марк Мили пред сенатската комисия по отбраната, в отговор в първия ден на войната, на въпрос на US сенатор за колко време Русия ще превземе Киев - виж в мрежата с Гугъл. Тогава руската първа гвардейска танкова армия с над 300 танка бе обградила Киев и чакаше заповед да го вземе за часове. Но дойде Минското споразумение.

    Коментиран от #67, #91

    16:32 15.07.2026

  • 56 Мишел

    8 9 Отговор

    До коментар #49 от "Моряка":

    Нещата стигнаха до там, че Русия ще воюва докато изчезне Украйна.

    16:36 15.07.2026

  • 57 ти гледай

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "В Киев за три дни":

    кюнци да почистиш и купувай въглища..не бери грижа за други..ще получиш инсулт от много притеснения..

    16:36 15.07.2026

  • 58 Духчето от Анкоридж

    6 6 Отговор
    Зеленски ме пренебрегва !:((

    16:36 15.07.2026

  • 59 Напиши ти нещо

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    по-умно, t.панар !

    Коментиран от #62

    16:37 15.07.2026

  • 60 Ама иначв в кредита

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    няма да участват.

    16:37 15.07.2026

  • 61 Шеф Манчев

    7 0 Отговор
    Трябва още малко да поври и да се тури джоджен!

    16:38 15.07.2026

  • 62 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #59 от "Напиши ти нещо":

    T.p@нар ще викаш на тоя дето те е дялкал в часа по трудово обучение

    Коментиран от #65

    16:39 15.07.2026

  • 63 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    10 3 Отговор

    До коментар #52 от "Госあ":

    Може, но според Путин май не е ясно:
    04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
    28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."

    Коментиран от #66

    16:42 15.07.2026

  • 64 .....

    7 3 Отговор
    Колкото Иран сключи сделка с Тръмп!

    16:42 15.07.2026

  • 65 Не само T.p@нар

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    ами и d.рвник.

    16:44 15.07.2026

  • 66 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #63 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":

    Това което стана ясно в Анкарич е че Украйна няма да се съгласи и да признае нито метър украинска територия за руска

    Коментиран от #70

    16:44 15.07.2026

  • 67 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    11 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Има и друг цитат:
    "Ако искам, мога да взема Киев за две седмици."

    (Владимир Путин - 2014 год.)

    Коментиран от #80

    16:44 15.07.2026

  • 68 оня с коня

    4 3 Отговор
    Тръмп се закани да наложи да 500% Мита на вноса на Стоки в САЩ от държави,купуващи Руски Петрол,Газ,Уран и т.н.,след което Китай изпищя щото внася баш тия неща от Матушката.Е,за китай може да се направи изключение и да се наложи най-ниското мито,но останалите Клиенти на русия ГОРЯТ!

    16:46 15.07.2026

  • 69 За теб спасение няма

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    Храниш обцете и по-далеч от електроуреди.

    16:46 15.07.2026

  • 70 Ми да не признава

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Соломон":

    ама то за кво и е толкова територя, след населението и намаля наполовина.

    Коментиран от #75

    16:47 15.07.2026

  • 71 Какъв противен човек

    3 4 Отговор
    И само за сделки говори. Изключително посредствена личност, но богат, като много други!
    Какво образование има този рижак? Май, единственото което е завършил с връзки е « улично право»
    Жалка картина.

    16:51 15.07.2026

  • 72 Антирашист 1625

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Мераците рашистки са си мераци и пета година се пенят като македонец упесоко ! Въпрос ,колко жертви трябват за да разберат рашистите че така правят само фашистите ?

    16:54 15.07.2026

  • 73 Въшката каПуткин

    5 1 Отговор
    Тръмп наш. Тръмп наш. Урааааа.

    16:54 15.07.2026

  • 74 Линдзи Гр-еъм

    2 1 Отговор
    Съгласен съм. Тръмп наш. Ура...

