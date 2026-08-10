Папа Лъв XIV призова за мир в Судан и Украйна

След неделната молитва Ангел Господен папа Лъв XIV отправи призив за мир в две от най-горещите военни точки в света: Судан и Украйна, предаде Aleteia.org.
Говорейки на английски, папата заяви, че продължава да следи „с безпокойство трагичната ситуация“ в Судан, като спомена по-специално град Ел Обейд. „Подновявам призива си към властите да гарантират хуманитарни коридори за цивилното население“, каза той, призовавайки международната общност да подкрепи усилията за „незабавно прекратяване на огъня“.
Апелът е особено важен предвид влошаващото се положение на Ел Обейд. Войната между двамата съперничещи си генерали на Судан, която започна през април 2023 г., вече е отнела приблизително 400 000 живота, разселила е вътрешно 13 милиона души и е принудила още 4 милиона да са в изгнание - една от най-големите кризи с разселването след Втората световна война.
Папата отправи призив и за спиране на войната в Украйна. „Продължават да пристигат болезнени новини за невинни хора, убити и ранени в Украйна и Русия“, каза той. „Трагичните епизоди следват един след друг – и дори се умножават – причинявайки все повече жертви сред цивилното население, включително деца.“ Папата поднови „спешния призив за спазване на хуманитарното право и за прекратяване на атаките, насочени срещу цивилни цели, от двете страни“, добавяйки, че „войната само поражда още война и причинява огромни страдания“.
„Време е да спрем спиралата на насилието и да направим място за дипломация и диалог“, каза Лъв XIV.
Службата на ООН по правата на човека съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украйна се е увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Борето Джонсън
18:47 10.08.2026
2 Хм.....
Още не са отговорили за изчезването на деца във Ватикана през 80-90 години!!!
18:47 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
Коментиран от #9
18:48 10.08.2026
5 ТОЗИ МУШМОРОК
18:48 10.08.2026
6 стоян георгиев
18:54 10.08.2026
7 Истината
19:22 10.08.2026
8 Хахахаха
19:47 10.08.2026
9 Хахахаха
До коментар #4 от "Хаха":Аха. Значи щом в Палестина и Иран има войни, то трябва навсякъде да има? Мдааа, добра логика!
19:48 10.08.2026
10 Тити на Кака
20:16 10.08.2026