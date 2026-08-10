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Александър Александров: Панатинайкос няма да ни подцени

Александър Александров: Панатинайкос няма да ни подцени

10 Август, 2026 21:49 739 1

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Наставникът на гръцкия гранд Якуб Нееструп призна, че тимът му е уязвим в защита преди реванша в София

Александър Александров: Панатинайкос няма да ни подцени - 1
Снимка: Фейсбук/ЦСКА 1948
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров очаква коренно различен и значително по-тежък двубой срещу гръцкия гранд Панатинайкос в утрешния мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Първият сблъсък в Атина завърши при престижно равенство 1:1, което остави интригата за София напълно отворена.

Представителите на двата клуба изразиха своите очаквания на официалните пресконференции, проведени в София тази вечер.

Александър Александров: Напрежението е изцяло в Панатинайкос

Българският специалист сподели, че неговият отбор трябва да подходи към срещата на Националния стадион "Васил Левски" със самочувствие, спокойствие и премерена агресия. По думите му съперникът разполага с огромен финансов ресурс, което автоматично прехвърля тежестта на очакванията върху гостите.

"Панатинайкос имаше една седмица да се подготви за този мач и с това със сигурност имат предимство. Ние се готвим мач за мач и мислехме за Локомотив София, така че те имаха повече време да работят тактически точно за нас", коментира Александров пред репортери, цитиран от БТА.

Треньорът на "червените" допълни, че групата му е напълно здрава и футболистите са подготвени за всякакви сценарии, включително физическа битка над 100% от възможностите им.

"В първия мач може и да е имало някакво подценяване от тяхна страна, но във втория няма да има със сигурност. Очаквам по-труден мач от този в Атина", категоричен бе наставникът на българския представител.

Якуб Нееструп: Вкарваме голове, но сме уязвими в защита

От другата страна, старши треньорът на Панатинайкос Якуб Нееструп демонстрира респект към представянето на ЦСКА 1948, но не скри и проблемите в собствените си редици, особено във фаза дефанзива. Датският специалист подчерта, че отборът му е длъжен да покаже по-добра ефективност на реванша.

„Вкарваме голове, но сме уязвими в защита. Нашата идентичност обаче е да се нападаме и да контролираме мача“, сподели Нееструп по време на брифинга си, цитиран от БНТ.

Нееструп коментира и огромния натиск в гръцкия лагер заради сериозните летни инвестиции и високия бюджет:

„Напрежението е огромно, но това винаги е така, когато си треньор на Панатинайкос. Имам 110% доверие в нашия състав. Инвестирахме много пари и сме фаворити, но във футбола всичко може да се случи. Сигурен съм, че направените инвестиции ще се отплатят“, завърши мениджърът на "детелините".

Двубоят между ЦСКА 1948 и Панатинайкос ще се изиграе във вторник, 11 август, от 20:30 часа в София.


България
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