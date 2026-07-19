Германия определя връщането на млади украинци във военната зона като оправдано

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт обясни защо сирийските бежанци са могли да останат в Германия, докато украинските мъже във военна възраст трябва да напуснат, и определи връщането на млади украинци във военната зона като оправдано.
„Говорим за напълно различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита съгласно Директивата за масовия приток, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за убежище. В бъдеще мъжете от Украйна в наборна възраст вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник Welt am Sonntag.
„Говорим за съвсем различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита по Директивата за масовия приток на бежанци, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за предоставяне на убежище. В бъдеще мъжете във военна възраст от Украйна вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток на бежанци. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“. Той отбеляза, че „ако Директивата за масовия приток на бежанци престане да се прилага за мъже, подлежащи на военна служба, и положителното решение в процедурата за предоставяне на убежище бъде изключено, тогава логичната последица ще бъде, че тези хора ще бъдат задължени да напуснат страната и да се върнат в Украйна“. „От политическа гледна точка смятам това за напълно оправдано за страна, на която предоставяме мащабна военна помощ“, заяви германският министър на вътрешните работи. Той добави, че „това е несравнимо с гражданската война в Сирия“.
Както е подчертано в изявлението на Съвета на ЕС, ЕС не възнамерява да експулсира украински граждани, които вече са военнослужещи в Европа; ограниченията за предоставяне на статут на временна закрила ще се прилагат само за новопристигнали. Статутът на временна закрила за украинските разселени лица в страните от ЕС беше удължен от 4 март 2027 г. до 4 март 2028 г. Съветът на ЕС прие това решение с уговорката, че статутът „ще бъде предоставен само на тези, които изпълняват задължението си за военна служба в Украйна“.
Статутът на временна закрила беше активиран за първи път в историята на Европейския съюз на 4 март 2022 г. Той предоставя на бежанците от Украйна правото да останат в страните от ЕС, да работят, да учат, да получават медицинско лечение и да получават социална подкрепа до степен, определена от приемащата държава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ти да видиш
Коментиран от #60
12:17 19.07.2026
2 Без име
12:17 19.07.2026
3 хехе
12:19 19.07.2026
4 Kaлпазанин
12:21 19.07.2026
5 Иначе казано
Коментиран от #6
12:23 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ
12:29 19.07.2026
8 Механик
Ние българите одобряваме тия действия на ЕС, насочени към връщането на украинците в Украина и под командването на любимият им фюрер.
12:29 19.07.2026
9 Крис аршин
12:30 19.07.2026
10 Чичи
12:30 19.07.2026
11 Демократъ
12:30 19.07.2026
12 любопитен
12:31 19.07.2026
13 Връщайте....
12:31 19.07.2026
14 Демократъ
12:33 19.07.2026
15 Сатана Z
12:34 19.07.2026
16 Емилия Лозанова
12:34 19.07.2026
17 Чума
Коментиран от #19, #25
12:34 19.07.2026
18 !!!
12:36 19.07.2026
19 Демократъ
До коментар #17 от "Чума":Обаче не връщат сирииците да се бият за родината само укрвинците.
12:37 19.07.2026
20 Историк
12:38 19.07.2026
21 гост
Коментиран от #31
12:38 19.07.2026
22 Баце
Да се готви Източния фланг.
12:39 19.07.2026
23 До последния украинец
Рашляка няма лесно да завзема чужда земя. Това не е 19ти век 🤣🤣🤣🤣
Връщайте всички и газ към Москва 🤣🤣🤣
12:41 19.07.2026
24 Стефка Кендзефка
12:42 19.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
Коментиран от #27, #29
12:46 19.07.2026
27 Тихо руски тръбар
До коментар #26 от "Гост":Ватенките водят непрекъснато войни и плашат с яде.оръжия
Коментиран от #30
12:48 19.07.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
Русия отдавна загуби тази война, война в която живи хора и магарета се сражавит с роботи и висш интелект 👆
12:50 19.07.2026
29 Тихо бе Съветски тръбар
До коментар #26 от "Гост":СССР беше съюзник с Германия правиха заедно военен парад поделиха си Полша СССР окупира Прибалтика и започна война с Финландия.Ей обичам проруските едногънковци.
Коментиран от #32, #53
12:51 19.07.2026
30 Еш па тоа
До коментар #27 от "Тихо руски тръбар":Я пак!Кой,викаш?!
12:53 19.07.2026
31 Тихо бе Тъ по пи тек
До коментар #21 от "гост":В Германия толкова пап лач се храни от държавата,че идея си нямаш
12:54 19.07.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "Тихо бе Съветски тръбар":Германците и руснаците сме най-большие фашисти !!! Исторически докадан факт, който се вижда и с фашистката руска агресия в Украйна 👈
12:54 19.07.2026
33 Град Козлодуй
НАЙ-МИ Е ДОБРЕ КОГАТО ОРКИТЕ СА ЗЛЕ!
НЕЗАБАВНА ЕКСПУЛСАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕС!
12:56 19.07.2026
34 az СВО Победа 81
Очаквано 🤣
Коментиран от #38, #42
12:57 19.07.2026
35 Българин
12:58 19.07.2026
36 ежко
Коментиран от #41
13:03 19.07.2026
37 Нали други да умират
Коментиран от #40
13:05 19.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да те питам
До коментар #37 от "Нали други да умират":Германия ли воюва ,ей да ти имам руската логика
13:06 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Урсулите:
за правилно, защото Укрите вече свършиха и трябват нови кандидати за отвъдното!
