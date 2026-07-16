Украинският парламент се готви да одобри ново правителство; Напрежение в Киев заради оставката на Федоров

Върховната рада на Украйна се събира на решаващо заседание днес, за да одобри състава на новия Кабинет на министрите, след като страната влезе в поредната мащабна политическа реорганизация по време на войната.

Процесът по подмяна на изпълнителната власт обаче предизвика сериозно обществено напрежение и призиви за масови протести в столицата. Причината е изненадващата оставка на изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров, съпроводена с недоволство от страна на войници, ветерани и антикорупционни активисти.

Назначението на новия премиер: Енергетиката е приоритет преди зимата

Политическото пренареждане започна по-рано тази седмица, когато президентът Володимир Зеленски обяви промяна в „политическата стратегия“ на Киев. Във вторник, 14 юли, украинският парламент прие оставката на досегашния министър-председател Юлия Свириденко, която заемаше поста в продължение на една година. Нейното напускане автоматично доведе до разпускането на целия досегашен състав на правителството.

Според информация на агенция Reuters и изданието „Украинска правда“, Зеленски официално е подкрепил Серхий Корецки за нов министър-председател на Украйна. Корецки, който досега оглавяваше държавната енергийна компания „Нафтогаз“, е сочен от държавния глава като „най-добре подготвения кандидат“ за справяне с критичните предизвикателства пред страната. Основният мотив за избора му е спешната необходимост от подготовка на енергийната мрежа за предстоящия зимен сезон в условията на непрестанни руски ракетни атаки срещу критичната инфраструктура.

Очаква се управляващата партия „Слуга на народа“, която има мнозинство във Върховната рада, безпроблемно да гласува кандидатурата на Корецки и предложения от него екип до края на днешния ден.

Оставката на Михайло Федоров взриви гражданското общество

Паралелно с промените на върха в Министерския съвет, най-големият трус в държавната администрация дойде от Министерството на отбраната. В сряда, 15 юли, 35-годишният Михайло Федоров потвърди, че напуска поста си. Федоров, който първоначално стана известен като министър на дигиталната трансформация и създател на приложението „Дия“, прекара едва шест месеца начело на отбранителното ведомство.

В официалното си изявление в социалните мрежи той изброи постиженията на своя екип, сред които блокирането на достъпа на руските сили до сателитната система Starlink, мащабното разгръщане на вътрешното производство на дронове и дигитализацията на процесите в армията чрез платформите „Резерв+“ и „Армия+“. Според украински депутати и политически анализатори, цитирани от Kyiv Independent, истинската причина за неговото отстраняване е дълбок системен конфликт с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски относно плановете за радикална реформа в армейската структура и мобилизационните центрове.

За негов наследник Зеленски планира да предложи настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Граждани и ветерани излизат на митинги в Киев

Решението на президента да се раздели с един от най-одобряваните реформатори в правителството предизвика остри критики. Известни обществени фигури, активисти и ветерани от войната определиха смяната като „фатална грешка“, която рискува да забави технологичното превъзходство на Украйна на фронта.

По данни на телевизия Euronews и кореспонденти на Financial Times в Киев, в социалните мрежи вече тече мащабна организация за мирни протести. Организаторите на миналогодишните демонстрации в защита на независимите антикорупционни органи призоваха гражданите да се съберат днес точно в 9:01 часа сутринта (непосредствено след националната минута мълчание за загиналите) на площад „Иван Франко“ в центъра на столицата. Целта на митинга е да се изрази категорично несъгласие с практиката „ефективни министри да бъдат заменяни с удобни за политическата конюнктура лица“.

Въпреки недоволството по улиците, анализатори от европейски институти посочват, че правителствената рокада е сред малкото лостове, с които Володимир Зеленски разполага, за да демонстрира обновление в лидерството, тъй като провеждането на избори е конституционно забранено по време на военното положение. Припомняме, че по предложение на държавния глава, по-рано тази седмица Върховната рада удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна за още 90 дни – до 31 октомври 2026 г.