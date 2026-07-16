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Украинският парламент се готви да одобри ново правителство; Напрежение в Киев заради оставката на Федоров
  Тема: Украйна

Украинският парламент се готви да одобри ново правителство; Напрежение в Киев заради оставката на Федоров

16 Юли, 2026 05:58, обновена 16 Юли, 2026 06:02 1 045 15

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Мащабните рокади в кабинета на Зеленски предизвикват недоволство сред гражданското общество, докато Върховната рада гласува новия премиер

Украинският парламент се готви да одобри ново правителство; Напрежение в Киев заради оставката на Федоров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховната рада на Украйна се събира на решаващо заседание днес, за да одобри състава на новия Кабинет на министрите, след като страната влезе в поредната мащабна политическа реорганизация по време на войната.

Процесът по подмяна на изпълнителната власт обаче предизвика сериозно обществено напрежение и призиви за масови протести в столицата. Причината е изненадващата оставка на изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров, съпроводена с недоволство от страна на войници, ветерани и антикорупционни активисти.

Назначението на новия премиер: Енергетиката е приоритет преди зимата

Политическото пренареждане започна по-рано тази седмица, когато президентът Володимир Зеленски обяви промяна в „политическата стратегия“ на Киев. Във вторник, 14 юли, украинският парламент прие оставката на досегашния министър-председател Юлия Свириденко, която заемаше поста в продължение на една година. Нейното напускане автоматично доведе до разпускането на целия досегашен състав на правителството.

Според информация на агенция Reuters и изданието „Украинска правда“, Зеленски официално е подкрепил Серхий Корецки за нов министър-председател на Украйна. Корецки, който досега оглавяваше държавната енергийна компания „Нафтогаз“, е сочен от държавния глава като „най-добре подготвения кандидат“ за справяне с критичните предизвикателства пред страната. Основният мотив за избора му е спешната необходимост от подготовка на енергийната мрежа за предстоящия зимен сезон в условията на непрестанни руски ракетни атаки срещу критичната инфраструктура.

Очаква се управляващата партия „Слуга на народа“, която има мнозинство във Върховната рада, безпроблемно да гласува кандидатурата на Корецки и предложения от него екип до края на днешния ден.

Оставката на Михайло Федоров взриви гражданското общество

Паралелно с промените на върха в Министерския съвет, най-големият трус в държавната администрация дойде от Министерството на отбраната. В сряда, 15 юли, 35-годишният Михайло Федоров потвърди, че напуска поста си. Федоров, който първоначално стана известен като министър на дигиталната трансформация и създател на приложението „Дия“, прекара едва шест месеца начело на отбранителното ведомство.

В официалното си изявление в социалните мрежи той изброи постиженията на своя екип, сред които блокирането на достъпа на руските сили до сателитната система Starlink, мащабното разгръщане на вътрешното производство на дронове и дигитализацията на процесите в армията чрез платформите „Резерв+“ и „Армия+“. Според украински депутати и политически анализатори, цитирани от Kyiv Independent, истинската причина за неговото отстраняване е дълбок системен конфликт с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски относно плановете за радикална реформа в армейската структура и мобилизационните центрове.

За негов наследник Зеленски планира да предложи настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Граждани и ветерани излизат на митинги в Киев

Решението на президента да се раздели с един от най-одобряваните реформатори в правителството предизвика остри критики. Известни обществени фигури, активисти и ветерани от войната определиха смяната като „фатална грешка“, която рискува да забави технологичното превъзходство на Украйна на фронта.

По данни на телевизия Euronews и кореспонденти на Financial Times в Киев, в социалните мрежи вече тече мащабна организация за мирни протести. Организаторите на миналогодишните демонстрации в защита на независимите антикорупционни органи призоваха гражданите да се съберат днес точно в 9:01 часа сутринта (непосредствено след националната минута мълчание за загиналите) на площад „Иван Франко“ в центъра на столицата. Целта на митинга е да се изрази категорично несъгласие с практиката „ефективни министри да бъдат заменяни с удобни за политическата конюнктура лица“.

Въпреки недоволството по улиците, анализатори от европейски институти посочват, че правителствената рокада е сред малкото лостове, с които Володимир Зеленски разполага, за да демонстрира обновление в лидерството, тъй като провеждането на избори е конституционно забранено по време на военното положение. Припомняме, че по предложение на държавния глава, по-рано тази седмица Върховната рада удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна за още 90 дни – до 31 октомври 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    3 22 Отговор
    Зеленски...
    От комик да човека Победил и унищожил Русия 👍

    Коментиран от #7, #9, #14

    06:09 16.07.2026

  • 3 Гогол

    14 2 Отговор
    Украйна приключи.

