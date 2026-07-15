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Зеленски предупреди: Русия може да обяви нова мобилизация след изборите през септември
  Тема: Украйна

Зеленски предупреди: Русия може да обяви нова мобилизация след изборите през септември

15 Юли, 2026 20:26 684 59

  • русия-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • избори-
  • септември

Украинският президент смята, че приключването на парламентарния вот в Русия може да даде възможност на Кремъл да предприеме нови стъпки за ескалация на войната.

Зеленски предупреди: Русия може да обяви нова мобилизация след изборите през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия може да предприеме стъпки към всеобща мобилизация след парламентарните избори през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предава БТА.

Изказването му дойде след срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“, проведена в Киев. Зеленски коментира възможността за ново засилване на военните действия от страна на Москва и заяви, че резултатите от изборите в Русия няма да окажат реално влияние върху политическия курс на Кремъл.

„Резултатите от изборите няма да се отразят върху тази ескалация по какъвто и да било начин, защото резултатите ще са ясни преди изборите“, посочи украинският президент.

Според него обаче самият край на изборния процес може да се превърне в момент, след който руският президент Владимир Путин да предприеме нови действия, свързани с увеличаване на военния потенциал на страната.

Зеленски заяви, че Москва среща трудности при набирането на достатъчно военнослужещи чрез договорна система, тъй като този подход изисква значителни финансови средства. По думите му това може да подтикне руското ръководство към връщане на механизъм за по-мащабно принудително набиране на военнослужещи.

„Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на големи суми пари. Затова може да се ориентира към мобилизация, при която няма да са нужни такива договори“, каза Зеленски.

Украинският лидер подчерта, че Киев следи подобни сценарии и се подготвя за възможни действия от страна на Русия.

По време на изказването си Зеленски коментира и украинските военни операции на руска територия, като заяви, че те могат да окажат натиск върху Москва и да я принудят да се върне към преговори.

„Необходимо е да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори“, каза украинският президент, като добави, че тази позиция е била представена пред лидерите на Европейския съюз и президента на САЩ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страх тресе

    33 1 Отговор
    неолибералната джендаря.
    Лаят като бесни кучета.

    Коментиран от #35

    20:28 15.07.2026

  • 2 Яшар

    31 3 Отговор
    Зеленски стига избива с Урсула и кая Калас украйнския народ ...ден ще дойде ще бъдеш съден за геноцид срещу хората..даже и посмъртно може да си съден

    20:29 15.07.2026

  • 3 Хе хе...

    25 1 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    20:31 15.07.2026

  • 4 Ъъъ

    28 0 Отговор
    Дори и да обяви...Какво от това и защо Земенски "предупреждава" за това? Да не би Путин да трябва да пита Зеления дали да има мобилизация?🤔

    20:31 15.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    19 1 Отговор
    Украйна се нуждае от помощ сега – особено преди следващата зима, която Русия възнамерява да превърне в жив ад за бунтовните украинци. /// Мисля, че е необходимо да се обсъди въпросът за бунта. За какъв бунт можем да говорим, ако това чучулигаво ято, официално наричано украинци, е готово да умре в името на чужди интереси, в името на безвизов режим и дребни подаяния?

    Коментиран от #9

    20:32 15.07.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 1 Отговор
    Нали целта на бандеровците е да избиват руснаци.Да не плачи наркомана,такоз е,ххахааха.
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #21

    20:32 15.07.2026

  • 7 белото

    16 0 Отговор
    тъпотиите на тоя наркоман не ни интересуват!

    20:32 15.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Само евтаназията може да помогне на бившата Украинска ССР.

    20:32 15.07.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Мрът за кредити от ЕС,хахахах

    20:33 15.07.2026

  • 10 Хе хе...

