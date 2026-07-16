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Янез Янша: Членството на Украйна в ЕС вече се превръща в реалност
  Тема: Украйна

Янез Янша: Членството на Украйна в ЕС вече се превръща в реалност

16 Юли, 2026 11:26 972 38

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  • реалност

В речта си на площад „Св. Михаил“ в украинската столица Янша подчерта значението на справедливия мир

Янез Янша: Членството на Украйна в ЕС вече се превръща в реалност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словенският премиер Янез Янша заяви в Киев, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз постепенно се превръща в реалност. Това стана по време на тържествата по случай Деня на държавността на Украйна, съобщи словенското правителство, предава БТА.

В речта си на площад „Св. Михаил“ в украинската столица Янша подчерта значението на справедливия мир, като заяви, че той трябва да включва и наказание за извършеното зло, защото „ненаказаното зло винаги се връща“.

Словенският премиер отбеляза, че международната подкрепа за Украйна днес е значително по-голяма и че перспективата за пълноправно членство на страната в ЕС вече се оформя.

Янша припомни посещението си в Киев през март 2022 г., малко след началото на руската инвазия, когато заедно с тогавашния полски премиер Матеуш Моравецки и чешкия премиер Петер Фиала бяха сред първите чуждестранни лидери, посетили Украйна и изразили подкрепа за страната.

В знак на благодарност за тази визита на площада пред украинския парламент е поставена плоча с имената на тримата лидери.

Преди тържествата Янша и останалите участници поднесоха цветя пред стената на паметта на загиналите украински войници. По-късно те участваха в петата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и проведоха срещи с украинския президент Володимир Зеленски.

Сред присъстващите бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, хърватският премиер Андрей Пленкович, президентът на Румъния Никушор Дан, президентката на Молдова Мая Санду, както и лидерите на Албания и Сърбия Байрам Бегай и Александър Вучич.

Някои държави от региона бяха представени от свои външни министри, а България участва с делегация, водена от външния министър Велислава Петрова-Чамова.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    37 4 Отговор
    И ТАКА, НЕКА ОБОБЩИМ МОДЕРНОСТТА!

    Малкият лъжлив свят на англосаксонците и целия Запад умира!

    Безполезна, неспособна на нищо нито във военно, нито в икономическо отношение, като страна, а по същество имперско-бандитско образувание, САЩ се издуха окончателно и скоро ще се разпаднат и ще освободят всичките 50 страни, такива като Калифорния, Тексас и др. тяхната фалшива схема на робовладелство, такива като долара, МВФ и др. дойде край!

    Тях, васали, европейски джуджета, Германия, Англия, Франция и т. н. разпадането и смъртта чакат още по-бързо!

    Вашият лъжлив, жалък западен свят ще се върне в обичайното си състояние на бедност, разруха, глад, необразованост, епидемии и ще умре като общност напълно!

    Дори опитът на запада, когато нападнаха Русия през 2014 г., като Наполеон, като Хитлер, се провали! Русия побеждава целия ви жалък англосаксонски свят!

    Бъдещето е в свободния свят! За Русия, Китай, Индия, африка, Азия и др. САЩ и Европа няма да бъдат в близко бъдеще! Мислете, българи, и изберете своя

    Коментиран от #7, #23

    11:27 16.07.2026

  • 2 да ве да

    11 5 Отговор
    През крив макарон!

    11:29 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всякакви анонимници

    32 1 Отговор
    Правят гръмки изказвания за укрия

    Неподплатени с нищо

    Терористична държава с чудовищна корупция
    И грубо погазване на свободата на словото и човешките права

    Приемете я да ви е честита

    11:30 16.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 1 Отговор
    Украина няма място ни в ЕС ни в НАТО!!! пиша го като българин с визия някаква///тва е кошер от пчели и много оси там и всичките са с големи гърла-като кукувиче в чуждо гнездо///да се оправят с блат////ните о////рки-братчеди са

    Коментиран от #28, #33

    11:31 16.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    32 1 Отговор
    Справедлив мир е нещо като проституираща девственица! Малоумието в Европа е на токсично ниво!

    Хубавото е, че приоемането на осраината в ЕС ще е края на тая пропаднала общност! Идиотите дори на идея си нямат какво ще се вкарат

    11:34 16.07.2026

  • 7 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    Коментиран от #10, #15

    11:37 16.07.2026

  • 8 ежко

    28 2 Отговор
    Ако ЕС започне да прибира и държави като Украйна в този си вид, от чист инат, спукана му е работата!

