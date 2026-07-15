Зеленски предупреди: Русия може да обяви нова мобилизация след изборите през септември

Русия може да предприеме стъпки към всеобща мобилизация след парламентарните избори през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предава БТА.
Изказването му дойде след срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“, проведена в Киев. Зеленски коментира възможността за ново засилване на военните действия от страна на Москва и заяви, че резултатите от изборите в Русия няма да окажат реално влияние върху политическия курс на Кремъл.
„Резултатите от изборите няма да се отразят върху тази ескалация по какъвто и да било начин, защото резултатите ще са ясни преди изборите“, посочи украинският президент.
Според него обаче самият край на изборния процес може да се превърне в момент, след който руският президент Владимир Путин да предприеме нови действия, свързани с увеличаване на военния потенциал на страната.
Зеленски заяви, че Москва среща трудности при набирането на достатъчно военнослужещи чрез договорна система, тъй като този подход изисква значителни финансови средства. По думите му това може да подтикне руското ръководство към връщане на механизъм за по-мащабно принудително набиране на военнослужещи.
„Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на големи суми пари. Затова може да се ориентира към мобилизация, при която няма да са нужни такива договори“, каза Зеленски.
Украинският лидер подчерта, че Киев следи подобни сценарии и се подготвя за възможни действия от страна на Русия.
По време на изказването си Зеленски коментира и украинските военни операции на руска територия, като заяви, че те могат да окажат натиск върху Москва и да я принудят да се върне към преговори.
„Необходимо е да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори“, каза украинският президент, като добави, че тази позиция е била представена пред лидерите на Европейския съюз и президента на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страх тресе
Лаят като бесни кучета.
Коментиран от #35
20:28 15.07.2026
2 Яшар
20:29 15.07.2026
3 Хе хе...
Найс, а?
20:31 15.07.2026
4 Ъъъ
20:31 15.07.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #9
20:32 15.07.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #21
20:32 15.07.2026
7 белото
20:32 15.07.2026
8 И Киев е Руски
20:32 15.07.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Мрът за кредити от ЕС,хахахах
20:33 15.07.2026
10 Хе хе...
20:33 15.07.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос
Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария
Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен ще му сменят пола в Женски в Ипократос Атина британците гръцкото правителство и Елините края на месеца
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Влакас Ксенос Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец Астегос в елинес
Изсъхнала Трагедия Слаб Необщителен Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз
Коментиран от #20, #33
20:34 15.07.2026
12 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
Коментиран от #14, #15, #16
20:34 15.07.2026
13 Ами
Русия си прави две мобилизации, пролетна и есенна.
Едно време и ние като имахме държава и армия също го правехме.
20:35 15.07.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Ти май си ял нещо един път ядено,хахахах
20:35 15.07.2026
15 Баце,
До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":А на теб защо ти е омръзнал живота? Смяната на пола не можа ли да ти пребори когнитивния дисонанс?
20:36 15.07.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Малката бахама с малката пиш.а няма шанс.Сори
20:37 15.07.2026
17 Глобален Идиот
20:38 15.07.2026
18 пешо
20:39 15.07.2026
19 военен неможач
20:39 15.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А БРЕ
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ПУСНАХА ЛИ ТОК
В КРИМ
ИЛИ БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО
ГО БОЛИ ФАРА ЗА КРИМЧАНИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
БЕНЗИН КОГА ?
ВОДА КОГА?
ГУБЕРНАТОРЪТ АКСЬОНОВ
ПАК ПОТВЪРДИ
БЕНЗИН НЯМА
НЯМА И ДА ИМА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ НЕ МОГАТ ДА СТИГНАТ
ДО ОСТРОВА.
Коментиран от #41, #48
20:40 15.07.2026
22 Хм...
20:40 15.07.2026
23 пешо
20:41 15.07.2026
24 АМИ УРСУЛАТА
КО ЧАКА
20:41 15.07.2026
25 Явно има
20:41 15.07.2026
26 ти не гледай другите жульо
а кажи кога ще насрочиш избори клоун
20:42 15.07.2026
27 Без име
20:42 15.07.2026
28 УКРАЙНА ще произвежда
С ПОМОЩ ОТ ЕВРОПА.
СТЯГАЙТЕ ГАЩИЧКИТЕ
РУСКИ ГЕЙТЪРИ.
ВАТА ЩЕ ХВЪРЧИ ПО
ЦЯЛАТА БЛАТНА ТЕРИТОРИЯ.
20:42 15.07.2026
29 Софиянец
20:43 15.07.2026
30 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Какво казва финансовия министър на САЩ за Зеленски:
- "Мистър Бийн на кpeк"
- "дeте със спeциални нyжди"
- "мaлък мaлoyмник"
Коментиран от #39
20:43 15.07.2026
31 Механик
Червената армия си е по казармите, а в Украина за Русия се бият хора с подписан договор.
Зели да си гледа дупето провиснало, а не да предупреждава.
20:44 15.07.2026
32 ДЖУДЖЕТО КЛОУН
20:44 15.07.2026
33 Оня под Коня
До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ела чакаме те всички пак в Атина,ще ти сменим пола в Женски в Ипократос
20:45 15.07.2026
34 Мишел
20:46 15.07.2026
35 Гледах
До коментар #1 от "Страх тресе":изказването му..Пак беше надрусан този път яката..!
