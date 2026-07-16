Янез Янша: Членството на Украйна в ЕС вече се превръща в реалност

Словенският премиер Янез Янша заяви в Киев, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз постепенно се превръща в реалност. Това стана по време на тържествата по случай Деня на държавността на Украйна, съобщи словенското правителство, предава БТА.
В речта си на площад „Св. Михаил“ в украинската столица Янша подчерта значението на справедливия мир, като заяви, че той трябва да включва и наказание за извършеното зло, защото „ненаказаното зло винаги се връща“.
Словенският премиер отбеляза, че международната подкрепа за Украйна днес е значително по-голяма и че перспективата за пълноправно членство на страната в ЕС вече се оформя.
Янша припомни посещението си в Киев през март 2022 г., малко след началото на руската инвазия, когато заедно с тогавашния полски премиер Матеуш Моравецки и чешкия премиер Петер Фиала бяха сред първите чуждестранни лидери, посетили Украйна и изразили подкрепа за страната.
В знак на благодарност за тази визита на площада пред украинския парламент е поставена плоча с имената на тримата лидери.
Преди тържествата Янша и останалите участници поднесоха цветя пред стената на паметта на загиналите украински войници. По-късно те участваха в петата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и проведоха срещи с украинския президент Володимир Зеленски.
Сред присъстващите бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, хърватският премиер Андрей Пленкович, президентът на Румъния Никушор Дан, президентката на Молдова Мая Санду, както и лидерите на Албания и Сърбия Байрам Бегай и Александър Вучич.
Някои държави от региона бяха представени от свои външни министри, а България участва с делегация, водена от външния министър Велислава Петрова-Чамова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Малкият лъжлив свят на англосаксонците и целия Запад умира!
Безполезна, неспособна на нищо нито във военно, нито в икономическо отношение, като страна, а по същество имперско-бандитско образувание, САЩ се издуха окончателно и скоро ще се разпаднат и ще освободят всичките 50 страни, такива като Калифорния, Тексас и др. тяхната фалшива схема на робовладелство, такива като долара, МВФ и др. дойде край!
Тях, васали, европейски джуджета, Германия, Англия, Франция и т. н. разпадането и смъртта чакат още по-бързо!
Вашият лъжлив, жалък западен свят ще се върне в обичайното си състояние на бедност, разруха, глад, необразованост, епидемии и ще умре като общност напълно!
Дори опитът на запада, когато нападнаха Русия през 2014 г., като Наполеон, като Хитлер, се провали! Русия побеждава целия ви жалък англосаксонски свят!
Бъдещето е в свободния свят! За Русия, Китай, Индия, африка, Азия и др. САЩ и Европа няма да бъдат в близко бъдеще! Мислете, българи, и изберете своя
Коментиран от #7, #23
11:27 16.07.2026
2 да ве да
11:29 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Всякакви анонимници
Неподплатени с нищо
Терористична държава с чудовищна корупция
И грубо погазване на свободата на словото и човешките права
Приемете я да ви е честита
11:30 16.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #28, #33
11:31 16.07.2026
6 ДрайвингПлежър
Хубавото е, че приоемането на осраината в ЕС ще е края на тая пропаднала общност! Идиотите дори на идея си нямат какво ще се вкарат
11:34 16.07.2026
7 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #1 от "Луганск":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
Коментиран от #10, #15
11:37 16.07.2026
8 ежко
Коментиран от #34
11:39 16.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 кой каза
До коментар #7 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":лъжливите медии, нали!?
Истината и реалността са, че Русия категорично побеждава целия гнил Запад.
Коментиран от #13
11:43 16.07.2026
11 Володимир Зеленски, президент
Путин е пapцaл 👆
11:44 16.07.2026
12 Само питам
Коментиран от #16, #32
11:47 16.07.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "кой каза":45 години СССР категорично пабеждаваше "гнилия" Запад докато сам изгни и се разпадна !!!
5 години Русия още по-категорично пабеждава в Украйна, доката русорастите се редят като пребити за бензин, хляб и тоалетна хартия а Крим се превърна в пустинен остров.
Спасибо за вниманието 👆😁
Коментиран от #22
11:49 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":една империя се гради с векове - тя не загива за една вечер, а с десетилетия ерозия... голяма част от тези десетилетия минаха. Краят е много по-близко, отколкото ти се иска да повярваш!
11:51 16.07.2026
16 Сергей Шойгу, бивш министър
До коментар #12 от "Само питам":"..в Покрайна има огромна корупция.."
Ко, ко речи ? 😆😆😆
11:51 16.07.2026
17 Мими Кучева🐕
Коментиран от #25, #27
11:52 16.07.2026
18 Анонимен
11:53 16.07.2026
19 Аоо
11:55 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Някой
Коментиран от #31
11:57 16.07.2026
22 Пепи Волгата
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не знам и не ме интересува.Аз избрах Запада и еврото!
11:58 16.07.2026
23 Антирашист 1637
До коментар #1 от "Луганск":Каво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
11:58 16.07.2026
24 Сандо
11:59 16.07.2026
25 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":Слагаш грес 😁😁😁
11:59 16.07.2026
26 Бай онзи
12:01 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Антирашист 1638
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма данни за твоята компетентност ! А рашисткото мнение противоречи на здравия разум !
12:05 16.07.2026
29 604
12:09 16.07.2026
30 Украйна е Велика
12:12 16.07.2026
31 русия васал на Китай
До коментар #21 от "Някой":русия вече е суровинен придатък на Китай! Дори на Медведа забраниха да плаши света с ядрени оръжия!
12:14 16.07.2026
32 Антирашист 1638
До коментар #12 от "Само питам":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !
12:20 16.07.2026
33 когато не си друсан
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":имаш малки наченки на мозък но това рядко се среща …
12:22 16.07.2026
34 Бай онзи
До коментар #8 от "ежко":Да я приемат по-скоро,че по-скоро да се разпадне тая кочина!
12:36 16.07.2026
35 ДЪРЖАВНОСТ И ОКРАИНА.
12:37 16.07.2026
36 Международната
12:54 16.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.