    16:57 15.07.2026

  • 75 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ми да не признава":

    По добре попитай Русия за какво и е тази територия. Заслужаваше ли си парите и убитите. И след като всичко приключи Русия ще загуби стотици пъти повече отколкото е спечелила до сега

    16:58 15.07.2026

  • 76 Много е късно вече за капитулация.

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта
    на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на
    Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    16:58 15.07.2026

  • 77 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    16:59 15.07.2026

  • 78 Тромб

    2 3 Отговор
    Всеки ден ни показва че е превъртяла гайка!

    17:00 15.07.2026

  • 79 Мусорчик

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "0001":

    Ами тя по принцип се надява да намери находище на велосипеди, защото не може да ги произвежда.

    17:00 15.07.2026

  • 80 Мишел

    3 8 Отговор

    До коментар #67 от "СВО 1 602 дни РЕЗИЛ":

    Цитатът ти може да бъде открит от Гугъл само по БТВ новините. Дай нещо сериозно, не измислици..

    Русия никога не дава за колко дни ще превземе нещо, само като тръгне да го прави, винаги го прави.

    Коментиран от #85, #94

    17:00 15.07.2026

  • 81 Пенсионер 69 годишен

    0 4 Отговор
    Господин Доналд Тръмп ми е много симпатичен, но на нашите години е опасно прекалено напрегната работа. По добре да се пенсионира и да си почива в прекрасното си имение в прекрасното си обкръжение. Нека Ванс се поти по нататък.

    17:01 15.07.2026

  • 82 Антирашист 1625

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "Моряка":

    Дали на пусин му пука за жертвите ? Като се сетя за подводницата курск и репликата ,какво толкова ,потъна ,и не питам .

    Коментиран от #84, #87

    17:02 15.07.2026

  • 83 голем смех

    1 1 Отговор
    В началото изпитвах доста съмнения кой от двамата, Тръмп или Радев, е по малко инфантилен фантазьор, но вече нямам съмнение, че и двамата са на едно ниво. И двамата са в състояние да закопаят държавата си заради собствени интереси или на някой от когото са зависими.. Само дето заемат различни позиции в различни държави и възможностите на единия са несравними с тези на другия.

    17:06 15.07.2026

  • 84 Курск

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Антирашист 1625":

    Подводницата се е сблъскала с колеги от САЩ. Опасна е професията на подводничарите. САЩ се извиниха и заплатиха компенсация. Нещастен случай.
    Какво трябваше да направи Путин според тебе? Да пусне големите ракети и да затрие света? На семействата на загиналите са заплатени достойни компенсации.
    ТОВА НЕ Е НОВИНА.

    17:07 15.07.2026

  • 85 ру БЛАТА

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел":

    НЕМОЖАЧи.ру

    17:09 15.07.2026

  • 86 Бодряшкият оптимизъм на Тръмп!

    1 2 Отговор
    Ако някой му вярва, значи е с дефицит на разума!

    17:10 15.07.2026

  • 87 Кривчо

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Антирашист 1625":

    То и твоите къпони са преброени а дали на някой му пука за теб? Седнал да коментира неща неясни!
    След месец-два идва захлаждане!

    17:12 15.07.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    0 4 Отговор
    Урките и Европата да палят свещи и да отслужат молебен за здраве и дълъг живот на Владимир Владимирович. Той е либерал, нарича ги партньори и им даваше енергоресурси, парите за които им връщаше в техните банки.
    На негово място може да дойде нов Сталин.

    17:12 15.07.2026

  • 89 Констатация

    3 0 Отговор
    Глупости, нито Щатите, нто Европа, дори Китай няма полза от прекратяването на конфликта! Вчера по руските сайтове излезе инфо, че Китай е готов да финансира втора отсечка "Сила Сибири" само при условие, че цената на Газта ще бъде като на вътрешно руския пазар!!!!!! Путин превърна Русия в кукла за бой и унижение!

    Коментиран от #93

    17:14 15.07.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Мъж либерал в Българския език има и друго значение. На мястото на либерала може да дойде мъжкар, по-корав от стомана!

