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Папа Лъв XIV призова за мир в Судан и Украйна
  Тема: Aleteia.org

Папа Лъв XIV призова за мир в Судан и Украйна

10 Август, 2026 18:44 729 10

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Войната между двамата съперничещи си генерали на Судан, която започна през април 2023 г., вече е отнела приблизително 400 000 живота

Папа Лъв XIV призова за мир в Судан и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

След неделната молитва Ангел Господен папа Лъв XIV отправи призив за мир в две от най-горещите военни точки в света: Судан и Украйна, предаде Aleteia.org.

Говорейки на английски, папата заяви, че продължава да следи „с безпокойство трагичната ситуация“ в Судан, като спомена по-специално град Ел Обейд. „Подновявам призива си към властите да гарантират хуманитарни коридори за цивилното население“, каза той, призовавайки международната общност да подкрепи усилията за „незабавно прекратяване на огъня“.

Апелът е особено важен предвид влошаващото се положение на Ел Обейд. Войната между двамата съперничещи си генерали на Судан, която започна през април 2023 г., вече е отнела приблизително 400 000 живота, разселила е вътрешно 13 милиона души и е принудила още 4 милиона да са в изгнание - една от най-големите кризи с разселването след Втората световна война.

Папата отправи призив и за спиране на войната в Украйна. „Продължават да пристигат болезнени новини за невинни хора, убити и ранени в Украйна и Русия“, каза той. „Трагичните епизоди следват един след друг – и дори се умножават – причинявайки все повече жертви сред цивилното население, включително деца.“ Папата поднови „спешния призив за спазване на хуманитарното право и за прекратяване на атаките, насочени срещу цивилни цели, от двете страни“, добавяйки, че „войната само поражда още война и причинява огромни страдания“.

„Време е да спрем спиралата на насилието и да направим място за дипломация и диалог“, каза Лъв XIV.

Службата на ООН по правата на човека съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украйна се е увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борето Джонсън

    9 3 Отговор
    В Судан може. В Украйна - в никакъв случай!!! До послвдния украинец!!! Ще победят!!!

    18:47 10.08.2026

  • 2 Хм.....

    11 2 Отговор
    Лицемери!!!
    Още не са отговорили за изчезването на деца във Ватикана през 80-90 години!!!

    18:47 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    10 2 Отговор
    Отново двоен стандарт, Палестина,Сирия и Иран ги пропуска.

    Коментиран от #9

    18:48 10.08.2026

  • 5 ТОЗИ МУШМОРОК

    16 1 Отговор
    ЩО ЛИ СЕ ОСЛУШВА ЗА ГАЗА. НЕТАНЯХУ ДА НЕ Е НАЧАЛНИК И НА ТОЯ.

    18:48 10.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    А в Палестина? Или там всичко е наред според католическия педофил?!

    18:54 10.08.2026

  • 7 Истината

    6 1 Отговор
    Украйна нямат легитимен президент какъв диалог е с кой да го водят руснаците. Одеса е руски град!

    19:22 10.08.2026

  • 8 Хахахаха

    0 3 Отговор
    Тупин не иска мир.

    19:47 10.08.2026

  • 9 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Аха. Значи щом в Палестина и Иран има войни, то трябва навсякъде да има? Мдааа, добра логика!

    19:48 10.08.2026

  • 10 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    А в Иран и Газа нека си ги избиват, нали така?

    20:16 10.08.2026