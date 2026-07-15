Русия заяви, че планираното разполагане на многонационални сили в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъде разглеждано като заплаха

Русия заяви, че няма да приеме разполагането на многонационални военни сили на територията на Украйна, дори ако това стане след евентуално прекратяване на бойните действия. Според Москва подобен контингент би представлявал заплаха за руската сигурност и ще бъде разглеждан като легитимна военна цел. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.
Изявлението идва дни след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, на която около 35 държави, подкрепящи Украйна, потвърдиха намерението си да подготвят многонационални сили, които да бъдат разположени при евентуално постигане на мирно споразумение. Предвижда се тези формирования да подпомагат гарантирането на сигурността на Украйна, да съдействат за възстановяването на украинските въоръжени сили и да предотвратяват нова военна ескалация.
Участниците в инициативата съобщиха също, че през следващите месеци ще бъдат проведени съвместни военни учения в европейски държави, граничещи с Украйна. Целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и готовността за евентуално изпълнение на бъдеща мисия.
Мария Захарова категорично отхвърли тези планове.
„Разполагането на каквито и да било военни контингенти от страните от Коалицията на желаещите в Украйна е неприемливо - те ще станат легитимна военна цел в случай на дислокация“, заяви говорителят на руското външно министерство.
Тя припомни изявлението на френския президент Еманюел Макрон, според когото плановете за разполагане на сили далеч от фронтовата линия вече са подготвени, а ученията ще се проведат в страни, които граничат с Украйна.
По думите на Захарова подобно присъствие би означавало „де факто чуждестранна интервенция“ и би довело до увеличаване на рисковете за сигурността на Русия. Москва настоява, че всяко военно присъствие на държави от НАТО или други съюзници на Украйна на украинска територия е неприемливо, независимо дали се осъществява по време на войната или след евентуално примирие.
Идеята за създаване на многонационални сили беше представена от Франция и Великобритания като част от бъдещите гаранции за сигурността на Украйна. Според инициаторите подобен контингент няма да участва в бойни действия, а ще има възпираща и стабилизираща роля при евентуално мирно уреждане на конфликта.
Към момента няма постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна, а бойните действия продължават. Въпросът за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна остава една от най-спорните теми в международните дипломатически усилия за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев за три дни
Коментиран от #28, #29
17:52 15.07.2026
2 Орешников
Коментиран от #7
17:52 15.07.2026
3 Соломон
17:53 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сирски
17:54 15.07.2026
6 !!!?
17:54 15.07.2026
7 Соломон
До коментар #2 от "Орешников":Плаши се от това което вижда като застане пред огледалото
17:54 15.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #10
17:55 15.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ако някой му е интересно що са ме изгонили от РФ да пита/ ся е момента на истината
17:56 15.07.2026
10 Соломон
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добави малко одеколон Тройнай и магията ще се получи
Коментиран от #21
17:57 15.07.2026
11 Няколко джендъра
Коментиран от #17, #25
17:57 15.07.2026
12 Град Козлодуй
Коментиран от #68
17:58 15.07.2026
13 !!!?
17:59 15.07.2026
14 Сатана Z
17:59 15.07.2026
15 Ниско
Коментиран от #26
18:00 15.07.2026
16 Тая
18:01 15.07.2026
17 !!!?
До коментар #11 от "Няколко джендъра":Не разбра ли за 5 години, че ЯО плашилото не функционира...вземи пример от алкохолика Медведев и млъкни ?!!!
Коментиран от #37
18:03 15.07.2026
18 ИВО
18:03 15.07.2026
19 Кривоверен алкаш
18:04 15.07.2026
20 само не и в нато
Донбас и Крим не са крайни цели, за да приключи войната.
18:04 15.07.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Соломон":почвам..ама за сега само ..туй роза ли е ,кво е..отляво(нейно) се чудя дали ще вирее на ранчото..
18:04 15.07.2026
22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #33, #90
18:05 15.07.2026
23 ариец
18:06 15.07.2026
24 Разглеждайте разградения си заден двор
18:06 15.07.2026
25 Промит
До коментар #11 от "Няколко джендъра":защо споменаваш ЯО...кой заплашва Русия...или виждаш че в конвенционално отношение са гола вода и пак да напомним за ядрените.Може и 20000 ядрени глави да имаш,важното е коклко ще успееш да изстреляш..
Коментиран от #32, #43
18:07 15.07.2026
26 Георги
До коментар #15 от "Ниско":след края на войната всички от тцк ще бягат зад граница
18:07 15.07.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #35
18:07 15.07.2026
28 Вале-каро
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Те тука е "заровено кучето".Когато започне да им пука,ще разберат за какво иде реч.Дано да не е твърде късно.
