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Газовите запаси в Европа са на най-ниското си ниво от 2021 г.
  Тема: Украйна

Газовите запаси в Европа са на най-ниското си ниво от 2021 г.

10 Август, 2026 18:20 1 370 36

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  • енергетика-
  • икономика

Природният газ продължава да има ключово значение за европейската икономика

Газовите запаси в Европа са на най-ниското си ниво от 2021 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири години след енергийната криза, предизвикана от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск. Войната в Близкия изток наруши процеса на запълване на европейските газохранилища, които са на най-ниското си ниво за този период от годината от 2021 г. насам. Това поражда нови опасения за доставките и цените на природния газ през предстоящата зима, пише Франс прес, предаде БТА.

Нивото на газовите запаси в Европа е най-ниско от 2021 година

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Природният газ продължава да има ключово значение за европейската икономика, като се използва за промишлеността, отоплението на сградите и производството на електроенергия.

Лятото обикновено е периодът, в който купувачите на газ попълват подземните хранилища, възползвайки се от по-ниските цени в сравнение със зимните месеци.

По данни на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe, GIE) европейските газохранилища в момента са запълнени средно на 58 процента. Това е най-ниското равнище от 2021 г., когато Русия започна постепенно да ограничава доставките на газ за Европа.

Според Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, по това време на годината обичайното равнище на запълване е между 75 и 80 процента.

Съчетание от няколко фактора

Няколко фактора стоят зад настоящата ситуация. По думите на анализатора от „Кплер“ (Kpler) Роналд Пинто Европейският съюз е приключил последния отоплителен сезон със запаси, запълнени едва на 28 процента, което е значително по-ниско в сравнение с предходните години.

Допълнително влияние оказа избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, което засегна доставките на втечнен природен газ, включително тези от Катар, преминаващи през Ормузкия проток, и доведе до рязко повишение на цените.

При тези условия европейските купувачи отложиха част от покупките за попълване на запасите с очакването цените впоследствие да се понижат, посочват от „Кплер“. Това намали икономическия стимул за нагнетяване на газ в хранилищата през летните месеци.

Доставките остават под наблюдение

Въпреки по-ниските запаси Европейската комисия заявява, че към момента няма непосредствен риск за сигурността на газовите доставки през зимата.

Според говорител на Комисията ситуацията е различна от тази през 2022 г., тъй като Европейският съюз разполага с по-голям капацитет за внос на втечнен природен газ, а потреблението на природен газ е намаляло с около 17 процента спрямо периода преди началото на войната в Украйна.

Комисията смята, че достигането на запълване на газохранилищата до 80 процента остава технически постижимо и достатъчно, за да гарантира сигурността на доставките през зимния сезон.

Експерти обаче предупреждават, че рисковете остават значителни.

Според Антония Син от „Рюстад Енерджи“ (Rystad Energy) ограничената наличност на втечнен природен газ от Близкия изток продължава да представлява сериозен риск за Европа.

Роналд Пинто също предупреждава, че макар Европа да е по-добре подготвена да се справи с евентуални прекъсвания на доставките, остават рискове, свързани с възможни проблеми при доставките от Норвегия, както и с евентуални прекъсвания на износа на втечнен природен газ от Съединените щати при студена зима или непланирани ремонти на производствени мощности.

Цените вероятно ще останат високи

При тези условия „вероятно ще има увеличение на цените, особено ако Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) срещнат трудности при износа на втечнен природен газ“ през все още блокирания Ормузки проток, смята Ан-Софи Корбо.

Според Роналд Пинто европейската референтна цена на природния газ „ще остане висока до края на годината“, като средните месечни стойности се очаква да бъдат между 55 и 62 евро за мегаватчас.

Азия, и по-специално Китай, която е силно засегната от кризата около Ормузкия проток, се конкурира пряко с Европа за наличните количества втечнен природен газ, което допълнително тласка цените нагоре.

„Засега виждаме, че втечненият природен газ се насочва по-скоро към Азия, отколкото към Европа, защото цените там са по-високи“, посочва Ан-Софи Корбо.

