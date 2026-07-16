Иран определи американските удари в близост до болница като варварски

Иранските власти осъдиха американски удари, нанесени през нощта в Югозападен Иран в близост до болница, в която има и деца, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи атаката като „варварска“ и заяви, че тя напомня на нападенията срещу здравни заведения.

„Тази варварска атака, която напомня на насилието на Израел срещу здравни учреждения, предизвика истинско страдание и голяма тревога у хоспитализираните деца“, написа Багаи в социалната мрежа „Екс“.

По думите му ударът е наложил незабавната евакуация на 211 пациенти, които са преминавали през химиотерапия.