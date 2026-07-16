Янез Янша: Членството на Украйна в ЕС вече се превръща в реалност

Словенският премиер Янез Янша заяви в Киев, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз постепенно се превръща в реалност. Това стана по време на тържествата по случай Деня на държавността на Украйна, съобщи словенското правителство, предава БТА.

В речта си на площад „Св. Михаил“ в украинската столица Янша подчерта значението на справедливия мир, като заяви, че той трябва да включва и наказание за извършеното зло, защото „ненаказаното зло винаги се връща“.

Словенският премиер отбеляза, че международната подкрепа за Украйна днес е значително по-голяма и че перспективата за пълноправно членство на страната в ЕС вече се оформя.

Янша припомни посещението си в Киев през март 2022 г., малко след началото на руската инвазия, когато заедно с тогавашния полски премиер Матеуш Моравецки и чешкия премиер Петер Фиала бяха сред първите чуждестранни лидери, посетили Украйна и изразили подкрепа за страната.

В знак на благодарност за тази визита на площада пред украинския парламент е поставена плоча с имената на тримата лидери.

Преди тържествата Янша и останалите участници поднесоха цветя пред стената на паметта на загиналите украински войници. По-късно те участваха в петата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и проведоха срещи с украинския президент Володимир Зеленски.

Сред присъстващите бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, хърватският премиер Андрей Пленкович, президентът на Румъния Никушор Дан, президентката на Молдова Мая Санду, както и лидерите на Албания и Сърбия Байрам Бегай и Александър Вучич.

Някои държави от региона бяха представени от свои външни министри, а България участва с делегация, водена от външния министър Велислава Петрова-Чамова.