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Иран предупреди САЩ да не се намесват в Ормузкия проток

Иран предупреди САЩ да не се намесват в Ормузкия проток

16 Юли, 2026 10:26 816 12

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Техеран заяви, че ще разглежда евентуална американска намеса като „червена линия“ и заплаши с удари по регионална инфраструктура

Иран предупреди САЩ да не се намесват в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран няма да позволи на САЩ да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на върховното военно командване на страната, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Техеран определи евентуална американска намеса в района като „червена линия“.

Иранското военно командване предупреди още, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахите си за атаки срещу иранска инфраструктура, страната ще нанесе удари по инфраструктурни обекти в целия регион.

„Цялата инфраструктура в региона ще бъде смазана под силните удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран“, се посочва в изявление на Обединеното командване на въоръжените сили на Иран, цитирано от Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 12 Отговор
    САЩ също предупреди Иран да не се намесват в Хормузкия проток.

    Коментиран от #5

    10:27 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    аве..копейзаж!! с БРИКС кво става , чува ли се нещо?

    10:50 16.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Отвори си атласа❗
    Иран не говори за Мексиканския залив,
    който ТръНп реши да прекръсти,
    а за СВОЕТО крайбрежие❗

    Коментиран от #7

    10:50 16.07.2026

  • 6 Да се знае

    5 5 Отговор
    Директорът на ЦРУ потвърди медийната информация, че средната продължителност на живота на новодошлите руски войници на фронта е 25-30 минути.

    10:55 16.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ко стаа с БРИКС? намерихте ли си централата?

    Коментиран от #12

    10:55 16.07.2026

  • 8 Луганск

    4 5 Отговор
    САЩ И МАЛКИЯТ ЗАПАДЕН СВЯТ УМИРАТ

    Спомняте ли си преди време русофобите и политическите проститутки твърдяха, че в Русия няма пилешки яйца?! Въпреки че тогава и сега тези яйца са цели планини!

    Така че сега има информация, че Русия е доставила голяма партида яйца в САЩ, защото англосаксонците не са в състояние да установят селскостопанско производство и няма яйца и гладът е възможен!

    ЕВРОПА И САЩ УМИРАТ И ТОВА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ!

    Например Русия, както навремето СССР, е сред лидерите в разработването и създаването както на авиационни, така и на ракетни двигатели!
    Русия е единствената, повтарям за тугодумите, единствената (!!!) държава в света, която произвежда всички компоненти и възли за производство на самолети!! Никой друг не е способен на това!!

    САЩ и Европа - разруха и изчезване!
    А центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #9, #10, #11

    10:56 16.07.2026

  • 9 Пффф...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Хахаха...А бе,къде ви намитат.

    11:05 16.07.2026

  • 10 БУХАХАХА

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    брато стой на сянка.

    11:18 16.07.2026

  • 11 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Пич кефиш ма къртиш мивки🤣🤣🤣

    11:26 16.07.2026

  • 12 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се подигравай с БРИКЕТА опс БРИКС вчера разбрах че бриксо вече бил изпреварил Г-7 по икономика (един трол ми го написа)

    11:30 16.07.2026

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