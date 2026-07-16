Украинският парламент се готви да одобри ново правителство; Напрежение в Киев заради оставката на Федоров

Върховната рада на Украйна се събира на решаващо заседание днес, за да одобри състава на новия Кабинет на министрите, след като страната влезе в поредната мащабна политическа реорганизация по време на войната.
Процесът по подмяна на изпълнителната власт обаче предизвика сериозно обществено напрежение и призиви за масови протести в столицата. Причината е изненадващата оставка на изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров, съпроводена с недоволство от страна на войници, ветерани и антикорупционни активисти.
Назначението на новия премиер: Енергетиката е приоритет преди зимата
Политическото пренареждане започна по-рано тази седмица, когато президентът Володимир Зеленски обяви промяна в „политическата стратегия“ на Киев. Във вторник, 14 юли, украинският парламент прие оставката на досегашния министър-председател Юлия Свириденко, която заемаше поста в продължение на една година. Нейното напускане автоматично доведе до разпускането на целия досегашен състав на правителството.
Според информация на агенция Reuters и изданието „Украинска правда“, Зеленски официално е подкрепил Серхий Корецки за нов министър-председател на Украйна. Корецки, който досега оглавяваше държавната енергийна компания „Нафтогаз“, е сочен от държавния глава като „най-добре подготвения кандидат“ за справяне с критичните предизвикателства пред страната. Основният мотив за избора му е спешната необходимост от подготовка на енергийната мрежа за предстоящия зимен сезон в условията на непрестанни руски ракетни атаки срещу критичната инфраструктура.
Очаква се управляващата партия „Слуга на народа“, която има мнозинство във Върховната рада, безпроблемно да гласува кандидатурата на Корецки и предложения от него екип до края на днешния ден.
Оставката на Михайло Федоров взриви гражданското общество
Паралелно с промените на върха в Министерския съвет, най-големият трус в държавната администрация дойде от Министерството на отбраната. В сряда, 15 юли, 35-годишният Михайло Федоров потвърди, че напуска поста си. Федоров, който първоначално стана известен като министър на дигиталната трансформация и създател на приложението „Дия“, прекара едва шест месеца начело на отбранителното ведомство.
В официалното си изявление в социалните мрежи той изброи постиженията на своя екип, сред които блокирането на достъпа на руските сили до сателитната система Starlink, мащабното разгръщане на вътрешното производство на дронове и дигитализацията на процесите в армията чрез платформите „Резерв+“ и „Армия+“. Според украински депутати и политически анализатори, цитирани от Kyiv Independent, истинската причина за неговото отстраняване е дълбок системен конфликт с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски относно плановете за радикална реформа в армейската структура и мобилизационните центрове.
За негов наследник Зеленски планира да предложи настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко.
Граждани и ветерани излизат на митинги в Киев
Решението на президента да се раздели с един от най-одобряваните реформатори в правителството предизвика остри критики. Известни обществени фигури, активисти и ветерани от войната определиха смяната като „фатална грешка“, която рискува да забави технологичното превъзходство на Украйна на фронта.
По данни на телевизия Euronews и кореспонденти на Financial Times в Киев, в социалните мрежи вече тече мащабна организация за мирни протести. Организаторите на миналогодишните демонстрации в защита на независимите антикорупционни органи призоваха гражданите да се съберат днес точно в 9:01 часа сутринта (непосредствено след националната минута мълчание за загиналите) на площад „Иван Франко“ в центъра на столицата. Целта на митинга е да се изрази категорично несъгласие с практиката „ефективни министри да бъдат заменяни с удобни за политическата конюнктура лица“.
Въпреки недоволството по улиците, анализатори от европейски институти посочват, че правителствената рокада е сред малкото лостове, с които Володимир Зеленски разполага, за да демонстрира обновление в лидерството, тъй като провеждането на избори е конституционно забранено по време на военното положение. Припомняме, че по предложение на държавния глава, по-рано тази седмица Върховната рада удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна за още 90 дни – до 31 октомври 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Майор Деянов, на всеки километър
От комик да човека Победил и унищожил Русия 👍
Коментиран от #7, #9, #14
06:09 16.07.2026
3 Гогол
Коментиран от #4, #5
06:09 16.07.2026
4 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
До коментар #3 от "Гогол":Прав си ....
Украйна приключи Русия 😁
06:10 16.07.2026
5 Да де
До коментар #3 от "Гогол":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
06:13 16.07.2026
6 Инженера
Коментиран от #12
06:17 16.07.2026
7 Пешо
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Инузурпатор на властта в Киев.....
06:19 16.07.2026
8 788
06:28 16.07.2026
9 Хахахахаха
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":гледам аз как побеждават, укрите ревът по всички медии, какво стана с Крим, най нещата и там замлъкнаха хахахаха, зеления сменя хора през месеци като вижда победата хахахахах, какво ли не направиха укрите и файда нулева, мислиха че руския народ ще клекне след ударите в Крим, а стана по лошо за укрите, през вечер мощни бомбардировки, стотици камиони и бензиностанции изгоряха в Украйна, руснаците всеки ден бомбят корабите в Одеса и другите пристанища хахахахах, напредване на всякъде на фронта, укрите са трагедия, милиарди похарчени на вятъра
06:37 16.07.2026
10 име
06:38 16.07.2026
11 Наблюдател
След третия отчаян щурм те успяха да превземат сградата на родилния дом като взеха в Плен 37 пеленачета две възрастни медицински сестри и една хигиенистка мъжкият персонал се спаси благодарение на това че беше мобилизиран от бандеровците при мощните атаки на руснаците беше повредена част от оградата на родилния дом и разрушени до основи две къщички на охранителните кучета
Такива и други подобни новини се леят широко от нашите казионни медии
06:44 16.07.2026
12 Ъъъ
До коментар #6 от "Инженера":"Трябват ТЕХНИЦИ И ИНЖЕНЕРИ. Да обяснят на Зеленски, че енергийната система е капут"
Корецки е от квотата на Тимур Миндич, а преди дни Европа отпусна на Украйна €500 милиона точно за енергийната система ... Да я закърпят за зимата. Кое не е ясно?
Коментиран от #15
06:46 16.07.2026
13 Украинския президент
06:47 16.07.2026
14 Комичен ИИ
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":пак халюцинираш..
Може ли добър овчар да загуби половината стадо?
06:54 16.07.2026
15 Инженера
До коментар #12 от "Ъъъ":500 милиона са хубави пари. Но има ли техници, инженери и производствени мощности за възстановяване на енергийната система? Кой ще я възстановява тая енергийна система под ударите на дроновете и балистичните ракети? Само с пари не става. Арестович разказа, как ги дават тия пари. С камиони от Австрия през Унгария за Украйна и започва голямото крадене.
Една подстанция от поръчката до монтажа на оборудването минават две години, а до зимата остават 4 месеца.
07:07 16.07.2026