ЕС отложи решението за новия пакет санкции срещу Русия до 23 юли

Европейският съюз отложи до 23 юли решението за евентуалното приемане на нов пакет санкции срещу Русия, след като държавите членки не успяха да постигнат необходимото единодушие. Това съобщава Франс прес, предава БТА.
Забавянето засяга 21-вия пакет санкции срещу Москва от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Представителите на страните членки не са успели да постигнат компромис по време на преговорите в Брюксел, поради което окончателното решение е отложено за следващата седмица.
Поради липсата на съгласие ЕС удължи с една седмица и действието на тавана върху цената на руския суров петрол, който трябваше да изтече днес. В момента той е определен на 44 долара. Мярката има за цел да ограничи приходите на Русия от износа на петрол, които според ЕС подпомагат финансирането на войната в Украйна.
Още по-рано през седмицата върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че страните членки все още не са постигнали необходимото единодушие за приемането на новите санкции.
Според литовския външен министър Кестутис Будрис сред спорните въпроси са предложението за забрана на определени морски услуги и затягането на ограниченията върху руския втечнен природен газ, посочва Ройтерс.
Европейската комисия представи проекта за новия пакет санкции още през юни. Предложените мерки са насочени срещу руския банков сектор, криптомрежите, производството на дронове, търговците на петрол и рафинериите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #17
22:28 15.07.2026
2 дубреее знаем ва
Коментиран от #13
22:30 15.07.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А БГ е в тая общност.Давайте 1021 пакет,урааа,Хайл Каяяяяя!!!
22:30 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахаха
Коментиран от #11
22:31 15.07.2026
6 Робот
Коментиран от #15
22:32 15.07.2026
7 Гориил
22:32 15.07.2026
8 Без име
22:33 15.07.2026
9 Розова вата
22:35 15.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Хахаха":Група жеЛАЕЩИ пред магазин от голяма верига решиха да му наложат санкции и цената на хляба да не бъде по-висока от 44 ЦЕНТА за килограм хляб❗😀😀😀
22:38 15.07.2026
12 Бой Руската Свиня да се пука
Виде и се края на свинята
22:39 15.07.2026
13 Кардамски шокира:
До коментар #2 от "дубреее знаем ва":Важнато е, че ние купуваме от скъпата газ.
Българинът гледа качеството ,а не количество, а и може да си го позволи. Мдааа.
22:40 15.07.2026
14 Из падмасковие
22:42 15.07.2026
15 Ники обича да пътува
До коментар #6 от "Робот":Така си е...аз съм така със секса.
22:42 15.07.2026
16 Бункерната Педофилия се тресе в някой
Времето изтича и то много Бързо за Русия
Скоро ще има тотален Погром
22:43 15.07.2026
17 И да идеш ти в Миризливата Русия
До коментар #1 от "Феникс":Да лееш чугун във някоя черна фабрика и да умреш след две години от рак
22:44 15.07.2026