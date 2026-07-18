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Ботсвана: Русия ни принуждава да воюваме в Украйна
  Тема: Украйна

Ботсвана: Русия ни принуждава да воюваме в Украйна

18 Юли, 2026 19:05, обновена 18 Юли, 2026 19:09 1 210 39

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  • бойци-
  • война-
  • русия

Министерството на международните отношения на Ботсвана предупреди за рекорден ръст на измамени и принудително вербувани нейни граждани в руската армия

Ботсвана: Русия ни принуждава да воюваме в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в Габороне съобщиха, че млади мъже от африканската държава масово биват подвеждани с фалшиви обещания за работа или обучение в чужбина, след което са принуждавани да участват в активни бойни действия на фронта в Украйна.

Според официално изявление на външното министерство на страната, дипломатическите мисии непрекъснато получават „покъртителни и отчаяни обаждания“ от граждани на Ботсвана. Намиращите се на фронтовата линия описват изключително опасни условия и физически натиск за подписване на военни договори. Информацията бе потвърдена в разследване на Bloomberg, публикувано на 18 юли.

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Проблемът с нелегалното набиране на чуждестранни бойци за нуждите на Кремъл придобива застрашителни размери. По данни на разследващата мрежа All Eyes On Wagner, цитирани от френската RFI, само в рамките на последните години Москва е вербувала над 1400 африкански граждани, като стотици от тях вече са загинали на бойното поле. Държави като Кения, Гана и Република Южна Африка (РЮА) също алармираха за идентични схеми и вече предприеха арести на местни агенти, съдействали на руските мрежи за трафик на хора.

Правителството на Ботсвана призова населението си към изключителна бдителност и проверка на всяка оферта за работа или обучение в чужбина чрез официалните посолства, за да се предотврати попадането в подобни смъртоносни схеми.


Ботсвана
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 9 Отговор
    На африканският фронт ЕС и Украйна губят навсякъде.За три години война са загинали 20 млн.Много повече от войната в Европа.

    Коментиран от #19, #30

    19:10 18.07.2026

  • 2 Без име

    22 12 Отговор
    Точно на бушмените разчитат руснаците.

    Коментиран от #9, #10

    19:12 18.07.2026

  • 3 Помак

    20 9 Отговор
    Укрите ги наемат и обличат чернокожите ми братя в руски униформи за да ги кълнат ...за Русия се бият само руснаци ,якути,уйгури

    19:12 18.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    12 21 Отговор
    Руските нeгpa свършиха, бензина тоже, дойде ред да внасяме хора и гориво от Африка !!!

    19:12 18.07.2026

  • 5 Овчар

    24 9 Отговор
    Поне са пълнолетни а в Украйна като свършат жените следват децата...! Има огромни протести в Украйна невиждани. !

    Коментиран от #7, #12

    19:13 18.07.2026

  • 6 Ненормалници

    10 19 Отговор
    Кръвожадния монголллякк се чуди как да трепи хората.

    19:14 18.07.2026

  • 7 Ko стаа бе руски боклуци?

    13 19 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    19:15 18.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 14 Отговор
    в ОРКистан е весело / кво чакате , копейзаж?

    19:15 18.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    на БРИКС още повече

    Коментиран от #26

    19:16 18.07.2026

  • 10 Руснак без крак...

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Бушмените с лъкове и отровни стрели са в пъти по-ефикасни от руските чалми с магаретата !!!
    Зимата било студено, пролетта кално, лятото жега, есента с комари. Няма угодия ...

    19:16 18.07.2026

  • 11 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Тия от Ботсвана не бяха ли на Световното първенство по футбол?

    Коментиран от #37

    19:17 18.07.2026

  • 12 Ол1гофрен,

    8 17 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Къде и в коя държава обличат още в детската градина децата във военни униформи и им слагат ушанки на главите?За какво изобщо ти плащат?

    Коментиран от #15, #18

    19:17 18.07.2026

  • 13 Ъъъ

    15 3 Отговор
    И какво трябва да направим по въпроса с "Боговете сигурно са полудели"? Били на фронта....А къде да са? Във Валдай?