    17:15 15.07.2026

  • 91 Мусорчик

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Киев за три дни са думи на Лукашенко, повторени от Симонян, Соловьов и другите клакьори.
    А относно 300-те танка и Минското споразумение (Минския протокол) от 2014. Ами през 2022 година танковете бяха не 300, а няколко хиляди и за броени часове се превърнаха в обекти с вертикално излитане. Такова шоу и по холивудските филми няма. Резилът беше голям.

    Коментиран от #100

    17:16 15.07.2026

  • 92 Мишел

    1 4 Отговор
    Наистина е стар лаф и вече неверен. От 2005г. Русия не внася зърно. От 2012г. Русия изнася зърно, като от 2015 г.е най-големия в света износител с 42-45 милиона тона годишно. Всяка година в Русия има по 200 000 000 тона зърно, което осигурява без купони всякаква храна за населението. По данни на комисията по прехраната на ЮНЕСКО, Русия вече над 10 години е държавата с най достъпна, качествена и разнообразна храна на населението си

    17:17 15.07.2026

  • 93 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Констатация":

    Едва ли Китай и Русия разказват пред медиите за своите споразумения. Китайците няма като Европа да се откажат от руските ресурси в своя вреда. Там управлява Китайската Комунистическа Партия. Тънга мънга демокрация няма!

    Коментиран от #96

    17:18 15.07.2026

  • 94 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел":

    Зависи кой как и защо търси.

    За изказването на Путин съобщива Барозу пред лидерите на страните членки по време на срещата на върха на ЕК през м. септември 2014 год. (италианско издание „Република“).

    Барозу обяснил, че се е обадил на Путин, за да поиска обяснение за действията на Русия в Украйна. Путин обаче преминал в контраатака и обявил, че ако поиска, може да превземе украинската столица.

    Изказването на руския президент било предупреждение към ЕС да не го предизвиква с въвеждане на нови санкции срещу Русия. Малко по-късно германският канцлер Ангела Меркел посочила, че според нея Путин върви по посока на военна ескалация и че след Украйна, в опасност може да се окажат Латвия и Естония.

    Отразено е и в руските електронни медии. Дори с коментар от Путин, който потвърждава разговора, но твърди, че думите му са извадени от контекста.

    17:21 15.07.2026

  • 95 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Преди две-три години един китаец се правеше на интересен на другаря Си. Беше някакъв конгрес. Двама го хванаха под мишниците и го изведоха. Навярно залесява пустинята Гоби, ако е още жив. Путин да гледа и да се учи. От либерализъм файдата е за другите.

    17:24 15.07.2026

  • 96 до Рублевка

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Рублевка":

    Най-големия бенефициар от войната между Ук и РФ се оказа Китай! Продават и на едните, и на другите, плюс закупуват руски енергоресурси на безбожно ниски цени!!!!

    Коментиран от #97, #99

    17:25 15.07.2026

  • 97 Рублевка

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "до Рублевка":

    Цените за Китай са договорни, а не борсови. Такива бяха и за Европа. Европа сама се отказа. Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в тръбите, Европа се отказа!
    За Русия няма ниска цена в случая. Инак излишъка на природен газ го изгарят в атмосферата.

    17:30 15.07.2026

  • 98 Следва

    1 2 Отговор
    Одеса....

    17:32 15.07.2026

  • 99 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "до Рублевка":

    Вчера и оня ден гледах бръсначки Филипс в Белгия. Около 250€ бяха новите модели. Поръчах за проба китайска от алиекспрес за проба. Само 20€! Да са живи и здрави китайците, че ни обуват и обличат! Всичко освен храната купувам от Китай.

    17:34 15.07.2026

  • 100 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Мусорчик":

    С Минските споразумения подлъгаха руснаците като деца с дрънкалка. Военните получиха заповед да прекратят огъня и да се изтеглят. Изпълниха заповедта, а урките ги зачаткаха от упор с джавелините. Когато противникът не е напълно сломен не се преговаря. Но в Украйна РФ е вложила много пари. Сега РФ съдбата свои предприятия на украинска територия.

    17:43 15.07.2026

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