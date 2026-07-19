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Германия определя връщането на млади украинци във военната зона като оправдано
  Тема: Украйна

Германия определя връщането на млади украинци във военната зона като оправдано

19 Юли, 2026 12:15 1 675 70

  • украйна-
  • германия-
  • военни-
  • военна служба-
  • александър добриндт

Избягването на военна служба не е основание за убежище, заяви германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт

Германия определя връщането на млади украинци във военната зона като оправдано - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт обясни защо сирийските бежанци са могли да останат в Германия, докато украинските мъже във военна възраст трябва да напуснат, и определи връщането на млади украинци във военната зона като оправдано.

„Говорим за напълно различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита съгласно Директивата за масовия приток, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за убежище. В бъдеще мъжете от Украйна в наборна възраст вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник Welt am Sonntag.

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„Говорим за съвсем различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита по Директивата за масовия приток на бежанци, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за предоставяне на убежище. В бъдеще мъжете във военна възраст от Украйна вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток на бежанци. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“. Той отбеляза, че „ако Директивата за масовия приток на бежанци престане да се прилага за мъже, подлежащи на военна служба, и положителното решение в процедурата за предоставяне на убежище бъде изключено, тогава логичната последица ще бъде, че тези хора ще бъдат задължени да напуснат страната и да се върнат в Украйна“. „От политическа гледна точка смятам това за напълно оправдано за страна, на която предоставяме мащабна военна помощ“, заяви германският министър на вътрешните работи. Той добави, че „това е несравнимо с гражданската война в Сирия“.

Както е подчертано в изявлението на Съвета на ЕС, ЕС не възнамерява да експулсира украински граждани, които вече са военнослужещи в Европа; ограниченията за предоставяне на статут на временна закрила ще се прилагат само за новопристигнали. Статутът на временна закрила за украинските разселени лица в страните от ЕС беше удължен от 4 март 2027 г. до 4 март 2028 г. Съветът на ЕС прие това решение с уговорката, че статутът „ще бъде предоставен само на тези, които изпълняват задължението си за военна служба в Украйна“.

Статутът на временна закрила беше активиран за първи път в историята на Европейския съюз на 4 март 2022 г. Той предоставя на бежанците от Украйна правото да останат в страните от ЕС, да работят, да учат, да получават медицинско лечение и да получават социална подкрепа до степен, определена от приемащата държава.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    65 1 Отговор
    Освен за зеленияпор трябва да мрат и за урсулите!

    Коментиран от #60

    12:17 19.07.2026

  • 2 Без име

    46 3 Отговор
    Путин ще си взема Украйна без украинците. Мъжете под земята, жените и децата - в чужбина.

    12:17 19.07.2026

  • 3 хехе

    43 1 Отговор
    Как да не е оправдано ТЦК не може да насмогне, по улиците вече ги маризят жените оти не останаха мъже.

    12:19 19.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    33 1 Отговор
    Па нали нямате джендури за бундесвера ,ония еполирсноте нашарените наркозависими дето до обяд му е кеф да е мъж а следобед жена ,не стават ли за фронта ,данъците на офццете нали за тях отиват за да им е весело ,че и на нас да има какво да дъвчем ,ей ви идея .тези дето искат да са немци ги вземайте да ви пазят ,всички на които помагахте на фащ и исрахел да разрушат и разграбят страните им ,

    12:21 19.07.2026

  • 5 Иначе казано

    43 1 Отговор
    трябват ни само жените за размножаване, а газарите с БМВ-та да си фанат шмайзера и на фронта..

    Коментиран от #6

    12:23 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ

    42 2 Отговор
    Ще е до последния окраинец.

    12:29 19.07.2026

  • 8 Механик

    43 2 Отговор
    Някога, преди 3 години ви казах, че най-накрая укрите ще ги събират из европа и насилствено ще ги пращат на фронта. Ето че времето идва. Кой пил, пил, кой карал джип, карал. Време е вече и добре угоените момчета от Слънчака да дадат всичко от себе си за нанасянето на "стратегическо поражение" на Русия.
    Ние българите одобряваме тия действия на ЕС, насочени към връщането на украинците в Украина и под командването на любимият им фюрер.

    12:29 19.07.2026

  • 9 Крис аршин

    24 10 Отговор
    И сирийците,и украинците са бежанци от война. Защо Германия дундуркан ислямистите и репресира антифашистите?

    12:30 19.07.2026

  • 10 Чичи

    11 2 Отговор
    Глисти

    12:30 19.07.2026

  • 11 Демократъ

    5 27 Отговор
    Живота ме е научил само на едно Слава Израел

    12:30 19.07.2026

  • 12 любопитен

    33 1 Отговор
    А к,во стана, свърши мръвката за месомелачката ли?