На пазара могат да повлияят и други фактори, сред които суровостта на зимата и количеството електроенергия, произвеждано от вятърни централи.

Според нея, ако газохранилищата останат с по-ниско запълване, зимата се окаже по-студена от обичайното и възникнат допълнителни проблеми с доставките, Европа може отново да бъде принудена да предприеме мерки за ограничаване на потреблението, подобно на предприетите през 2022 година.

Към 9 август тази година гаохранилището „Чирен“ в България е запълнено на 48,6 на сто от капацитета си, сочат най-новите данни, публикувани на сайта на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    30 1 Отговор
    Кравите са малко. Изклахме ги. По заповед отвън.

    18:21 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нали знаеш, че

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "РУШКИ ТРОЛОФЕЕ ГАЗЗЗ ПиКААТ":

    вече имаш разсейки от рака?

    18:23 10.08.2026

  • 5 Укротролейче, имаш разсейки от рака.

    14 2 Отговор
    Укротролейче, имаш разсейки от рака.

    18:24 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ОЛД ХАГ УРСУЛ

    32 1 Отговор
    Дърта вещица урсула

    18:24 10.08.2026

  • 8 Госあ

    18 0 Отговор
    Много се радвам!

    18:25 10.08.2026

  • 9 Отговорът

    30 0 Отговор
    Нападението на САЩ над Иран се нарича " Войната в близкия Изток"
    Лицемерие

    18:26 10.08.2026

  • 10 Къде си укротролюха?

    10 1 Отговор
    Имаш ли вече болки от рака?

    18:27 10.08.2026

  • 11 Механик

    41 0 Отговор
    Бааа, как си кълчите езиците, бе! Как не ви е срам, бе?
    Руснаците ли са ви виновни за това, че се отказахте от руската газ? Кой викаше "Можем и без газ, но искаме без вас"?????

    Коментиран от #13

    18:28 10.08.2026

  • 12 хахаха

    39 0 Отговор
    ами продължавайте да се зъбите на Русия и Иран

    18:29 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Помни

    30 0 Отговор
    Може да нямаме ефтин руски газ ,но за сметка на това имаме скъп , демократичен американски газ . Не руснаците взривиха Северните потоци . Не руснаците се отказаха от ефтиният тръбопроводен руски газ . За това пък сега руснаците продават на европейците свой скъп сгъстен природен газ за... рубли . Е и за долари . Но за долари само контрабанден свой скъп газ ! А европейците са увеличили с 14 процента закопуването на контрабанден руски газ с надеждата малко от малко да допълнят празните си газохранилища за зимата и се молят тя да е топла !

    18:33 10.08.2026

  • 15 Димитър Дончев -Манатарката

    18 0 Отговор
    Ойропейците да наблягат на газообразуващи храни и да събират след това продукта в подходящи контейнери .

    18:35 10.08.2026

  • 16 Янко Виа

    20 0 Отговор
    Абе къде е оня Мартин Блица ФлиГорната ,дето все редовно рецитираше стихотворението ,можем без газ ,но без вас😂😂😂.

    18:37 10.08.2026

  • 17 НЕМА СТРАШНО

    27 0 Отговор
    РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО И ЩЕ ВИ ПРОДАДЕ. А ВИЕ ЩЕ КУПИТЕ ВЪПРЕКИ ЕМАБАРГОТО КОЕТО НАЛОЖИХТЕ.

    Коментиран от #31

    18:38 10.08.2026

  • 18 грУЙО

    18 0 Отговор
    Дано още да паднат и да се вдигне цената тройно , та да им доди акъла.

    18:38 10.08.2026

  • 19 БЕЗ РЕСУРСИТЕ НА РУСИЯ

    21 2 Отговор
    Европа не би съществувала.

