Иран определи американските удари в близост до болница като варварски

Иранските власти осъдиха американски удари, нанесени през нощта в Югозападен Иран в близост до болница, в която има и деца, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи атаката като „варварска“ и заяви, че тя напомня на нападенията срещу здравни заведения.
„Тази варварска атака, която напомня на насилието на Израел срещу здравни учреждения, предизвика истинско страдание и голяма тревога у хоспитализираните деца“, написа Багаи в социалната мрежа „Екс“.
По думите му ударът е наложил незабавната евакуация на 211 пациенти, които са преминавали през химиотерапия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #11
15:02 16.07.2026
2 Тити
Коментиран от #5
15:03 16.07.2026
3 Факт е
15:04 16.07.2026
4 млад еврас
15:05 16.07.2026
5 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #2 от "Тити":Ми дано не гърмят кат рашките, че рашките така гръмнаха, че от укрия нищо не остана и даже укри няма а ЕС фалира.
15:07 16.07.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #13
15:08 16.07.2026
7 оня с коня
15:09 16.07.2026
8 Кую
15:10 16.07.2026
9 Фори
Коментиран от #15
15:11 16.07.2026
10 Готов за бой !
Коментиран от #12
15:13 16.07.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че ръководителите на краварника открай време са варвари, диктатори, изнудвачи и рекетьори.... Не си спомням един техен президент да не е почва от война, Аз съм само на 62 години...
15:19 16.07.2026
12 Путин многоходовия
До коментар #10 от "Готов за бой !":Имало е петроханци с момченца. Много европейско
15:22 16.07.2026
13 Путин
До коментар #6 от "Боруна Лом":Не можем, Сорос ни забрани. Каза ни да сме многоходови.
15:23 16.07.2026
14 Бай Пешо
15:23 16.07.2026
15 ФАКТ
До коментар #9 от "Фори":Какви болници са ударени в Украйна? Нещо си предозирал
15:24 16.07.2026
16 Павел Пенев
15:31 16.07.2026
17 оня с коня
16:15 16.07.2026
18 хаха
Писслямистчета охвърляни.
16:16 16.07.2026
19 Kaлпазанин
16:29 16.07.2026