    16 2 Отговор
    Освен това, единствения шанс за оживяване на зеле наркомана е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    20:33 15.07.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 1 Отговор
    Влакас Путана я Астиномията
    Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
    Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос
    Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария
    Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен ще му сменят пола в Женски в Ипократос Атина британците гръцкото правителство и Елините края на месеца
    Психопат Трагедия Засранец Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Британец Жена Англичанка Гинека Карагьоз
    Влакас Поли Апо Вулгария ипархи сан Гинека Англия Джендър Британец Карагьоз Джендър
    Влакас Ксенос Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец Астегос в елинес
    Изсъхнала Трагедия Слаб Необщителен Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз

    Коментиран от #20, #33

    20:34 15.07.2026

  • 12 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    2 15 Отговор
    Пускай Атома връз руската коТ4ина и да свършва 👆

    Коментиран от #14, #15, #16

    20:34 15.07.2026

  • 13 Ами

    12 2 Отговор
    Това няма как да е новина, защото от много години
    Русия си прави две мобилизации, пролетна и есенна.
    Едно време и ние като имахме държава и армия също го правехме.

    20:35 15.07.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Ти май си ял нещо един път ядено,хахахах

    20:35 15.07.2026

  • 15 Баце,

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    А на теб защо ти е омръзнал живота? Смяната на пола не можа ли да ти пребори когнитивния дисонанс?

    20:36 15.07.2026

  • 16 И Киев е Руски

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Малката бахама с малката пиш.а няма шанс.Сори

    20:37 15.07.2026

  • 17 Глобален Идиот

    12 1 Отговор
    Като Урсулът....

    20:38 15.07.2026

  • 18 пешо

    14 1 Отговор
    СТИГАТЕ С ТОЯ БОКЛУК

    20:39 15.07.2026

  • 19 военен неможач

    12 2 Отговор
    Абсолютно сигурно е, че Зеленска е наредил кибератаките срещу нашите институции - президентство и прочие.Украинските майданци са най- големите провокатори и терористи в света

    20:39 15.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А БРЕ

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ПУСНАХА ЛИ ТОК
    В КРИМ

    ИЛИ БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО

    ГО БОЛИ ФАРА ЗА КРИМЧАНИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БЕНЗИН КОГА ?
    ВОДА КОГА?

    ГУБЕРНАТОРЪТ АКСЬОНОВ
    ПАК ПОТВЪРДИ

    БЕНЗИН НЯМА
    НЯМА И ДА ИМА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ НЕ МОГАТ ДА СТИГНАТ


    ДО ОСТРОВА.

    Коментиран от #41, #48

    20:40 15.07.2026

  • 22 Хм...

    9 1 Отговор
    Абе някой знае ли защо закопаха линзи така набързо и в запечатан сандък?

    20:40 15.07.2026

  • 23 пешо

    11 1 Отговор
    наркото няма да изкара до септември , народа започва да се надига ще свърши като мусолини

    20:41 15.07.2026

  • 24 АМИ УРСУЛАТА

    10 1 Отговор
    ДА ЗЕМЕ И ДА МУ ЗАБРАНИ НА ПУТИНА
    КО ЧАКА

    20:41 15.07.2026

  • 25 Явно има

    9 2 Отговор
    някой който постоянно мисли за мобилизации и изпраща главорези да ги събират по улиците и домовете Им но, това не е Путин.

    20:41 15.07.2026

  • 26 ти не гледай другите жульо

    13 1 Отговор
    виждали сме как ловите хората по улиците
    а кажи кога ще насрочиш избори клоун

    20:42 15.07.2026

  • 27 Без име

    9 2 Отговор
    Ще обяви, разбира се. Дойде време отново да ошамари Европа. Важното е ние да не се наврем между шамарите. Путин няма да миряса, докато не довърши това, което не довърши Сталин. Сталин победи Германия, но не и фашизма. Украйна е от Бог целуната, че Путин не й е обявил война.

    20:42 15.07.2026

  • 28 УКРАЙНА ще произвежда

    1 11 Отговор
    10 МИЛИОНА ДРОНА.
    С ПОМОЩ ОТ ЕВРОПА.

    СТЯГАЙТЕ ГАЩИЧКИТЕ

    РУСКИ ГЕЙТЪРИ.

    ВАТА ЩЕ ХВЪРЧИ ПО
    ЦЯЛАТА БЛАТНА ТЕРИТОРИЯ.

