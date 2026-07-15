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ЕС отложи решението за новия пакет санкции срещу Русия до 23 юли

ЕС отложи решението за новия пакет санкции срещу Русия до 23 юли

15 Юли, 2026 22:26 382 17

  • ес-
  • санкции-
  • русия

Липсата на единодушие между държавите членки забави приемането на 21-вия пакет санкции, а таванът на цената на руския петрол беше удължен с още една седмица.

ЕС отложи решението за новия пакет санкции срещу Русия до 23 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз отложи до 23 юли решението за евентуалното приемане на нов пакет санкции срещу Русия, след като държавите членки не успяха да постигнат необходимото единодушие. Това съобщава Франс прес, предава БТА.

Забавянето засяга 21-вия пакет санкции срещу Москва от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Представителите на страните членки не са успели да постигнат компромис по време на преговорите в Брюксел, поради което окончателното решение е отложено за следващата седмица.

Поради липсата на съгласие ЕС удължи с една седмица и действието на тавана върху цената на руския суров петрол, който трябваше да изтече днес. В момента той е определен на 44 долара. Мярката има за цел да ограничи приходите на Русия от износа на петрол, които според ЕС подпомагат финансирането на войната в Украйна.

Още по-рано през седмицата върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че страните членки все още не са постигнали необходимото единодушие за приемането на новите санкции.

Според литовския външен министър Кестутис Будрис сред спорните въпроси са предложението за забрана на определени морски услуги и затягането на ограниченията върху руския втечнен природен газ, посочва Ройтерс.

Европейската комисия представи проекта за новия пакет санкции още през юни. Предложените мерки са насочени срещу руския банков сектор, криптомрежите, производството на дронове, търговците на петрол и рафинериите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    7 1 Отговор
    А дано се разпадне този миризлив съюз!

    Коментиран от #17

    22:28 15.07.2026

  • 2 дубреее знаем ва

    5 1 Отговор
    Европа достигна рекордни обеми на покупки на руски газ в навечерието на влизането в сила на забраната за внос на гориво от Руската федерация. Британският вестник The Financial Times обръща внимание на този факт. Изданието отбелязва, че през първата половина на 2026 г. ЕС е закупил почти целия LNG от руския завод в Ямал: рекордни 9,89 милиона тона, което е с 18% повече от същия период миналата година. Според оценки, Европа е платила на Руската федерация около шест милиарда евро.

    Коментиран от #13

    22:30 15.07.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Колко са уволнените в Германия и целия ЕС ,след 20 ,всички ,пакета?
    А БГ е в тая общност.Давайте 1021 пакет,урааа,Хайл Каяяяяя!!!

    22:30 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    1 5 Отговор
    Вати в блато, прекрасен пейзаж

    Коментиран от #11

    22:31 15.07.2026

  • 6 Робот

    2 1 Отговор
    Кокаина не е лошо но си има мярка иначе се оплиташ и почваш като тази....! НЕАДЕКВАТНА. ! Сигурен съм че вече чува как и расте косата като зеления...! Аз примерно само на нова година...! По малко по сладко..!

    Коментиран от #15

    22:32 15.07.2026

  • 7 Гориил

    5 1 Отговор
    Вчера руско-американски екипаж изстреля от Байконур колосална, мощна руска ракета, заредена с гориво, неразрешено съгласно европейския пакет от санкции. Утре са планирани още седемнадесет такива ракети да бъдат изстреляни. Искате ли да го забраните?

    22:32 15.07.2026

  • 8 Без име

    3 0 Отговор
    Марийка скръцна със зъби днес от Кремъл и виждаме резултата.

    22:33 15.07.2026

  • 9 Розова вата

    2 4 Отговор
    Ще има много бой доката Путинцето избие всички Руснаци

    22:35 15.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Група жеЛАЕЩИ пред магазин от голяма верига решиха да му наложат санкции и цената на хляба да не бъде по-висока от 44 ЦЕНТА за килограм хляб❗😀😀😀

    22:38 15.07.2026

  • 12 Бой Руската Свиня да се пука

    0 2 Отговор
    Украйна я гаври денонощно и на Фронта и в Русия
    Виде и се края на свинята

    22:39 15.07.2026

  • 13 Кардамски шокира:

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "дубреее знаем ва":

    Важнато е, че ние купуваме от скъпата газ.
    Българинът гледа качеството ,а не количество, а и може да си го позволи. Мдааа.

    22:40 15.07.2026

  • 14 Из падмасковие

    0 1 Отговор
    Колективния Брикс изгубихме от Украина,губим и на спорт финала Велика Британия (навремето ни спасиха от Адолф) и хората на франко Испания(помагаха на Симеон Сакскобургготски)

    22:42 15.07.2026

  • 15 Ники обича да пътува

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    Така си е...аз съм така със секса.

    22:42 15.07.2026

  • 16 Бункерната Педофилия се тресе в някой

    0 1 Отговор
    Ъгъл
    Времето изтича и то много Бързо за Русия
    Скоро ще има тотален Погром

    22:43 15.07.2026

  • 17 И да идеш ти в Миризливата Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Да лееш чугун във някоя черна фабрика и да умреш след две години от рак

    22:44 15.07.2026

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