Обрат във Вашингтон: Демократите блокират санкции срещу Русия

Проектозаконът за налагане на радикални икономически ограничения върху Москва изненадващо се сблъска с вътрешна съпротива в Конгреса на САЩ.

Водещи представители на Демократическата партия обявиха официално, че се противопоставят на текущия вариант на законодателството, станало известно като закона за „адските“ санкции срещу Русия.

Основният аргумент за внезапния отпор не е самата изолация на Кремъл, а огромната власт, която документът прехвърля в ръцете на Белия дом. Проектозаконът, който беше преработен и внесен в памет на наскоро починалия сенатор Линдзи Греъм, предвижда налагането на мита до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, като Китай и Индия.

В съвместно изявление, цитирано от специализираното американско издание Inside Trade, ключови фигури като Рон Уайдън от Комисията по финанси в Сената и Ричард Нийл от Камарата на представителите алармираха, че законът дава безконтролни правомощия на Доналд Тръмп. Според тях президентът ще получи правото едностранно да налага или сваля огромни тарифи върху стратегически търговски партньори, заобикаляйки изцяло одобрението на Конгреса.

„Изключително опасно е да се дават подобни масивни тарифни правомощия на Тръмп“, предупредиха демократите в позиция, разпространена от The Hill. Те допълват, че липсата на времеви ограничения и механизъм за парламентарен контрол върху решенията на държавния глава може да предизвика хаос в международната търговия и инфлационен скок за американските семейства.

Въпреки че законът имаше подкрепата на над 60 сенатори и беше сочен за сигурен, процедурните маневри на демократите от търговските комисии поставят гласуването му под въпрос точно преди лятната ваканция на американския парламент. Информационната агенция РИА Новости също потвърди, че конгресмени от Демократическата партия вече активно призовават за пълно блокиране на текстовете в този им вид.