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Русия заяви, че планираното разполагане на многонационални сили в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъде разглеждано като заплаха
  Тема: Украйна

Русия заяви, че планираното разполагане на многонационални сили в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъде разглеждано като заплаха

15 Юли, 2026 17:49, обновена 15 Юли, 2026 17:47 1 915 90

  • украйна-
  • мария захарова-
  • русия-
  • мирно споразумение-
  • заплаха

Москва обяви, че евентуално разполагане на многонационални контингенти след мирно споразумение би представлявало заплаха за националната ѝ сигурност и ще бъде възприето като чуждестранна военна намеса.

Русия заяви, че планираното разполагане на многонационални сили в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъде разглеждано като заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че няма да приеме разполагането на многонационални военни сили на територията на Украйна, дори ако това стане след евентуално прекратяване на бойните действия. Според Москва подобен контингент би представлявал заплаха за руската сигурност и ще бъде разглеждан като легитимна военна цел. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва дни след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, на която около 35 държави, подкрепящи Украйна, потвърдиха намерението си да подготвят многонационални сили, които да бъдат разположени при евентуално постигане на мирно споразумение. Предвижда се тези формирования да подпомагат гарантирането на сигурността на Украйна, да съдействат за възстановяването на украинските въоръжени сили и да предотвратяват нова военна ескалация.

Участниците в инициативата съобщиха също, че през следващите месеци ще бъдат проведени съвместни военни учения в европейски държави, граничещи с Украйна. Целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и готовността за евентуално изпълнение на бъдеща мисия.

Мария Захарова категорично отхвърли тези планове.

„Разполагането на каквито и да било военни контингенти от страните от Коалицията на желаещите в Украйна е неприемливо - те ще станат легитимна военна цел в случай на дислокация“, заяви говорителят на руското външно министерство.

Тя припомни изявлението на френския президент Еманюел Макрон, според когото плановете за разполагане на сили далеч от фронтовата линия вече са подготвени, а ученията ще се проведат в страни, които граничат с Украйна.

По думите на Захарова подобно присъствие би означавало „де факто чуждестранна интервенция“ и би довело до увеличаване на рисковете за сигурността на Русия. Москва настоява, че всяко военно присъствие на държави от НАТО или други съюзници на Украйна на украинска територия е неприемливо, независимо дали се осъществява по време на войната или след евентуално примирие.

Идеята за създаване на многонационални сили беше представена от Франция и Великобритания като част от бъдещите гаранции за сигурността на Украйна. Според инициаторите подобен контингент няма да участва в бойни действия, а ще има възпираща и стабилизираща роля при евентуално мирно уреждане на конфликта.

Към момента няма постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна, а бойните действия продължават. Въпросът за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна остава една от най-спорните теми в международните дипломатически усилия за прекратяване на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Киев за три дни

    38 29 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, на никой не му пука какво казва и иска Русия!

    Коментиран от #28, #29

    17:52 15.07.2026

  • 2 Орешников

    23 10 Отговор
    От какво се плашите?

    Коментиран от #7

    17:52 15.07.2026

  • 3 Соломон

    28 26 Отговор
    Спокойно Мамаша. Вас няма да ви има

    17:53 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сирски

    21 7 Отговор
    То не е ясно,кой кого ще пази!...Или е ясно !?

    17:54 15.07.2026

  • 6 !!!?

    28 26 Отговор
    На кремълската фашистка хунта времето изтича...започват недомлъвки и плахо "Неть !!!?

    17:54 15.07.2026

  • 7 Соломон

    18 22 Отговор

    До коментар #2 от "Орешников":

    Плаши се от това което вижда като застане пред огледалото

    17:54 15.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 21 Отговор
    вече на 3 литра водка съм , ама пак Маша не ми е секси ...повам 4 литър , може и да ми се стори..даже и че джуджа побеждава ..сигурно

    Коментиран от #9, #10

    17:55 15.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ако някой му е интересно що са ме изгонили от РФ да пита/ ся е момента на истината

    17:56 15.07.2026

  • 10 Соломон

    11 13 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Добави малко одеколон Тройнай и магията ще се получи

    Коментиран от #21

    17:57 15.07.2026

  • 11 Няколко джендъра

    10 21 Отговор
    могат ли да уплашат 6000 ядрени и 140 милиона дървени глави?