    Коментиран от #22

    18:41 10.08.2026

  • 20 хахаха

    16 1 Отговор
    ха ха ха - европа да ходи да събира дръвца за зимата, че бай дончо като й спре газа ще се озъби

    Коментиран от #35

    18:45 10.08.2026

  • 21 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Малко газ- малки сметки.Европеидите ще е се къпят веднъж седмично

    18:47 10.08.2026

  • 22 Без Европа

    3 16 Отговор

    До коментар #19 от "БЕЗ РЕСУРСИТЕ НА РУСИЯ":

    Русия никога нямаше да открият, че имат ресурси. Щяха да си стоят в 15-ти век безкраино.

    Коментиран от #30

    18:48 10.08.2026

  • 23 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Евро идиотите ще заредят газ от Русия, но ние от Боташ защото е по скъпо, значи по изгодно за българите.

    18:49 10.08.2026

  • 24 виктория

    9 0 Отговор
    да си купят от украйна!!!!

    18:51 10.08.2026

  • 25 ежко

    13 0 Отговор
    Да купуваме от САЩ, да каваме само на слънчеви панели, да превим деверсификация...Какво чакате?Нали това ви бяха "великите идеи".Водете ни ЕС лидери-полуидиоти към светлото бъдеще.Интересно за колко се продадохте на САЩ, да разтурите сделките с един сериозен доставчик като Русия и в името на какво?САЩ да ви бру;ят като ланъшни джанки!Евала!

    18:57 10.08.2026

  • 26 1111

    12 1 Отговор
    Що ве? Санкциите нали работят? Газ има колкото щеш - в Русия..

    Коментиран от #32

    19:00 10.08.2026

  • 27 Оня

    14 1 Отговор
    Европа си заслужава съдбата, европейците си избраха фюрера! Вързаха се като шарани на американците! Сега американците цакат Европа! САЩ винаги са се бояли от силна Европа! А Европа с Русия е сила която притеснява дори и Китай! Китайците също го разбират и за това са с руснаците! За съжаление Европа влезе в ролята на полезния идиот! Спомнете си за Дьо Гол! Той беше човека който искаше Европа от Лисабон до Владивосток! Той извади Франция от НАТО осъзнавайки че американците искат да направят Европа техен васал! Но сега имаме Урсула!

    19:03 10.08.2026

  • 28 Янко

    13 0 Отговор
    Кой по ред беше от санкциите че да си дойдем на думата защо няма газ

    19:03 10.08.2026

  • 29 Лост

    11 0 Отговор
    За сега нямало място за притеснения,ама по-добре да се молят да има топла зима.А преди

    19:09 10.08.2026

  • 30 15 е много

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Без Европа":

    в 5-ти без азбука и в малки селища от по няколко колиби.

    19:15 10.08.2026

  • 31 Знае

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "НЕМА СТРАШНО":

    Бе тя Русия и сега им продава контрабандно заобикаляйки техните санкции свои енергоносители само , че в пъти по скъпи от тези на съюзниците си като Индия и Китай! Това прави продукцията на европейците скъпа и неконкурентноспособна както на световните , така и на европейският пазар . А като не можеш да продадеш продукцията си , фалираш ! Така Германия заради скъпи енергоресурси ( електричество , петрол, газ) остана без металургия ( Митал и китайците затвориха домейните си пещи) , химическа промишленост (BASF се изнесе в САЩ), Технологии (INTEL се изнесе в САЩ и Китай) , а автомобилостроенето им е в упадък ...

    19:38 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    На килимчето при дядя Вова, цункате му отзад, бесите клоуна и ще има газ, иначе студ глад и вас ще ви бесят

    19:54 10.08.2026

  • 34 Защо

    7 0 Отговор
    не казват, че намаленото потребление се дължи на закритите производства в Европа?? Също премълчават, че Франция е най-големият клиент за руският втечнен газ от началото на годината, следвана от още 2 държави от ЕС?

    Коментиран от #36

    19:57 10.08.2026

  • 35 Най-големите

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    резерви от дърва в Европа, отново е ..... Русия 🤣🤣 А след пожарите тази година и това не им остана в Европа 😂

    20:00 10.08.2026

  • 36 Ъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Защо":

    Защото в Европа живеят идиоти.... След като търпят такива като Кая и Урсула....Какво има да им казват? Те така или иначе няма да го разберат

    20:27 10.08.2026