Зеленски предупреди: Русия може да обяви нова мобилизация след изборите през септември

Русия може да предприеме стъпки към всеобща мобилизация след парламентарните избори през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предава БТА.

Изказването му дойде след срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“, проведена в Киев. Зеленски коментира възможността за ново засилване на военните действия от страна на Москва и заяви, че резултатите от изборите в Русия няма да окажат реално влияние върху политическия курс на Кремъл.

„Резултатите от изборите няма да се отразят върху тази ескалация по какъвто и да било начин, защото резултатите ще са ясни преди изборите“, посочи украинският президент.

Според него обаче самият край на изборния процес може да се превърне в момент, след който руският президент Владимир Путин да предприеме нови действия, свързани с увеличаване на военния потенциал на страната.

Зеленски заяви, че Москва среща трудности при набирането на достатъчно военнослужещи чрез договорна система, тъй като този подход изисква значителни финансови средства. По думите му това може да подтикне руското ръководство към връщане на механизъм за по-мащабно принудително набиране на военнослужещи.

„Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на големи суми пари. Затова може да се ориентира към мобилизация, при която няма да са нужни такива договори“, каза Зеленски.

Украинският лидер подчерта, че Киев следи подобни сценарии и се подготвя за възможни действия от страна на Русия.

По време на изказването си Зеленски коментира и украинските военни операции на руска територия, като заяви, че те могат да окажат натиск върху Москва и да я принудят да се върне към преговори.

„Необходимо е да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори“, каза украинският президент, като добави, че тази позиция е била представена пред лидерите на Европейския съюз и президента на САЩ.