    Коментиран от #17, #25

    17:57 15.07.2026

  • 12 Град Козлодуй

    16 18 Отговор
    Коя е тази куррвъ и за какво се бори?

    Коментиран от #68

    17:58 15.07.2026

  • 13 !!!?

    18 17 Отговор
    Мистър Кеш се метна на руската рулетка в последната минута...усеща че Кримнаш е Мираж !!!?

    17:59 15.07.2026

  • 14 Сатана Z

    17 16 Отговор
    Силите на НАТО в Украйна ще заменят убитите укъри и патакламата започва от начало.

    17:59 15.07.2026

  • 15 Ниско

    18 7 Отговор
    Инелигентити , гледайте как ТЦК заклещи един мъж в биотоалетна и започнаха да я търкалят в злобата си . Аз бързам за метрото че няма ток в Киев и ще ми заемат мястото за спане , а вие идвайте да копаем външни тоалетни че е страхотна смрад .

    Коментиран от #26

    18:00 15.07.2026

  • 16 Тая

    11 7 Отговор
    роза, прецъфтяла отдавна.

    18:01 15.07.2026

  • 17 !!!?

    17 15 Отговор

    До коментар #11 от "Няколко джендъра":

    Не разбра ли за 5 години, че ЯО плашилото не функционира...вземи пример от алкохолика Медведев и млъкни ?!!!

    Коментиран от #37

    18:03 15.07.2026

  • 18 ИВО

    14 12 Отговор
    Свършени сте другари блатници.

    18:03 15.07.2026

  • 19 Кривоверен алкаш

    7 11 Отговор
    Наркозната,каква чуждестранна интервенция,силите няма да са на руска територия а на украинска...аз до сега не съм видял с нещо да се съгласят освен с пълната капитулация на Украйна..ама няма да стане...

    18:04 15.07.2026

  • 20 само не и в нато

    7 4 Отговор
    💲По думите на Захарова подобно присъствие би означавало „де факто чуждестранна интервенция“.💲 в чуждата страна и става легитимна военна цел.
    Донбас и Крим не са крайни цели, за да приключи войната.

    18:04 15.07.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    почвам..ама за сега само ..туй роза ли е ,кво е..отляво(нейно) се чудя дали ще вирее на ранчото..

    18:04 15.07.2026

  • 22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 8 Отговор
    Шекерчето да си закичи розата отзад...повече ще и ходи...

    Коментиран от #33, #90

    18:05 15.07.2026

  • 23 ариец

    5 4 Отговор
    С други думи ще продължат да притискат и да се гаврят с Русия, т.е. да продължат да правят това, заради което руснаците нахлуха в Украйна. Ами чакайте тогавада свърши войната. Има да чакате. Колко милиона още отпадък без мозък ще измре по фронтовете, като на никой не му стиска да причака Фюрера зад ъгъла!.........

    18:06 15.07.2026

  • 24 Разглеждайте разградения си заден двор

    4 11 Отговор
    Дроновете на Мадяр посетиха всички значими НПЗ в Русия - от Санкт Петербург през Москва та чак до Омск. Дали многонационалните сили са в Украйна или в Полша от военна гледна точка няма разлика.

    18:06 15.07.2026

  • 25 Промит

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Няколко джендъра":

    защо споменаваш ЯО...кой заплашва Русия...или виждаш че в конвенционално отношение са гола вода и пак да напомним за ядрените.Може и 20000 ядрени глави да имаш,важното е коклко ще успееш да изстреляш..

    Коментиран от #32, #43

    18:07 15.07.2026

  • 26 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ниско":

    след края на войната всички от тцк ще бягат зад граница

    18:07 15.07.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #35

    18:07 15.07.2026

  • 28 Вале-каро

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Те тука е "заровено кучето".Когато започне да им пука,ще разберат за какво иде реч.Дано да не е твърде късно.

    18:07 15.07.2026

  • 29 Не може да няма

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    статия за Русия и някой малоумник да не спомене Киев за три дни, просто не може.

    Коментиран от #49

    18:07 15.07.2026

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    5 6 Отговор
    Марето си е качила розата на рамото! Да не се мъчи от уста в розата и обратно.