Само за едно денонощие, Зеленски изпрати в Небитието 1540 малади Укри!
Коментиран от #46
13:11 19.07.2026
44 Увеличи се цената
13:12 19.07.2026
45 Казанлъшкия
Коментиран от #48
13:13 19.07.2026
46 Ало ти май обърка
До коментар #43 от "Урсулите:":Рейса.Вече мобилни дронове косят ватенки.Укр.си пазят хората не като ватенките.
13:14 19.07.2026
47 Анонимен
13:16 19.07.2026
48 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #45 от "Казанлъшкия":Пак обяснявам :
Нита един украинец няма види жив руснак !!!
Трябват дроноводи, оператори данни ИИ.
Срещу руснаците се бият дронове, роботи, ИИ.
Правят ги на кайма, запомнете го !!! 👈😁
Коментиран от #52
13:16 19.07.2026
49 Казанлъшкия
До коментар #38 от "Руснак без крак...":Загубили били. Та те са в 100000 кв.км украинска територия,не виждам да са прогонени,там са си. Дали напредват повече не знаем,но са се настанили в 1/6 от територията на Украйна. Украйна пък е толкова цъфнала и вързала,че ще връщат от чужбина бежанци . Очевидно е ,че нямат хора, а руснаците имат поне още 30 милиона души мобилизационен резерв. Я пак ! Кой е загубил войната? Отказвате да разсъждавате.
13:17 19.07.2026
50 Наблюдател
Коментиран от #51
13:17 19.07.2026
51 Наблюдател
До коментар #50 от "Наблюдател":Сирийските, не украинските.
13:17 19.07.2026
52 Казанлъшкия
До коментар #48 от "Майор Деянов, на всеки километър":Със сигурност,да. И като се събуди, какво се оказа? Много филми гледаш. Ако бяха толкова добре украинците, нямаше да се налага да ги връщат от чужбина. А руснаците са простаци пълни също като украинците,но имат още милиони хора в резерв.
Коментиран от #54, #55
13:19 19.07.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Тихо бе Съветски тръбар":По ранни съюзници с Хитлер от 1936 са Англия ,Франция ,Италия,Полша.
1936 ,- Мюнхенская сговор ,забрали ли ?
13:21 19.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #52 от "Казанлъшкия":"... руснаците са простаци..."
Дрона не прави разлика пpocт ли си, умен.
Дрона пpocтo те убива, на негово място застава нов !!! И така до последния милионен руснак 👆
Коментиран от #58
13:28 19.07.2026
56 Ъъъ
13:31 19.07.2026
57 Урка киIвурка
До коментар #38 от "Руснак без крак...":Вече сме в Москва в прахообразно състояние … смъркача гледа ли протестиращите по улиците от вчера и днес в бандеристан или е имението си ?
13:32 19.07.2026
58 Мислител
До коментар #55 от "Майор Деянов, на всеки километър":Русите смазаха смъркача и татуираните уж безсмъртни нацисти в … цяла укрия протести , що ли тази медия си трае и не ги показва ?
13:35 19.07.2026
59 ВЕСЕЛЯК
Аз предлагам всеки който е за това, Зелинциту да го провесят, да гласува с ПЛЮС, с който държи Тръмпочето да сключи добра сделка с ХАРОН, да гласува с МИНУС.
Пожелавам успех на всички състезатели!
13:36 19.07.2026
60 Жураналист
До коментар #1 от "ти да видиш":Тези 10 милиона украинци, които избягаха в Русия, вместо в Германия, извадиха късмет.
Коментиран от #61, #65
13:36 19.07.2026
61 Механик
До коментар #60 от "Жураналист":Обаче нашите няма да имат тоя късмет, защото нас винаги са ни управлявали "йес-сърчета".
Ако ЕС реши (а то натам се отива) да праща укрите на фронта, ние ще сме първите които ще го направят.
Дори форумния ни ме.лез Ст. Георгиев ще бъде пратен на форнта. Въпреки, че е 40% га.га.узин, ще го пратят без да се замислят.
Само гледайте какво ги чака тия.
13:40 19.07.2026
62 Еврослон
Коментиран от #64
13:41 19.07.2026
63 Троянец
Такива хора не би трябвало да им се дава убежище и няма как да бъдат третирани като бежанци!
Такива предатели трябва да бъдат екстрадирани от всяка страна,в която са се самонастанили!
Европейското Законодателство би трябвало да действа спярмо тези лица като към незаконопребиваващи на територията на ЕС и незабавно да бъдат експулсирани в Украйна.
Коментиран от #67
13:43 19.07.2026
64 Архимандрит Бибиян
До коментар #62 от "Еврослон":Европа в по-голямата си частса Протестанти и Католици! Белите Славяни са в Русия!А ако говориш за Православие-личи си,че си много неук!
13:47 19.07.2026
65 Ей Тъп чо
До коментар #60 от "Жураналист":Знаеш ли мъжете от окупираните територии къде са .На фронта са бе Тъ па на р.
13:47 19.07.2026
66 Политолок с чашка
13:47 19.07.2026
67 Клоун с изминал срок на годност
До коментар #63 от "Троянец":Ти не си троянец, а троянски кон.
13:48 19.07.2026
68 Моряка
13:51 19.07.2026
69 Не съм фен
Германска му работа.
13:52 19.07.2026
70 През Първата Световна война
13:52 19.07.2026