    12:31 19.07.2026

  • 13 Връщайте....

    25 1 Отговор
    До последния скрил се по света.....чуВали има

    12:31 19.07.2026

  • 14 Демократъ

    30 2 Отговор
    Германците умеят способността да принуждават други да умират за техните цели.

    12:33 19.07.2026

  • 15 Сатана Z

    34 2 Отговор
    А Летеца кога ще нарита окраинците от България обратно в Kyiv?

    12:34 19.07.2026

  • 16 Емилия Лозанова

    15 2 Отговор
    В Германия никнат само селяндури и уличници измежду процепите на хубавият им асфалт. 😀

    12:34 19.07.2026

  • 17 Чума

    5 15 Отговор
    Хубава работа, ама европейска! Сирийците ще оправят женурята и дават интервюта по германските телевизии, като един мазен техен представител тук, а млади и прави хлопци ще бъдат изпратени да ги убива онзи кремълски ненормалник и злодей! Тва славянските народи и точно тези два народа, които са всъщност един са много, много прости! Вместо да се обединят и завладеят Европа, те се самоизбиват! Ей сега ще си пусна украинската Русі коси и ще се чудя защо се наказват така!???!?

    Коментиран от #19, #25

    12:34 19.07.2026

  • 18 !!!

    25 2 Отговор
    Презрено украинско стадо!

    12:36 19.07.2026

  • 19 Демократъ

    26 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чума":

    Обаче не връщат сирииците да се бият за родината само укрвинците.

    12:37 19.07.2026

  • 20 Историк

    23 1 Отговор
    Ами пращай те ги обратно хохохолите в Украйна ,окончателно да бъде приключено с този престъпен ген .

    12:38 19.07.2026

  • 21 гост

    20 1 Отговор
    Скапано германско правителство. Това са хора, които не искат да воюват заради мъгляви принципи и каузи , както и заради оцеляване на нелегитимен президент и евробюрократи дето никой не ги е избирал. Еми , или тези хора ще бягат от Германия или ще дезертират при първа възможност. Това май мирише на геноцид.

    Коментиран от #31

    12:38 19.07.2026

  • 22 Баце

    26 1 Отговор
    Лицемерието свършва. Скоро "До последният украинец"
    Да се готви Източния фланг.

    12:39 19.07.2026

  • 23 До последния украинец

    0 21 Отговор
    Връщай ги украинците да бият малкия човек пт бункера 🤣🤣🤣🤣
    Рашляка няма лесно да завзема чужда земя. Това не е 19ти век 🤣🤣🤣🤣
    Връщайте всички и газ към Москва 🤣🤣🤣

    12:41 19.07.2026

  • 24 Стефка Кендзефка

    8 0 Отговор
    Топ нюз! Също, като с нигерийският доктор спасител на Каварна, ни я съобщихте още преди 3 месеца 😀

    12:42 19.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    21 0 Отговор
    Вермахта/ извинете Бундесвера/ отново мечтае за Дранг нах Остен, но да се бие до последния украинец!

    Коментиран от #27, #29

    12:46 19.07.2026

  • 27 Тихо руски тръбар

    1 18 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Ватенките водят непрекъснато войни и плашат с яде.оръжия

    Коментиран от #30

    12:48 19.07.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    1 21 Отговор
    Като офицер by HATO заявявам, че екраинчетата няма защо се притесняват. Жив руснак няма да видят !!! Задачата е да са дроноводи, вкарване на данни в ИИ и най-гадното е да събират ръце, крака и глави останали от рускиге захватчици.
    Русия отдавна загуби тази война, война в която живи хора и магарета се сражавит с роботи и висш интелект 👆

    12:50 19.07.2026

  • 29 Тихо бе Съветски тръбар

    3 17 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    СССР беше съюзник с Германия правиха заедно военен парад поделиха си Полша СССР окупира Прибалтика и започна война с Финландия.Ей обичам проруските едногънковци.

    Коментиран от #32, #53

    12:51 19.07.2026

  • 30 Еш па тоа

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо руски тръбар":

    Я пак!Кой,викаш?!

    12:53 19.07.2026

  • 31 Тихо бе Тъ по пи тек

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    В Германия толкова пап лач се храни от държавата,че идея си нямаш

    12:54 19.07.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    1 18 Отговор

    До коментар #29 от "Тихо бе Съветски тръбар":

    Германците и руснаците сме най-большие фашисти !!! Исторически докадан факт, който се вижда и с фашистката руска агресия в Украйна 👈

    12:54 19.07.2026

  • 33 Град Козлодуй

    13 0 Отговор
    ВСИИЧКИ УКРОПИ-ЕКСПУЛСАЦИЯ КЪМ ДОНЕЦКИТЕ ОКОПИ!
    НАЙ-МИ Е ДОБРЕ КОГАТО ОРКИТЕ СА ЗЛЕ!
    НЕЗАБАВНА ЕКСПУЛСАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕС!