    19:17 18.07.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 4 Отговор
    Гироите на Окраина +Гироите на Ботсвана =Полезни идиоти.🦍🦍🦍🤣🥳👍

    19:19 18.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 българин

    4 9 Отговор
    А добро утро.

    19:19 18.07.2026

  • 17 Милене !!! Милена Богданова щете намрази

    4 9 Отговор
    Как може да пишеш
    Лошо за Русия

    19:20 18.07.2026

  • 18 В покрайна

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ол1гофрен,":

    С ВСУ ушанки крещят СкаваБаткоБандера!

    19:21 18.07.2026

  • 19 Руска Рускова, вдовица

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Загинала е на макккя ти вуната руска 😆😆😆

    19:22 18.07.2026

  • 20 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Същата опашата лъжа беше разпространена от жълтите издания 15 дек. 2025.
    Интернет помни всички дезинформации.

    19:22 18.07.2026

  • 21 Втарая???

    9 10 Отговор
    ВСУ държат в плен бойци от 48 държави!Богат урожай!Коя армия ще плаща на Иззметта на планетата,за да воюва?
    Ами разбитата руска такава.

    19:23 18.07.2026

  • 22 Цели

    11 4 Отговор
    1400 чуждестранни наемници? Авъъъ! На фона на бройката колумбийци от укространата? Направо нищожно малко.

    19:25 18.07.2026

  • 23 Тов. ЧЛЕНИН

    6 7 Отговор
    Ааааа , ета невазможна ..

    19:26 18.07.2026

  • 24 Опаляя

    9 7 Отговор
    Константиновка отново е украинска.

    19:27 18.07.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор
    Ловния сезон е открит

    19:28 18.07.2026

  • 26 Що не

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    отидеш да мяукаш в осрайна там е най-весело, там е купона.

    19:29 18.07.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Русия е една от най-силните държави в Африка 💪😄

    19:31 18.07.2026

  • 28 Дедо

    7 6 Отговор
    Дават много руски тескерета на такива, а после Наташа се чуди защо бебето е малко опушено!

    19:33 18.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дрътия Софеанец ,

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сигурен съм , че не миеш само чинии , но и употребяваш нещо ..😀

    Коментиран от #36

    19:35 18.07.2026

  • 31 .....

    2 2 Отговор
    Къде е Ботсвана?

    19:39 18.07.2026

  • 32 Ами

    5 4 Отговор
    Според западни източници над 10% от състава на сражаващите се
    на страната на окраина е от чуждестранни наемници.
    За Русия този процент е под 2%.
    Някой чуди ли се още какво се случи със западните ЧВК :)

    Коментиран от #35

    19:42 18.07.2026

  • 33 Ха,ха

    2 2 Отговор
    Аааа Ботсвана е в Африка,над Южна Африка, най- големия добив на диаманти, мръсни лицемери.

    19:42 18.07.2026

  • 34 Дедо

    7 3 Отговор
    Да им беха казали че нема бензин, никога нямаше да идат! А какъв бахур ще е зимъска, не е за разправяне!

    19:43 18.07.2026

  • 35 Даскала

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Ако помислиш манко, 2% може понякога да са повече от 10%!

    Коментиран от #39

    19:45 18.07.2026

  • 36 Нека да пиша

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дрътия Софеанец ,":

    Последният софиянец ,смърка отдолу на Митрофанова ппииздаата.

    19:45 18.07.2026

  • 37 Сатанизирания

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Не бе , Бряг на Слоновата кост бяха .. 😀

    19:51 18.07.2026

  • 38 Ушанко рашов

    1 0 Отговор
    Така е като сте бедни като нас , Скоро и наший дженерал ще почне да ни записва

    19:51 18.07.2026

  • 39 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Даскала":

    Така е.
    Но пак според западни източници, от началото на конфликта
    на страната на окраина са се сражавали близо 3 милиона души.

    19:54 18.07.2026