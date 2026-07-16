Иран предупреди САЩ да не се намесват в Ормузкия проток

Иран няма да позволи на САЩ да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на върховното военно командване на страната, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Техеран определи евентуална американска намеса в района като „червена линия“.

Иранското военно командване предупреди още, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахите си за атаки срещу иранска инфраструктура, страната ще нанесе удари по инфраструктурни обекти в целия регион.

„Цялата инфраструктура в региона ще бъде смазана под силните удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран“, се посочва в изявление на Обединеното командване на въоръжените сили на Иран, цитирано от Франс прес.