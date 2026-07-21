ФБР планира визита в Русия, ЕС укрепва помощта за Киев

Основните европейски лидери се опитват да стабилизират финансовата и военната подкрепа за Украйна на фона на засилващ се вътрешен скептицизъм в Източна Европа, предава Reuters.
Шефът на ФБР с изненадващ план за посещение в Москва
Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател планира официално посещение в Русия в средата на октомври 2026 г., разкриват източници на престижното издание POLITICO. Очаква се двудневната визита (14-15 октомври) да обхване Москва и Санкт Петербург, като домакин на срещите ще бъде руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), пише The Kyiv Independent..
Това ще бъде първото подобно посещение на директор на американското контраразузнаване в Руската федерация от 2013 г. насам. Точният дневен ред на разговорите все още се пази в тайна, което засилва политическото напрежение във Вашингтон, отбелязва POLITICO.
Буря в Конгреса на САЩ и реакция на законодателите
Планираното пътуване на Пател предизвика незабавна вълна от остри реакции на Капитолийския хълм POLITICO. Представители на Демократическата партия в Конгреса изразиха дълбоко възмущение и поискаха незабавно изслушване за целите на визитата, определяйки я като заплаха за националната сигурност Yahoo News.
В същото време ключови републиканци защитиха решението, аргументирайки се, че поддържането на директни канали за комуникация с Москва по въпросите на транснационалната престъпност и киберсигурността е критично важно.
Мерц и Бърнам обединяват сили в подкрепа на Украйна
На този фон европейските съюзници изпращат ясен сигнал за дългосрочен ангажимент към сигурността на Киев. Германският канцлер Фридрих Мерц и новият британски министър-председател Анди Бърнам потвърдиха, че финансовата и военната помощ няма да прекъсне.
- Европейски заем: Обединеното кралство под ръководството на Бърнам официално се присъедини към мащабния европейски механизъм за подкрепа на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г.
- Противовъздушна отбрана: Германия увеличи своя индивидуален пакет за Украйна, фокусирайки се върху спешни доставки на ракети за системите Patriot PAC-2 и IRIS-T .
- Военна индустрия: Стартира и нова „Интегрирана коалиция срещу балистични ракети“, включваща 10 държави, за изграждане на обща архитектура за противоракетна отбрана.
Прага скептична за „коалицията на желаещите“
Единството в региона обаче е подложено на изпитание. Новият чешки премиер Андрей Бабиш, който оглавява коалиция с по-умерени и евроскептични позиции, открито постави под въпрос дългосрочната ефективност на т.нар. „коалиция на желаещите“ по време на дипломатическите срещи в Париж, предава Ukrinform.
Бабиш настоява за пълна прозрачност, научна обосновка на разходите и категорично отказва в международните оръжейни инициативи да се изразходват директни средства на чешките данъкоплатци, освен ако те не са финансирани от външни донори. Този ход на Прага я приближава до позициите на Унгария и Словакия, което усложнява вземането на консенсусни решения в рамките на ЕС.
Икономически последици за пазарите в Източна Европа
Регионалното разцепление и несигурността около финансирането започват да оказват натиск върху икономиките в Източна Европа, пише Associated Press. Политическите разногласия относно отбранителния бюджет засилват волатилността на местните финансови пазари и карат инвеститорите да бъдат по-предпазливи спрямо дългосрочните държавни облигации в региона, отбелязва Reuters. Анализаторите предупреждават, че ако „коалицията на желаещите“ загуби инерция, това може да доведе до икономически застой и пренасочване на логистичните вериги извън пограничните зони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
04:56 21.07.2026
2 Kaлпазанин
04:56 21.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европейски
06:49 21.07.2026
5 Берлинската стена
07:22 21.07.2026
6 Анти фашист
07:25 21.07.2026