    18:08 15.07.2026

  • 31 Павел

    9 11 Отговор
    В това е целия проблем на кремълския кръволок заради който не спира войната. Дълго време Запада и най вече Европа искрено се страхуваше от Рашка, но след като братята украинци показаха че тигърът е книжен вече е 100 % сигурно че Великобритания, Франция и Германия ще разположат войски в Украйна веднага след сключване на премирието и изобщо няма да се интересуват от мненията на Рашка. А тогава.....тогава генералите от КГБ и армията ще дойдат в потайна доба при кървавото жуже с шарф и табакера.

    Коментиран от #42, #55

    18:08 15.07.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Промит":

    А кой ще попречи да ги из строят? И как?

    18:08 15.07.2026

  • 33 Така

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    ще станат.... две рози.

    18:09 15.07.2026

  • 34 Освобождаваме Малая Токмачка

    7 8 Отговор
    Три години и половина, брат. Бахмут помниш ли го? 2023 година. Сега са с 27 километра по-нататък. А на някои направления напредват отрицателно.

    Коментиран от #66

    18:09 15.07.2026

  • 35 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим или бензин . И защо не питаш руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим

    Коментиран от #65

    18:10 15.07.2026

  • 36 Тошко

    11 10 Отговор
    Руснаците са нагли. Вече се чудят какво да лъжат и мажат.

    18:10 15.07.2026

  • 37 Георги

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    така не функционира, че 5 години по-късно нато още не смее да прати войски

    18:10 15.07.2026

  • 38 Путин гол до кръста на пони

    5 6 Отговор
    Всичко което ми пречи да влизам в Украйна когато си искам е ЗАПЛАХА!

    18:11 15.07.2026

  • 39 гост

    8 6 Отговор
    Тези седенки на макарон няма да ги бъде!

    18:11 15.07.2026

  • 40 Що бе

    4 2 Отговор
    ако има кубинци и корейци,и те ли са заплаха?

    18:11 15.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вале-каро

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Павел":

    А , ще има ли примирие?

    Коментиран от #60

    18:14 15.07.2026

  • 43 Георги

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Промит":

    конвенционално са гола вода? ти сериозно ли, всяка седмица се реве за пво и пари, всяка седмица ново закани, зелю не може да изправи гръб от молби. т. н. запад не спира да зарежда украинците, а фронта все на запад се движи. лошото на руското яо е, че не спреш ли всички едновременно всичко приключва, а те имат такива дето обикалят и никой не ги знае къде са.

    18:15 15.07.2026

  • 44 Като се разтопи леда на полюсите и

    1 2 Отговор
    Курск ще потъне под вода

    18:16 15.07.2026

  • 45 Удри евраста с лопатЕто

    6 9 Отговор
    А кой ти каза 3 дни Киев, ами ако е 30 години кво ша прави европата, та тя отсега накаля памперса, за укрите е военна операция за европата специална, и да операцията върви по план с хирургическа точност.

    18:16 15.07.2026

  • 46 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    9 8 Отговор
    Заплаха за човечеството е да има таквиз тpaвepси като Захарова 👆😄

    18:18 15.07.2026

  • 47 млад еврас

    10 2 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    18:18 15.07.2026

  • 48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    Коалиция на желаещите (война) ще получат свещ и кибрит, за да си я търсят. Радев изтърва, ама той чете на лампа или на компютъра.

    18:18 15.07.2026

  • 49 В Киев за три дни

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не може да няма":

    Още чакам концерта на Газманов от 18.00 часа

    18:19 15.07.2026

  • 50 Класикът от Кремъл

    5 7 Отговор
    Пета година побеждава в тридневната военна операция, дърпа ПВО от аркитка че Масква гори, нема бендзин и народа се трепа по колонките, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    Коментиран от #56

    18:19 15.07.2026

  • 51 .....

    6 3 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    18:20 15.07.2026

  • 52 Дика

    6 0 Отговор
    Е заплаха ще е да, много по трудно ще е да се мотаете там.

    18:21 15.07.2026

  • 53 Медведь

    0 1 Отговор
    Зачем тъй ета сделала?Надела платъе белое!Кальцо на руку нежная,на галаву хату!