Коментиран от #38, #47, #53
20:47 15.07.2026
36 точка
20:48 15.07.2026
37 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
НО СПОРЕД ТЯХ
ИМА ЕДИН МАЛЪК ПРОБЛЕМ.
КАК ЩЕ НАКАРАТ ХОРАТА ДА СЕ БИЯТ
С ЖЕЛАНИЕ .
ПРЕДИ ТОВА ВСЯКАКВА ИЗМЕТ
КРАДЦИ УБЙИЦИ
ИЗНАСИЛВАЧИ ПРЕСТЪПНИЦИ
СА ПОЛУЧАВАЛИ ЗАПЛАТИ И БОНУСИ
ДА МРАТ
ЗА ПУТИН
А МОБИЛИЗИРАНИТЕ
ЩЕ СЕ БИЯТ ЗА КЕФА
НА ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО.
НА ЕДНА ОБИКНОВЕНА ЗАПЛАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Ще бъде ПОРЕДНАТА ПУТИНСКА ОБОСРАЦИЯ.
Коментиран от #51
20:49 15.07.2026
38 Баце,
До коментар #35 от "Гледах":На тоя наркоман му е простено, все пак си е такъв от доста години и това не е тайна за никого.
Какво да кажем обаче за триото на же лаещите от веселия влак за киев?
Коментиран от #42
20:51 15.07.2026
39 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #30 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":ДА МИСТЪР БИЙН
ПОДПАЛИ РУСКАТА КОЧИНА
УРААА УРААА УРААА
РУСКИЯ ПОЗОР НЯМА КРАЙ.
20:51 15.07.2026
40 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #43
20:51 15.07.2026
41 Де бре
До коментар #21 от "А БРЕ":След контранастъплението към лвов
20:52 15.07.2026
42 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #38 от "Баце,":А да "Фанеш" руския влак за локомотива
Коментиран от #52
20:53 15.07.2026
43 Хе хе...
До коментар #40 от "ПЪЛНИ Глупости":Кръвното мой, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят, пък когнитивния дисонанс си е нещо страшно.
Коментиран от #50, #59
20:53 15.07.2026
44 Гориил
20:54 15.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР
НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ СЪС
ГОРИВАТА .
ПРАВ Е
НЯМА НПЗта.
НЯМА БЕНЗИН.
НЯМА ДА ИМА И ПРОБЛЕМ.
ЩЕ ВЪРВЯТ ПЕША БЛАТНИТЕ НЕЩАСТНИЦИ.
20:55 15.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цъ..
До коментар #21 от "А БРЕ":Пуснаха купони.
20:55 15.07.2026
49 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #45 от "Българин":СЪГЛАСЕН СЪМ!
20:57 15.07.2026
50 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #43 от "Хе хе...":НEMA да си жиB да видиш!!
20:57 15.07.2026
51 Механик
До коментар #37 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":Във всяка страна с редовна наборна армия има ежегодишна мобилизация. Някога и ние имахме такава армия и всяка година през пролетта имаше една мобилизация (викаха им "мартенци") и една есенна моблизация. Втората бе по-обширна.
Тия дето сега ги мобилизират в Русия са си НАБОРНИЦИ и те няма да ходят в Украйна, с изключение ако след първата си година (обучение) не подпишат ПРОФЕСИОНАЛЕН договор с армията.
Вие се вижте вас си. Че тия от ТКЦ с бусовете вече ги бият и в Лвов. Няма материал, а Зеленски е спуснал норма, която не можете да изпълните.
Скоро Урсула ще в и погне и вас, дето се излежавате в България и Европа. Знам, че не ти се вярва, но ми помни думите.
Коментиран от #54, #56
20:57 15.07.2026
52 Хе хе...
До коментар #42 от "ПЪЛНИ Глупости":Ха ха ха ха ха!
Заболя ли те бе розАв? Че си се повел по акъла на наркомани и извратеняци?
Ха ха ха!
Пробвай избелване на ануса, на другите розАви понита не им помага, ама ти не се отказвай.
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
Коментиран от #55, #57
20:58 15.07.2026
53 Де бил
До коментар #35 от "Гледах":Как така "пак" той е постоянно....
20:59 15.07.2026
54 Атина Палада
До коментар #51 от "Механик":Фатмака ще връща ли лева?
21:00 15.07.2026
55 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #52 от "Хе хе...":ха ха ха за оригинален ли се мислиш ?ХА ХА Хиляда и петстотин дни !! ХА ХА могучая ХА ХА ! Гледай Камен Донев "Как да не ни личи че сме прости" !! ХА ХА хамстер !!
21:01 15.07.2026
56 😂😂😂😂
До коментар #51 от "Механик":На тридневно СВО ходили си?
21:02 15.07.2026
57 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #52 от "Хе хе...":Ако имаш шепа вазелин да те пратя при Азис!
21:02 15.07.2026
58 Милен
21:02 15.07.2026
59 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #43 от "Хе хе...":Оу Bokлук знаеш ли как се мумифицира Tpуп ,първо се изважда мозъка !Твоят го няма и на живо.
21:06 15.07.2026