Русия заяви, че планираното разполагане на многонационални сили в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъде разглеждано като заплаха

Русия заяви, че няма да приеме разполагането на многонационални военни сили на територията на Украйна, дори ако това стане след евентуално прекратяване на бойните действия. Според Москва подобен контингент би представлявал заплаха за руската сигурност и ще бъде разглеждан като легитимна военна цел. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва дни след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, на която около 35 държави, подкрепящи Украйна, потвърдиха намерението си да подготвят многонационални сили, които да бъдат разположени при евентуално постигане на мирно споразумение. Предвижда се тези формирования да подпомагат гарантирането на сигурността на Украйна, да съдействат за възстановяването на украинските въоръжени сили и да предотвратяват нова военна ескалация.

Участниците в инициативата съобщиха също, че през следващите месеци ще бъдат проведени съвместни военни учения в европейски държави, граничещи с Украйна. Целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и готовността за евентуално изпълнение на бъдеща мисия.

Мария Захарова категорично отхвърли тези планове.

„Разполагането на каквито и да било военни контингенти от страните от Коалицията на желаещите в Украйна е неприемливо - те ще станат легитимна военна цел в случай на дислокация“, заяви говорителят на руското външно министерство.

Тя припомни изявлението на френския президент Еманюел Макрон, според когото плановете за разполагане на сили далеч от фронтовата линия вече са подготвени, а ученията ще се проведат в страни, които граничат с Украйна.

По думите на Захарова подобно присъствие би означавало „де факто чуждестранна интервенция“ и би довело до увеличаване на рисковете за сигурността на Русия. Москва настоява, че всяко военно присъствие на държави от НАТО или други съюзници на Украйна на украинска територия е неприемливо, независимо дали се осъществява по време на войната или след евентуално примирие.

Идеята за създаване на многонационални сили беше представена от Франция и Великобритания като част от бъдещите гаранции за сигурността на Украйна. Според инициаторите подобен контингент няма да участва в бойни действия, а ще има възпираща и стабилизираща роля при евентуално мирно уреждане на конфликта.

Към момента няма постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна, а бойните действия продължават. Въпросът за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна остава една от най-спорните теми в международните дипломатически усилия за прекратяване на войната.