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Иран определи американските удари в близост до болница като варварски

Иран определи американските удари в близост до болница като варварски

16 Юли, 2026 14:56 948 19

  • иран-
  • болница-
  • удар-
  • сащ

Техеран заяви, че атаката е наложила евакуацията на 211 пациенти, преминаващи химиотерапия

Иран определи американските удари в близост до болница като варварски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските власти осъдиха американски удари, нанесени през нощта в Югозападен Иран в близост до болница, в която има и деца, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи атаката като „варварска“ и заяви, че тя напомня на нападенията срещу здравни заведения.

„Тази варварска атака, която напомня на насилието на Израел срещу здравни учреждения, предизвика истинско страдание и голяма тревога у хоспитализираните деца“, написа Багаи в социалната мрежа „Екс“.

По думите му ударът е наложил незабавната евакуация на 211 пациенти, които са преминавали през химиотерапия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    Края на петродолара ще доведе до убийства на много деца

    Коментиран от #11

    15:02 16.07.2026

  • 2 Тити

    4 22 Отговор
    Иранците са и си пожелаха този сценарии ще гърмят като Рашистите.

    Коментиран от #5

    15:03 16.07.2026

  • 3 Факт е

    22 1 Отговор
    Еми не са ли варварски...? Да напомним как в началото на войната американците удариха едно училище..-над 120 деца загинаха...А "цивилизованият свят" мълчи..!!!!!! Ето заради такива ситуации-вече никой не вярва в приказките на Запада за демокрация равноправие и върховенство на закона...!!!!!!!

    15:04 16.07.2026

  • 4 млад еврас

    10 4 Отговор
    Е та те са близо до болницата понеже не са уцелили, зняем, че не им пука за болници и училища, ако бяха по точни вече нямаше да има болница.

    15:05 16.07.2026

  • 5 Удри евраста с лопатЕто

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Ми дано не гърмят кат рашките, че рашките така гръмнаха, че от укрия нищо не остана и даже укри няма а ЕС фалира.

    15:07 16.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    ИЗВАДЕТЕ НАЙ ЯКИТЕ РАКЕТИ И БОЙ ПО КРАВАРСКИТЕ КУХИКРАТУНИ

    Коментиран от #13

    15:08 16.07.2026

  • 7 оня с коня

    10 4 Отговор
    че те краварите винаги са били варвари

    15:09 16.07.2026

  • 8 Кую

    11 3 Отговор
    Запазена марка на тъпите,страхливи кравари.

    15:10 16.07.2026

  • 9 Фори

    5 9 Отговор
    А ударите по болници в Украйна са хуманни?

    Коментиран от #15

    15:11 16.07.2026

  • 10 Готов за бой !

    5 4 Отговор
    Под болницата може да е имало аятоласи .

    Коментиран от #12

    15:13 16.07.2026

  • 11 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че ръководителите на краварника открай време са варвари, диктатори, изнудвачи и рекетьори.... Не си спомням един техен президент да не е почва от война, Аз съм само на 62 години...

    15:19 16.07.2026

  • 12 Путин многоходовия

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой !":

    Имало е петроханци с момченца. Много европейско

    15:22 16.07.2026

  • 13 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Не можем, Сорос ни забрани. Каза ни да сме многоходови.

    15:23 16.07.2026

  • 14 Бай Пешо

    4 4 Отговор
    Иранските и руските терористи всеки ден убиват чужди и собствени граждани за удоволствие, а когато получат реципрочен удар почват да реват, че другите били терористи.

    15:23 16.07.2026

  • 15 ФАКТ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фори":

    Какви болници са ударени в Украйна? Нещо си предозирал

    15:24 16.07.2026

  • 16 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Това е така защото американците са варвари а техните президенти са терористи.

    15:31 16.07.2026

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор
    Иран забрани вчера на САЩ да се месят в Ормуза,но не са споменавали че имат нещо против Удари по сухопътната си територия.

    16:15 16.07.2026

  • 18 хаха

    0 3 Отговор
    Че кой ви е карал да слагате военни инсталации до болници и училища а?

    Писслямистчета охвърляни.

    16:16 16.07.2026

  • 19 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Варварски ,за евреи и говеда си има друго наименование ,демократични ,отбранителни

    16:29 16.07.2026

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