    20:42 15.07.2026

  • 29 Софиянец

    10 1 Отговор
    Ау, сега Зеля ще трябва да бусифицира укри с още по-бързи темпове и да свали мобилизационната възраст на 16 години 😂 Урсула ще се включи с депортиране на избягали бандеровци, ще ги качва на влаковете към киiф като еврее през всв!

    20:43 15.07.2026

  • 30 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    9 3 Отговор
    Не ви ли омръзна да ни занимавате с един пpопаднал нapкоман?

    Какво казва финансовия министър на САЩ за Зеленски:
    - "Мистър Бийн на кpeк"
    - "дeте със спeциални нyжди"
    - "мaлък мaлoyмник"

    Коментиран от #39

    20:43 15.07.2026

  • 31 Механик

    7 1 Отговор
    Тоя па. Ми нали той оня ден удължи мобилизацията в Украйна, която всички вече знаем как протича с бусовете.
    Червената армия си е по казармите, а в Украина за Русия се бият хора с подписан договор.
    Зели да си гледа дупето провиснало, а не да предупреждава.

    20:44 15.07.2026

  • 32 ДЖУДЖЕТО КЛОУН

    6 2 Отговор
    ПРЕЦАКА ПОЛОВИНТА СВЯТ.....

    20:44 15.07.2026

  • 33 Оня под Коня

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ела чакаме те всички пак в Атина,ще ти сменим пола в Женски в Ипократос

    20:45 15.07.2026

  • 34 Мишел

    8 3 Отговор
    Русия не е правила мобилизация, Украйна е правила 8 мобилизации. Сега Украйна ще прави девета. Причината за толкова много украински мобилизации е ясна от съотношенията при размяната на убитите- редовно е 25-30 към 1000.

    20:46 15.07.2026

  • 35 Гледах

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Страх тресе":

    изказването му..Пак беше надрусан този път яката..!

    Коментиран от #38, #47, #53

    20:47 15.07.2026

  • 36 точка

    6 1 Отговор
    ,,…… процеспо поставяне Путин на масата на преговорите,,!!!!! Демек Путин да подпише капитулация. Това впрочем е от началото на западната агресия срещу Русия, нищо не се е променило. Никакъв контакт с Русия, само интересите на Украйна и запада и никакво зачитане на Руската сигурност. …….. Сами си правят преговори.

    20:48 15.07.2026

  • 37 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    1 6 Отговор
    ЗНАЯТ ЧЕ Е ИМА МОБИЛИЗАЦИЯ.

    НО СПОРЕД ТЯХ
    ИМА ЕДИН МАЛЪК ПРОБЛЕМ.

    КАК ЩЕ НАКАРАТ ХОРАТА ДА СЕ БИЯТ
    С ЖЕЛАНИЕ .

    ПРЕДИ ТОВА ВСЯКАКВА ИЗМЕТ

    КРАДЦИ УБЙИЦИ
    ИЗНАСИЛВАЧИ ПРЕСТЪПНИЦИ

    СА ПОЛУЧАВАЛИ ЗАПЛАТИ И БОНУСИ
    ДА МРАТ
    ЗА ПУТИН

    А МОБИЛИЗИРАНИТЕ
    ЩЕ СЕ БИЯТ ЗА КЕФА
    НА ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО.

    НА ЕДНА ОБИКНОВЕНА ЗАПЛАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Ще бъде ПОРЕДНАТА ПУТИНСКА ОБОСРАЦИЯ.

    Коментиран от #51

    20:49 15.07.2026

  • 38 Баце,

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гледах":

    На тоя наркоман му е простено, все пак си е такъв от доста години и това не е тайна за никого.
    Какво да кажем обаче за триото на же лаещите от веселия влак за киев?

    Коментиран от #42

    20:51 15.07.2026

  • 39 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    ДА МИСТЪР БИЙН

    ПОДПАЛИ РУСКАТА КОЧИНА

    УРААА УРААА УРААА

    РУСКИЯ ПОЗОР НЯМА КРАЙ.

    20:51 15.07.2026

  • 40 ПЪЛНИ Глупости

    4 7 Отговор
    Много знайни про рuски бokлуци !Ще има видов де3н ,ще пукате като пуканки ! пиждин не е вечен ще изкара още малко !Вие оставате ТУК и Моча ще ви се види празник !!

