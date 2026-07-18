Ботсвана: Русия ни принуждава да воюваме в Украйна

Властите в Габороне съобщиха, че млади мъже от африканската държава масово биват подвеждани с фалшиви обещания за работа или обучение в чужбина, след което са принуждавани да участват в активни бойни действия на фронта в Украйна.
Според официално изявление на външното министерство на страната, дипломатическите мисии непрекъснато получават „покъртителни и отчаяни обаждания“ от граждани на Ботсвана. Намиращите се на фронтовата линия описват изключително опасни условия и физически натиск за подписване на военни договори. Информацията бе потвърдена в разследване на Bloomberg, публикувано на 18 юли.
Проблемът с нелегалното набиране на чуждестранни бойци за нуждите на Кремъл придобива застрашителни размери. По данни на разследващата мрежа All Eyes On Wagner, цитирани от френската RFI, само в рамките на последните години Москва е вербувала над 1400 африкански граждани, като стотици от тях вече са загинали на бойното поле. Държави като Кения, Гана и Република Южна Африка (РЮА) също алармираха за идентични схеми и вече предприеха арести на местни агенти, съдействали на руските мрежи за трафик на хора.
Правителството на Ботсвана призова населението си към изключителна бдителност и проверка на всяка оферта за работа или обучение в чужбина чрез официалните посолства, за да се предотврати попадането в подобни смъртоносни схеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #30
19:10 18.07.2026
2 Без име
Коментиран от #9, #10
19:12 18.07.2026
3 Помак
19:12 18.07.2026
4 Владимир Путин, президент
19:12 18.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #7, #12
19:13 18.07.2026
6 Ненормалници
19:14 18.07.2026
7 Ko стаа бе руски боклуци?
До коментар #5 от "Овчар":Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?
19:15 18.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:15 18.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Без име":на БРИКС още повече
Коментиран от #26
19:16 18.07.2026
10 Руснак без крак...
До коментар #2 от "Без име":Бушмените с лъкове и отровни стрели са в пъти по-ефикасни от руските чалми с магаретата !!!
Зимата било студено, пролетта кално, лятото жега, есента с комари. Няма угодия ...
19:16 18.07.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #37
19:17 18.07.2026
12 Ол1гофрен,
До коментар #5 от "Овчар":Къде и в коя държава обличат още в детската градина децата във военни униформи и им слагат ушанки на главите?За какво изобщо ти плащат?
Коментиран от #15, #18
19:17 18.07.2026
13 Ъъъ
19:17 18.07.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
19:19 18.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 българин
19:19 18.07.2026
17 Милене !!! Милена Богданова щете намрази
Лошо за Русия
19:20 18.07.2026
18 В покрайна
До коментар #12 от "Ол1гофрен,":С ВСУ ушанки крещят СкаваБаткоБандера!
19:21 18.07.2026
19 Руска Рускова, вдовица
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Загинала е на макккя ти вуната руска 😆😆😆
19:22 18.07.2026
20 Сатана Z
Интернет помни всички дезинформации.
19:22 18.07.2026
21 Втарая???
Ами разбитата руска такава.
19:23 18.07.2026
22 Цели
19:25 18.07.2026
23 Тов. ЧЛЕНИН
19:26 18.07.2026
24 Опаляя
19:27 18.07.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:28 18.07.2026
26 Що не
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":отидеш да мяукаш в осрайна там е най-весело, там е купона.
19:29 18.07.2026
27 Владимир Путин, президент
19:31 18.07.2026
28 Дедо
19:33 18.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сигурен съм , че не миеш само чинии , но и употребяваш нещо ..😀
Коментиран от #36
19:35 18.07.2026
31 .....
19:39 18.07.2026
32 Ами
на страната на окраина е от чуждестранни наемници.
За Русия този процент е под 2%.
Някой чуди ли се още какво се случи със западните ЧВК :)
Коментиран от #35
19:42 18.07.2026
33 Ха,ха
19:42 18.07.2026
34 Дедо
19:43 18.07.2026
35 Даскала
До коментар #32 от "Ами":Ако помислиш манко, 2% може понякога да са повече от 10%!
Коментиран от #39
19:45 18.07.2026
36 Нека да пиша
До коментар #30 от "Дрътия Софеанец ,":Последният софиянец ,смърка отдолу на Митрофанова ппииздаата.
19:45 18.07.2026
37 Сатанизирания
До коментар #11 от "Сатана Z":Не бе , Бряг на Слоновата кост бяха .. 😀
19:51 18.07.2026
38 Ушанко рашов
19:51 18.07.2026
39 Ами
До коментар #35 от "Даскала":Така е.
Но пак според западни източници, от началото на конфликта
на страната на окраина са се сражавали близо 3 милиона души.
19:54 18.07.2026