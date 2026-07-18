Властите в Габороне съобщиха, че млади мъже от африканската държава масово биват подвеждани с фалшиви обещания за работа или обучение в чужбина, след което са принуждавани да участват в активни бойни действия на фронта в Украйна.

Според официално изявление на външното министерство на страната, дипломатическите мисии непрекъснато получават „покъртителни и отчаяни обаждания“ от граждани на Ботсвана. Намиращите се на фронтовата линия описват изключително опасни условия и физически натиск за подписване на военни договори. Информацията бе потвърдена в разследване на Bloomberg, публикувано на 18 юли.

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Проблемът с нелегалното набиране на чуждестранни бойци за нуждите на Кремъл придобива застрашителни размери. По данни на разследващата мрежа All Eyes On Wagner, цитирани от френската RFI, само в рамките на последните години Москва е вербувала над 1400 африкански граждани, като стотици от тях вече са загинали на бойното поле. Държави като Кения, Гана и Република Южна Африка (РЮА) също алармираха за идентични схеми и вече предприеха арести на местни агенти, съдействали на руските мрежи за трафик на хора.

Правителството на Ботсвана призова населението си към изключителна бдителност и проверка на всяка оферта за работа или обучение в чужбина чрез официалните посолства, за да се предотврати попадането в подобни смъртоносни схеми.