    12:56 19.07.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    14 1 Отговор
    Започва лов на хора в Европа!

    Очаквано 🤣

    Коментиран от #38, #42

    12:57 19.07.2026

  • 35 Българин

    10 1 Отговор
    Ами да вземе да връща и Иранци,Афганистанци,Сирийци ,ха и опа хамериканци,че да има справедлива демокрация ,а не тъпи лъжи

    12:58 19.07.2026

  • 36 ежко

    12 1 Отговор
    Украинците дано са разбрали целите не германците!Бой по Русия до последния украинец!С такива съюзници,не ти трябват врагове.

    Коментиран от #41

    13:03 19.07.2026

  • 37 Нали други да умират

    10 1 Отговор
    Да си пуснат младите германци за пушечно месо, ама така "оправдано", що за цинизъм?!

    Коментиран от #40

    13:05 19.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да те питам

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Нали други да умират":

    Германия ли воюва ,ей да ти имам руската логика

    13:06 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Урсулите:

    9 1 Отговор
    Германия определя връщането на млади Укри на фронта, като пушечно месо
    за правилно, защото Укрите вече свършиха и трябват нови кандидати за отвъдното!
    Само за едно денонощие, Зеленски изпрати в Небитието 1540 малади Укри!

    Коментиран от #46

    13:11 19.07.2026

  • 44 Увеличи се цената

    0 9 Отговор
    На кв.км .Много ватенка много нещо полагат кратуни в укр.поля.Но от времето на ВСВ ги харчат като тоал.харъия.Племето още е крепостно.

    13:12 19.07.2026

  • 45 Казанлъшкия

    4 2 Отговор
    Скандално е направо - изпращат ги на сигурна смърт. Вероятно немското общество сериозно ще се възпротиви на това. Не съм го очаквал от германските политици точно това.

    Коментиран от #48

    13:13 19.07.2026

  • 46 Ало ти май обърка

    1 8 Отговор

    До коментар #43 от "Урсулите:":

    Рейса.Вече мобилни дронове косят ватенки.Укр.си пазят хората не като ватенките.

    13:14 19.07.2026

  • 47 Анонимен

    6 1 Отговор
    Ясно, първо почват с украинците, после с останалите източноевропейци (така и така ги имат за хора второ качество) и после да не се повтори историята от 40те години на миналия век, включително и завършека ѝ?

    13:16 19.07.2026

  • 48 Майор Деянов, на всеки километър

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Казанлъшкия":

    Пак обяснявам :
    Нита един украинец няма види жив руснак !!!
    Трябват дроноводи, оператори данни ИИ.
    Срещу руснаците се бият дронове, роботи, ИИ.
    Правят ги на кайма, запомнете го !!! 👈😁

    Коментиран от #52

    13:16 19.07.2026

  • 49 Казанлъшкия

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак...":

    Загубили били. Та те са в 100000 кв.км украинска територия,не виждам да са прогонени,там са си. Дали напредват повече не знаем,но са се настанили в 1/6 от територията на Украйна. Украйна пък е толкова цъфнала и вързала,че ще връщат от чужбина бежанци . Очевидно е ,че нямат хора, а руснаците имат поне още 30 милиона души мобилизационен резерв. Я пак ! Кой е загубил войната? Отказвате да разсъждавате.

    13:17 19.07.2026

  • 50 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Абе да си кажем правичката, и украинските бежанци бягаха от Асад, а със сигурност и от руските освободители с бомбите и ракетите, вместо да се бият за демокрация. Но тях още фрау Меркел си ги хареса.

    Коментиран от #51

    13:17 19.07.2026

  • 51 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Наблюдател":

    Сирийските, не украинските.

    13:17 19.07.2026

  • 52 Казанлъшкия

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Със сигурност,да. И като се събуди, какво се оказа? Много филми гледаш. Ако бяха толкова добре украинците, нямаше да се налага да ги връщат от чужбина. А руснаците са простаци пълни също като украинците,но имат още милиони хора в резерв.

    Коментиран от #54, #55

    13:19 19.07.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тихо бе Съветски тръбар":

    По ранни съюзници с Хитлер от 1936 са Англия ,Франция ,Италия,Полша.
    1936 ,- Мюнхенская сговор ,забрали ли ?

    13:21 19.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Майор Деянов, на всеки километър

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Казанлъшкия":

    "... руснаците са простаци..."