    Коментиран от #4, #5

    06:09 16.07.2026

  • 4 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Гогол":

    Прав си ....
    Украйна приключи Русия 😁

    06:10 16.07.2026

  • 5 Да де

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Гогол":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.

    06:13 16.07.2026

  • 6 Инженера

    14 2 Отговор
    Серхий Корецки може да има опит и контакти в енергийната сфера, но една лястовичка пролет не прави. Трябват ТЕХНИЦИ И ИНЖЕНЕРИ. Да обяснят на Зеленски, че енергийната система е капут. До зимата ще бъде напълно ликвидирана и Украйна ще бъде върната в късното средновековие.

    Коментиран от #12

    06:17 16.07.2026

  • 7 Пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Инузурпатор на властта в Киев.....

    06:19 16.07.2026

  • 8 788

    12 0 Отговор
    Като гроги боксьори е въпрос на издържливост. Кой ще мигне пръв и своите ще се отърват от откачалската си? Европа и Америка никога няма да си върнат парите защото краят вероятно е сдобряване и съюз срещу подстрекателите да започне тази братоубийствена война.

    06:28 16.07.2026

  • 9 Хахахахаха

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    гледам аз как побеждават, укрите ревът по всички медии, какво стана с Крим, най нещата и там замлъкнаха хахахаха, зеления сменя хора през месеци като вижда победата хахахахах, какво ли не направиха укрите и файда нулева, мислиха че руския народ ще клекне след ударите в Крим, а стана по лошо за укрите, през вечер мощни бомбардировки, стотици камиони и бензиностанции изгоряха в Украйна, руснаците всеки ден бомбят корабите в Одеса и другите пристанища хахахахах, напредване на всякъде на фронта, укрите са трагедия, милиарди похарчени на вятъра

    06:37 16.07.2026

  • 10 име

    9 0 Отговор
    Наркомана ще пусне ли ток за гласуването или на свещи с вдигане на ръка и на принципа "не е важно кой гласува, важно е кой брои"?

    06:38 16.07.2026

  • 11 Наблюдател

    3 4 Отговор
    Руските войски атакуваха покрайнините на украинския град кисловодск
    След третия отчаян щурм те успяха да превземат сградата на родилния дом като взеха в Плен 37 пеленачета две възрастни медицински сестри и една хигиенистка мъжкият персонал се спаси благодарение на това че беше мобилизиран от бандеровците при мощните атаки на руснаците беше повредена част от оградата на родилния дом и разрушени до основи две къщички на охранителните кучета
    Такива и други подобни новини се леят широко от нашите казионни медии

    06:44 16.07.2026

  • 12 Ъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Инженера":

    "Трябват ТЕХНИЦИ И ИНЖЕНЕРИ. Да обяснят на Зеленски, че енергийната система е капут"

    Корецки е от квотата на Тимур Миндич, а преди дни Европа отпусна на Украйна €500 милиона точно за енергийната система ... Да я закърпят за зимата. Кое не е ясно?

    Коментиран от #15

    06:46 16.07.2026

  • 13 Украинския президент

    3 1 Отговор
    Стои здраво на своя стол той премахва всички които биха могли да му се противопоставят и евентуално да вземат неговия пост тъй като всички знаят че той незаконно продължава да заема мястото на президент тъй като мандата понесе че скоро ще стане две години и като смятаха че по професия е някакъв си палячо те много сбъркаха тъй като той добре си разбира от работата като президент

    06:47 16.07.2026

  • 14 Комичен ИИ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    пак халюцинираш..
    Може ли добър овчар да загуби половината стадо?

    06:54 16.07.2026

  • 15 Инженера

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъ":

    500 милиона са хубави пари. Но има ли техници, инженери и производствени мощности за възстановяване на енергийната система? Кой ще я възстановява тая енергийна система под ударите на дроновете и балистичните ракети? Само с пари не става. Арестович разказа, как ги дават тия пари. С камиони от Австрия през Унгария за Украйна и започва голямото крадене.
    Една подстанция от поръчката до монтажа на оборудването минават две години, а до зимата остават 4 месеца.

    07:07 16.07.2026

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