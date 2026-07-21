ФБР планира визита в Русия, ЕС укрепва помощта за Киев

Основните европейски лидери се опитват да стабилизират финансовата и военната подкрепа за Украйна на фона на засилващ се вътрешен скептицизъм в Източна Европа, предава Reuters.

Шефът на ФБР с изненадващ план за посещение в Москва

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Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател планира официално посещение в Русия в средата на октомври 2026 г., разкриват източници на престижното издание POLITICO. Очаква се двудневната визита (14-15 октомври) да обхване Москва и Санкт Петербург, като домакин на срещите ще бъде руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), пише The Kyiv Independent..

Това ще бъде първото подобно посещение на директор на американското контраразузнаване в Руската федерация от 2013 г. насам. Точният дневен ред на разговорите все още се пази в тайна, което засилва политическото напрежение във Вашингтон, отбелязва POLITICO.

Буря в Конгреса на САЩ и реакция на законодателите

Планираното пътуване на Пател предизвика незабавна вълна от остри реакции на Капитолийския хълм POLITICO. Представители на Демократическата партия в Конгреса изразиха дълбоко възмущение и поискаха незабавно изслушване за целите на визитата, определяйки я като заплаха за националната сигурност Yahoo News.

В същото време ключови републиканци защитиха решението, аргументирайки се, че поддържането на директни канали за комуникация с Москва по въпросите на транснационалната престъпност и киберсигурността е критично важно.

Мерц и Бърнам обединяват сили в подкрепа на Украйна

На този фон европейските съюзници изпращат ясен сигнал за дългосрочен ангажимент към сигурността на Киев. Германският канцлер Фридрих Мерц и новият британски министър-председател Анди Бърнам потвърдиха, че финансовата и военната помощ няма да прекъсне.

Европейски заем: Обединеното кралство под ръководството на Бърнам официално се присъедини към мащабния европейски механизъм за подкрепа на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г.

Обединеното кралство под ръководството на Бърнам официално се присъедини към мащабния европейски механизъм за подкрепа на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. Противовъздушна отбрана: Германия увеличи своя индивидуален пакет за Украйна, фокусирайки се върху спешни доставки на ракети за системите Patriot PAC-2 и IRIS-T .

Германия увеличи своя индивидуален пакет за Украйна, фокусирайки се върху спешни доставки на ракети за системите Patriot PAC-2 и IRIS-T . Военна индустрия: Стартира и нова „Интегрирана коалиция срещу балистични ракети“, включваща 10 държави, за изграждане на обща архитектура за противоракетна отбрана.

Прага скептична за „коалицията на желаещите“

Единството в региона обаче е подложено на изпитание. Новият чешки премиер Андрей Бабиш, който оглавява коалиция с по-умерени и евроскептични позиции, открито постави под въпрос дългосрочната ефективност на т.нар. „коалиция на желаещите“ по време на дипломатическите срещи в Париж, предава Ukrinform.

Бабиш настоява за пълна прозрачност, научна обосновка на разходите и категорично отказва в международните оръжейни инициативи да се изразходват директни средства на чешките данъкоплатци, освен ако те не са финансирани от външни донори. Този ход на Прага я приближава до позициите на Унгария и Словакия, което усложнява вземането на консенсусни решения в рамките на ЕС.

Икономически последици за пазарите в Източна Европа

Регионалното разцепление и несигурността около финансирането започват да оказват натиск върху икономиките в Източна Европа, пише Associated Press. Политическите разногласия относно отбранителния бюджет засилват волатилността на местните финансови пазари и карат инвеститорите да бъдат по-предпазливи спрямо дългосрочните държавни облигации в региона, отбелязва Reuters. Анализаторите предупреждават, че ако „коалицията на желаещите“ загуби инерция, това може да доведе до икономически застой и пренасочване на логистичните вериги извън пограничните зони.