Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт обясни защо сирийските бежанци са могли да останат в Германия, докато украинските мъже във военна възраст трябва да напуснат, и определи връщането на млади украинци във военната зона като оправдано.

„Говорим за напълно различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита съгласно Директивата за масовия приток, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за убежище. В бъдеще мъжете от Украйна в наборна възраст вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник Welt am Sonntag.

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„Говорим за съвсем различни ситуации. Досега украинците получаваха автоматична защита по Директивата за масовия приток на бежанци, докато сирийците, като бежанци от гражданската война, винаги са били подложени на индивидуални оценки като част от процедурата за предоставяне на убежище. В бъдеще мъжете във военна възраст от Украйна вече не трябва да бъдат обект на тази Директива за масовия приток на бежанци. Предоставянето на убежище чрез стандартната процедура, разбира се, е възможно по принцип, но избягването на военна служба не е основание за убежище“, каза Добриндт в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“. Той отбеляза, че „ако Директивата за масовия приток на бежанци престане да се прилага за мъже, подлежащи на военна служба, и положителното решение в процедурата за предоставяне на убежище бъде изключено, тогава логичната последица ще бъде, че тези хора ще бъдат задължени да напуснат страната и да се върнат в Украйна“. „От политическа гледна точка смятам това за напълно оправдано за страна, на която предоставяме мащабна военна помощ“, заяви германският министър на вътрешните работи. Той добави, че „това е несравнимо с гражданската война в Сирия“.

Както е подчертано в изявлението на Съвета на ЕС, ЕС не възнамерява да експулсира украински граждани, които вече са военнослужещи в Европа; ограниченията за предоставяне на статут на временна закрила ще се прилагат само за новопристигнали. Статутът на временна закрила за украинските разселени лица в страните от ЕС беше удължен от 4 март 2027 г. до 4 март 2028 г. Съветът на ЕС прие това решение с уговорката, че статутът „ще бъде предоставен само на тези, които изпълняват задължението си за военна служба в Украйна“.

Статутът на временна закрила беше активиран за първи път в историята на Европейския съюз на 4 март 2022 г. Той предоставя на бежанците от Украйна правото да останат в страните от ЕС, да работят, да учат, да получават медицинско лечение и да получават социална подкрепа до степен, определена от приемащата държава.