    18:21 15.07.2026

  • 54 Руснаците изпуснаха 26 години да станат

    1 4 Отговор
    500-600 милиона руснаЧета да не пиша и
    1 милиард и сега парен каша духа
    Селенски е новия Ленин в украйна създадена от Ленин1917 година изпълнил задачата на запад да има буферна държава между бившата руска империя и европа

    18:22 15.07.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Павел":

    А Ти мислиш ,че щом Русия знае ,че там же има натовски войск и ще има примирие ли?

    Коментиран от #59

    18:23 15.07.2026

  • 56 млад еврас

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "Класикът от Кремъл":

    Иска ти се за 3 дни ама нема, ша изсърбаш горчивата чаша до дъно, сърбай еврас, в Москва гориво колкото искаш, в Крим нямаше ама и там има вече, не вървиш еврас, ша сърбаш докрая еврас.

    Коментиран от #58

    18:23 15.07.2026

  • 57 Шепот от бункера

    2 3 Отговор
    Не нада!Не нада!

    18:24 15.07.2026

  • 58 За шепа Копейки

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "млад еврас":

    И като се събуди, краката отвити, прозореца отворен, копейките малко

    18:25 15.07.2026

  • 59 Като е Руски

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ходил ли си?

    Коментиран от #62

    18:25 15.07.2026

  • 60 Павел

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Вале-каро":

    Ще...иначе първо няма да има бензин и дизел, то вече и няма де. После ще има катастрофални резултати от Земеделската кампания и зимата ще почне да свършва и храната. Ако пък е по тежка ( зимата) ще видим невероятни неща в комуналните услуги, щото тая година всички губернии бяха освободени от задължението да правят дори минимални ремонти като в последните три години за да има пари за доплащане на орките отиващи на Есвеото,. А и при растящия дефицит на бюджетът им предстои замразяване на банковите сметки на руските аборигени. Така че ще има примирие ...ако не тая то другата зима на сто на сто...и тогава.....

    Коментиран от #63, #76

    18:25 15.07.2026

  • 61 Многоходов

    1 2 Отговор
    Путин ще измисли нов ход!

    18:26 15.07.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Като е Руски":

    А Ти ходил ли си?Не пи ли кафе като наркомана,Хахахахах?

    18:27 15.07.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Павел":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    18:28 15.07.2026

  • 64 Мая

    1 0 Отговор
    Защо не дават на Маша да лети над България?Радев да отмени забраната!

    Коментиран от #89

    18:29 15.07.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Що ,казва че е украински ли?хехехех

    Коментиран от #67

    18:30 15.07.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Освобождаваме Малая Токмачка":

    Укрите Оше от 2015 година са свикнал да не признават загубата на територии.Още със загубата на ДАП започнаха

    18:31 15.07.2026

  • 67 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не казва. Блокирва

    Коментиран от #69

    18:32 15.07.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    Не говори за гайка си

    18:33 15.07.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    И кво?Да плача ли,хахаххха.
    Още има предатели много.

    Коментиран от #70

    18:35 15.07.2026

  • 70 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами плачи. Щеше да е смешно ако не бе трагично щом една руска разработка не знае чий е Крим

    Коментиран от #82, #84

    18:39 15.07.2026

  • 71 Свободен

    2 0 Отговор
    Естествено!
    Нали това е целта - заплаха!
    Иначе за какво ще са тези сили в Украйна?!
    За да не помислят руснаците да повторят авантюрата си!

    18:40 15.07.2026

  • 72 оляха се

    1 5 Отговор
    То заплаха беше да им се дава оръжие,да се съпротивляват,да атакуват Русия ... да ги млатят яко.
    Е, какво постигна специалната им операция.?
    По голяма мизерия и напълно изолиране от цивилизования свят.

    18:41 15.07.2026

  • 73 .....

    3 0 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    18:42 15.07.2026

  • 74 млад еврас

    1 0 Отговор
    Днес квикането на комсомолчетата еврасти е невероятно, просто музика за нашите уши, със загубата на бойното поле и квикането се увеличава пропорционално хахахахахаха, кефффффф хахахахаха.