18:07 15.07.2026
29 Не може да няма
До коментар #1 от "В Киев за три дни":статия за Русия и някой малоумник да не спомене Киев за три дни, просто не може.
Коментиран от #49
18:07 15.07.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
18:08 15.07.2026
31 Павел
Коментиран от #42, #55
18:08 15.07.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Промит":А кой ще попречи да ги из строят? И как?
18:08 15.07.2026
33 Така
До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":ще станат.... две рози.
18:09 15.07.2026
34 Освобождаваме Малая Токмачка
Коментиран от #66
18:09 15.07.2026
35 Соломон
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим или бензин . И защо не питаш руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим
Коментиран от #65
18:10 15.07.2026
36 Тошко
18:10 15.07.2026
37 Георги
До коментар #17 от "!!!?":така не функционира, че 5 години по-късно нато още не смее да прати войски
18:10 15.07.2026
38 Путин гол до кръста на пони
18:11 15.07.2026
39 гост
18:11 15.07.2026
40 Що бе
18:11 15.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вале-каро
До коментар #31 от "Павел":А , ще има ли примирие?
Коментиран от #60
18:14 15.07.2026
43 Георги
До коментар #25 от "Промит":конвенционално са гола вода? ти сериозно ли, всяка седмица се реве за пво и пари, всяка седмица ново закани, зелю не може да изправи гръб от молби. т. н. запад не спира да зарежда украинците, а фронта все на запад се движи. лошото на руското яо е, че не спреш ли всички едновременно всичко приключва, а те имат такива дето обикалят и никой не ги знае къде са.
18:15 15.07.2026
44 Като се разтопи леда на полюсите и
18:16 15.07.2026
45 Удри евраста с лопатЕто
18:16 15.07.2026
46 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
18:18 15.07.2026
47 млад еврас
18:18 15.07.2026
48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:18 15.07.2026
49 В Киев за три дни
До коментар #29 от "Не може да няма":Още чакам концерта на Газманов от 18.00 часа
18:19 15.07.2026
50 Класикът от Кремъл
Коментиран от #56
18:19 15.07.2026
51 .....
18:20 15.07.2026
52 Дика
18:21 15.07.2026
53 Медведь
18:21 15.07.2026
54 Руснаците изпуснаха 26 години да станат
1 милиард и сега парен каша духа
Селенски е новия Ленин в украйна създадена от Ленин1917 година изпълнил задачата на запад да има буферна държава между бившата руска империя и европа
18:22 15.07.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Павел":А Ти мислиш ,че щом Русия знае ,че там же има натовски войск и ще има примирие ли?
Коментиран от #59
18:23 15.07.2026
56 млад еврас
До коментар #50 от "Класикът от Кремъл":Иска ти се за 3 дни ама нема, ша изсърбаш горчивата чаша до дъно, сърбай еврас, в Москва гориво колкото искаш, в Крим нямаше ама и там има вече, не вървиш еврас, ша сърбаш докрая еврас.
Коментиран от #58
18:23 15.07.2026
57 Шепот от бункера
18:24 15.07.2026
58 За шепа Копейки
До коментар #56 от "млад еврас":И като се събуди, краката отвити, прозореца отворен, копейките малко
18:25 15.07.2026
59 Като е Руски
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ходил ли си?
Коментиран от #62
18:25 15.07.2026
60 Павел
До коментар #42 от "Вале-каро":Ще...иначе първо няма да има бензин и дизел, то вече и няма де. После ще има катастрофални резултати от Земеделската кампания и зимата ще почне да свършва и храната. Ако пък е по тежка ( зимата) ще видим невероятни неща в комуналните услуги, щото тая година всички губернии бяха освободени от задължението да правят дори минимални ремонти като в последните три години за да има пари за доплащане на орките отиващи на Есвеото,. А и при растящия дефицит на бюджетът им предстои замразяване на банковите сметки на руските аборигени. Така че ще има примирие ...ако не тая то другата зима на сто на сто...и тогава.....
Коментиран от #63, #76
18:25 15.07.2026
61 Многоходов
18:26 15.07.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Като е Руски":А Ти ходил ли си?Не пи ли кафе като наркомана,Хахахахах?