    Дрона не прави разлика пpocт ли си, умен.
    Дрона пpocтo те убива, на негово място застава нов !!! И така до последния милионен руснак 👆

    Коментиран от #58

    13:28 19.07.2026

  • 56 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Ама разбира се... Ако ме ги върнат в Украйна, ще трябва да пращат германци, щото как иначе ще громят Путин и руската армия?🤣

    13:31 19.07.2026

  • 57 Урка киIвурка

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак...":

    Вече сме в Москва в прахообразно състояние … смъркача гледа ли протестиращите по улиците от вчера и днес в бандеристан или е имението си ?

    13:32 19.07.2026

  • 58 Мислител

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Русите смазаха смъркача и татуираните уж безсмъртни нацисти в … цяла укрия протести , що ли тази медия си трае и не ги показва ?

    13:35 19.07.2026

  • 59 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Уважаеми дами и господа. Виждам, че вече е време и можем да направим залози кой пъви ще "отплува". Дали първо ще обесят Зелинциту или Тръмпоча ще се окаже с перфорирана аорта.
    Аз предлагам всеки който е за това, Зелинциту да го провесят, да гласува с ПЛЮС, с който държи Тръмпочето да сключи добра сделка с ХАРОН, да гласува с МИНУС.
    Пожелавам успех на всички състезатели!

    13:36 19.07.2026

  • 60 Жураналист

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ти да видиш":

    Тези 10 милиона украинци, които избягаха в Русия, вместо в Германия, извадиха късмет.

    Коментиран от #61, #65

    13:36 19.07.2026

  • 61 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Жураналист":

    Обаче нашите няма да имат тоя късмет, защото нас винаги са ни управлявали "йес-сърчета".
    Ако ЕС реши (а то натам се отива) да праща укрите на фронта, ние ще сме първите които ще го направят.
    Дори форумния ни ме.лез Ст. Георгиев ще бъде пратен на форнта. Въпреки, че е 40% га.га.узин, ще го пратят без да се замислят.
    Само гледайте какво ги чака тия.

    13:40 19.07.2026

  • 62 Еврослон

    4 1 Отговор
    Европейските ценности в действие - защитавай африканци и араби, убивай бели славяни!

    Коментиран от #64

    13:41 19.07.2026

  • 63 Троянец

    3 2 Отговор
    Укрите в ЕС са укрили се от задължението на всеки Гражданин на която и да било страна-да защитава страната си от нашествие са във всеки Правен аспект- предатели на Родината си!
    Такива хора не би трябвало да им се дава убежище и няма как да бъдат третирани като бежанци!
    Такива предатели трябва да бъдат екстрадирани от всяка страна,в която са се самонастанили!
    Европейското Законодателство би трябвало да действа спярмо тези лица като към незаконопребиваващи на територията на ЕС и незабавно да бъдат експулсирани в Украйна.

    Коментиран от #67

    13:43 19.07.2026

  • 64 Архимандрит Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Еврослон":

    Европа в по-голямата си частса Протестанти и Католици! Белите Славяни са в Русия!А ако говориш за Православие-личи си,че си много неук!

    13:47 19.07.2026

  • 65 Ей Тъп чо

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Жураналист":

    Знаеш ли мъжете от окупираните територии къде са .На фронта са бе Тъ па на р.

    13:47 19.07.2026

  • 66 Политолок с чашка

    0 0 Отговор
    Едно време Хитлер товареше ешелони с хора и ги пращаше на "СПА" в отдалечени хубави и сигурни дървени постройки насред горите и природата. Болшинството от тях бяха очаровани, оставаха там завинаги и никой повече не чуваше за тях. Сега историята се повтаря.......

    13:47 19.07.2026

  • 67 Клоун с изминал срок на годност

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Троянец":

    Ти не си троянец, а троянски кон.

    13:48 19.07.2026

  • 68 Моряка

    1 0 Отговор
    Може украинските стипендианти да са ни противни,но ние им даваме стипендиите.И нямаме морално право да ги връщаме да воюват.Хората не искат да умрат.

    13:51 19.07.2026

  • 69 Не съм фен

    2 0 Отговор
    на укрите и средствата, които се отделят за тях, но да приемеш някого като бежанец, защото не иска да воюва, и после да го закараш директно обратно на фронта, е... не знам дали точната дума е "лицемерно" или "жестоко".

    Германска му работа.

    13:52 19.07.2026

  • 70 През Първата Световна война

    0 0 Отговор
    Числеността на Бълг.армия до 900 хил.почти всеки 2 ти мъж е бил на фронта.Който не служил войник или не е ходил на фронта е бил низвергнат.Тоест никоя мома не го е искала.Хайде сега да ви видя съвременните Чи к и и ходили ли сте войници и дали ще защитавате държавата с автомат в ръка.По някогашните критерии сте абсолютно пе де ру ги а и в действителност сте си такива.

    13:52 19.07.2026

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