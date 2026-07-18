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Обрат във Вашингтон: Демократите блокират санкции срещу Русия

Обрат във Вашингтон: Демократите блокират санкции срещу Русия

18 Юли, 2026 18:08, обновена 18 Юли, 2026 18:14 2 327 25

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Сенатори се възпротивиха на „адските мерки“ заради правомощия на Тръмп

Обрат във Вашингтон: Демократите блокират санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектозаконът за налагане на радикални икономически ограничения върху Москва изненадващо се сблъска с вътрешна съпротива в Конгреса на САЩ.

Водещи представители на Демократическата партия обявиха официално, че се противопоставят на текущия вариант на законодателството, станало известно като закона за „адските“ санкции срещу Русия.

Основният аргумент за внезапния отпор не е самата изолация на Кремъл, а огромната власт, която документът прехвърля в ръцете на Белия дом. Проектозаконът, който беше преработен и внесен в памет на наскоро починалия сенатор Линдзи Греъм, предвижда налагането на мита до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, като Китай и Индия.

В съвместно изявление, цитирано от специализираното американско издание Inside Trade, ключови фигури като Рон Уайдън от Комисията по финанси в Сената и Ричард Нийл от Камарата на представителите алармираха, че законът дава безконтролни правомощия на Доналд Тръмп. Според тях президентът ще получи правото едностранно да налага или сваля огромни тарифи върху стратегически търговски партньори, заобикаляйки изцяло одобрението на Конгреса.

„Изключително опасно е да се дават подобни масивни тарифни правомощия на Тръмп“, предупредиха демократите в позиция, разпространена от The Hill. Те допълват, че липсата на времеви ограничения и механизъм за парламентарен контрол върху решенията на държавния глава може да предизвика хаос в международната търговия и инфлационен скок за американските семейства.

Въпреки че законът имаше подкрепата на над 60 сенатори и беше сочен за сигурен, процедурните маневри на демократите от търговските комисии поставят гласуването му под въпрос точно преди лятната ваканция на американския парламент. Информационната агенция РИА Новости също потвърди, че конгресмени от Демократическата партия вече активно призовават за пълно блокиране на текстовете в този им вид.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    8 43 Отговор
    Спокойно....
    Русия ще потъне, а аз ще замина за Америка, както Горби замина в любимата Германия 👆

    Коментиран от #6

    18:17 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    48 4 Отговор
    Както е тръгнало,Бай Дончо скоро ще го приберат санитарите.Натам отива работата.

    18:17 18.07.2026

  • 3 Госあ

    35 5 Отговор
    хе хе хе оранжадата не разбра ли, че срещу Китай не треа да се рипа ?

    18:18 18.07.2026

  • 4 Варна 3

    6 14 Отговор
    Това е все едно американците да се карат на Русия, а пък помагат. Русия и САЩ са масонски империи, които трябва да бъдат заличени

    18:18 18.07.2026

  • 5 Шпек

    18 1 Отговор
    "Луд умора няма ,само се пОти"

    18:19 18.07.2026

  • 6 Гробар

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Вие атлантическите планктони така и не разбрахте че дивите капиталистчета от САЩ и Русия са в комбина.

    Коментиран от #9

    18:21 18.07.2026

  • 7 Омраза наречена " русофобия"

    6 2 Отговор
    Само фашизмът ли може да воюва срещу Русия ?

    18:21 18.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 7 Отговор
    Ква стана тя ве ПО ПЕЙКИ ❗
    Те сега теА ПУТИНЯГИ ли са🤔❓

    18:23 18.07.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    6 21 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Русия няма съюзници !!!
    Няма флот, няма армия.
    Пълното фиаско 👈

    Коментиран от #11, #16

    18:24 18.07.2026

  • 10 Ами сащ се

    29 2 Отговор
    Уляха. Този рижия си мисли, че цял свят е подчинен на сащ. Е, да ама вече много станаха "санкционираните": Китай, Русия, Индия, Иран, Северна Корея, Куба... И те ако се обединят си стават самодостатъчни и могат да си живеят и без сащ и западналите.

    Коментиран от #25

    18:25 18.07.2026

  • 11 Русия се е добре

    24 4 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    И без другите. Тя има огромна граница с Китай. Ще им дава ресурси, а Китай произвежда всичко. И двете са огромен континент. Северна Корея, Иран много години живеят под санкции и какво? Иран победи сащ във войната. Санкциите не решават нищо.

    18:27 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Александър Сирски, генерал

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Киев за Два дня се превърна в Сирски руски президент !!! Запомнете го 👆

    18:32 18.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 т.пак си, драги и т.пак ще си

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    останеш, дори и да постваш с бързината на бит пеееерас.

    18:34 18.07.2026

  • 17 Ами

    13 1 Отговор
    Няма републиканци, няма демократи ... Важни са компаниите.
    Преди няколко месеца големи американски компании
    настояха за отмяна на санкциите наложени на Русия.
    Някой от тях дори предупредиха, че ако нещата не се променят
    в скоро време сериозно обмислят напускането на САЩ.
    Нищо лично. Просто бизнес.

    18:36 18.07.2026

  • 18 Пробит ервроХей дупчен цент

    14 2 Отговор
    Каква стана тя? Ние тука си разпрахме халките да се напиняме против Русия, а всекидневно ни го пъхат отвсякъде.

    18:37 18.07.2026

  • 19 РАЗБИРА СЕ

    16 2 Отговор
    НАКРАЯ ТАРИКАТА ТРЪМП ЩЕ ПЛАТИ СОЛЕНА СМЕТКА.

    18:40 18.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 големдебил

    14 1 Отговор
    Само че през първата половина на 2026г.,Испания,Франция и Белгия са купили около 10 млн. тона втечнен руски газ от проекта Ямал СПГ.Ми това си е мащабно лицемерие.Хранят уж врага им със златна лъжица.А на нас ни наливат огромни лъжи!Тези 3 страни са платили на Русия 6 милиарда евро.И докато се лепят стикери с украинското знаме.Макарона подсигурява франсето с руска молекула.Абсурд нали?

    18:49 18.07.2026

  • 22 Ъъъ

    11 1 Отговор
    "Проектозаконът ....предвижда налагането на мита до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, като Китай и Индия."

    Отваряме Капитал отпреди 5 дни и четем:

    "Европа купува рекордни количества втечнен газ от руския проект „Ямал СПГ“ през първата половина на 2026 г. въпреки изострената геополитическа обстановка. Франция, Белгия и Испания са основните вносители, платили около 6 млрд. евро. Абсурдността на ситуацията се подсилва от факта, че ЕС активно поддържа руския износ чрез свои пристанища, корабостроителници и застрахователни услуги, докато се готви за пълна забрана на вноса от 2027 г."

    На това и наше му викаме лицемерие!

    18:50 18.07.2026

  • 23 Дзак

    8 0 Отговор
    Тръмп непрекъснато вдига залога.
    Ще се провали сам!

    Коментиран от #24

    19:08 18.07.2026

  • 24 Това е добре но

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    Безсилие

    19:18 18.07.2026

  • 25 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами сащ се":

    Ама светът си е живял и развивал хиляди години преди откриването на Америка. И сега може да мине без нея.

    19:45 18.07.2026