    Коментиран от #34

    11:39 16.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кой каза

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    лъжливите медии, нали!?

    Истината и реалността са, че Русия категорично побеждава целия гнил Запад.

    Коментиран от #13

    11:43 16.07.2026

  • 11 Володимир Зеленски, президент

    3 14 Отговор
    Днес в ЕС, завтра в НАТО !!!
    Путин е пapцaл 👆

    11:44 16.07.2026

  • 12 Само питам

    16 1 Отговор
    Дори няма да напомням , че Покрайнината се ръководи от нацистки клоуни и има огромна корупция ...Бг политиците ни дават ли си сметка , че продукти като украинската ГМО пшеница , фалшивото украинско мляко ще смажат българското производство , ако се намърда в ЕС .

    Коментиран от #16, #32

    11:47 16.07.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "кой каза":

    45 години СССР категорично пабеждаваше "гнилия" Запад докато сам изгни и се разпадна !!!
    5 години Русия още по-категорично пабеждава в Украйна, доката русорастите се редят като пребити за бензин, хляб и тоалетна хартия а Крим се превърна в пустинен остров.
    Спасибо за вниманието 👆😁

    Коментиран от #22

    11:49 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    една империя се гради с векове - тя не загива за една вечер, а с десетилетия ерозия... голяма част от тези десетилетия минаха. Краят е много по-близко, отколкото ти се иска да повярваш!

    11:51 16.07.2026

  • 16 Сергей Шойгу, бивш министър

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    "..в Покрайна има огромна корупция.."

    Ко, ко речи ? 😆😆😆

    11:51 16.07.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Плача от умиление!💋🥳🤣👍

    Коментиран от #25, #27

    11:52 16.07.2026

  • 18 Анонимен

    9 3 Отговор
    Пази Боже! Украйна не е готова за ЕС

    11:53 16.07.2026

  • 19 Аоо

    6 1 Отговор
    При Тито словенците бяха умни, но след това са гола вода и кал по ушите. Рибата замирисва от главата

    11:55 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    8 3 Отговор
    По-скоро Русия ще влезе в ЕС, отколкото Украйна.

    Коментиран от #31

    11:57 16.07.2026

  • 22 Пепи Волгата

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах Запада и еврото!

    11:58 16.07.2026

  • 23 Антирашист 1637

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Каво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    11:58 16.07.2026

  • 24 Сандо

    2 1 Отговор
    Идването на Гробаря се превръща в реалност!Който се усети навреме и се изсули дори по терлици,той ще избегне влизането в гробницата.А нека после я наричат пирамидата на фараоните,те ще са мъртви,а умниците ще заживеят спокоен и мирен живот.

    11:59 16.07.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    Слагаш грес 😁😁😁

    11:59 16.07.2026

  • 26 Бай онзи

    4 2 Отговор
    До сега ако не сте били наясно кон боб яде ли,когато приемете Украйна в ЕС ще ви се изясни кристално ясно!!!

    12:01 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Антирашист 1638

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма данни за твоята компетентност ! А рашисткото мнение противоречи на здравия разум !

    12:05 16.07.2026

  • 29 604

    0 0 Отговор
    За сега е виртуална реалност!

    12:09 16.07.2026

  • 30 Украйна е Велика

    2 4 Отговор
    русия е страна Агресор! Украйна ще пребъде !

    12:12 16.07.2026

  • 31 русия васал на Китай

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    русия вече е суровинен придатък на Китай! Дори на Медведа забраниха да плаши света с ядрени оръжия!

    12:14 16.07.2026

  • 32 Антирашист 1638

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !

    12:20 16.07.2026

  • 33 когато не си друсан

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    имаш малки наченки на мозък но това рядко се среща …

    12:22 16.07.2026

  • 34 Бай онзи

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ежко":

    Да я приемат по-скоро,че по-скоро да се разпадне тая кочина!

    12:36 16.07.2026

  • 35 ДЪРЖАВНОСТ И ОКРАИНА.

    0 0 Отговор
    Две далечни понятия. Един зависим от линията бяла по народност евреин узурпирал власта гони всички от които го разбраха що е. Никакви избори за 5 години. И ТОВА МИ БИЛО ДЪРЖАВНОСТ.

    12:37 16.07.2026

  • 36 Международната

    0 0 Отговор
    Подкрепа е толкова голяма че се налага запада да налага забрана на останалите 160 държави да не търгуват с русия....и пак хората търсят вратички

    12:54 16.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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