18:27 15.07.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Павел":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
18:28 15.07.2026
64 Мая
Коментиран от #89
18:29 15.07.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Соломон":Що ,казва че е украински ли?хехехех
Коментиран от #67
18:30 15.07.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Освобождаваме Малая Токмачка":Укрите Оше от 2015 година са свикнал да не признават загубата на територии.Още със загубата на ДАП започнаха
18:31 15.07.2026
67 Соломон
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не казва. Блокирва
Коментиран от #69
18:32 15.07.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Град Козлодуй":Не говори за гайка си
18:33 15.07.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "Соломон":И кво?Да плача ли,хахаххха.
Още има предатели много.
Коментиран от #70
18:35 15.07.2026
70 Соломон
До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами плачи. Щеше да е смешно ако не бе трагично щом една руска разработка не знае чий е Крим
Коментиран от #82, #84
18:39 15.07.2026
71 Свободен
Нали това е целта - заплаха!
Иначе за какво ще са тези сили в Украйна?!
За да не помислят руснаците да повторят авантюрата си!
18:40 15.07.2026
72 оляха се
Е, какво постигна специалната им операция.?
По голяма мизерия и напълно изолиране от цивилизования свят.
18:41 15.07.2026
73 .....
18:42 15.07.2026
74 млад еврас
18:43 15.07.2026
75 Удри евраста с лопатЕто
18:44 15.07.2026
76 Вале-каро
До коментар #60 от "Павел":То всички тези нещица от пет години ги пишете ,пък нищо подобно не се е случило.Пък нищо не пишете какво се случи през тези пет години в ЕС.
18:47 15.07.2026
77 Васил
Коментиран от #83
18:48 15.07.2026
78 Голям пръц
18:48 15.07.2026
79 спасител от Слънчака
ше ти пратам Московеца и 3 туби бензин щото чувам каде вас е кът.
Коментиран от #86
18:53 15.07.2026
80 Без име
18:54 15.07.2026
81 Добре, че поне това
Поне засега... Натискът от европейските зомбирани самоубийци е сериозен, но Радев, поне засега, стои стабилно извън коалицията на зомбираните самоубийци.
18:55 15.07.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Соломон":А ти знаеш ли чий е Крим?
Коментиран от #87
18:55 15.07.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "Васил":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
18:56 15.07.2026
84 О, еврейчо,
До коментар #70 от "Соломон":Крим на юдо-хазарите ли е?
18:56 15.07.2026
85 Мария захарова
18:57 15.07.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "спасител от Слънчака":Така можеш да говориш само на украинската посланника,хахах
18:57 15.07.2026
87 Соломон
До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Естествено че знам. Лично другаря Путин още през 2003г каза чий е Крим. Чий са Донбас и Луганск. И не само го каза ами сложи подпис и печат със една двуглава кокошка
18:58 15.07.2026
88 Дзак
19:19 15.07.2026
89 Петър
До коментар #64 от "Мая":Актуален списък с " руЗките Победи " в последните 170 годин
1. "Невероятна руЗка побда" в Кримската война 1853-1856.... невероятна
2. "Защеметяваща победа" в руско-японскта война 1904-1905... едната Цусима само колко говори
3. "Титанична руЗка победа" в Първата световна 1914-1918 Довела до "Прекрасния Брестки мир" с който на 3 Март 1918 Рашка капитулира и пред България и довела до първи разпад на Империята, освободил много народи от оркско робство.
4 "Непостижима Червено руЗка победа" в съветски полската война 1920... разгромът в Чудото на Висла на съветските орки какво само говори.
5. Спиращи дъхът " Съветски победи" във двете войни 1939-1940 и 1941-1944 срещу Колосът Финландия които тогава е имал цели 3.5 милиона човека население, но е успял да сътвори първите ръкотворни планини....от съветско-оркски трупове.
6. Невероятна, Непостижима Легендарна ПИРОВА "съветска победа" във Втората световна война , по-конкретно в нейната Германо-съветска част. Постигната с цената на 27 Милиона ли, 33-34 Милиона ли, 42 Милиона ли трупа и то след като:
а) Съединените Американски Щати са Проектирали и ПОСТРОИЛИ ЦЯЛАТА съветска индустрия в периода 1929-1939 - между 560 и 830 завода и енергийни обекти като Сталинградския и Челябинския тракторни ( танкови) заводи , Днепрогес и...... и...... и......
б) Осигурили са по време на Фантастичния Ленд-лийз 1941-1945 всичко от копчета и войнишки обувки през самолети танкове и Цели заводи до 40 000 000 (Четиресет Ми
19:21 15.07.2026
90 Анонимен
До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Носи цветето на възмездието!
19:21 15.07.2026