    Коментиран от #43

    20:51 15.07.2026

  • 41 Де бре

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "А БРЕ":

    След контранастъплението към лвов

    20:52 15.07.2026

  • 42 ПЪЛНИ Глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Баце,":

    А да "Фанеш" руския влак за локомотива

    Коментиран от #52

    20:53 15.07.2026

  • 43 Хе хе...

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Кръвното мой, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят, пък когнитивния дисонанс си е нещо страшно.

    Коментиран от #50, #59

    20:53 15.07.2026

  • 44 Гориил

    9 3 Отговор
    В Русия няма мобилизация. За да се класирате за участие в специална военна операция, можете да подпишете договор с Министерството на отбраната на доброволни начала. Но дори и да искате да подпишете договор, много от вас получават отказ. Армията се нуждае предимно от резервисти с квалификация като водачи на танкове, артилеристи, шофьори, механици и оператори на дронове. Има и възрастови ограничения (ако сте под 25 години, нямате шанс да подпишете договор).

    20:54 15.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР

    3 6 Отговор
    ОБЕЩА :

    НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ СЪС
    ГОРИВАТА .

    ПРАВ Е

    НЯМА НПЗта.

    НЯМА БЕНЗИН.

    НЯМА ДА ИМА И ПРОБЛЕМ.

    ЩЕ ВЪРВЯТ ПЕША БЛАТНИТЕ НЕЩАСТНИЦИ.

    20:55 15.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цъ..

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "А БРЕ":

    Пуснаха купони.

    20:55 15.07.2026

  • 49 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    СЪГЛАСЕН СЪМ!

    20:57 15.07.2026

  • 50 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хе хе...":

    НEMA да си жиB да видиш!!

    20:57 15.07.2026

  • 51 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":

    Във всяка страна с редовна наборна армия има ежегодишна мобилизация. Някога и ние имахме такава армия и всяка година през пролетта имаше една мобилизация (викаха им "мартенци") и една есенна моблизация. Втората бе по-обширна.
    Тия дето сега ги мобилизират в Русия са си НАБОРНИЦИ и те няма да ходят в Украйна, с изключение ако след първата си година (обучение) не подпишат ПРОФЕСИОНАЛЕН договор с армията.
    Вие се вижте вас си. Че тия от ТКЦ с бусовете вече ги бият и в Лвов. Няма материал, а Зеленски е спуснал норма, която не можете да изпълните.
    Скоро Урсула ще в и погне и вас, дето се излежавате в България и Европа. Знам, че не ти се вярва, но ми помни думите.

    Коментиран от #54, #56

    20:57 15.07.2026

  • 52 Хе хе...

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ха ха ха ха ха!
    Заболя ли те бе розАв? Че си се повел по акъла на наркомани и извратеняци?
    Ха ха ха!
    Пробвай избелване на ануса, на другите розАви понита не им помага, ама ти не се отказвай.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    Коментиран от #55, #57

    20:58 15.07.2026

  • 53 Де бил

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гледах":

    Как така "пак" той е постоянно....

    20:59 15.07.2026

  • 54 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Фатмака ще връща ли лева?

    21:00 15.07.2026

  • 55 ПЪЛНИ Глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хе хе...":

    ха ха ха за оригинален ли се мислиш ?ХА ХА Хиляда и петстотин дни !! ХА ХА могучая ХА ХА ! Гледай Камен Донев "Как да не ни личи че сме прости" !! ХА ХА хамстер !!

    21:01 15.07.2026

  • 56 😂😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    На тридневно СВО ходили си?

    21:02 15.07.2026

  • 57 ПЪЛНИ Глупости

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хе хе...":

    Ако имаш шепа вазелин да те пратя при Азис!

    21:02 15.07.2026

  • 58 Милен

    1 3 Отговор
    Не се кахъри, след изборите путин ще скочи през прозореца!

    21:02 15.07.2026

  • 59 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хе хе...":

    Оу Bokлук знаеш ли как се мумифицира Tpуп ,първо се изважда мозъка !Твоят го няма и на живо.

    21:06 15.07.2026

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