    18:43 15.07.2026

  • 75 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    На какво се надява ЕС ако укрите победят, краваря вече е сключил договорите за ресурсите укренски, Русия се прибира в старите си граници и не я закачат да не играе атома, рецесии ако плаща тя ще е за укрите, някоя ЕС фирма да работи там, ама фирмите ще покрият парата и нищо няма да влезе в ЕС, освен да пратят миротворци и да плащат за тях за да пазят краварските ресурси, европата е прецакана при всички положения, ама с такова ръководство на мръсулка, кая, турск, макароня и "лидерите" толкова.

    18:44 15.07.2026

  • 76 Вале-каро

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Павел":

    То всички тези нещица от пет години ги пишете ,пък нищо подобно не се е случило.Пък нищо не пишете какво се случи през тези пет години в ЕС.

    18:47 15.07.2026

  • 77 Васил

    1 2 Отговор
    Захарова как не разбрахте че за пет години станахте губещият се отбор докъде се докарахте.

    Коментиран от #83

    18:48 15.07.2026

  • 78 Голям пръц

    0 2 Отговор
    какво е заявила пияната гарга.

    18:48 15.07.2026

  • 79 спасител от Слънчака

    1 1 Отговор
    Леле Маро одъртела си кат мене,ама аз съм още фелен и ше те радвам.Айде доди
    ше ти пратам Московеца и 3 туби бензин щото чувам каде вас е кът.

    Коментиран от #86

    18:53 15.07.2026

  • 80 Без име

    2 1 Отговор
    Мир няма да има, докато Русия не раздаде поредната порция шамари. Важното е ние да стоим далеч от шамарите.

    18:54 15.07.2026

  • 81 Добре, че поне това

    1 1 Отговор
    ни се размина.

    Поне засега... Натискът от европейските зомбирани самоубийци е сериозен, но Радев, поне засега, стои стабилно извън коалицията на зомбираните самоубийци.

    18:55 15.07.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    А ти знаеш ли чий е Крим?

    Коментиран от #87

    18:55 15.07.2026

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Васил":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    18:56 15.07.2026

  • 84 О, еврейчо,

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    Крим на юдо-хазарите ли е?

    18:56 15.07.2026

  • 85 Мария захарова

    0 0 Отговор
    С колко у тебя ребенка

    18:57 15.07.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "спасител от Слънчака":

    Така можеш да говориш само на украинската посланника,хахах

    18:57 15.07.2026

  • 87 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Естествено че знам. Лично другаря Путин още през 2003г каза чий е Крим. Чий са Донбас и Луганск. И не само го каза ами сложи подпис и печат със една двуглава кокошка

    18:58 15.07.2026

  • 88 Дзак

    0 1 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    19:19 15.07.2026

  • 89 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Мая":

    Актуален списък с " руЗките Победи " в последните 170 годин
    1. "Невероятна руЗка побда" в Кримската война 1853-1856.... невероятна
    2. "Защеметяваща победа" в руско-японскта война 1904-1905... едната Цусима само колко говори
    3. "Титанична руЗка победа" в Първата световна 1914-1918 Довела до "Прекрасния Брестки мир" с който на 3 Март 1918 Рашка капитулира и пред България и довела до първи разпад на Империята, освободил много народи от оркско робство.
    4 "Непостижима Червено руЗка победа" в съветски полската война 1920... разгромът в Чудото на Висла на съветските орки какво само говори.
    5. Спиращи дъхът " Съветски победи" във двете войни 1939-1940 и 1941-1944 срещу Колосът Финландия които тогава е имал цели 3.5 милиона човека население, но е успял да сътвори първите ръкотворни планини....от съветско-оркски трупове.
    6. Невероятна, Непостижима Легендарна ПИРОВА "съветска победа" във Втората световна война , по-конкретно в нейната Германо-съветска част. Постигната с цената на 27 Милиона ли, 33-34 Милиона ли, 42 Милиона ли трупа и то след като:
    а) Съединените Американски Щати са Проектирали и ПОСТРОИЛИ ЦЯЛАТА съветска индустрия в периода 1929-1939 - между 560 и 830 завода и енергийни обекти като Сталинградския и Челябинския тракторни ( танкови) заводи , Днепрогес и...... и...... и......
    б) Осигурили са по време на Фантастичния Ленд-лийз 1941-1945 всичко от копчета и войнишки обувки през самолети танкове и Цели заводи до 40 000 000 (Четиресет Ми

    19:21 15.07.2026

  • 90 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Носи цветето на възмездието!

    19:21 15.07.2026

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