Папа Лъв XIV призова за мир в Судан и Украйна

След неделната молитва Ангел Господен папа Лъв XIV отправи призив за мир в две от най-горещите военни точки в света: Судан и Украйна, предаде Aleteia.org.

Говорейки на английски, папата заяви, че продължава да следи „с безпокойство трагичната ситуация“ в Судан, като спомена по-специално град Ел Обейд. „Подновявам призива си към властите да гарантират хуманитарни коридори за цивилното население“, каза той, призовавайки международната общност да подкрепи усилията за „незабавно прекратяване на огъня“.

Апелът е особено важен предвид влошаващото се положение на Ел Обейд. Войната между двамата съперничещи си генерали на Судан, която започна през април 2023 г., вече е отнела приблизително 400 000 живота, разселила е вътрешно 13 милиона души и е принудила още 4 милиона да са в изгнание - една от най-големите кризи с разселването след Втората световна война.

Папата отправи призив и за спиране на войната в Украйна. „Продължават да пристигат болезнени новини за невинни хора, убити и ранени в Украйна и Русия“, каза той. „Трагичните епизоди следват един след друг – и дори се умножават – причинявайки все повече жертви сред цивилното население, включително деца.“ Папата поднови „спешния призив за спазване на хуманитарното право и за прекратяване на атаките, насочени срещу цивилни цели, от двете страни“, добавяйки, че „войната само поражда още война и причинява огромни страдания“.

„Време е да спрем спиралата на насилието и да направим място за дипломация и диалог“, каза Лъв XIV.

Службата на ООН по правата на човека съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украйна се е увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове.