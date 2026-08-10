Газовите запаси в Европа са на най-ниското си ниво от 2021 г.

Четири години след енергийната криза, предизвикана от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск. Войната в Близкия изток наруши процеса на запълване на европейските газохранилища, които са на най-ниското си ниво за този период от годината от 2021 г. насам. Това поражда нови опасения за доставките и цените на природния газ през предстоящата зима, пише Франс прес, предаде БТА.
Нивото на газовите запаси в Европа е най-ниско от 2021 година
Природният газ продължава да има ключово значение за европейската икономика, като се използва за промишлеността, отоплението на сградите и производството на електроенергия.
Лятото обикновено е периодът, в който купувачите на газ попълват подземните хранилища, възползвайки се от по-ниските цени в сравнение със зимните месеци.
По данни на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe, GIE) европейските газохранилища в момента са запълнени средно на 58 процента. Това е най-ниското равнище от 2021 г., когато Русия започна постепенно да ограничава доставките на газ за Европа.
Според Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, по това време на годината обичайното равнище на запълване е между 75 и 80 процента.
Съчетание от няколко фактора
Няколко фактора стоят зад настоящата ситуация. По думите на анализатора от „Кплер“ (Kpler) Роналд Пинто Европейският съюз е приключил последния отоплителен сезон със запаси, запълнени едва на 28 процента, което е значително по-ниско в сравнение с предходните години.
Допълнително влияние оказа избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, което засегна доставките на втечнен природен газ, включително тези от Катар, преминаващи през Ормузкия проток, и доведе до рязко повишение на цените.
При тези условия европейските купувачи отложиха част от покупките за попълване на запасите с очакването цените впоследствие да се понижат, посочват от „Кплер“. Това намали икономическия стимул за нагнетяване на газ в хранилищата през летните месеци.
Доставките остават под наблюдение
Въпреки по-ниските запаси Европейската комисия заявява, че към момента няма непосредствен риск за сигурността на газовите доставки през зимата.
Според говорител на Комисията ситуацията е различна от тази през 2022 г., тъй като Европейският съюз разполага с по-голям капацитет за внос на втечнен природен газ, а потреблението на природен газ е намаляло с около 17 процента спрямо периода преди началото на войната в Украйна.
Комисията смята, че достигането на запълване на газохранилищата до 80 процента остава технически постижимо и достатъчно, за да гарантира сигурността на доставките през зимния сезон.
Експерти обаче предупреждават, че рисковете остават значителни.
Според Антония Син от „Рюстад Енерджи“ (Rystad Energy) ограничената наличност на втечнен природен газ от Близкия изток продължава да представлява сериозен риск за Европа.
Роналд Пинто също предупреждава, че макар Европа да е по-добре подготвена да се справи с евентуални прекъсвания на доставките, остават рискове, свързани с възможни проблеми при доставките от Норвегия, както и с евентуални прекъсвания на износа на втечнен природен газ от Съединените щати при студена зима или непланирани ремонти на производствени мощности.
Цените вероятно ще останат високи
При тези условия „вероятно ще има увеличение на цените, особено ако Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) срещнат трудности при износа на втечнен природен газ“ през все още блокирания Ормузки проток, смята Ан-Софи Корбо.
Според Роналд Пинто европейската референтна цена на природния газ „ще остане висока до края на годината“, като средните месечни стойности се очаква да бъдат между 55 и 62 евро за мегаватчас.
Азия, и по-специално Китай, която е силно засегната от кризата около Ормузкия проток, се конкурира пряко с Европа за наличните количества втечнен природен газ, което допълнително тласка цените нагоре.
„Засега виждаме, че втечненият природен газ се насочва по-скоро към Азия, отколкото към Европа, защото цените там са по-високи“, посочва Ан-Софи Корбо.
На пазара могат да повлияят и други фактори, сред които суровостта на зимата и количеството електроенергия, произвеждано от вятърни централи.
Според нея, ако газохранилищата останат с по-ниско запълване, зимата се окаже по-студена от обичайното и възникнат допълнителни проблеми с доставките, Европа може отново да бъде принудена да предприеме мерки за ограничаване на потреблението, подобно на предприетите през 2022 година.
Към 9 август тази година гаохранилището „Чирен“ в България е запълнено на 48,6 на сто от капацитета си, сочат най-новите данни, публикувани на сайта на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
18:21 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нали знаеш, че
До коментар #1 от "РУШКИ ТРОЛОФЕЕ ГАЗЗЗ ПиКААТ":вече имаш разсейки от рака?
18:23 10.08.2026
5 Укротролейче, имаш разсейки от рака.
18:24 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ОЛД ХАГ УРСУЛ
18:24 10.08.2026
8 Госあ
18:25 10.08.2026
9 Отговорът
Лицемерие
18:26 10.08.2026
10 Къде си укротролюха?
18:27 10.08.2026
11 Механик
Руснаците ли са ви виновни за това, че се отказахте от руската газ? Кой викаше "Можем и без газ, но искаме без вас"?????
Коментиран от #13
18:28 10.08.2026
12 хахаха
18:29 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Помни
18:33 10.08.2026
15 Димитър Дончев -Манатарката
18:35 10.08.2026
16 Янко Виа
18:37 10.08.2026
17 НЕМА СТРАШНО
Коментиран от #31
18:38 10.08.2026
18 грУЙО
18:38 10.08.2026
19 БЕЗ РЕСУРСИТЕ НА РУСИЯ
Коментиран от #22
18:41 10.08.2026
20 хахаха
Коментиран от #35
18:45 10.08.2026
21 Сатана Z
18:47 10.08.2026
22 Без Европа
До коментар #19 от "БЕЗ РЕСУРСИТЕ НА РУСИЯ":Русия никога нямаше да открият, че имат ресурси. Щяха да си стоят в 15-ти век безкраино.
Коментиран от #30
18:48 10.08.2026
23 Павел Пенев
18:49 10.08.2026
24 виктория
18:51 10.08.2026
25 ежко
18:57 10.08.2026
26 1111
Коментиран от #32
19:00 10.08.2026
27 Оня
19:03 10.08.2026
28 Янко
19:03 10.08.2026
29 Лост
19:09 10.08.2026
30 15 е много
До коментар #22 от "Без Европа":в 5-ти без азбука и в малки селища от по няколко колиби.
19:15 10.08.2026
31 Знае
До коментар #17 от "НЕМА СТРАШНО":Бе тя Русия и сега им продава контрабандно заобикаляйки техните санкции свои енергоносители само , че в пъти по скъпи от тези на съюзниците си като Индия и Китай! Това прави продукцията на европейците скъпа и неконкурентноспособна както на световните , така и на европейският пазар . А като не можеш да продадеш продукцията си , фалираш ! Така Германия заради скъпи енергоресурси ( електричество , петрол, газ) остана без металургия ( Митал и китайците затвориха домейните си пещи) , химическа промишленост (BASF се изнесе в САЩ), Технологии (INTEL се изнесе в САЩ и Китай) , а автомобилостроенето им е в упадък ...
19:38 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хохо Бохо
19:54 10.08.2026
34 Защо
Коментиран от #36
19:57 10.08.2026
35 Най-големите
До коментар #20 от "хахаха":резерви от дърва в Европа, отново е ..... Русия 🤣🤣 А след пожарите тази година и това не им остана в Европа 😂
20:00 10.08.2026
36 Ъъъ
До коментар #34 от "Защо":Защото в Европа живеят идиоти.... След като търпят такива като Кая и Урсула....Какво има да им казват? Те така или иначе няма да го разберат
20:27 10.08.2026