ЕС отложи решението за новия пакет санкции срещу Русия до 23 юли

Европейският съюз отложи до 23 юли решението за евентуалното приемане на нов пакет санкции срещу Русия, след като държавите членки не успяха да постигнат необходимото единодушие. Това съобщава Франс прес, предава БТА.

Забавянето засяга 21-вия пакет санкции срещу Москва от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Представителите на страните членки не са успели да постигнат компромис по време на преговорите в Брюксел, поради което окончателното решение е отложено за следващата седмица.

Поради липсата на съгласие ЕС удължи с една седмица и действието на тавана върху цената на руския суров петрол, който трябваше да изтече днес. В момента той е определен на 44 долара. Мярката има за цел да ограничи приходите на Русия от износа на петрол, които според ЕС подпомагат финансирането на войната в Украйна.

Още по-рано през седмицата върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че страните членки все още не са постигнали необходимото единодушие за приемането на новите санкции.

Според литовския външен министър Кестутис Будрис сред спорните въпроси са предложението за забрана на определени морски услуги и затягането на ограниченията върху руския втечнен природен газ, посочва Ройтерс.

Европейската комисия представи проекта за новия пакет санкции още през юни. Предложените мерки са насочени срещу руския банков сектор, криптомрежите, производството на дронове, търговците на петрол и рафинериите.