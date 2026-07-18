Обрат във Вашингтон: Демократите блокират санкции срещу Русия

Проектозаконът за налагане на радикални икономически ограничения върху Москва изненадващо се сблъска с вътрешна съпротива в Конгреса на САЩ.
Водещи представители на Демократическата партия обявиха официално, че се противопоставят на текущия вариант на законодателството, станало известно като закона за „адските“ санкции срещу Русия.
Основният аргумент за внезапния отпор не е самата изолация на Кремъл, а огромната власт, която документът прехвърля в ръцете на Белия дом. Проектозаконът, който беше преработен и внесен в памет на наскоро починалия сенатор Линдзи Греъм, предвижда налагането на мита до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, като Китай и Индия.
В съвместно изявление, цитирано от специализираното американско издание Inside Trade, ключови фигури като Рон Уайдън от Комисията по финанси в Сената и Ричард Нийл от Камарата на представителите алармираха, че законът дава безконтролни правомощия на Доналд Тръмп. Според тях президентът ще получи правото едностранно да налага или сваля огромни тарифи върху стратегически търговски партньори, заобикаляйки изцяло одобрението на Конгреса.
„Изключително опасно е да се дават подобни масивни тарифни правомощия на Тръмп“, предупредиха демократите в позиция, разпространена от The Hill. Те допълват, че липсата на времеви ограничения и механизъм за парламентарен контрол върху решенията на държавния глава може да предизвика хаос в международната търговия и инфлационен скок за американските семейства.
Въпреки че законът имаше подкрепата на над 60 сенатори и беше сочен за сигурен, процедурните маневри на демократите от търговските комисии поставят гласуването му под въпрос точно преди лятната ваканция на американския парламент. Информационната агенция РИА Новости също потвърди, че конгресмени от Демократическата партия вече активно призовават за пълно блокиране на текстовете в този им вид.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русия ще потъне, а аз ще замина за Америка, както Горби замина в любимата Германия 👆
Коментиран от #6
18:17 18.07.2026
2 Сатана Z
18:17 18.07.2026
3 Госあ
18:18 18.07.2026
4 Варна 3
18:18 18.07.2026
5 Шпек
18:19 18.07.2026
6 Гробар
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Вие атлантическите планктони така и не разбрахте че дивите капиталистчета от САЩ и Русия са в комбина.
Коментиран от #9
18:21 18.07.2026
7 Омраза наречена " русофобия"
18:21 18.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Те сега теА ПУТИНЯГИ ли са🤔❓
18:23 18.07.2026
9 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Гробар":Русия няма съюзници !!!
Няма флот, няма армия.
Пълното фиаско 👈
Коментиран от #11, #16
18:24 18.07.2026
10 Ами сащ се
Коментиран от #25
18:25 18.07.2026
11 Русия се е добре
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":И без другите. Тя има огромна граница с Китай. Ще им дава ресурси, а Китай произвежда всичко. И двете са огромен континент. Северна Корея, Иран много години живеят под санкции и какво? Иран победи сащ във войната. Санкциите не решават нищо.
18:27 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Александър Сирски, генерал
До коментар #13 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Киев за Два дня се превърна в Сирски руски президент !!! Запомнете го 👆
18:32 18.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 т.пак си, драги и т.пак ще си
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":останеш, дори и да постваш с бързината на бит пеееерас.
18:34 18.07.2026
17 Ами
Преди няколко месеца големи американски компании
настояха за отмяна на санкциите наложени на Русия.
Някой от тях дори предупредиха, че ако нещата не се променят
в скоро време сериозно обмислят напускането на САЩ.
Нищо лично. Просто бизнес.
18:36 18.07.2026
18 Пробит ервроХей дупчен цент
18:37 18.07.2026
19 РАЗБИРА СЕ
18:40 18.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 големдебил
18:49 18.07.2026
22 Ъъъ
Отваряме Капитал отпреди 5 дни и четем:
"Европа купува рекордни количества втечнен газ от руския проект „Ямал СПГ“ през първата половина на 2026 г. въпреки изострената геополитическа обстановка. Франция, Белгия и Испания са основните вносители, платили около 6 млрд. евро. Абсурдността на ситуацията се подсилва от факта, че ЕС активно поддържа руския износ чрез свои пристанища, корабостроителници и застрахователни услуги, докато се готви за пълна забрана на вноса от 2027 г."
На това и наше му викаме лицемерие!
18:50 18.07.2026
23 Дзак
Ще се провали сам!
Коментиран от #24
19:08 18.07.2026
24 Това е добре но
До коментар #23 от "Дзак":Безсилие
19:18 18.07.2026
25 нннн
До коментар #10 от "Ами сащ се":Ама светът си е живял и развивал хиляди години преди откриването на Америка. И сега може да мине без нея.
19:45 18.07.2026